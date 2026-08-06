Tottenham Hotspur 2026-27 biletleri nasıl alınır: Yaklaşan maçlar, bilet fiyatları ve kombine bilet bilgileri

Tottenham, Roberto De Zerbi yönetiminde 2026/27 sezonuna giriyor. Geçen sezon üç farklı teknik direktörün görev yaptığı çalkantılı bir dönemin ardından kulübü ligde tutmayı başarmıştı. Bu sezon Avrupa kupaları olmadığı için odak tamamen Premier League'de. GOAL, Tottenham Hotspur Stadium'da bilet alabilmeniz için ihtiyaç duyduğunuz her şeye sahip. GOAL, Tottenham Hotspur Stadium'da bilet alabilmeniz için ihtiyaç duyduğunuz her şeye sahip.
Tottenham Hotspur'un 2026/27 Premier League fikstürünün tamamı
|Tarih ve Saat
|Karşılaşma
|Stadyum
|Organizasyon
|Biletler
|22 Ağu 2026 Cmt, 17:30
|Brentford - Tottenham Hotspur
|Gtech Community Stadium (Deplasman)
|Premier League
|Biletler
|29 Ağu 2026 Cmt, 15:00
|Tottenham Hotspur - Newcastle United
|Tottenham Hotspur Stadium (İç saha)
|Premier League
|Biletler
|5 Eyl 2026 Cmt, 15:00
|Nottingham Forest - Tottenham Hotspur
|The City Ground (Deplasman)
|Premier League
|Biletler
|12 Eyl 2026 Cmt, 15:00
|Tottenham Hotspur - Everton
|Tottenham Hotspur Stadium (İç saha)
|Premier League
|Biletler
|19 Eyl 2026 Cmt, 15:00
|Tottenham Hotspur - Aston Villa
|Tottenham Hotspur Stadium (İç saha)
|Premier League
|Biletler
|10 Eki 2026 Cmt, 15:00
|Manchester United - Tottenham Hotspur
|Old Trafford (Deplasman)
|Premier League
|Biletler
|17 Eki 2026 Cmt, 15:00
|Tottenham Hotspur - Coventry City
|Tottenham Hotspur Stadium (İç saha)
|Premier League
|Biletler
|24 Eki 2026 Cmt, 15:00
|Chelsea - Tottenham Hotspur
|Stamford Bridge (Deplasman)
|Premier League
|Biletler
|31 Eki 2026 Cmt, 15:00
|Tottenham Hotspur - Crystal Palace
|Tottenham Hotspur Stadium (İç saha)
|Premier League
|Biletler
|7 Kas 2026 Cmt, 15:00
|Leeds United - Tottenham Hotspur
|Elland Road (Deplasman)
|Premier League
|Biletler
|21 Kas 2026 Cmt, 15:00
|Tottenham Hotspur - Ipswich Town
|Tottenham Hotspur Stadium (İç saha)
|Premier League
|Biletler
|28 Kas 2026 Cmt, 15:00
|Sunderland - Tottenham Hotspur
|Stadium of Light (Deplasman)
|Premier League
|Biletler
|2 Ara 2026 Çar, 20:00
|Tottenham Hotspur - Fulham
|Tottenham Hotspur Stadium (İç saha)
|Premier League
|Biletler
|5 Ara 2026 Cmt, 15:00
|Tottenham Hotspur - Arsenal (Kuzey Londra Derbisi)
|Tottenham Hotspur Stadium (İç saha)
|Premier League
|Biletler
|12 Ara 2026 Cmt, 15:00
|Hull City - Tottenham Hotspur
|MKM Stadium (Deplasman)
|Premier League
|Biletler
|19 Ara 2026 Cmt, 15:00
|Liverpool - Tottenham Hotspur
|Anfield (Deplasman)
|Premier League
|Biletler
|26 Ara 2026 Cmt, 15:00
|Tottenham Hotspur - Bournemouth
|Tottenham Hotspur Stadium (İç saha)
|Premier League
|Biletler
|30 Ara 2026 Çar, 20:00
|Tottenham Hotspur - Brighton and Hove Albion
|Tottenham Hotspur Stadium (İç saha)
|Premier League
|Biletler
|2 Oca 2027 Cmt, 15:00
|Manchester City - Tottenham Hotspur
|Etihad Stadium (Deplasman)
|Premier League
|Biletler
|6 Oca 2027 Çar, 20:00
|Fulham - Tottenham Hotspur
|Craven Cottage (Deplasman)
|Premier League
|Biletler
|16 Oca 2027 Cmt, 15:00
|Tottenham Hotspur - Leeds United
|Tottenham Hotspur Stadium (İç saha)
|Premier League
|Biletler
|23 Oca 2027 Cmt, 15:00
|Crystal Palace - Tottenham Hotspur
|Selhurst Park (Deplasman)
|Premier League
|Biletler
|30 Oca 2027 Cmt, 15:00
|Tottenham Hotspur - Sunderland
|Tottenham Hotspur Stadium (İç saha)
|Premier League
|Biletler
|6 Şub 2027 Cmt, 15:00
|Ipswich Town - Tottenham Hotspur
|Portman Road (Deplasman)
|Premier League
|Biletler
|10 Şub 2027 Çar, 20:00
|Tottenham Hotspur - Manchester City
|Tottenham Hotspur Stadium (İç saha)
|Premier League
|Biletler
|20 Şub 2027 Cmt, 15:00
|Brighton and Hove Albion - Tottenham Hotspur
|American Express Stadium (Deplasman)
|Premier League
|Biletler
|27 Şub 2027 Cmt, 15:00
|Tottenham Hotspur - Liverpool
|Tottenham Hotspur Stadium (İç saha)
|Premier League
|Biletler
|3 Mar 2027 Çar, 20:00
|Bournemouth - Tottenham Hotspur
|Vitality Stadium (Deplasman)
|Premier League
|Biletler
|13 Mar 2027 Cmt, 15:00
|Tottenham Hotspur - Nottingham Forest
|Tottenham Hotspur Stadium (İç saha)
|Premier League
|Biletler
|20 Mar 2027 Cmt, 15:00
|Everton - Tottenham Hotspur
|Hill Dickinson Stadium (Deplasman)
|Premier League
|Biletler
|10 Nis 2027 Cmt, 15:00
|Tottenham Hotspur - Brentford
|Tottenham Hotspur Stadium (İç saha)
|Premier League
|Biletler
|17 Nis 2027 Cmt, 15:00
|Newcastle United - Tottenham Hotspur
|St. James' Park (Deplasman)
|Premier League
|Biletler
|24 Nis 2027 Cmt, 15:00
|Tottenham Hotspur - Hull City
|Tottenham Hotspur Stadium (İç saha)
|Premier League
|Biletler
|1 May 2027 Cmt, 15:00
|Arsenal - Tottenham Hotspur (Kuzey Londra Derbisi)
|Emirates Stadium (Deplasman)
|Premier League
|Biletler
|8 May 2027 Cmt, 15:00
|Tottenham Hotspur - Chelsea
|Tottenham Hotspur Stadium (İç saha)
|Premier League
|Biletler
|15 May 2027 Cmt, 15:00
|Coventry City - Tottenham Hotspur
|Coventry Building Society Arena (Deplasman)
|Premier League
|Biletler
|23 May 2027 Paz, 15:00
|Tottenham Hotspur - Manchester United
|Tottenham Hotspur Stadium (İç saha)
|Premier League
|Biletler
|30 May 2027 Paz, 16:00
|Aston Villa - Tottenham Hotspur
|Villa Park (Deplasman)
|Premier League
|Biletler
Yazının kaleme alındığı sırada yalnızca açılış maçının başlama saati kesinleşmiş durumda; diğer tüm karşılaşmalar TV seçimine bağlı olarak değişebilir. Tottenham ayrıca Carabao Cup'a ikinci turdan, FA Cup'a ise üçüncü turdan katılacak ve rakipleri her kura çekiminin ardından belli olacak.
Tottenham Hotspur biletleri nasıl alınır?
Biletler üç aşamada satışa çıkar: önce sezonluk kombine sahiplerine, ardından sadakat puanına göre kulüp üyelerine ve son olarak Genel Satış ile halka. One Hotspur üyeliği (£45), herkese açık giriş seviyesi pakettir; One Hotspur+ (£55) ise 24 saatlik öncelik penceresi ve sezonluk kombine bekleme listesinde bir yer sağlar.
Resmî kanallarda biletler tükenirse, StubHub gibi ikincil platformlar maça gitmek için alternatif bir yol sunar.
Tottenham Hotspur biletleri ne kadar?
Kulüp üzerinden yetişkin fiyatları genellikle £38 ile £109 arasında değişir ve üç kategoriye ayrılır:
Kategori A (£71-109): Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Newcastle Kategori B (£49-96): Aston Villa, Brentford, Brighton, Crystal Palace, Everton, Fulham, Nottingham Forest, West Ham Kategori C (£38-81): Bournemouth, Coventry, Hull, Ipswich, Leeds, Sunderland
İndirimli fiyatlar yaşlılar için (£19-54), 18-21 yaş arası genç yetişkinler için (£28.50-81.50) ve 18 yaş altı gençler için (£19-54) uygulanır. StubHub gibi ikincil platformlar da resmî biletler tükendikten sonra bir seçenektir.
Sezonluk kombine fiyatları £856 ile £2,147 arasında değişirken, 1882 Season Tickets £2,367 olarak fiyatlandırılmıştır. Gençler için (%50), genç yetişkinler için (%25) ve yaşlılar için (%50) indirim uygulanır. Yalnızca One Hotspur+ üyelerine açık olan bekleme listesinde yaklaşık 80.000 isim bulunuyor.
Tottenham Hotspur Stadium hakkında bilmeniz gereken her şey
2019'dan bu yana takımın evi olan Tottenham Hotspur Stadium, 62.850 kapasitesiyle Wembley ve Old Trafford'un ardından İngiltere'deki en büyük üçüncü futbol stadyumu konumunda. En dikkat çeken özelliği, 17.500 kişi kapasiteli tek katlı South Stand. Yüzde 34 eğime sahip bu tribün, Birleşik Krallık'ta yasal olarak izin verilen en dik tribün olup ön sırayı gol çizgisine 4,9 metre kadar yaklaştırıyor. Stadyumun türünün ilk örneği olan geri çekilebilir zemini ise NFL London Games, konserler ve diğer etkinlikler için altta sentetik bir yüzeyi ortaya çıkarıyor.