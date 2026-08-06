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Tottenham Hotspur 2026-27 biletleri nasıl alınır: Yaklaşan maçlar, bilet fiyatları ve kombine bilet bilgileri

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Tickets
Tottenham Hotspur
Premier Lig

Bu sezon Tottenham Hotspur'u canlı izleme fırsatını kaçırmayın

Tottenham, Roberto De Zerbi yönetiminde 2026/27 sezonuna giriyor. Geçen sezon üç farklı teknik direktörün görev yaptığı çalkantılı bir dönemin ardından kulübü ligde tutmayı başarmıştı. Bu sezon Avrupa kupaları olmadığı için odak tamamen Premier League'de. GOAL, Tottenham Hotspur Stadium'da bilet alabilmeniz için ihtiyaç duyduğunuz her şeye sahip. GOAL, Tottenham Hotspur Stadium'da bilet alabilmeniz için ihtiyaç duyduğunuz her şeye sahip.

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Tottenham Hotspur'un 2026/27 Premier League fikstürünün tamamı

Tarih ve SaatKarşılaşmaStadyumOrganizasyonBiletler
22 Ağu 2026 Cmt, 17:30Brentford - Tottenham HotspurGtech Community Stadium (Deplasman)Premier LeagueBiletler
29 Ağu 2026 Cmt, 15:00Tottenham Hotspur - Newcastle UnitedTottenham Hotspur Stadium (İç saha)Premier LeagueBiletler
5 Eyl 2026 Cmt, 15:00Nottingham Forest - Tottenham HotspurThe City Ground (Deplasman)Premier LeagueBiletler
12 Eyl 2026 Cmt, 15:00Tottenham Hotspur - EvertonTottenham Hotspur Stadium (İç saha)Premier LeagueBiletler
19 Eyl 2026 Cmt, 15:00Tottenham Hotspur - Aston VillaTottenham Hotspur Stadium (İç saha)Premier LeagueBiletler
10 Eki 2026 Cmt, 15:00Manchester United - Tottenham HotspurOld Trafford (Deplasman)Premier LeagueBiletler
17 Eki 2026 Cmt, 15:00Tottenham Hotspur - Coventry CityTottenham Hotspur Stadium (İç saha)Premier LeagueBiletler
24 Eki 2026 Cmt, 15:00Chelsea - Tottenham HotspurStamford Bridge (Deplasman)Premier LeagueBiletler
31 Eki 2026 Cmt, 15:00Tottenham Hotspur - Crystal PalaceTottenham Hotspur Stadium (İç saha)Premier LeagueBiletler
7 Kas 2026 Cmt, 15:00Leeds United - Tottenham HotspurElland Road (Deplasman)Premier LeagueBiletler
21 Kas 2026 Cmt, 15:00Tottenham Hotspur - Ipswich TownTottenham Hotspur Stadium (İç saha)Premier LeagueBiletler
28 Kas 2026 Cmt, 15:00Sunderland - Tottenham HotspurStadium of Light (Deplasman)Premier LeagueBiletler
2 Ara 2026 Çar, 20:00Tottenham Hotspur - FulhamTottenham Hotspur Stadium (İç saha)Premier LeagueBiletler
5 Ara 2026 Cmt, 15:00Tottenham Hotspur - Arsenal (Kuzey Londra Derbisi)Tottenham Hotspur Stadium (İç saha)Premier LeagueBiletler
12 Ara 2026 Cmt, 15:00Hull City - Tottenham HotspurMKM Stadium (Deplasman)Premier LeagueBiletler
19 Ara 2026 Cmt, 15:00Liverpool - Tottenham HotspurAnfield (Deplasman)Premier LeagueBiletler
26 Ara 2026 Cmt, 15:00Tottenham Hotspur - BournemouthTottenham Hotspur Stadium (İç saha)Premier LeagueBiletler
30 Ara 2026 Çar, 20:00Tottenham Hotspur - Brighton and Hove AlbionTottenham Hotspur Stadium (İç saha)Premier LeagueBiletler
2 Oca 2027 Cmt, 15:00Manchester City - Tottenham HotspurEtihad Stadium (Deplasman)Premier LeagueBiletler
6 Oca 2027 Çar, 20:00Fulham - Tottenham HotspurCraven Cottage (Deplasman)Premier LeagueBiletler
16 Oca 2027 Cmt, 15:00Tottenham Hotspur - Leeds UnitedTottenham Hotspur Stadium (İç saha)Premier LeagueBiletler
23 Oca 2027 Cmt, 15:00Crystal Palace - Tottenham HotspurSelhurst Park (Deplasman)Premier LeagueBiletler
30 Oca 2027 Cmt, 15:00Tottenham Hotspur - SunderlandTottenham Hotspur Stadium (İç saha)Premier LeagueBiletler
6 Şub 2027 Cmt, 15:00Ipswich Town - Tottenham HotspurPortman Road (Deplasman)Premier LeagueBiletler
10 Şub 2027 Çar, 20:00Tottenham Hotspur - Manchester CityTottenham Hotspur Stadium (İç saha)Premier LeagueBiletler
20 Şub 2027 Cmt, 15:00Brighton and Hove Albion - Tottenham HotspurAmerican Express Stadium (Deplasman)Premier LeagueBiletler
27 Şub 2027 Cmt, 15:00Tottenham Hotspur - LiverpoolTottenham Hotspur Stadium (İç saha)Premier LeagueBiletler
3 Mar 2027 Çar, 20:00Bournemouth - Tottenham HotspurVitality Stadium (Deplasman)Premier LeagueBiletler
13 Mar 2027 Cmt, 15:00Tottenham Hotspur - Nottingham ForestTottenham Hotspur Stadium (İç saha)Premier LeagueBiletler
20 Mar 2027 Cmt, 15:00Everton - Tottenham HotspurHill Dickinson Stadium (Deplasman)Premier LeagueBiletler
10 Nis 2027 Cmt, 15:00Tottenham Hotspur - BrentfordTottenham Hotspur Stadium (İç saha)Premier LeagueBiletler
17 Nis 2027 Cmt, 15:00Newcastle United - Tottenham HotspurSt. James' Park (Deplasman)Premier LeagueBiletler
24 Nis 2027 Cmt, 15:00Tottenham Hotspur - Hull CityTottenham Hotspur Stadium (İç saha)Premier LeagueBiletler
1 May 2027 Cmt, 15:00Arsenal - Tottenham Hotspur (Kuzey Londra Derbisi)Emirates Stadium (Deplasman)Premier LeagueBiletler
8 May 2027 Cmt, 15:00Tottenham Hotspur - ChelseaTottenham Hotspur Stadium (İç saha)Premier LeagueBiletler
15 May 2027 Cmt, 15:00Coventry City - Tottenham HotspurCoventry Building Society Arena (Deplasman)Premier LeagueBiletler
23 May 2027 Paz, 15:00Tottenham Hotspur - Manchester UnitedTottenham Hotspur Stadium (İç saha)Premier LeagueBiletler
30 May 2027 Paz, 16:00Aston Villa - Tottenham HotspurVilla Park (Deplasman)Premier LeagueBiletler

Yazının kaleme alındığı sırada yalnızca açılış maçının başlama saati kesinleşmiş durumda; diğer tüm karşılaşmalar TV seçimine bağlı olarak değişebilir. Tottenham ayrıca Carabao Cup'a ikinci turdan, FA Cup'a ise üçüncü turdan katılacak ve rakipleri her kura çekiminin ardından belli olacak.

Tottenham Hotspur biletleri nasıl alınır?

Biletler üç aşamada satışa çıkar: önce sezonluk kombine sahiplerine, ardından sadakat puanına göre kulüp üyelerine ve son olarak Genel Satış ile halka. One Hotspur üyeliği (£45), herkese açık giriş seviyesi pakettir; One Hotspur+ (£55) ise 24 saatlik öncelik penceresi ve sezonluk kombine bekleme listesinde bir yer sağlar.

Resmî kanallarda biletler tükenirse, StubHub gibi ikincil platformlar maça gitmek için alternatif bir yol sunar.

Premier Lig
M. United crest
M. United
MUN
Tottenham Hotspur crest
Tottenham Hotspur
TOT

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Tottenham Hotspur biletleri ne kadar?

Kulüp üzerinden yetişkin fiyatları genellikle £38 ile £109 arasında değişir ve üç kategoriye ayrılır:

Kategori A (£71-109): Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Newcastle Kategori B (£49-96): Aston Villa, Brentford, Brighton, Crystal Palace, Everton, Fulham, Nottingham Forest, West Ham Kategori C (£38-81): Bournemouth, Coventry, Hull, Ipswich, Leeds, Sunderland

İndirimli fiyatlar yaşlılar için (£19-54), 18-21 yaş arası genç yetişkinler için (£28.50-81.50) ve 18 yaş altı gençler için (£19-54) uygulanır. StubHub gibi ikincil platformlar da resmî biletler tükendikten sonra bir seçenektir.

Sezonluk kombine fiyatları £856 ile £2,147 arasında değişirken, 1882 Season Tickets £2,367 olarak fiyatlandırılmıştır. Gençler için (%50), genç yetişkinler için (%25) ve yaşlılar için (%50) indirim uygulanır. Yalnızca One Hotspur+ üyelerine açık olan bekleme listesinde yaklaşık 80.000 isim bulunuyor.

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Tottenham Hotspur Stadium hakkında bilmeniz gereken her şey

2019'dan bu yana takımın evi olan Tottenham Hotspur Stadium, 62.850 kapasitesiyle Wembley ve Old Trafford'un ardından İngiltere'deki en büyük üçüncü futbol stadyumu konumunda. En dikkat çeken özelliği, 17.500 kişi kapasiteli tek katlı South Stand. Yüzde 34 eğime sahip bu tribün, Birleşik Krallık'ta yasal olarak izin verilen en dik tribün olup ön sırayı gol çizgisine 4,9 metre kadar yaklaştırıyor. Stadyumun türünün ilk örneği olan geri çekilebilir zemini ise NFL London Games, konserler ve diğer etkinlikler için altta sentetik bir yüzeyi ortaya çıkarıyor.

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