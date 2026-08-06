Tottenham Hotspur 2026-27 biletleri nasıl alınır: Yaklaşan maçlar, bilet fiyatları ve kombine bilet bilgileri

Tottenham, Roberto De Zerbi yönetiminde 2026/27 sezonuna giriyor. Geçen sezon üç farklı teknik direktörün görev yaptığı çalkantılı bir dönemin ardından kulübü ligde tutmayı başarmıştı. Bu sezon Avrupa kupaları olmadığı için odak tamamen Premier League'de. GOAL, Tottenham Hotspur Stadium'da bilet alabilmeniz için ihtiyaç duyduğunuz her şeye sahip. GOAL, Tottenham Hotspur Stadium'da bilet alabilmeniz için ihtiyaç duyduğunuz her şeye sahip.

Tottenham Hotspur biletlerini ayırtŞimdi al

Tottenham Hotspur'un 2026/27 Premier League fikstürünün tamamı

Tarih ve Saat Karşılaşma Stadyum Organizasyon Biletler 22 Ağu 2026 Cmt, 17:30 Brentford - Tottenham Hotspur Gtech Community Stadium (Deplasman) Premier League Biletler 29 Ağu 2026 Cmt, 15:00 Tottenham Hotspur - Newcastle United Tottenham Hotspur Stadium (İç saha) Premier League Biletler 5 Eyl 2026 Cmt, 15:00 Nottingham Forest - Tottenham Hotspur The City Ground (Deplasman) Premier League Biletler 12 Eyl 2026 Cmt, 15:00 Tottenham Hotspur - Everton Tottenham Hotspur Stadium (İç saha) Premier League Biletler 19 Eyl 2026 Cmt, 15:00 Tottenham Hotspur - Aston Villa Tottenham Hotspur Stadium (İç saha) Premier League Biletler 10 Eki 2026 Cmt, 15:00 Manchester United - Tottenham Hotspur Old Trafford (Deplasman) Premier League Biletler 17 Eki 2026 Cmt, 15:00 Tottenham Hotspur - Coventry City Tottenham Hotspur Stadium (İç saha) Premier League Biletler 24 Eki 2026 Cmt, 15:00 Chelsea - Tottenham Hotspur Stamford Bridge (Deplasman) Premier League Biletler 31 Eki 2026 Cmt, 15:00 Tottenham Hotspur - Crystal Palace Tottenham Hotspur Stadium (İç saha) Premier League Biletler 7 Kas 2026 Cmt, 15:00 Leeds United - Tottenham Hotspur Elland Road (Deplasman) Premier League Biletler 21 Kas 2026 Cmt, 15:00 Tottenham Hotspur - Ipswich Town Tottenham Hotspur Stadium (İç saha) Premier League Biletler 28 Kas 2026 Cmt, 15:00 Sunderland - Tottenham Hotspur Stadium of Light (Deplasman) Premier League Biletler 2 Ara 2026 Çar, 20:00 Tottenham Hotspur - Fulham Tottenham Hotspur Stadium (İç saha) Premier League Biletler 5 Ara 2026 Cmt, 15:00 Tottenham Hotspur - Arsenal (Kuzey Londra Derbisi) Tottenham Hotspur Stadium (İç saha) Premier League Biletler 12 Ara 2026 Cmt, 15:00 Hull City - Tottenham Hotspur MKM Stadium (Deplasman) Premier League Biletler 19 Ara 2026 Cmt, 15:00 Liverpool - Tottenham Hotspur Anfield (Deplasman) Premier League Biletler 26 Ara 2026 Cmt, 15:00 Tottenham Hotspur - Bournemouth Tottenham Hotspur Stadium (İç saha) Premier League Biletler 30 Ara 2026 Çar, 20:00 Tottenham Hotspur - Brighton and Hove Albion Tottenham Hotspur Stadium (İç saha) Premier League Biletler 2 Oca 2027 Cmt, 15:00 Manchester City - Tottenham Hotspur Etihad Stadium (Deplasman) Premier League Biletler 6 Oca 2027 Çar, 20:00 Fulham - Tottenham Hotspur Craven Cottage (Deplasman) Premier League Biletler 16 Oca 2027 Cmt, 15:00 Tottenham Hotspur - Leeds United Tottenham Hotspur Stadium (İç saha) Premier League Biletler 23 Oca 2027 Cmt, 15:00 Crystal Palace - Tottenham Hotspur Selhurst Park (Deplasman) Premier League Biletler 30 Oca 2027 Cmt, 15:00 Tottenham Hotspur - Sunderland Tottenham Hotspur Stadium (İç saha) Premier League Biletler 6 Şub 2027 Cmt, 15:00 Ipswich Town - Tottenham Hotspur Portman Road (Deplasman) Premier League Biletler 10 Şub 2027 Çar, 20:00 Tottenham Hotspur - Manchester City Tottenham Hotspur Stadium (İç saha) Premier League Biletler 20 Şub 2027 Cmt, 15:00 Brighton and Hove Albion - Tottenham Hotspur American Express Stadium (Deplasman) Premier League Biletler 27 Şub 2027 Cmt, 15:00 Tottenham Hotspur - Liverpool Tottenham Hotspur Stadium (İç saha) Premier League Biletler 3 Mar 2027 Çar, 20:00 Bournemouth - Tottenham Hotspur Vitality Stadium (Deplasman) Premier League Biletler 13 Mar 2027 Cmt, 15:00 Tottenham Hotspur - Nottingham Forest Tottenham Hotspur Stadium (İç saha) Premier League Biletler 20 Mar 2027 Cmt, 15:00 Everton - Tottenham Hotspur Hill Dickinson Stadium (Deplasman) Premier League Biletler 10 Nis 2027 Cmt, 15:00 Tottenham Hotspur - Brentford Tottenham Hotspur Stadium (İç saha) Premier League Biletler 17 Nis 2027 Cmt, 15:00 Newcastle United - Tottenham Hotspur St. James' Park (Deplasman) Premier League Biletler 24 Nis 2027 Cmt, 15:00 Tottenham Hotspur - Hull City Tottenham Hotspur Stadium (İç saha) Premier League Biletler 1 May 2027 Cmt, 15:00 Arsenal - Tottenham Hotspur (Kuzey Londra Derbisi) Emirates Stadium (Deplasman) Premier League Biletler 8 May 2027 Cmt, 15:00 Tottenham Hotspur - Chelsea Tottenham Hotspur Stadium (İç saha) Premier League Biletler 15 May 2027 Cmt, 15:00 Coventry City - Tottenham Hotspur Coventry Building Society Arena (Deplasman) Premier League Biletler 23 May 2027 Paz, 15:00 Tottenham Hotspur - Manchester United Tottenham Hotspur Stadium (İç saha) Premier League Biletler 30 May 2027 Paz, 16:00 Aston Villa - Tottenham Hotspur Villa Park (Deplasman) Premier League Biletler

Yazının kaleme alındığı sırada yalnızca açılış maçının başlama saati kesinleşmiş durumda; diğer tüm karşılaşmalar TV seçimine bağlı olarak değişebilir. Tottenham ayrıca Carabao Cup'a ikinci turdan, FA Cup'a ise üçüncü turdan katılacak ve rakipleri her kura çekiminin ardından belli olacak.

Tottenham Hotspur biletleri nasıl alınır?

Biletler üç aşamada satışa çıkar: önce sezonluk kombine sahiplerine, ardından sadakat puanına göre kulüp üyelerine ve son olarak Genel Satış ile halka. One Hotspur üyeliği (£45), herkese açık giriş seviyesi pakettir; One Hotspur+ (£55) ise 24 saatlik öncelik penceresi ve sezonluk kombine bekleme listesinde bir yer sağlar.

Resmî kanallarda biletler tükenirse, StubHub gibi ikincil platformlar maça gitmek için alternatif bir yol sunar.

Tottenham Hotspur biletlerini ayırtŞimdi al

Tottenham Hotspur biletleri ne kadar?

Kulüp üzerinden yetişkin fiyatları genellikle £38 ile £109 arasında değişir ve üç kategoriye ayrılır:

Kategori A (£71-109): Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Newcastle Kategori B (£49-96): Aston Villa, Brentford, Brighton, Crystal Palace, Everton, Fulham, Nottingham Forest, West Ham Kategori C (£38-81): Bournemouth, Coventry, Hull, Ipswich, Leeds, Sunderland

İndirimli fiyatlar yaşlılar için (£19-54), 18-21 yaş arası genç yetişkinler için (£28.50-81.50) ve 18 yaş altı gençler için (£19-54) uygulanır. StubHub gibi ikincil platformlar da resmî biletler tükendikten sonra bir seçenektir.

Sezonluk kombine fiyatları £856 ile £2,147 arasında değişirken, 1882 Season Tickets £2,367 olarak fiyatlandırılmıştır. Gençler için (%50), genç yetişkinler için (%25) ve yaşlılar için (%50) indirim uygulanır. Yalnızca One Hotspur+ üyelerine açık olan bekleme listesinde yaklaşık 80.000 isim bulunuyor.

Tottenham Hotspur biletlerini ayırtŞimdi al

Tottenham Hotspur Stadium hakkında bilmeniz gereken her şey

2019'dan bu yana takımın evi olan Tottenham Hotspur Stadium, 62.850 kapasitesiyle Wembley ve Old Trafford'un ardından İngiltere'deki en büyük üçüncü futbol stadyumu konumunda. En dikkat çeken özelliği, 17.500 kişi kapasiteli tek katlı South Stand. Yüzde 34 eğime sahip bu tribün, Birleşik Krallık'ta yasal olarak izin verilen en dik tribün olup ön sırayı gol çizgisine 4,9 metre kadar yaklaştırıyor. Stadyumun türünün ilk örneği olan geri çekilebilir zemini ise NFL London Games, konserler ve diğer etkinlikler için altta sentetik bir yüzeyi ortaya çıkarıyor.