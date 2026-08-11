Kuzey Doğu, futbol tutkusunun merkezlerinden biri ve Sunderland taraftarları, 2026/27 sezonuna girerken Premier League'deki vaat edilmiş topraklara geri dönmenin keyfini çıkarıyor. En üst düzeydeki maçlar ve derbi atmosferi etrafındaki heyecan, Wearside'da bir kez daha nabızları hızlandırıyor.

Yeniden üst düzeyde kalıcı hale gelen takımın sadık taraftar kitlesi, yaklaşan sezonda Premier League biletleri için adeta birbirini ezecek.

GOAL, 2026/27 Premier League sezonu için Sunderland biletlerini nasıl alabileceğinize dair tüm ayrıntıları sizin için derledi.

Sunderland Biletlerini AyırtBilet Ayırt

Yaklaşan Sunderland 2026/27 fikstürü ve biletler

Sunderland Premier League biletleri nasıl alınır?

Sunderland maçları için tek maçlık girişlerden sezonluk bilet ve ek ağırlama paketlerine kadar birden fazla bilet seçeneği bulunuyor. Bunları genellikle kulübün eticketing.co.uk/safc adresindeki resmi bilet portalı üzerinden satın alabilirsiniz.

Bilmeniz gerekenler şöyle:

Genel satış: Genel giriş Sunderland biletleri, satış dönemi açılır açılmaz satışa çıkar; bu da genellikle maçtan üç ila dört hafta öncesine denk gelir. Birçok üst düzey kulübün aksine Sunderland, temel bilet satın alma erişimi için geleneksel ücretli üyelik sistemi uygulamaz. Standart Sunderland biletlerinin çoğu doğrudan genel satışa çıkar; bu da Premier League biletleri için sıra dışıdır.

Genel giriş Sunderland biletleri, satış dönemi açılır açılmaz satışa çıkar; bu da genellikle maçtan üç ila dört hafta öncesine denk gelir. Birçok üst düzey kulübün aksine Sunderland, temel bilet satın alma erişimi için geleneksel ücretli üyelik sistemi uygulamaz. Standart Sunderland biletlerinin çoğu doğrudan genel satışa çıkar; bu da Premier League biletleri için sıra dışıdır. Derbiler : Newcastle United ile oynanan Tyne-Wear derbisi ya da 'Big Six' takımlarına karşı maçlar gibi talebin yüksek olduğu karşılaşmalar için Sunderland bileti almaya çalışıyorsanız, hesabınızda belgelenmiş bir satın alma geçmişine ihtiyacınız olacaktır.

: Newcastle United ile oynanan Tyne-Wear derbisi ya da 'Big Six' takımlarına karşı maçlar gibi talebin yüksek olduğu karşılaşmalar için Sunderland bileti almaya çalışıyorsanız, hesabınızda belgelenmiş bir satın alma geçmişine ihtiyacınız olacaktır. Black Cat Points: Zorunlu bir üyelik programı bulunmasa da taraftarlar deplasman maçlarına ve iç sahadaki kupa karşılaşmalarına katılarak Black Cat Points (BCP) kazanır. Talebin arzı açık ara aştığı yüksek talep gören maçlarda bilet önceliği BCP toplamına göre belirlenir.

Sunderland Biletlerini AyırtBilet Ayırt

Sunderland Premier League biletleri ne kadar?

Sunderland'ın iç saha maçları için yetişkin biletlerinin nominal değeri, doğrudan kulübün gişesinden satın alındığında £28 ile £45 arasında değişiyor.

Fiyatlar, maç kategorisine ve East Stand, West Stand, Premier Concourse ve Family Zones genelindeki koltuk konumuna göre değişiklik gösteriyor. Maç kategorileri, öne çıkan Category A* karşılaşmalarından Category C maçlarına kadar uzanıyor.

65 yaş üstü Seniors, 22 yaş altı Young Adults, 18 yaş altı Juniors ve 14 yaş altı taraftarlar için tüm tribünlerde indirimli fiyatlandırma uygulanıyor.

Sunderland sezonluk biletleri nasıl alınır?

2026/27 Premier League sezonu boyunca Stadium of Light'taki her iç saha maçı için rezerve bir koltuk garantilemenin tek yolu sezonluk bilet almaktır.

Artan talep nedeniyle Sunderland'ın 38.000'in üzerindeki sezonluk bilet kontenjanı, 2026/27 sezonu için tamamen tükendi.

Bu sezon için yetişkin sezonluk bilet fiyatları £610'dan başlayıp premium concourse alanlarında £810+'a kadar çıkıyordu.

Gelecek sezonlar için sezonluk bilet almak isteyen taraftarların kulübün internet sitesindeki resmi bekleme listesine katılması gerekiyor.

76 Yards ve Banks on the Wear gibi sezonluk ağırlama paketleri, yemek seçenekleriyle birlikte garantili sezonluk koltuk arayan taraftarlar için hâlâ mevcut.

Stadium of Light çevresinde nerede kalınır?

Stadium of Light'ta bir maç için Sunderland'a mı gidiyorsunuz? Stadyumun şehir merkezine yakın nehir kıyısındaki konumu, merkezden ve çevre bölgelerden kolay erişim sağlıyor; yakındaki yerel dükkânlar, kafeler ve ulaşım bağlantılarıyla futbol taraftarları için ideal bir ortam sunuyor.

Şehir merkezi, bolca yeme içme mekânı, gece hayatı ve alışveriş seçeneğinin yanı sıra bölge genelinde iyi metro bağlantıları sunarak kullanışlı bir konaklama üssü oluşturuyor. Stadyuma kısa bir yürüyüş ya da yolculuk mesafesinde olması, hem eğlence hem de pratiklik arayan ziyaretçilere uygun bir seçenek haline getiriyor.

Daha sakin bir konaklama için Roker ve Seaburn gibi sahil bölgeleri deniz manzarası, sahil yürüyüşleri ve daha rahat bir tempo sunarken, otomobil veya metro ile stadyuma kolay ulaşım mesafesinde kalıyor.

Sunderland AFC maçları için konaklama mı arıyorsunuz? Aşağıdaki harita üzerinden, her bütçeye uygun seçeneklerle şehri ve imkânlarını inceleyebilirsiniz.

Stadium of Light'ın tarihi

Stadium of Light, Sunderland'da tamamı koltuklu bir futbol stadyumudur. 1997'de ilk kez açıldığından bu yana Sunderland AFC'nin iç saha stadı olmuştur. 49.000 kapasitesiyle Stadium of Light, İngiltere'deki en büyük 10. futbol stadyumudur.

Görünüşe göre sade tasarımı, gelecekte yapılabilecek yeniden geliştirmelere imkân tanımak için tercih edildi ve bu da kapasiteyi 64.000'e çıkarabilir. Stadyuma, Kuzey Doğu'nun kömür madenciliği mirasını ve üzerine inşa edildiği eski Monkwearmouth Colliery sahasını yansıtması için başkan Bob Murray tarafından bu isim verildi.

Stadium of Light, Sunderland maçlarının yanı sıra İngiltere erkek ve kadın milli takımlarının uluslararası maçlarına da ev sahipliği yaptı. 2004 Avrupa Şampiyonası elemeleri sırasında 2003'te burada oynanan maçta 47.667 taraftar, İngiltere'nin Türkiye'yi 2-0 yenmesini izledi.

Futbolun dışında stadyum, Beyonce, Rihanna, Oasis, Coldplay ve Elton John gibi dünyanın en büyük müzik yıldızlarından bazılarını da ağırladı.

Sunderland Biletlerini AyırtBilet Ayırt

Tarihi İngiliz kulüpleri için bilet fiyatı rehberleri, tutkulu taraftarların zorlu lig maratonları boyunca maç günü planlarını organize etmesine yardımcı olur. Akıllı telefonunuzda hızlı yanıt veren bir uygulamaya sahip olmak, kırmızı kartlara veya ikinci yarıdaki taktiksel oyuncu değişikliklerine anında tepki vermenizi sağlar. melbet promosyon kodumuz üzerinden açılan kullanıcı avantajlarına dair uzman analizimizi keşfedin.