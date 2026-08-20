Sporting CP 2026/27 biletleri nasıl alınır: Yaklaşan maçlar, bilet fiyatları, Primeira Liga haberleri ve daha fazlası

Sporting'in üst üste üçüncü Primeira Liga şampiyonluğunu kazanma umutları geçen sezon Porto tarafından engellenmiş olabilir, ancak bu sezon bir başka şampiyonluk yarışına hazır ve istekli olacaklar. Onları sahada izlemek için biletinizi bugünden ayırtabilirsiniz.

Portekiz'in 'Üç Büyük' kulübünden biri olarak tanınan Sporting, Lizbon'daki evi Estádio José Alvalade'de 40.000'in üzerinde bir ortalama seyirci önünde oynuyor. Leões (Aslanlar), 21 lig şampiyonluğuna ulaştı ve üst ligden hiç düşmemesiyle de biliniyor.

Sporting, bu sezon iç sahadaki ilk maçına galibiyetle başladı ve Vitória de Guimaraes'i 3-2 mağlup etti. Lizbon taraftarı, sezon boyunca bol gollü ve heyecan dolu birçok maç bekleyebilir.

GOAL, Sporting CP maçlarında yerinizi nasıl alabileceğinize dair tüm güncel bilet bilgilerini sizin için bir araya getiriyor. Buna biletleri nereden satın alabileceğiniz, ne kadar oldukları ve daha fazlası dahil.

Sporting CP'nin öne çıkan yaklaşan maçları

Tarih ve Saat (yerel) Karşılaşma Konum Biletler Cmt, 22 Ağu (20.30) Sporting CP - Alverca José Alvalade Stadyumu (Lizbon) Biletler Cum, 28 Ağu (20.15) Rio Ave - Sporting CP Estádio dos Arcos (Vila do Conde) Biletler Paz, 6 Eyl (TBC) Sporting CP - Nacional José Alvalade Stadyumu (Lizbon) Biletler Paz, 13 Eyl (TBC) Famalicão - Sporting CP Estádio Municipal 22 de Junho (V.N. de Famalicão) Biletler Paz, 20 Eyl (TBC) Sporting CP - Arouca José Alvalade Stadyumu (Lizbon) Biletler Paz, 11 Eki (TBC) Braga - Sporting CP Braga Municipal Stadyumu (Braga) Biletler Paz, 25 Eki (TBC) Sporting CP - Académico de Viseu José Alvalade Stadyumu (Lizbon) Biletler Paz, 29 Kas (TBC) Porto - Sporting CP Estádio do Dragão (Porto) Biletler Paz, 27 Ara (TBC) Benfica - Sporting CP Estadio da Luz (Lizbon) Biletler

Sporting CP biletleri nasıl alınır?

Resmi Sporting CP maç biletlerini kulübün sitesindeki bilet portalı üzerinden ya da Estádio José Alvalade gişesinden şahsen satın alabilirsiniz.

Normal lig maçlarının biletleri genellikle karşılaşmadan yaklaşık bir hafta önce genel satışa çıkar. Öncelikli satış pencereleri ise önce kulüp üyeleri için (Sócios), maç gününden yaklaşık 10-14 gün önce açılır.

Buna ek olarak taraftarlar, Sporting CP maç biletlerini ikincil piyasadan da satın alabilir. StubHub, alternatif kanallar üzerinden yer bulmak isteyenler için önde gelen satıcılardan biri ve son dakika bileti arayan taraftarlara güvenilir bir seçenek sunuyor.

Sporting CP biletleri ne kadar?

Estádio José Alvalade'deki Sporting CP iç saha maçları için resmi biletler, standart lig karşılaşmalarında genel olarak 17 € ile 42 € arasında değişir. Ancak fiyatlar rakibe, kulüp üyesi (Sócio) olup olmadığınıza ve oturma bölümüne bağlı olarak önemli ölçüde farklılık gösterir.

Sócios, öncelikli erişim ve ciddi indirimler alır. Bu da çoğu zaman genel satıştaki biletlerle karşılaştırıldığında yüzde 30 ila yüzde 50 tasarruf anlamına gelir.

Benfica'ya karşı Clássico de Lisboa, FC Porto maçları veya UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşmaları gibi yoğun ilgi gören fikstürlerde fiyatlar ciddi şekilde yükselir. Resmi biletler, bölüme bağlı olarak 60 € ile 120 €+'yı aşabilir.

Ek bilgi için kulübün resmi bilet portalını ya da güncel uygunluk durumu için StubHub gibi ikincil yeniden satış sitelerini takip edin.

Estádio José Alvalade hakkında bilmeniz gereken her şey

Estádio José Alvalade, Lizbon'un kalbinde yer alan Sporting CP'nin (Sporting Clube de Portugal) simgesel evidir.

UEFA Kategori 4 stadyumu olarak sınıflandırılan bu tesis, 50.095 koltuk kapasitesine sahiptir ve Portekiz futbol kültürünün saygın simgelerinden biri olarak öne çıkar.

Orijinal Estádio José Alvalade, yakında 1956 yılında açıldı ve yaklaşık beş on yıl boyunca Sporting'in evi olarak hizmet verdi. Yeni, yani mevcut versiyon ise özellikle UEFA Euro 2004 turnuvasındaki maçlara ev sahipliği yapmak için inşa edildi ve kapılarını resmi olarak Ağustos 2003'te açtı.

Yeni Estádio José Alvalade'deki 2003 tarihli açılış maçında 18 yaşındaki Cristiano Ronaldo, Manchester United'a karşı öylesine büyüleyici bir performans sergiledi ki United oyuncuları, ünlü şekilde eve dönüş uçuşunda Sir Alex Ferguson'dan onu transfer etmesini istedi. United, birkaç gün sonra onunla sözleşme imzaladı.

Stadyum, futbolun ötesinde büyük uluslararası müzik yıldızları için de önde gelen bir turne durağı oldu; U2, The Rolling Stones ve Metallica gibi isimlerin efsanevi konserlerine ev sahipliği yaptı.

Sporting CP rekorları ve istatistikleri

1906 yılında kurulan Sporting CP, Cristiano Ronaldo ve Luís Figo gibi oyunun efsanelerini, ayrıca Rafael Leão ve Nuno Mendes gibi modern dönemin büyük isimlerini yetiştiren dünya çapındaki akademisiyle tanınıyor.

Kulüp başarıları ve kupa öne çıkanları

Primeira Liga (Portekiz Şampiyonası) : 21 şampiyonluk (1941, 1944, 1947, 1948, 1949, 1951, 1952, 1953, 1954, 1958, 1962, 1966, 1970, 1974, 1980, 1982, 2000, 2002, 2021, 2024, 2025)

Taça de Portugal (Portekiz Kupası) : 18 şampiyonluk (1941, 1945, 1946, 1948, 1954, 1963, 1971, 1973, 1974, 1978, 1982, 1995, 2002, 2007, 2008, 2015, 2019, 2025)

Kupa Galipleri Kupası : 1 şampiyonluk (1964)

Bireysel oyuncu rekorları

En çok maça çıkanlar: Hilário (494), Rui Patrício (467)

En çok gol atanlar: Fernando Peyroteo (544), Manuel Vasques (225)

Avrupa'daki en farklı galibiyet

Sporting CP, kulübün zaferle sonuçlanan Kupa Galipleri Kupası sezonunda (1963/64) APOEL Nicosia'yı 16-1 mağlup etti. Bu sonuç, UEFA kulüp organizasyonları tarihinde bir rekor olmayı sürdürüyor.

'Beş Keman' dönemi

Sporting CP, 1940'lar ve 1950'lerde Fernando Peyroteo, José Travassos, Albano Pereira, Jesus Correia ve Manuel Vasques'ten oluşan hücum hattıyla Portekiz futboluna damga vurdu. Kusursuz ve senfonik takım oyunları nedeniyle bu lakabı alan ekip, sekiz sezonda yedi lig şampiyonluğu kazandı.

Devasa küresel üyelik

Sporting CP, çok büyük bir çok branşlı spor kurumudur. Resmi kulüp üyeleri (socios) bakımından istikrarlı şekilde dünyanın en büyük kulüplerinden biri arasında yer alır ve 175.000'i aşkın bağlı üyeye sahiptir.



