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Sheffield United 2026/27 biletleri nasıl alınır: Yaklaşan maçlar, bilet fiyatları ve kombine biletler

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Tickets
Sheffield United
Championship

Sheffield United yeniden sahada ve biletleri nasıl alabileceğiniz burada.

Chris Wilder, Sheffield United’ı bir kez daha Premier League’in vaat edilmiş topraklarına geri döndürebilir mi? Patrick Bamford ve Harrison Burrows gibi isimleri barındıran bir kadroyla, bu kez farklı bir sonuçla Wembley’e dönüş hayali fazlasıyla canlı.

Bunu öğrenmek için Bramall Lane’de olabilirsiniz. Peki 2026/27 sezonunda Blades’i sahada izlemek için biletlere nasıl ulaşabilirsiniz? GOAL sizin için tüm detayları derledi.

Sheffield United biletlerini ayırtBilet al

Yaklaşan Sheffield United 2026/27 fikstürü

Tarih ve SaatKarşılaşmaKonumBilet
15 Ağu 2026 Cmt, 17:30Sheffield United - Birmingham CityBramall Lane, SheffieldBilet al
22 Ağu 2026 Cmt, 15:00Swansea City - Sheffield UnitedSwansea.com Stadium, SwanseaBilet al
29 Ağu 2026 Cmt, 15:00Cardiff City - Sheffield UnitedCardiff City Stadium, CardiffBilet al
1 Eyl 2026 Sal, 19:45Sheffield United - Bolton WanderersBramall Lane, SheffieldBilet al
5 Eyl 2026 Cmt, 15:00Sheffield United - Norwich CityBramall Lane, SheffieldBilet al
8 Eyl 2026 Sal, 19:45Blackburn Rovers - Sheffield UnitedEwood Park, BlackburnBilet al
13 Eyl 2026 Paz, 12:00Sheffield United - Wolverhampton WanderersBramall Lane, SheffieldBilet al
19 Eyl 2026 Cmt, 12:30Stoke City - Sheffield Unitedbet365 Stadium, Stoke-on-TrentBilet al
10 Eki 2026 Cmt, 15:00Sheffield United - Lincoln CityBramall Lane, SheffieldBilet al
14 Eki 2026 Çar, 19:45Portsmouth - Sheffield UnitedFratton Park, PortsmouthBilet al
17 Eki 2026 Cmt, 15:00Bristol City - Sheffield UnitedAshton Gate, BristolBilet al
24 Eki 2026 Cmt, 12:30Sheffield United - Derby CountyBramall Lane, SheffieldBilet al
30 Eki 2026 Cum, 20:00Sheffield United - WrexhamBramall Lane, SheffieldBilet al
3 Kas 2026 Sal, 19:45Preston North End - Sheffield UnitedDeepdale, PrestonBilet al
7 Kas 2026 Cmt, 15:00Charlton Athletic - Sheffield UnitedThe Valley, LondraBilet al
21 Kas 2026 Cmt, 15:00Sheffield United - WatfordBramall Lane, SheffieldBilet al
24 Kas 2026 Sal, 19:45Sheffield United - SouthamptonBramall Lane, SheffieldBilet al
28 Kas 2026 Cmt, 15:00QPR - Sheffield UnitedLoftus Road, LondraBilet al
4 Ara 2026 Cum, 20:00Sheffield United - West Ham UnitedBramall Lane, SheffieldBilet al
8 Ara 2026 Sal, 19:45Millwall - Sheffield UnitedThe Den, LondraBilet al
12 Ara 2026 Cmt, 15:00Sheffield United - BurnleyBramall Lane, SheffieldBilet al
18 Ara 2026 Cum, 20:00West Bromwich Albion - Sheffield UnitedThe Hawthorns, West BromwichBilet al
26 Ara 2026 Cmt, 12:30Sheffield United - MiddlesbroughBramall Lane, SheffieldBilet al
29 Ara 2026 Sal, 19:45Derby County - Sheffield UnitedPride Park, DerbyBilet al
1 Oca 2027 Cum, 17:30Burnley - Sheffield UnitedTurf Moor, BurnleyBilet al

Sheffield United 2026/27 biletleri nasıl alınır?

Sheffield United maçları için tek maçlık girişlerden sezonluk bilet seçeneklerine ve ek ağırlama paketlerine kadar birden fazla bilet seçeneği bulunuyor. Bunları genellikle kulübün internet sitesindeki resmi bilet portalı üzerinden satın alabilirsiniz.

  1. Britanya futbol kulüpleri biletleri genellikle üç aşamada satışa sunar:  
  2. İlk olarak sezonluk bilet sahiplerine  
  3. Ardından, çoğu zaman önceki satın alımlardan gelen sadakat puanlarına göre sıralanan kulüp üyelerine  
  4. Son olarak da ‘Genel Satış’ döneminde halka.  

Sheffield United üyelikleri, ‘Junior Blades’ için £20’den başlayıp ‘Blade Member+’ için £70’e kadar çıkıyor. Tüm üyelikler; maç biletlerine erken erişim, indirimli iç saha biletleri ve Bramall Lane’de oynanan U21 maçlarına ücretsiz erişim gibi avantajlar sunuyor.

Sheffield United biletlerini ayırtBilet al

Sheffield United 2026/27 biletleri ne kadar?

Bramall Lane’de Sheffield United biletlerini maç bazında satın almak isteyenler için her karşılaşma Cat A*, Cat A veya Cat B olarak kategorize ediliyor ve yetişkin bilet fiyatları £30-£46 arasında değişiyor.

Stadyumun tüm iç saha bölümlerinde yaşlılar (60+), engelli taraftarlar, genç yetişkinler/öğrenciler (U22), U18’ler ve Junior Blades için indirimli tarifeler uygulanıyor.

Sheffield United sezonluk biletleri nasıl alınır?

2026/27 sezonunda Championship’te Sheffield United’ın Bramall Lane’de oynayacağı her iç saha maçında yer almanın tek yolu sezonluk bilet sahibi olmak. 

Sezonluk bilet, 23 lig maçının tamamında tribünde rezerve koltuk garantisi sağlamasının yanı sıra, her sezonluk bilet sahibine 2.700 sadakat puanı kazandırıyor. Bu da yüksek profilli deplasman maçları veya kupa eşleşmeleri için bilet alma şanslarını artırıyor.

Bramall Lane çevresinde nerede kalınır?

Ziyaret sırasında Bramall Lane çevresinde ve Sheffield genelinde konaklamak isteyenler için çok sayıda otel ve konaklama seçeneği bulunuyor.

Aşağıdaki interaktif harita, stat yakınlarında nelerin mevcut olduğunu gösterirken, şehrin ulaşım bağlantıları da maç günü deneyiminiz kapsamında daha uzak bölgelerde konaklamayı mümkün kılıyor:

Bramall Lane’in tarihi

Bramall Lane, South Yorkshire’daki Sheffield’da bulunan bir futbol stadyumudur. 1889’da kulübün kurulmasından bu yana Sheffield United’ın evidir ve hâlâ profesyonel futbol maçlarına ev sahipliği yapan dünyanın en eski büyük stadyumudur. 

Bramall Lane, İngiltere milli takım maçlarına, bir İngiltere Test kriket maçına (1902) ve bir FA Cup Finali’ne (1912 tekrarı) ev sahipliği yapmış yalnızca iki stattan biridir. Diğeri ise Oval’dır.

Stat, Taylor Report’un ardından kapsamlı şekilde yenilendi ve 1994’te tamamı koltuklu bir stadyuma dönüştürüldü. Kapasitesi 32.050’dir. 2022 yılında ise İngiltere ile İsveç arasındaki yarı final de dahil olmak üzere UEFA Kadınlar Avrupa Şampiyonası maçlarına ev sahipliği yaptı.

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