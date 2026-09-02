Sevilla 2026/27 biletleri nasıl alınır: Yaklaşan maçlar, bilet fiyatları, La Liga haberleri ve daha fazlası

Sevilla, İspanya ligi şampiyonu olarak yalnızca bir kez, 1946 yılında zirveye çıkmış olabilir; ancak 2020-2022 arasında elde ettiği üç 4.'lük ve Avrupa sahnesindeki kahramanlıkları, kulübün son dönemdeki itibarının büyümesini sağladı.

Artık 35.000'den fazla taraftar, Sevilla'yı izlemek için düzenli olarak Ramón Sánchez-Pizjuán'a geliyor ve siz de yaklaşan maçlara bugün bilet alarak bu ateşli kalabalığa katılabilirsiniz.

Sevilla, geçen sezon en çok gol atan oyuncularından bazılarının hizmetlerini kaybetmiş olabilir (Akor Adams, Djibril Sow ve Alexis Sánchez), ancak Jon Guridi, Robbie Ure ve Lucas Stassin gibi yaz döneminde yaptığı bazı transferler/kiralık hamlelerin bu sezon etkili başlamasını umacaktır.

Önümüzdeki aylarda İspanya futbol sahnesi iyice kızışacak ve siz de yerinizi ayırtarak canlı aksiyona tanıklık edebilirsiniz. GOAL, Sevilla biletleriyle ilgili tüm ayrıntıları, fiyatları, nasıl alınacağını ve çok daha fazlasını sizin için derledi.

Yaklaşan Sevilla maçları

Tarih ve Saat (yerel) Maç Konum Biletler 6 Eyl Pzr (21.00) Espanyol - Sevilla RCDE Stadyumu (Barselona) Biletler 11 Eyl Cum (21.00) Sevilla - Valencia Ramón Sánchez-Pizjuán Stadyumu (Sevilla) Biletler 16 Eyl Çar (19.00) Deportivo de A Coruña - Sevilla Riazor Stadyumu (A Coruña) Biletler 19 Eyl Cts (21.00) Sevilla - Barcelona Ramón Sánchez-Pizjuán Stadyumu (Sevilla) Biletler 11 Eki Paz (21.00) Levante - Sevilla Estadio Ciudad de Valencia (Valencia) Biletler 18 Eki Paz (21.00) Real Madrid - Sevilla Santiago Bernabéu (Madrid) Biletler 25 Eki Paz (20.00) Sevilla - Osasuna Ramón Sánchez-Pizjuán Stadyumu (Sevilla) Biletler 1 Kas Paz (20.00) Getafe - Sevilla Estadio Coliseum (Getafe) Biletler 8 Kas Paz (20.00) Sevilla - Alavés Ramón Sánchez-Pizjuán Stadyumu (Sevilla) Biletler 22 Kas Paz (20.00) Sevilla - Real Betis Ramón Sánchez-Pizjuán Stadyumu (Sevilla) Biletler 29 Kas Paz (20.00) Real Sociedad - Sevilla Anoeta Stadyumu (San Sebastián) Biletler

Sevilla bileti nasıl alınır?

Resmi Sevilla maç biletlerini kulübün ana bilet satış sistemi üzerinden online olarak satın alabilirsiniz. Biletler genellikle, La Liga maçın net tarihini ve yayın saatini resmi olarak onayladıktan sonra, maç gününden yaklaşık 7-10 gün önce satışa çıkar.

2026/27 sezonunda biletler tamamen dijitaldir ve e-postanıza ya da kulübün uygulamasına taranabilir bir QR kodu olarak gönderilir.

Sevilla, biletleri kademeli bir formatta satışa sunar:

Aşama 1: Kulüp üyelerine öncelik: Abonados (kombine sahipleri) ve Socios (üyeler, kombinesi olmayan Socio Rojo üyeleri dahil), ek koltuk satın almak veya serbest bırakılan kontenjanlardan yararlanmak için öncelikli bir pencereye sahip olur.

Aşama 2: Genel satış: Üyelere yönelik satış pencerelerinin ardından kapasite kalırsa, biletler maçtan yaklaşık 5-7 gün önce genel satışa çıkar.

Buna ek olarak taraftarlar, Sevilla maç biletlerini ikincil piyasadan da satın alabilir. StubHub, alternatif kanallar üzerinden yer bulmak isteyenler için önde gelen satış platformlarından biridir ve son dakika bileti arayan taraftarlara güvenilir bir seçenek sunar.

Sevilla biletleri ne kadar?

Sevilla'nın Ramón Sánchez-Pizjuán Stadyumu'ndaki standart La Liga maçları için resmi biletler, temel genel giriş kategorisinde genellikle 30 €-90 € arasında değişir; rakibe bağlı olarak premium ana tribün koltuklarında ise 150 €-250 € ve üzerine kadar çıkabilir.

Sevilla, maçları rakip takımın kategorisine göre fiyatlandırır:

Kategori A : Real Madrid, Barcelona, Atlético Madrid ve Avrupa/derbi maçları gibi yüksek profilli karşılaşmalar. Fiyatlar ciddi şekilde yükselir veya kulüp üyeliği önceliği gerekir.

Kategori B : La Liga'da orta sıralardaki rakipler. Standart fiyatlandırma uygulanır.

Kategori C : Daha düşük profilli veya hafta içi oynanan maçlar, genel taraftarlar için en ucuz giriş seçeneğini sunar.

Ramón Sánchez-Pizjuán Stadyumu'nun düzeni, farklı katmanlara ve işlevsel bölgelere ayrılmıştır:

Gol Norte / Gol Sur (Kale arkaları - Kategori 2 / kısa kenarlar) : Daha düşük maliyetli koltuklar; standart maçlarda genellikle 30 €-60 €. Ateşli ultra/taraftar grubunun (Biris Norte) Kuzey Tribünü'nün bir bölümünü işgal ettiğini unutmayın.

Fondo / Lateral (Üst katlar - uzun kenarlar) : Sahaya daha geniş taktiksel açıdan bakış sunan orta segment koltuklar, genellikle 50 €-90 € arasındadır.

Preferencia (Ana tribün - alt/merkez bölümler) : Ana tarafta en iyi koruma ve görüşü sunan premium koltuklar; yüksek talep gören maçlarda 90 € ile 250 €+ arasında değişir.

VIP ve Hospitality Paketleri : 150 €-500 €+ aralığındadır; dolgulu yönetici koltukları, lounge erişimi ve ikram içerir.

Ek bilgi için kulübün resmi bilet portalını ya da güncel müsaitlik durumu için StubHub gibi ikincil yeniden satış sitelerini takip edin.

Ramón Sánchez-Pizjuán Stadyumu hakkında bilmeniz gereken her şey

Sevgiyle 'La Bombonera de Nervión' lakabıyla anılan Ramón Sánchez-Pizjuán Stadyumu, Sevilla'nın efsanevi evidir ve Avrupa'nın en yıldırıcı ve en tutkulu futbol kalelerinden biri olarak öne çıkar.

Sevilla'nın hareketli Nervión mahallesinde yer alan stat, şu anda 42.714 seyirci kapasitesine sahip, ancak son teknolojiye sahip 55.000 kişilik bir tesise dönüştürülmesi planlanıyor.

Bir kulüp stadı olmasına rağmen Sánchez-Pizjuán, uluslararası futbol tarihinin en unutulmaz ve en dramatik maçlarından bazılarına ev sahipliği yaptı:

Dünya Kupası gerilimi : Stat, Batı Almanya ile Fransa arasındaki efsanevi 1982 Dünya Kupası yarı finaline ev sahipliği yaptı. Nefes kesen 3-3'lük beraberlikle sona eren bu karşılaşma, turnuva tarihinde penaltı atışlarıyla belirlenen ilk maç oldu.

Avrupa Kupası finali : Büyük bir sürprize sahne olan maçta, Romanya'nın sürpriz ekibi Steaua București, 0-0'lık çıkmazın ardından Barcelona'yı penaltılarda yenerek 1986 Avrupa Kupası'nı kazandı.

Avrupa Ligi finali : Ünlü Endülüs stadının 2022 finaline ev sahipliği yaptığı karşılaşmada da penaltılar gerekti ve Eintracht Frankfurt, Rangers'ı mağlup etti.

Nihai milli uğur tılsımı: İspanya Milli Takımı, Sánchez-Pizjuán'ı aşılamaz bir kale olarak görüyor. Milli takım, burada oynadığı 25 maçın hiçbirini kaybetmedi; 20 galibiyet ve 5 beraberlik aldı.

Sevilla'nın rekorları ve istatistikleri listesi

Sevilla merkezli Sevilla FC, La Liga'da 70'ten fazla sezon geçirdi ve Endülüs bölgesinin en başarılı takımı konumunda.

Başarılar ve kupa öne çıkanları

La Liga (Primera División): 1 şampiyonluk (1946)

Copa del Rey: 5 şampiyonluk (1935, 1939, 1948, 2007, 2010)

UEFA Kupası / Avrupa Ligi: 7 şampiyonluk (2006, 2007, 2014, 2015, 2016, 2020, 2023)

Bireysel oyuncu rekorları

En çok maça çıkanlar: Jesús Navas (706), Manolo Jiménez (379)

En çok gol atanlar: Juan Arza (187), Juan Araujo (144)

Unai Emery hat-trick'i (2014-2016)

Benfica, Dnipro ve Liverpool'u yenerek üst üste üç UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğu kazanan ilk ve tek takım oldu.



