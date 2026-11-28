2025/26 sezonu, SC Freiburg taraftarları için unutulmaz geçti. Bundesliga'yı 7. sırada bitiren Freiburg, DFB-Pokal'da yarı finale yükseldi ve UEFA Avrupa Ligi'nde ikinci oldu.

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Eski SC Freiburg oyuncusu Julian Schuster, teknik direktörlüğe hızla uyum sağladı. Temmuz 2024'te Europa-Park-Stadion'da göreve başlamasından bu yana Baden-Württemberg kulübü hem Almanya'da hem Avrupa'da etkileyici bir performans sergiledi. Igor Matanović ve Yuito Suzuki'nin gollerini sürdürmesiyle takım bu sezon da ivmesini korudu.

SC Freiburg maçlarında yerinizi ayırtmak için biletleri nereden alabileceğiniz ve fiyatları dahil en güncel bilgileri GOAL anlatsın.

SC Freiburg'un yaklaşan maçları

Tarih ve saat (yerel) Maç Biletler Stat 29 Kasım Pazar (15.30) Bundesliga: Freiburg - RB Leipzig Biletler Europa-Park-Stadion (Freiburg) 2 Aralık Çarşamba (18.00) DFB-Pokal: Kaiserslautern - Freiburg Biletler Fritz-Walter-Stadion (Kaiserslautern) 5 Aralık Cumartesi (15.30) Bundesliga: Freiburg - Hoffenheim Biletler Europa-Park-Stadion (Freiburg) 10 Aralık Perşembe (18.45) UECL: Freiburg - Panathinaikos Biletler Europa-Park-Stadion (Freiburg) 13 Aralık Pazar (15.30) Bundesliga: Mainz 05 - Freiburg Biletler Mewa Arena (Mainz) 17 Aralık Perşembe (22.00) UECL: Freiburg - Panathinaikos Biletler Darius ve Girėnas Stadyumu (Kaunas) 20 Aralık Pazar (15.30) Bundesliga: Freiburg - Stuttgart Biletler Europa-Park-Stadion (Freiburg) 9 Ocak Cumartesi (15.30) Bundesliga: Köln - Freiburg Biletler RheinEnergieSTADION (Köln) 13 Ocak Çarşamba (20.30) Bundesliga: Freiburg - Hamburger SV Biletler Europa-Park-Stadion (Freiburg) 16 Ocak Cumartesi (15.30) Bundesliga: Borussia Dortmund - Freiburg Biletler Signal Iduna Park (Dortmund) 22 Ocak Cuma (20.30) Bundesliga: Werder Bremen - Freiburg Biletler Weserstadion (Bremen)

SC Freiburg biletleri nasıl alınır?

Resmî SC Freiburg biletleri, genel satıştan önce üyelere yönelik ön satışta sunulur. Kulübün çevrim içi bilet mağazasından ön satış takvimini kontrol edebilir, bilet alabilir, üyelik ve bülten bildirimlerine kaydolabilirsiniz.

Kulüp üyeleri ve en az 6 yaşındaki Förderverein Freiburger Fußballschule üyeleri, iç saha maçlarından en az bir hafta önce başlayan bilet satışına ilk erişim hakkına sahiptir. Genel satış, üyelere yönelik ön satış dönemi kapandıktan sonra ve yalnızca bilet kalmışsa başlar.

Taraftarlar SC Freiburg maç biletlerini ikincil piyasadan da satın alabilir. StubHub, alternatif kanallardan yer ayırtmak isteyenler için önde gelen platformlardan biridir ve son dakika bileti arayan taraftarlara güvenilir bir seçenek sunar.

SC Freiburg biletleri ne kadar?

34.700 kapasiteli Europa-Park-Stadion'da resmî SC Freiburg maç biletleri (Tageskarten), rakibe ve tribüne bağlı olarak ayakta izleme alanları için genellikle 17-20 €, standart oturma yerleri içinse 29-60 € ve üzerindedir.

Birçok Bundesliga kulübünün aksine SC Freiburg, internet sitesinde sabit bir fiyat listesi yayımlamıyor. Kesin maç bileti fiyatları, karşılaşmanın ne kadar ilgi çektiğine göre değişiyor. Örneğin maçın Bundesliga'da mı UEFA Konferans Ligi'nde mi oynandığı veya rakibin üst düzey bir takım olup olmadığı fiyatı etkiliyor. Fiyatlar yalnızca aktif satış döneminde resmî SC Freiburg bilet mağazasına giriş yaptıktan sonra görülebiliyor.

Ek bilgi için kulübün resmî bilet portalını, güncel bilet durumunu öğrenmek için de StubHub gibi ikincil satış sitelerini takip edin.

Europa-Park-Stadion hakkında bilmeniz gereken her şey

2021'de açılan ve Freiburg im Breisgau'da bulunan Europa-Park-Stadion, Bundesliga kulübü SC Freiburg'un 34.700 kapasiteli evidir. Eskiyen Dreisamstadion'un yerine inşa edilen stat, dik ve sahaya yakın tribünleri yenilenebilir enerji alanındaki öncü mühendislikle birleştiriyor.

SC Freiburg, onlarca yıl boyunca 1953'te inşa edilen Dreisamstadion'da oynadı. 2010'ların başlarına gelindiğinde saha, standart UEFA kurallarına göre biraz kısa kalıyordu ve bu nedenle Almanya Futbol Ligi'nden (DFL) özel izin alınması gerekiyordu. Nehir kenarındaki dar alanın yenilenmesi ise mali açıdan uygulanabilir değildi.

Europa-Park-Stadion'daki unutulmaz anlar

İlk Bundesliga maçı (Ekim 2021) : Freiburg, stattaki ilk resmî maçında RB Leipzig'i ağırladı ve 2021/22 sezonuna tarihî bir başlangıç yaparak çıktığı 10 maçlık yenilmezlik serisinin parçası olan, zorlu bir mücadele sonunda 1-1 beraberlik elde etti.

: Freiburg, stattaki ilk resmî maçında RB Leipzig'i ağırladı ve 2021/22 sezonuna tarihî bir başlangıç yaparak çıktığı 10 maçlık yenilmezlik serisinin parçası olan, zorlu bir mücadele sonunda 1-1 beraberlik elde etti. Juventus ve West Ham'a karşı Avrupa geceleri (2023 ve 2024) : SC Freiburg'un UEFA Avrupa Ligi'nde ilerlediği dönemlerde stat, rakipler için zorlu bir deplasmana dönüştü. Öne çıkan anlar arasında Mart 2023'te İtalyan devi Juventus'a karşı oynanan son 16 turu maçı bulunuyor. Freiburg'un 2-0 yenilmesinden uzun süre sonra bile ultra taraftarlar şarkı söyleyip atkılarını sallamayı sürdürdü. Takım ayrıca 2023/24 sezonu son 16 turunun ilk maçında West Ham United'ı zorlu bir mücadele sonunda 1-0 mağlup etti.

: SC Freiburg'un UEFA Avrupa Ligi'nde ilerlediği dönemlerde stat, rakipler için zorlu bir deplasmana dönüştü. Öne çıkan anlar arasında Mart 2023'te İtalyan devi Juventus'a karşı oynanan son 16 turu maçı bulunuyor. Freiburg'un 2-0 yenilmesinden uzun süre sonra bile ultra taraftarlar şarkı söyleyip atkılarını sallamayı sürdürdü. Takım ayrıca 2023/24 sezonu son 16 turunun ilk maçında West Ham United'ı zorlu bir mücadele sonunda 1-0 mağlup etti. Almanya'nın Bosna-Hersek karşısındaki farklı galibiyeti (Kasım 2024): Almanya A Millî Erkek Futbol Takımı'nın bu stattaki ilk maçında Julian Nagelsmann'ın ekibi, UEFA Uluslar Ligi'nde etkileyici bir performans sergiledi. Florian Wirtz ve Tim Kleindienst'in ikişer gol attığı karşılaşmayı 7-0 kazandı.

SC Freiburg'un rekorları ve istatistikleri

Almanya'da Breisgau-Brasilianer olarak bilinen SC Freiburg (Sport-Club Freiburg e.V), Kara Orman bölgesindeki Freiburg im Breisgau kentinin Bundesliga kulübüdür. Teknik direktörlükte sıra dışı istikrarı, üst düzey altyapısı ve mali imkânlarının üzerinde sürekli başarı göstermesiyle tanınır.

1912'de birleşen iki öncül kulüp aracılığıyla 1904'te kurulan Freiburg, onlarca yıl amatör ve bölgesel liglerde mücadele etti. Bu dönemde çoğu zaman yerel rakibi Freiburger FC'nin gölgesinde kaldı.

Kulübü 1991-2007 arasında Volker Finke çalıştırdı. Akıcı ve hücuma dayalı oyun tarzı, kulübe Breisgau-Brasilianer lakabını kazandırdı. Freiburg, 1993'te tarihinde ilk kez Bundesliga'ya yükseldi ve 1994/95 sezonunu şaşırtıcı biçimde üçüncü sırada tamamladı.

Kulübün başarıları ve kupa geçmişinden öne çıkanlar

DFB-Pokal (Almanya Kupası) : İkincilik (2021/22)

: İkincilik (2021/22) UEFA Avrupa Ligi: İkincilik (2025/26)

Oyuncu rekorları

En çok maça çıkanlar: Christian Günter (472), Andreas Zeyer (440)

En çok gol atanlar: Vincenzo Grifo (109), Nils Petersen (105)

Sabrın getirdiği istikrar

Freiburg, 1991-2026 arasında Bundesliga'daki rakiplerinin çoğundan çok daha az sayıda kalıcı teknik direktörle çalıştı. Finke'nin 16 yıllık ve Streich'in 12 yılı aşan görev süreleriyle öne çıkan kulüp, küme düştüğü dönemlerde bile paniğe kapılmadı.

Joachim Löw'ün kulüpteki geçmişi

Almanya'ya 2014 FIFA Dünya Kupası'nı kazandıran teknik direktör Joachim Löw, 1970'lerde ve 1980'lerde üç ayrı dönemde SC Freiburg forması giydi. Attığı 83 golle kulüp tarihinin en golcü oyuncuları arasında yer almaya devam ediyor.

Freiburg Futbol Okulu

2000'de Möslestadion'da açılan Freiburg'un ünlü altyapısı, altı şampiyonlukla U19 DFB-Pokal'da en çok şampiyonluk kazanan akademi rekorunu elinde tutuyor. Matthias Ginter, Oliver Baumann ve Nico Schlotterbeck gibi Alman millî oyuncuların yanı sıra kulüp kaptanı Christian Günter de burada yetişti.