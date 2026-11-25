2025/26 sezonu, SC Freiburg taraftarları için unutulmaz geçti. Bundesliga'yı 7. sırada bitiren «Breisgau-Brasilianer», DFB-Pokal'da yarı finale yükseldi ve UEFA Avrupa Ligi'nde ikinci oldu.

Önümüzdeki aylarda Freiburg'u sahada görmek ister misiniz? Maç biletlerinizi bugünden alabilirsiniz.

Eski SC Freiburg oyuncusu Julian Schuster, teknik direktörlüğe hızla uyum sağladı. Temmuz 2024'te Europa-Park-Stadion'da göreve başlamasından bu yana Baden-Württemberg kulübü hem ülke içinde hem de Avrupa'da etkileyici bir performans sergiledi. Igor Matanović ve Yuito Suzuki'nin gollerine devam etmesiyle takım bu sezon da ivmesini korudu.

Bu sezon SC Freiburg maçlarında nasıl yer bulabileceğiniz, biletleri nereden satın alabileceğiniz ve fiyatları hakkında en güncel bilgileri GOAL sizin için derledi.

SC Freiburg'un yaklaşan maçları

Tarih ve saat (yerel) Maç Biletler Stadyum 26 Kasım Perşembe (21.00) UEFA Konferans Ligi: Freiburg - Twente Biletler Europa-Park-Stadion (Freiburg) 29 Kasım Pazar (15.30) Bundesliga: Freiburg - RB Leipzig Biletler Europa-Park-Stadion (Freiburg) 2 Aralık Çarşamba (18.00) DFB-Pokal: Kaiserslautern - Freiburg Biletler Fritz-Walter-Stadion (Kaiserslautern) 5 Aralık Cumartesi (15.30) Bundesliga: Freiburg - Hoffenheim Biletler Europa-Park-Stadion (Freiburg) 10 Aralık Perşembe (18.45) UEFA Konferans Ligi: Freiburg - Panathinaikos Biletler Europa-Park-Stadion (Freiburg) 13 Aralık Pazar (15.30) Bundesliga: Mainz 05 - Freiburg Biletler Mewa Arena (Mainz) 17 Aralık Perşembe (22.00) UEFA Konferans Ligi: Freiburg - Panathinaikos Biletler Darius and Girėnas Stadium (Kaunas) 20 Aralık Pazar (15.30) Bundesliga: Freiburg - Stuttgart Biletler Europa-Park-Stadion (Freiburg) 9 Ocak Cumartesi (15.30) Bundesliga: Köln - Freiburg Biletler RheinEnergieSTADION (Köln) 13 Ocak Çarşamba (20.30) Bundesliga: Freiburg - Hamburger SV Biletler Europa-Park-Stadion (Freiburg) 16 Ocak Cumartesi (15.30) Bundesliga: Borussia Dortmund - Freiburg Biletler Signal Iduna Park (Dortmund) 22 Ocak Cuma (20.30) Bundesliga: Werder Bremen - Freiburg Biletler Weserstadion (Bremen)

SC Freiburg biletleri nasıl alınır?

Resmî SC Freiburg biletleri, genel satışa çıkmadan önce üyelere özel ön satışta sunulur. Kulübün çevrim içi bilet mağazasında ön satış takvimini kontrol edebilir, bilet satın alabilir, üye ve bülten bildirimlerine kaydolabilirsiniz.

Kulüp üyeleri ve 6 yaş ve üzerindeki Förderverein Freiburger Fußballschule üyeleri, iç saha maçlarından en az bir hafta önce başlayan bilet satışlarına ilk erişim hakkına sahiptir. Genel satış, üyelere özel ön satış dönemi kapandıktan sonra ve yalnızca bilet kalmışsa başlar.

Taraftarlar SC Freiburg maç biletlerini ikincil piyasadan da satın alabilir. StubHub, alternatif kanallardan yer bulmak isteyenler için önde gelen satış platformlarından biridir ve son dakika bileti arayan taraftarlara güvenilir bir seçenek sunar.

SC Freiburg biletleri ne kadar?

34.700 kapasiteli Europa-Park-Stadion'daki SC Freiburg maçları için resmî günlük biletler (Tageskarten), rakibe ve tribüne bağlı olarak genellikle ayakta seyir alanlarında 17-20 €, standart koltuklarda ise 29-60 € ve üzeri fiyatlara satılır.

Birçok Bundesliga kulübünün aksine SC Freiburg, sitesinde herkese açık sabit bir fiyat tablosu yayımlamaz. Maç günü biletlerinin kesin fiyatları, karşılaşmanın çekiciliğine göre değişir. Bundesliga veya UEFA Konferans Ligi maçı olması ya da üst düzey bir rakiple oynanması buna örnektir. Fiyatlar yalnızca aktif bir satış döneminde resmî SC Freiburg bilet mağazasına giriş yapıldıktan sonra görülebilir.

Ek bilgi için kulübün resmî bilet portalını, güncel bilet durumu içinse StubHub gibi ikincil satış sitelerini takip edin.

Europa-Park-Stadion hakkında bilmeniz gereken her şey

2021'de açılan ve Freiburg im Breisgau'da bulunan 34.700 kapasiteli Europa-Park-Stadion, Bundesliga kulübü SC Freiburg'un iç saha maçlarına ev sahipliği yapıyor. Eskiyen Dreisamstadion'un yerini almak üzere inşa edilen stadyum, dik ve sahaya yakın tribünleriyle yenilenebilir enerji alanındaki öncü mühendislik uygulamalarını bir araya getiriyor.

SC Freiburg onlarca yıl boyunca 1953'te inşa edilen Dreisamstadion'da oynadı. 2010'ların başında sahanın uzunluğu standart UEFA kurallarına göre biraz yetersizdi ve bu nedenle Almanya Futbol Ligi'nden (DFL) özel izin alınması gerekiyordu. Nehir kenarındaki dar alanı yenilemek ise mali açıdan uygulanabilir değildi.

Europa-Park-Stadion'da unutulmaz anlar

İlk Bundesliga maçı (Ekim 2021) : Freiburg, stadyumdaki ilk resmî maçında RB Leipzig'i ağırladı ve 2021/22 sezonuna 10 maçlık tarihî yenilmezlik serisiyle başladığı dönemde mücadele gücü yüksek bir oyunla 1-1 berabere kaldı.

: Freiburg, stadyumdaki ilk resmî maçında RB Leipzig'i ağırladı ve 2021/22 sezonuna 10 maçlık tarihî yenilmezlik serisiyle başladığı dönemde mücadele gücü yüksek bir oyunla 1-1 berabere kaldı. Juventus ve West Ham'a karşı Avrupa geceleri (2023 ve 2024) : SC Freiburg'un UEFA Avrupa Ligi'nde ileri turlara çıktığı dönemlerde stadyum, rakipler için zorlu bir deplasmana dönüştü. Öne çıkan anlar arasında, Mart 2023'te İtalyan devi Juventus'a karşı oynanan son 16 turu maçı vardı. Freiburg'un ateşli taraftarları 2-0'lık yenilginin ardından uzun süre tribünlerde kalarak şarkılar söyledi ve atkılarını salladı. Takım, 2023/24 sezonunun son 16 turunda West Ham United'a karşı ilk maçta da zorlu bir mücadele sonunda 1-0 kazandı.

: SC Freiburg'un UEFA Avrupa Ligi'nde ileri turlara çıktığı dönemlerde stadyum, rakipler için zorlu bir deplasmana dönüştü. Öne çıkan anlar arasında, Mart 2023'te İtalyan devi Juventus'a karşı oynanan son 16 turu maçı vardı. Freiburg'un ateşli taraftarları 2-0'lık yenilginin ardından uzun süre tribünlerde kalarak şarkılar söyledi ve atkılarını salladı. Takım, 2023/24 sezonunun son 16 turunda West Ham United'a karşı ilk maçta da zorlu bir mücadele sonunda 1-0 kazandı. Almanya'nın Bosna-Hersek karşısındaki farklı galibiyeti (Kasım 2024): Almanya A Millî Erkek Takımı'nın stadyumdaki ilk maçında Julian Nagelsmann'ın ekibi, UEFA Uluslar Ligi'nde etkileyici bir performans sergiledi. Florian Wirtz ve Tim Kleindienst'in ikişer gol attığı karşılaşmayı 7-0 kazandı.

SC Freiburg rekorları ve istatistikleri

Almanya genelinde «Breisgau-Brasilianer» adıyla tanınan SC Freiburg (Sport-Club Freiburg e.V), Kara Orman bölgesindeki Freiburg im Breisgau kentinin Bundesliga kulübüdür. Teknik direktörlükte uzun soluklu istikrarı, seçkin altyapısı ve mali imkânlarının üzerinde düzenli olarak başarı göstermesiyle bilinir.

1912'de birleşen iki öncül kulüp aracılığıyla 1904'te kurulan Freiburg, onlarca yıl amatör ve bölgesel liglerde mücadele etti. Bu dönemde sık sık yerel rakibi Freiburger FC'nin gölgesinde kaldı.

1991-2007 yılları arasında kulübü Volker Finke çalıştırdı. Akıcı ve hücumcu oyun tarzı, kulübe «Breisgau-Brasilianer» lakabını kazandırdı. Freiburg, 1993'te tarihinde ilk kez Bundesliga'ya yükseldi ve 1994/95 sezonunu şaşırtıcı biçimde üçüncü sırada tamamladı.

Kulübün başarıları ve kupa finalleri

DFB-Pokal (Almanya Kupası) : İkincilik (2021/22)

: İkincilik (2021/22) UEFA Avrupa Ligi: İkincilik (2025/26)

Oyuncuların bireysel rekorları

En çok maça çıkanlar: Christian Günter (472), Andreas Zeyer (440)

En çok gol atanlar: Vincenzo Grifo (109), Nils Petersen (105)

Sabırla kurulan güçlü bir yapı

1991-2026 yılları arasında Freiburg, çoğu Bundesliga rakibine kıyasla çok daha az sayıda kalıcı teknik direktörle çalıştı. Finke'nin 16 yıllık ve Streich'in 12 yılı aşkın görev süreleriyle öne çıkan kulüp, küme düştüğü dönemlerde bile paniğe kapılmadı.

Joachim Löw'ün kulüpteki geçmişi

Almanya'yı 2014 FIFA Dünya Kupası şampiyonluğuna taşıyan teknik direktör Joachim Löw, 1970'lerde ve 1980'lerde üç ayrı dönemde SC Freiburg forması giydi. Attığı 83 golle kulüp tarihinin en golcü oyuncularından biri olmayı sürdürüyor.

Freiburg Futbol Okulu

2000 yılında Möslestadion'da açılan Freiburg'un ünlü altyapısı, altı şampiyonlukla en çok U19 DFB-Pokal kazanan akademi rekorunu elinde tutuyor. Matthias Ginter, Oliver Baumann, Nico Schlotterbeck ve kulüp kaptanı Christian Günter gibi Alman millî oyuncuları yetiştirdi.