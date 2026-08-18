San Diego FC, Major League Soccer'un en büyük hikâyelerinden biri haline gelmekte hiç vakit kaybetmedi. 2025 genişleme ekibi, ilk sezonunda Batı Konferansı'nı lider tamamlayarak ligi şaşkına çevirdi, CONCACAF Şampiyonlar Kupası'nda yer almayı garantiledi ve Snapdragon Stadium'daki ikinci sezonunda da heyecanı güçlü şekilde sürdürdü.
2026 normal sezonunun son bölümü oldukça yoğun. LA Galaxy'ye karşı Beat LA rekabetindeki karşılaşma 29 Ağustos Cumartesi günü Snapdragon Stadium'a gelirken, bunu 9 Eylül'de San Jose'ye karşı Clash of California takip ediyor. Ayrıca son Supporters' Shield sahibi Philadelphia Union ve play-off yarışı veren Seattle Sounders da San Diego'ya konuk olacak.
GOAL, biletleri nereden satın alabileceğiniz ve fiyatlarının ne kadar olduğu dahil, sezonun kalan bölümü için ihtiyaç duyduğunuz tüm önemli SDFC bilet bilgilerini sizin için bir araya getirdi.
San Diego FC'nin sıradaki maçları hangileri?
Aşağıda San Diego FC'nin 2026 MLS normal sezonunda kalan maçlarını bulabilirsiniz:
|Tarih
|Maç
|Stadyum
|Bilet
|19 Ağu Çar, 22.30 ET
|Portland Timbers - San Diego FC
|Providence Park, Portland
|Biletler
|22 Ağu Cmt, 19.30 PT
|San Diego FC - Colorado Rapids
|Snapdragon Stadium, San Diego
|Biletler
|29 Ağu Cmt, 19.30 PT
|San Diego FC - LA Galaxy
|Snapdragon Stadium, San Diego
|Biletler
|5 Eyl Cmt, 19.30 ET
|Orlando City - San Diego FC
|Inter&Co Stadium, Orlando
|Biletler
|9 Eyl Çar, 19.30 PT
|San Diego FC - San Jose Earthquakes
|Snapdragon Stadium, San Diego
|Biletler
|13 Eyl Paz, 18.00 PT
|San Diego FC - Philadelphia Union
|Snapdragon Stadium, San Diego
|Biletler
|20 Eyl Paz, 19.00 ET
|Inter Miami - San Diego FC
|Chase Stadium, Fort Lauderdale
|Biletler
|26 Eyl Cmt, 19.30 CT
|Austin FC - San Diego FC
|Q2 Stadium, Austin
|Biletler
|10 Eki Cmt, 19.30 ET
|New York Red Bulls - San Diego FC
|Sports Illustrated Stadium, Harrison
|Biletler
|14 Eki Çar, 19.30 PT
|San Diego FC - Houston Dynamo
|Snapdragon Stadium, San Diego
|Biletler
|17 Eki Cmt, 19.30 PT
|LA Galaxy - San Diego FC
|Dignity Health Sports Park, Carson
|Biletler
|24 Eki Cmt, 19.30 PT
|San Diego FC - Seattle Sounders
|Snapdragon Stadium, San Diego
|Biletler
|28 Eki Çar, 19.30 PT
|Vancouver Whitecaps - San Diego FC
|BC Place, Vancouver
|Biletler
|1 Kas Paz, TBD
|St. Louis City - San Diego FC
|Energizer Park, St. Louis
|Biletler
|7 Kas Cmt, 16.00 PT
|San Diego FC - Sporting Kansas City
|Snapdragon Stadium, San Diego
|Biletler
San Diego FC biletleri nasıl alınır?
San Diego FC bileti satın almanın en kolay ve en güvenilir yolu, kalan tüm iç saha ve deplasman maçları için doğrulanmış biletlerin bulunduğu, fiyatların anlık olarak güncellendiği ve satın almadan önce Snapdragon Stadium'un tamamındaki koltukları karşılaştırabildiğiniz StubHub üzerinden geçiyor.
Hafta içi bir akşam maçı için tek maçlık girişlerden en büyük rekabet karşılaşmalarındaki koltuklara kadar StubHub her fiyat aralığını kapsıyor. San Diego'da talep sürekli yüksek seyrediyor ve kulüp ilk günden bu yana MLS'in en iyi seyirci ortalamalarından bazılarını yakalıyor. Bu nedenle LA Galaxy derbisi gibi öne çıkan maçlarda mümkün olduğunca erken satın almak, ilanlar daralmadan önce size tribünlerde en geniş seçenekleri ve en iyi fiyatları sunuyor.
San Diego FC biletleri ne kadar?
StubHub'daki San Diego FC biletleri, standart normal sezon maçları için yaklaşık 35 USD'den başlıyor. Fiyatlar rakibe, haftanın gününe ve stadyumda oturduğunuz yere göre değişiklik gösteriyor.
Rekabet maçları bunun istisnası. Galaxy ile oynanan Beat LA karşılaşması ve ligin en büyük isimlerinin ziyaretleri daha yüksek fiyatlarla satışa çıkıyor. SDFC, MLS'in en çok desteklenen kulüpleri arasında yer aldığı için bu maçlardaki en ucuz koltuklar ilk tükenenler oluyor. StubHub'daki fiyatlar talebe göre anlık güncelleniyor. Bu da özellikle play-off yarışının kızıştığı ve kalan her iç saha maçının önem taşıdığı dönemde erken satın almayı en akıllıca seçenek haline getiriyor.
2026'da San Diego FC'den ne beklenmeli?
Az sayıda genişleme takımı kendisini San Diego FC kadar güçlü biçimde duyurabildi. Kulüp 2025'teki ilk sezonunda Batı Konferansı'nı zirvede tamamladı, CONCACAF Şampiyonlar Kupası'na katılma hakkı kazandı ve MLS seyirci sıralamasının üst basamaklarında yer alan ortalama kalabalıklarla Snapdragon Stadium'u ligin en gürültülü ve en çok ilgi gören statlarından birine dönüştürdü.
İkinci sezon, çıkış yapan her kulübün karşılaştığı sınamayı getirdi: bunun bir tesadüf olmadığını kanıtlamak. Snapdragon Stadium'daki ikinci sezonunu geçiren SDFC, güçlü Batı Konferansı'nda bir kez daha play-off bileti kovalıyor ve fikstürün son bölümü taraftarlara bunun en iyi örneklerini sunuyor: Galaxy derbisi, San Jose'ye karşı Clash of California, son Supporters' Shield şampiyonu Philadelphia ve 7 Kasım'da Sporting Kansas City'ye karşı oynanacak, sıralamayı belirleyebilecek son iç saha maçı.
Takımın sembol ismi olmaya devam eden oyuncu Anders Dreyer. Danimarkalı oyun kurucu, 2025'te MLS tarihinin en iyi ilk sezon performanslarından birine imza attı, kulübün hem gol hem asist lideri oldu ve Hirving Lozano ile Anibal Godoy gibi tecrübeli isimlerle heyecan verici genç çekirdeğin desteklediği kadroda San Diego'yu işleten isim olmayı sürdürüyor.
Snapdragon Stadium'un tarihi
2022'de açılan Snapdragon Stadium, Kaliforniya'nın San Diego kentinde bulunan ve 34.000'in üzerinde kapasiteye sahip çok amaçlı bir stadyumdur. San Diego State University kampüsünde yer alan stat, San Diego FC'nin evi olmasının yanı sıra San Diego State Aztecs NCAA futbol takımı ile National Women's Soccer League ekibi San Diego Wave FC'ye de ev sahipliği yapıyor. Stat, üniversitenin futbol takımının 1967'den beri evi olan ve yıkılan San Diego Stadium'un bitişiğine inşa edildi.
Snapdragon Stadium ayrıca çok sayıda kulüp hazırlık maçına ve uluslararası futbol karşılaşmasına da sahne oldu. Öne çıkan maçlar arasında Temmuz 2023'te CONCACAF Gold Cup yarı finalindeki United States - Panama, Temmuz 2023'te Manchester United - Wrexham, Mart 2024'te CONCACAF W Gold Cup Finali'ndeki United States - Brazil ve Şubat 2025'te SheBelieves Cup'taki United States - Japan yer alıyor.