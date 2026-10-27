Roma, 2025/26 sezonunda Serie A’yı üçüncü sırada bitirerek son sekiz sezonun en iyi lig performansını sergiledi. Önümüzdeki aylarda hem İtalya’da hem de Avrupa’da bu yükselişini sürdürmeyi hedefleyecek.

Bugün maç bileti alarak Roma’yı tribünden canlı izleyebilirsiniz.

Roma, Rudi Garcia ve Luciano Spalletti yönetiminde 2010’lu yıllarda üç kez Serie A ikincisi oldu (2013-14, 2014-15 ve 2016-17). Stadio Olimpico’daki taraftarlar, etkileyici ilk sezonunun ardından Gian Piero Gasperini’nin teknik direktörlükteki başarısını sürdürmesini umuyor.

Roma, geçen sezonu Lazio karşısındaki 2-0’lık Derby della Capitale galibiyeti de dâhil olmak üzere üst üste beş lig maçı kazanarak tamamladı. Bu sezona da kaldığı yerden başlayan takım, Serie A’da uzun bir yenilmezlik serisi yakaladı.

Roma’yı kaçırılmayacak bir sezon bekliyor. GOAL, Roma maçlarında nasıl yerinizi ayırtabileceğiniz, biletleri nereden satın alabileceğiniz, fiyatları ve daha fazlası hakkında en güncel bilgileri sunuyor.

Roma’nın yaklaşan maçları

Tarih ve saat (yerel) Maç Biletler Yer 31 Ekim Cumartesi (18.00) Serie A: Udinese - Roma Biletler Bluenergy Stadium (Udine) 3 Kasım Salı (20.00) Şampiyonlar Ligi: Manchester United - Roma Biletler Old Trafford (Manchester) 7 Kasım Cumartesi (20.45) Serie A: Roma - Sassuolo Biletler Stadio Olimpico (Roma) 21 Kasım Cumartesi (18.00) Serie A: Parma - Roma Biletler Stadio Ennio Tardini (Parma) 25 Kasım Çarşamba (21.00) Şampiyonlar Ligi: Paris Saint-Germain - Roma Biletler Parc des Princes (Paris) 29 Kasım Pazar (18.00) Serie A: Roma - Monza Biletler Stadio Olimpico (Roma) 4 Aralık Cuma (20.45) Serie A: Bologna - Roma Biletler Renato Dall'Ara Stadium (Bologna) 8 Aralık Salı (21.00) Şampiyonlar Ligi: Roma - Sporting CP Biletler Stadio Olimpico (Roma) 13 Aralık Pazar (12.30) Serie A: Lazio - Roma Biletler Stadio Olimpico (Roma) 19 Aralık Cumartesi (20.45) Serie A: Roma - Juventus Biletler Stadio Olimpico (Roma) 2 Ocak Cumartesi (18.00) Serie A: Roma - Frosinone Biletler Stadio Olimpico (Roma) 5 Ocak Salı (18.30) Serie A: Venezia - Roma Biletler Stadio Pier Luigi Penzo (Venedik) 9 Ocak Cumartesi (18.00) Serie A: Roma - AC Milan Biletler Stadio Olimpico (Roma) 12 Ocak Salı (21.00) Coppa Italia: Roma - Hellas Verona Biletler Stadio Olimpico (Roma)

Roma biletleri nasıl alınır?

Resmî Roma maç biletleri, kulübün resmî bilet portalından çevrim içi olarak veya maç günlerinde Stadio Olimpico’daki belirlenmiş bilet gişesinden satın alınabilir. Kulübün resmî portalı üzerinden Stadio Olimpico’daki AS Roma iç saha maçlarına tek maçlık bilet veya kombine almak için ücretsiz bir ‘MyASR Account’ hesabı zorunludur.

Biletler genellikle maçtan 2-4 hafta önce, standart Serie A maçlarında ise yaklaşık 3-4 hafta önce satışa çıkar.

Öncelikli satış dönemleri: Biletler tek seferde değil, aşamalı olarak satışa sunulur:

1. aşama : Kombine sahipleri (PLUS ve CLASSIC EXTRA) bilet satışına ilk erişim hakkını ve indirimli ek bilet alma imkânını elde eder.

2. aşama : Daha önce bilet satın almış AS Roma Card / MyASR üyeleri.

3. aşama : Genel satış tüm MyASR hesap sahiplerine açılır.

Lazio’ya karşı oynanan Derby della Capitale, Juventus, Inter ve AC Milan maçları veya Avrupa karşılaşmaları gibi yoğun talep gören müsabakalarda biletler öncelikli satış ve kombine sahiplerine ayrılan aşamalarda hızla tükenebilir. Bu nedenle satışın açıldığı anda harekete geçmeniz gerekebilir.

Taraftarlar ayrıca Roma maç biletlerini ikincil piyasadan satın alabilir. StubHub, alternatif kanallardan bilet almak isteyenler için önde gelen satış platformlarından biri ve son dakika bileti arayan taraftarlara güvenilir bir seçenek sunuyor.

Roma biletleri ne kadar?

Stadio Olimpico’daki Roma maçlarının resmî biletleri, rakibe ve maç kategorisine bağlı olarak genellikle 20 € ile 125 € ve üzeri arasında değişiyor. Derby della Capitale veya öne çıkan Avrupa karşılaşmaları gibi yoğun talep gören maçlarda ise ikincil piyasadaki ya da üst kategorilerdeki biletler çok daha pahalı.

Stadio Olimpico’nun başlıca tribün bölümleri şöyle:

Curva Sud (Güney Tribünü) : AS Roma’nın en tutkulu taraftarlarının ve ultra gruplarının tarihî merkezi. Genellikle daha düşük fiyatlı ve atmosferi güçlü bir bölüm olsa da talep çok yüksek, genel satıştaki bilet sayısı ise sınırlı.

Curva Nord (Kuzey Tribünü) : Maçın düzenine bağlı olarak genellikle deplasman taraftarlarına veya diğer taraftarlara ayrılır.

Distinti (Distinti Sud / Distinti Nord) : Kale arkası tribünlerinin yanında yer alır; sahaya alt kattan yan açıyla bakış ve orta düzey fiyatlar sunar.

Tribuna Tevere : Sahanın yanındaki ana tribündür; üst, alt ve parter katlarına ayrılır. Yetişkinler ile 14 yaş altı çocuklara yönelik Aile Bölümü, kadınlara özel koltuklar ve 65 yaş üstüne ayrılan yerler gibi özel fiyatlandırmalı alanları barındırır.

Tribuna Monte Mario : Daha üst düzey koltukları, merkezi görüş açısı ve ağırlama/VIP alanlarına yakınlığıyla öne çıkan yan tribündür.

Ek bilgiler için kulübün resmî bilet portalını, güncel bilet bulunabilirliği için de StubHub gibi ikincil satış sitelerini takip edin.

Stadio Olimpico hakkında bilmeniz gereken her şey

Roma’daki Stadio Olimpico, dünyanın en köklü ve atmosferi en etkileyici spor tesislerinden biri. 70.000’den fazla seyirci kapasitesiyle İtalya’nın başkentindeki en büyük spor tesisi olan stadyum, aynı şehrin ezeli Serie A rakipleri AS Roma ve SS Lazio’ya ev sahipliği yapıyor. Ayrıca İtalya millî futbol ve ragbi birliği takımlarının maçları da burada oynanıyor.

Stadyum 1930’larda açılmış olsa da Roma’nın 17. Yaz Olimpiyatları’na ev sahipliği yapma hakkını kazanmasının ardından adı Stadio Olimpico olarak değiştirildi. Açılış ve kapanış törenleri ile atletizm yarışmalarına ev sahipliği yapabilmesi için tamamı koltuklu bir stadyum olarak yeniden düzenlendi.

1990 FIFA Dünya Kupası’na ev sahipliği yapabilmesi için stadyum neredeyse tamamen yıkıldı ve betonarme olarak yeniden inşa edildi. Bu yenileme sırasında bugün simgesi hâline gelen teflon ve fiberglastan oval çatısı eklendi.

Stadio Olimpico’da unutulmaz anlar

1968 UEFA Avrupa Şampiyonası finali : Yugoslavya ile ilk maçta 1-1 berabere kalan İtalya, Olimpico’da tekrarlanan finali 2-0 kazanarak ilk Avrupa şampiyonluğuna ulaştı.

1990 FIFA Dünya Kupası finali : Batı Almanya, Andreas Brehme’nin son dakikalarda attığı penaltıyla Diego Maradona’nın Arjantin’ini 1-0 yenerek stadyumun dünya çapında hafızalara kazınan bu anında dünya şampiyonluğunu kazandı.

‘Roma Mucizesi’ (2018) : Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinin ilk maçında Barcelona’ya 4-1 yenilen Roma, Olimpico’daki rövanşı 3-0 kazanarak çarpıcı bir geri dönüşe imza attı ve deplasman golleriyle tur atladı.

Altı Ulus Ragbi Turnuvası : Stadyum, 2012’den bu yana İtalya ragbi takımının kendini dünyaya tanıttığı bir kale oldu. Takım burada Fransa gibi güçlü rakiplere karşı Altı Ulus Turnuvası’nda tarihî galibiyetler elde etti.

Francesco Totti’nin vedası (2017): Roma’nın kariyeri boyunca takımda kalan kaptanı son maçına çıktığında futbol tarihinin en duygusal günlerinden biri yaşandı; Curva Sud’daki on binlerce taraftar gözyaşlarına boğuldu.

Roma’nın rekorları ve istatistikleri

AS Roma (Associazione Sportiva Roma), İtalya’nın tarihî ve kültürel açıdan en önemli futbol kulüplerinden biri. 1927’de Roma’ya kuzeyin baskın güçleriyle mücadele edebilecek bir kulüp kazandırmak amacıyla gerçekleştirilen birleşmeyle kurulan Roma, İtalya’nın başkentinin tarihi ve gururuyla derinden iç içe geçmiş bir kimlik oluşturdu.

Kulübün şampiyonlukları ve öne çıkan kupaları

Roma’nın kuzeydeki rakiplerine kıyasla büyük lig şampiyonluğu sayısı daha az olsa da kazandığı kupalar, hem İtalya’da hem de Avrupa’da ne kadar prestijli başarılara imza attığını gösteriyor.

Serie A : 3 şampiyonluk (1941-42, 1982-83, 2000-01)

Coppa Italia : 9 şampiyonluk (1963-64, 1968-69, 1979-80, 1980-81, 1983-84, 1985-86, 1990-91, 2006-07, 2007-08)

Supercoppa Italiana : 2 şampiyonluk (2001, 2007)

UEFA Avrupa Konferans Ligi : 1 şampiyonluk (2021-22)

Bireysel oyuncu rekorları

En çok maça çıkanlar: Francesco Totti (786), Daniele De Rossi (616)

En çok gol atanlar: Francesco Totti (307), Roberto Pruzzo (138)

Bir birleşmeden doğdu

Kulüp, Roma’daki üç spor kuruluşunun birleşmesiyle kuruldu: Roman FC, Alba-Audace ve Fortitudo-Pro Roma. Birleşme, İtalya’nın güneyinde güçlü ve birleşik bir kulüp oluşturmak için düzenlendi. Ancak Lazio, bu birleşmeye katılmayı reddetti.

Capitoline dişi kurdu

Kulübün ünlü armasında ikiz kardeşler Romulus ve Remus’u emziren bir dişi kurt bulunuyor. Bu görüntü, Roma şehrinin kuruluşuna ilişkin antik efsaneyi doğrudan yansıtıyor.

‘Roma’nın sekizinci kralı’

Francesco Totti, 25 yıllık kariyerinin tamamını çocukluk kulübünde geçirmek için Avrupa devlerinden, özellikle de Real Madrid’den gelen büyük teklifleri reddetmesiyle tanınıyor. Simgesel olarak ‘Roma’nın sekizinci kralı’ diye anılmaya ve herkesin saygısını görmeye devam ediyor.



