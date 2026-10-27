Roma, 2025/26 sezonunda Serie A'yı üçüncü sırada bitirerek son sekiz sezonun en iyi lig performansını sergiledi. Önümüzdeki aylarda hem ligde hem de Avrupa'da yakaladığı ivmeyi sürdürmek isteyecek.

Bugün maç bileti alarak Roma'yı canlı izleyebilirsiniz.

Roma, Rudi Garcia ve Luciano Spalletti yönetiminde 2010'lu yıllarda üç kez Serie A ikincisi oldu (2013-14, 2014-15 ve 2016-17). Stadio Olimpico'daki taraftarlar, Gian Piero Gasperini'nin görevdeki etkileyici ilk sezonunun ardından teknik direktörlükteki başarısını sürdürmesini umuyor.

Roma, geçen sezonu Lazio karşısındaki 'Derby della Capitale' mücadelesinde aldığı 2-0'lık galibiyet de dahil olmak üzere ligde üst üste beş maç kazanarak tamamladı. Bu sezona da kaldığı yerden devam ederek Serie A'da uzun bir yenilmezlik serisi yakaladı.

Roma'yı kaçırılmayacak bir sezon bekliyor. GOAL, Roma maçlarında nasıl yerinizi ayırtabileceğiniz, biletleri nereden satın alabileceğiniz, fiyatları ve daha fazlasıyla ilgili en güncel bilgileri sunuyor.

Roma'nın yaklaşan maçları

Tarih ve saat (yerel) Maç Biletler Yer 31 Ekim Cumartesi (18.00) Serie A: Udinese - Roma Biletler Bluenergy Stadyumu (Udine) 3 Kasım Salı (20.00) Şampiyonlar Ligi: Manchester United - Roma Biletler Old Trafford (Manchester) 7 Kasım Cumartesi (20.45) Serie A: Roma - Sassuolo Biletler Stadio Olimpico (Roma) 21 Kasım Cumartesi (18.00) Serie A: Parma - Roma Biletler Stadio Ennio Tardini (Parma) 25 Kasım Çarşamba (21.00) Şampiyonlar Ligi: Paris Saint-Germain - Roma Biletler Parc des Princes (Paris) 29 Kasım Pazar (18.00) Serie A: Roma - Monza Biletler Stadio Olimpico (Roma) 4 Aralık Cuma (20.45) Serie A: Bologna - Roma Biletler Renato Dall'Ara Stadyumu (Bologna) 8 Aralık Salı (21.00) Şampiyonlar Ligi: Roma - Sporting CP Biletler Stadio Olimpico (Roma) 13 Aralık Pazar (12.30) Serie A: Lazio - Roma Biletler Stadio Olimpico (Roma) 19 Aralık Cumartesi (20.45) Serie A: Roma - Juventus Biletler Stadio Olimpico (Roma) 2 Ocak Cumartesi (18.00) Serie A: Roma - Frosinone Biletler Stadio Olimpico (Roma) 5 Ocak Salı (18.30) Serie A: Venezia - Roma Biletler Stadio Pier Luigi Penzo (Venedik) 9 Ocak Cumartesi (18.00) Serie A: Roma - AC Milan Biletler Stadio Olimpico (Roma) 12 Ocak Salı (21.00) Coppa Italia: Roma - Hellas Verona Biletler Stadio Olimpico (Roma)

Roma biletleri nasıl alınır?

Resmî Roma maç biletleri, kulübün resmî bilet portalından çevrim içi olarak veya maç günlerinde Stadio Olimpico'daki belirlenmiş bilet gişesinden satın alınabilir. Kulübün resmî portalı üzerinden Stadio Olimpico'daki AS Roma iç saha maçlarına tek maçlık bilet veya kombine almak için ücretsiz bir 'MyASR Account' hesabı zorunludur.

Biletler genellikle maçtan 2-4 hafta önce, standart Serie A karşılaşmalarında ise yaklaşık 3-4 hafta önce satışa çıkar.

Öncelikli satış dönemleri: Biletler tek seferde değil, aşamalı olarak satışa sunulur:

1. aşama : Kombine sahipleri (PLUS ve CLASSIC EXTRA) biletlere ilk erişimi elde eder ve indirimli ek bilet alabilir.

2. aşama : Daha önce bilet satın almış AS Roma Card / MyASR üyeleri.

3. aşama : Genel satış tüm MyASR hesabı sahiplerine açılır.

Lazio'ya karşı oynanan Derby della Capitale, Juventus, Inter ve AC Milan maçları ya da Avrupa karşılaşmaları gibi yoğun talep gören müsabakalarda biletler öncelikli satış ve kombine sahiplerine ayrılan aşamalarda hızla tükenebilir. Bu nedenle satışın açıldığı anda harekete geçmeniz gerekebilir.

Taraftarlar ayrıca Roma maç biletlerini ikincil piyasadan satın alabilir. StubHub, alternatif kanallardan bilet almak isteyenler için önde gelen satış platformlarından biridir ve son dakika bileti arayan taraftarlara güvenilir bir seçenek sunar.

Roma biletleri ne kadar?

Stadio Olimpico'daki Roma maçlarının resmî biletleri, rakibe ve maçın kategorisine bağlı olarak genellikle 20 € ile 125 € ve üzeri arasında değişir. Derby della Capitale veya öne çıkan Avrupa karşılaşmaları gibi yoğun talep gören maçların biletleri ise ikincil piyasada ya da daha yüksek fiyatlı kategorilerde çok daha pahalıdır.

Stadio Olimpico birkaç ana oturma bölümüne ayrılmıştır:

Curva Sud (Güney Tribünü) : AS Roma'nın tutkulu taraftarlarının ve ultras gruplarının tarihî merkezi. Genellikle daha düşük fiyatlı ve atmosferi güçlü bir bölüm olsa da talep çok yüksektir ve genel satışa sunulan bilet sayısı sınırlıdır.

Curva Nord (Kuzey Tribünü) : Maçın düzenine bağlı olarak genellikle deplasman taraftarlarına veya diğer taraftarlara ayrılır.

Distinti (Distinti Sud / Distinti Nord) : Kale arkası tribünlerinin yanında yer alır; sahayı alt kattan yandan görme imkânı ve orta düzey fiyatlar sunar.

Tribuna Tevere : Sahanın yanındaki ana tribündür; üst, alt ve parter katlarına ayrılır. Burada, 14 yaşından küçük çocuklarıyla gelen yetişkinler için Aile Bölümü ile kadınlara ve 65 yaş üstündekilere özel oturma alanları gibi farklı fiyatlandırılan bölümler bulunur.

Tribuna Monte Mario : Sahanın uzun kenarındaki bu seçkin tribün, üst düzey koltuklar, merkezî bir görüş açısı ve ağırlama/VIP alanlarına yakınlık sunar.

Ek bilgi için kulübün resmî bilet portalını, güncel bilet durumu için de StubHub gibi ikincil satış sitelerini takip edin.

Stadio Olimpico hakkında bilmeniz gereken her şey

Roma'daki Stadio Olimpico, dünyanın en köklü ve atmosferi en güçlü spor mekânlarından biridir. 70.000'den fazla seyirci kapasitesiyle İtalya'nın başkentindeki en büyük spor tesisidir. Aynı şehrin birbirine büyük rakip iki Serie A kulübü AS Roma ile SS Lazio'nun simgesel sahasıdır. İtalya millî futbol ve ragbi birliği takımlarının maçlarına da ev sahipliği yapar.

Stadyum 1930'larda açılmış olsa da Roma'nın 17. Yaz Olimpiyatları'na ev sahipliği yapma hakkını kazanmasının ardından adı Stadio Olimpico olarak değiştirildi. Açılış ve kapanış törenleri ile atletizm yarışmalarına ev sahipliği yapması için tamamı koltuklu bir stadyum olarak yeniden düzenlendi.

1990 FIFA Dünya Kupası'na ev sahipliği yapabilmesi için stadyum neredeyse tamamen yıkılıp betonarme olarak yeniden inşa edildi. Bu yenileme sırasında bugün tanınan teflon/fiberglas oval çatısı eklendi.

Stadio Olimpico'da unutulmaz anlar

1968 UEFA Avrupa Şampiyonası finali : Yugoslavya ile oynanan ilk maçın 1-1 bitmesinin ardından İtalya, Olimpico'daki tekrar maçını 2-0 kazanarak ilk Avrupa şampiyonluğuna ulaştı.

1990 FIFA Dünya Kupası finali : Batı Almanya, Andreas Brehme'nin son dakikalarda penaltıdan attığı golle Diego Maradona'nın Arjantin'ini 1-0 yenerek stadyumun dünya sahnesindeki en büyük anında şampiyonluğa ulaştı.

'Roma mucizesi' (2018) : Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinin ilk maçında Barcelona'ya 4-1 yenilen Roma, Olimpico'daki rövanşı 3-0 kazanarak çarpıcı bir geri dönüşe imza attı ve deplasman golü kuralıyla tur atladı.

Altı Ulus Ragbi Şampiyonası : Stadyum, 2012'den bu yana İtalya ragbi takımının kendini dünyaya tanıttığı bir kale oldu. Takım burada, Fransa gibi güçlü rakiplere karşı tarihî Altı Ulus Şampiyonası galibiyetleri elde etti.

Francesco Totti'nin vedası (2017): Roma'nın kariyeri boyunca takımda kalan kaptanı son maçına çıktığında, Curva Sud'daki on binlerce taraftarı gözyaşlarına boğarak futbol tarihinin en duygusal günlerinden birine imza attı.

Roma rekorları ve istatistikleri

AS Roma (Associazione Sportiva Roma), İtalya'nın tarihî ve kültürel açıdan en önemli futbol kulüplerinden biridir. Roma'ya kuzeyin baskın güçlü kulüpleriyle mücadele edebilecek bir takım kazandırmak amacıyla gerçekleştirilen birleşmeyle 1927'de kurulan kulüp, İtalya'nın başkentinin tarihi ve gururuyla derinden iç içe geçmiş bir kimlik oluşturdu.

Kulübün şampiyonlukları ve öne çıkan kupaları

Roma'nın kuzeyli rakiplerine kıyasla büyük lig şampiyonlukları daha az olsa da kazandığı kupalar, hem ülke içinde hem de Avrupa'daki saygınlığını gösteriyor.

Serie A : 3 şampiyonluk (1941-42, 1982-83, 2000-01)

Coppa Italia : 9 şampiyonluk (1963-64, 1968-69, 1979-80, 1980-81, 1983-84, 1985-86, 1990-91, 2006-07, 2007-08)

Supercoppa Italiana : 2 şampiyonluk (2001, 2007)

UEFA Avrupa Konferans Ligi : 1 şampiyonluk (2021-22)

Oyuncuların bireysel rekorları

En çok maça çıkanlar: Francesco Totti (786), Daniele De Rossi (616)

En çok gol atanlar: Francesco Totti (307), Roberto Pruzzo (138)

Bir birleşmeden doğdu

Kulüp, Roma'daki üç spor kuruluşunun birleşmesiyle kuruldu: Roman FC, Alba-Audace ve Fortitudo-Pro Roma. Birleşme, İtalya'nın güneyinde güçlü ve birleşik bir kulüp yaratmak için düzenlendi. Ancak Lazio, bu birleşmeye katılmayı reddetti.

Capitolium dişi kurdu

Kulübün ünlü armasında ikiz kardeşler Romulus ve Remus'u emziren bir dişi kurt yer alır. Bu görsel, Roma şehrinin kuruluşuna ilişkin antik efsaneyi doğrudan yansıtır.

'Roma'nın sekizinci kralı'

Francesco Totti, çocukluğundan beri bağlı olduğu kulüpte 25 yıllık kariyerinin tamamını geçirmek için Avrupa'nın devlerinden, özellikle de Real Madrid'den gelen büyük teklifleri geri çevirdi. 'Roma'nın sekizinci kralı' olarak simgesel bir saygı görmeye devam ediyor.



