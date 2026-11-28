Roma, 2025/26 sezonunda Serie A'yı üçüncü sırada bitirerek son sekiz sezonun en iyi lig derecesini elde etti. Önümüzdeki aylarda hem yurt içinde hem de Avrupa'da yakaladığı ivmeyi sürdürmek isteyecek.

Maç biletinizi bugün alarak Roma'yı tribünden izleyebilirsiniz.

Roma, Rudi Garcia ve Luciano Spalletti yönetiminde 2010'lu yıllarda üç kez Serie A ikincisi oldu (2013-14, 2014-15 ve 2016-17). Stadio Olimpico tribünlerindeki taraftarlar, görevdeki etkileyici ilk sezonunun ardından Gian Piero Gasperini'nin teknik direktörlükteki başarısını sürdürmesini umuyor.

Roma, geçen sezonu Lazio'ya karşı oynadığı Derby della Capitale'deki 2-0'lık galibiyet de dahil olmak üzere üst üste beş lig maçı kazanarak tamamladı. Bu sezon da kaldığı yerden devam edip Serie A'da uzun bir yenilmezlik serisi yakaladı.

Roma'yı kaçırılmayacak bir sezon bekliyor. GOAL, Roma maçlarında yerinizi nasıl ayırtacağınız, biletleri nereden alabileceğiniz ve fiyatları hakkında güncel bilgileri sunuyor.

Roma'nın yaklaşan maçları

Tarih ve saat (yerel) Maç Biletler Yer 29 Kasım Pazar (18.00) Serie A: Roma - Monza Biletler Stadio Olimpico (Roma) 4 Aralık Cuma (20.45) Serie A: Bologna - Roma Biletler Renato Dall'Ara Stadyumu (Bologna) 8 Aralık Salı (21.00) Şampiyonlar Ligi: Roma - Sporting CP Biletler Stadio Olimpico (Roma) 13 Aralık Pazar (12.30) Serie A: Lazio - Roma Biletler Stadio Olimpico (Roma) 19 Aralık Cumartesi (20.45) Serie A: Roma - Juventus Biletler Stadio Olimpico (Roma) 2 Ocak Cumartesi (18.00) Serie A: Roma - Frosinone Biletler Stadio Olimpico (Roma) 5 Ocak Salı (18.30) Serie A: Venezia - Roma Biletler Stadio Pier Luigi Penzo (Venedik) 9 Ocak Cumartesi (18.00) Serie A: Roma - AC Milan Biletler Stadio Olimpico (Roma) 12 Ocak Salı (21.00) İtalya Kupası: Roma - Hellas Verona Biletler Stadio Olimpico (Roma) 17 Ocak Pazar (saat açıklanacak) Serie A: Atalanta - Roma Biletler New Balance Arena (Bergamo) 19 Ocak Salı (22.00) Şampiyonlar Ligi: AEK Atina - Roma Biletler OPAP Arena (Atina) 24 Ocak Pazar (saat açıklanacak) Serie A: Roma - Udinese Biletler Stadio Olimpico (Roma) 27 Ocak Çarşamba (21.00) Şampiyonlar Ligi: Roma - Lille Biletler Stadio Olimpico (Roma) 31 Ocak Pazar (saat açıklanacak) Serie A: Monza - Roma Biletler Stadio Brianteo (Monza)

Roma biletleri nasıl alınır?

Resmî Roma maç biletleri, kulübün resmî bilet portalından çevrim içi olarak veya maç günlerinde Stadio Olimpico'daki belirlenmiş bilet gişesinden alınabilir. Kulübün resmî portalı üzerinden Stadio Olimpico'daki AS Roma iç saha maçları için tek maçlık bilet ya da kombine almak isteyenlerin ücretsiz bir 'MyASR Account' hesabı açması zorunludur.

Biletler genellikle maçtan 2 ila 4 hafta önce, standart Serie A karşılaşmalarında ise yaklaşık 3 ila 4 hafta önce satışa çıkar.

Öncelikli satış dönemleri: Biletler tek seferde değil, aşamalar hâlinde satışa sunulur:

1. aşama : Kombine sahipleri (PLUS ve CLASSIC EXTRA) ilk erişim hakkına sahip olur ve indirimli ek bilet alabilir.

: Kombine sahipleri (PLUS ve CLASSIC EXTRA) ilk erişim hakkına sahip olur ve indirimli ek bilet alabilir. 2. aşama : Daha önce bilet almış AS Roma Card / MyASR üyeleri.

: Daha önce bilet almış AS Roma Card / MyASR üyeleri. 3. aşama: Genel satış tüm MyASR hesabı sahiplerine açılır.

Lazio'ya karşı Derby della Capitale, Juventus, Inter ve AC Milan maçları ya da Avrupa karşılaşmaları gibi yoğun talep gören müsabakalarda biletler, öncelikli satış ve kombine sahiplerine ayrılan aşamalarda hızla tükenebilir. Bu nedenle satışın başladığı anda harekete geçmeniz gerekebilir.

Taraftarlar ayrıca Roma maç biletlerini ikinci el piyasasından satın alabilir. StubHub, alternatif kanallardan yer ayırtmak isteyenler için önde gelen satış platformlarından biridir ve son dakika bileti arayan taraftarlara güvenilir bir seçenek sunar.

Roma biletleri ne kadar?

Stadio Olimpico'daki Roma maçları için resmî bilet fiyatları, rakibe ve maçın kategorisine bağlı olarak genellikle 20 € ile 125 € ve üzeri arasında değişir. Derby della Capitale veya öne çıkan Avrupa maçları gibi yoğun talep gören karşılaşmaların biletleri ise ikinci el piyasasında ya da daha yüksek fiyatlı kategorilerde belirgin biçimde daha pahalıdır.

Stadio Olimpico'nun başlıca tribün bölümleri şunlardır:

Curva Sud (Güney Tribünü) : AS Roma'nın tutkulu taraftarlarının ve ultras gruplarının tarihî merkezi. Genellikle daha uygun fiyatlı ve atmosferi güçlüdür; ancak talep çok yüksektir ve genel satıştaki bilet sayısı sınırlıdır.

: AS Roma'nın tutkulu taraftarlarının ve ultras gruplarının tarihî merkezi. Genellikle daha uygun fiyatlı ve atmosferi güçlüdür; ancak talep çok yüksektir ve genel satıştaki bilet sayısı sınırlıdır. Curva Nord (Kuzey Tribünü) : Maçın düzenine bağlı olarak genellikle deplasman taraftarlarına veya genel taraftar kitlesine ayrılır.

: Maçın düzenine bağlı olarak genellikle deplasman taraftarlarına veya genel taraftar kitlesine ayrılır. Distinti (Distinti Sud / Distinti Nord) : Kale arkası tribünlerinin yanında yer alır. Sahayı alt kademeden yandan görme imkânı sunar ve fiyatları orta düzeydedir.

: Kale arkası tribünlerinin yanında yer alır. Sahayı alt kademeden yandan görme imkânı sunar ve fiyatları orta düzeydedir. Tribuna Tevere : Sahanın yanındaki ana tribündür; üst, alt ve parter kademelerine ayrılır. Bir yetişkinle birlikte 14 yaşından küçük çocuklara yönelik Aile Bölümü'nün yanı sıra kadınlara özel ve 65 yaş üstüne yönelik farklı fiyatlandırmalı oturma alanları burada bulunur.

: Sahanın yanındaki ana tribündür; üst, alt ve parter kademelerine ayrılır. Bir yetişkinle birlikte 14 yaşından küçük çocuklara yönelik Aile Bölümü'nün yanı sıra kadınlara özel ve 65 yaş üstüne yönelik farklı fiyatlandırmalı oturma alanları burada bulunur. Tribuna Monte Mario: Sahanın uzun kenarındaki seçkin tribündür. Üst düzey koltuklar ve merkezi görüş açısı sunar; ağırlama ve VIP alanlarına yakındır.

Güncel bilet durumu ve ek bilgiler için kulübün resmî bilet portalını veya StubHub gibi ikinci el satış sitelerini takip edin.

Stadio Olimpico hakkında bilmeniz gerekenler

Roma'daki Stadio Olimpico, dünyanın en köklü ve atmosferi en güçlü spor tesislerinden biridir. 70.000'den fazla seyirci kapasitesiyle İtalya'nın başkentindeki en büyük spor tesisidir. Aynı şehrin iki büyük Serie A rakibi AS Roma ve SS Lazio'nun simgesel iç saha stadıdır. İtalya millî futbol ve rugby union takımlarının maçlarına da ev sahipliği yapar.

Stadyum 1930'larda açılmış olsa da Roma'nın 17. Yaz Olimpiyatları'na ev sahipliği yapma hakkını kazanmasının ardından Stadio Olimpico adını aldı. Açılış ve kapanış törenleri ile atletizm pist yarışmalarına ev sahipliği yapabilmesi için tamamen koltuklu bir stadyum olarak yeniden düzenlendi.

1990 FIFA Dünya Kupası'na ev sahipliği yapabilmesi için stadyum neredeyse tamamen yıkılıp beton kullanılarak yeniden inşa edildi. Bu yenilemeyle bugün tanınan teflon ve fiberglas oval çatısı eklendi.

Stadio Olimpico'daki unutulmaz anlar

1968 UEFA Avrupa Şampiyonası finali : Yugoslavya ile oynanan ilk maç 1-1 bittikten sonra İtalya, Olimpico'daki tekrar maçını 2-0 kazanarak ilk Avrupa şampiyonluğunu elde etti.

: Yugoslavya ile oynanan ilk maç 1-1 bittikten sonra İtalya, Olimpico'daki tekrar maçını 2-0 kazanarak ilk Avrupa şampiyonluğunu elde etti. 1990 FIFA Dünya Kupası finali : Batı Almanya, Diego Maradona'nın Arjantin'ini Andreas Brehme'nin son bölümlerde attığı penaltı golüyle 1-0 yenerek stadyumun dünya sahnesindeki en görkemli anında şampiyonluğa ulaştı.

: Batı Almanya, Diego Maradona'nın Arjantin'ini Andreas Brehme'nin son bölümlerde attığı penaltı golüyle 1-0 yenerek stadyumun dünya sahnesindeki en görkemli anında şampiyonluğa ulaştı. 'Roma Mucizesi' (2018) : Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinin ilk maçında Barcelona'ya 4-1 yenilen Roma, Olimpico'daki rövanşı 3-0 kazanarak muhteşem bir geri dönüşe imza attı ve deplasman golü kuralıyla tur atladı.

: Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinin ilk maçında Barcelona'ya 4-1 yenilen Roma, Olimpico'daki rövanşı 3-0 kazanarak muhteşem bir geri dönüşe imza attı ve deplasman golü kuralıyla tur atladı. Altı Ulus Ragbi Turnuvası: Stadyum, 2012'den bu yana İtalya ragbi takımının dünyaya kendini tanıttığı bir kale oldu. Takım burada Fransa gibi devlere karşı Altı Ulus Turnuvası'nda tarihî galibiyetler elde etti.

Francesco Totti'nin vedası (2017): Roma'nın kariyeri boyunca kulüpte kalan kaptanı son maçına çıktığında Curva Sud'daki on binlerce taraftar gözyaşlarına boğuldu. Bu, futbol tarihinin en duygusal günlerinden biriydi.

Roma'nın rekorları ve istatistikleri

AS Roma (Associazione Sportiva Roma), İtalya'nın tarihî ve kültürel açıdan en önemli futbol kulüplerinden biridir. Roma'ya, kuzeyin baskın güçlerine meydan okuyabilecek bir kulüp kazandırmak amacıyla gerçekleştirilen birleşmeyle 1927'de kuruldu. Roma'nın kimliği, İtalya'nın başkentinin tarihi ve gururuyla derinden iç içe geçti.

Kulübün başarıları ve öne çıkan kupaları

Roma'nın büyük lig şampiyonluklarının sayısı kuzeydeki rakiplerinden az olsa da kazandığı kupalar, hem İtalya'da hem de Avrupa'da ulaştığı saygın konumu gösteriyor.

Serie A : 3 şampiyonluk (1941-42, 1982-83, 2000-01)

: 3 şampiyonluk (1941-42, 1982-83, 2000-01) İtalya Kupası : 9 şampiyonluk (1963-64, 1968-69, 1979-80, 1980-81, 1983-84, 1985-86, 1990-91, 2006-07, 2007-08)

: 9 şampiyonluk (1963-64, 1968-69, 1979-80, 1980-81, 1983-84, 1985-86, 1990-91, 2006-07, 2007-08) İtalya Süper Kupası : 2 şampiyonluk (2001, 2007)

: 2 şampiyonluk (2001, 2007) UEFA Avrupa Konferans Ligi: 1 şampiyonluk (2021-22)

Futbolcu rekorları

En çok maça çıkanlar: Francesco Totti (786), Daniele De Rossi (616)

En çok gol atanlar: Francesco Totti (307), Roberto Pruzzo (138)

Birleşmeyle doğan kulüp

Kulüp, Roma'daki üç spor kuruluşunun birleşmesiyle kuruldu: Roman FC, Alba-Audace ve Fortitudo-Pro Roma. Birleşme, İtalya'nın güneyinde güçlü bir kulüp yaratmak amacıyla düzenlendi; Lazio ise katılmayı reddetti.

Capitolium dişi kurdu

Kulübün ünlü armasında ikiz kardeşler Romulus ve Remus'u emziren bir dişi kurt yer alır. Bu görüntü, Roma şehrinin kuruluşuna ilişkin antik efsaneyi doğrudan yansıtır.

'Roma'nın sekizinci kralı'

Francesco Totti, çocukluğundan beri bağlı olduğu kulüpte 25 yıllık kariyerinin tamamını geçirmek için Avrupa'nın devlerinden, özellikle de Real Madrid'den gelen büyük teklifleri geri çevirdi. Hâlâ 'Roma'nın sekizinci kralı' olarak herkesin saygısını görüyor.