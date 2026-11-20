Roma, 2025/26 sezonunda Serie A'yı üçüncü sırada bitirerek son sekiz sezondaki en iyi lig derecesini elde etti. Önümüzdeki aylarda hem ligde hem Avrupa'da yakaladığı ivmeyi sürdürmek isteyecek.

Maç biletinizi bugün alarak Roma'yı tribünden izleyebilirsiniz.

Roma, Rudi Garcia ve Luciano Spalletti yönetiminde 2010'lu yıllarda üç kez Serie A ikincisi oldu (2013-14, 2014-15 ve 2016-17). Stadio Olimpico'daki taraftarlar, takımın başındaki etkileyici ilk sezonunun ardından Gian Piero Gasperini'nin teknik direktörlükteki başarısını sürdürmesini umuyor.

Roma, geçen sezonu Lazio'ya karşı Derby della Capitale'de aldığı 2-0'lık galibiyet de dahil olmak üzere ligde üst üste beş maç kazanarak bitirdi. Bu sezona da kaldığı yerden başlayıp Serie A'da uzun bir yenilmezlik serisi yakaladı.

Roma'yı kaçırılmaması gereken bir sezon bekliyor. GOAL, Roma maçlarına nasıl bilet alabileceğiniz, biletlerin nerede satıldığı ve fiyatlarıyla ilgili en güncel bilgileri sunuyor.

Roma'nın yaklaşan maçları

Tarih ve saat (yerel) Maç Biletler Yer 21 Kasım Cumartesi (18.00) Serie A: Parma - Roma Biletler Stadio Ennio Tardini (Parma) 25 Kasım Çarşamba (21.00) Şampiyonlar Ligi: Paris Saint-Germain - Roma Biletler Parc des Princes (Paris) 29 Kasım Pazar (18.00) Serie A: Roma - Monza Biletler Stadio Olimpico (Roma) 4 Aralık Cuma (20.45) Serie A: Bologna - Roma Biletler Renato Dall'Ara Stadyumu (Bologna) 8 Aralık Salı (21.00) Şampiyonlar Ligi: Roma - Sporting CP Biletler Stadio Olimpico (Roma) 13 Aralık Pazar (12.30) Serie A: Lazio - Roma Biletler Stadio Olimpico (Roma) 19 Aralık Cumartesi (20.45) Serie A: Roma - Juventus Biletler Stadio Olimpico (Roma) 2 Ocak Cumartesi (18.00) Serie A: Roma - Frosinone Biletler Stadio Olimpico (Roma) 5 Ocak Salı (18.30) Serie A: Venezia - Roma Biletler Stadio Pier Luigi Penzo (Venedik) 9 Ocak Cumartesi (18.00) Serie A: Roma - AC Milan Biletler Stadio Olimpico (Roma) 12 Ocak Salı (21.00) İtalya Kupası: Roma - Hellas Verona Biletler Stadio Olimpico (Roma)

Roma biletleri nasıl alınır?

Resmî Roma maç biletleri, kulübün resmî bilet portalından çevrimiçi olarak veya maç günlerinde Stadio Olimpico'nun belirlenmiş bilet gişesinden alınabilir. Kulübün resmî portalı üzerinden Stadio Olimpico'daki AS Roma iç saha maçları için tek maçlık bilet ya da kombine almak isteyenlerin ücretsiz bir 'MyASR Account' hesabına sahip olması zorunludur.

Biletler genellikle maçtan 2-4 hafta önce, standart Serie A maçlarında ise yaklaşık 3-4 hafta önce satışa çıkar.

Öncelikli satış dönemleri: Biletler tek seferde değil, aşamalı olarak satışa sunulur:

1. aşama : Kombine sahipleri (PLUS ve CLASSIC EXTRA) biletleri ilk satın alma hakkına ve indirimli ek biletlere erişir.

: Kombine sahipleri (PLUS ve CLASSIC EXTRA) biletleri ilk satın alma hakkına ve indirimli ek biletlere erişir. 2. aşama : Daha önce bilet satın almış AS Roma Card / MyASR üyeleri.

: Daha önce bilet satın almış AS Roma Card / MyASR üyeleri. 3. aşama: Genel satış, tüm MyASR hesabı sahiplerine açılır.

Lazio'ya karşı oynanan Derby della Capitale, Juventus, Inter ve AC Milan maçları ya da Avrupa karşılaşmaları gibi yoğun talep gören müsabakalarda biletler öncelikli satış ve kombine sahiplerine ayrılan aşamalarda hızla tükenebilir. Bu nedenle satışın açıldığı dakika harekete geçmeniz gerekebilir.

Taraftarlar ayrıca Roma maç biletlerini ikincil piyasadan satın alabilir. StubHub, alternatif kanallardan bilet arayanlar için önde gelen satış platformlarından biridir ve son dakika bileti almak isteyen taraftarlara güvenilir bir seçenek sunar.

Roma biletleri ne kadar?

Stadio Olimpico'daki Roma maçlarının resmî bilet fiyatları, rakibe ve maç kategorisine bağlı olarak genellikle 20 avro ile 125 avro ve üzeri arasında değişir. Derby della Capitale veya öne çıkan Avrupa maçları gibi yoğun talep gören karşılaşmalarda ise ikincil piyasadaki ya da üst kategorilerdeki biletlerin fiyatı belirgin ölçüde daha yüksektir.

Stadio Olimpico başlıca şu tribün bölümlerine ayrılır:

Curva Sud (Güney Tribünü) : AS Roma'nın tutkulu taraftarlarının ve ultras gruplarının tarihî merkezi. Genellikle daha düşük fiyatlı ve atmosferi yüksek bir bölümdür; ancak talep çok fazladır ve genel satıştaki bilet sayısı sınırlıdır.

: AS Roma'nın tutkulu taraftarlarının ve ultras gruplarının tarihî merkezi. Genellikle daha düşük fiyatlı ve atmosferi yüksek bir bölümdür; ancak talep çok fazladır ve genel satıştaki bilet sayısı sınırlıdır. Curva Nord (Kuzey Tribünü) : Maçın düzenine göre genellikle deplasman taraftarlarına veya diğer taraftarlara ayrılır.

: Maçın düzenine göre genellikle deplasman taraftarlarına veya diğer taraftarlara ayrılır. Distinti (Distinti Sud / Distinti Nord) : Kale arkası tribünlerinin yanında yer alır. Sahayı alt kattan yan açıyla görme imkânı sunar ve fiyatları orta düzeydedir.

: Kale arkası tribünlerinin yanında yer alır. Sahayı alt kattan yan açıyla görme imkânı sunar ve fiyatları orta düzeydedir. Tribuna Tevere : Sahanın yanındaki ana tribündür; üst, alt ve parter katlarına ayrılır. 14 yaşından küçük çocuklarıyla gelen yetişkinler için Aile Bölümü'nün yanı sıra kadınlara ve 65 yaş üstündekilere özel fiyat uygulanan oturma alanları da buradadır.

: Sahanın yanındaki ana tribündür; üst, alt ve parter katlarına ayrılır. 14 yaşından küçük çocuklarıyla gelen yetişkinler için Aile Bölümü'nün yanı sıra kadınlara ve 65 yaş üstündekilere özel fiyat uygulanan oturma alanları da buradadır. Tribuna Monte Mario: Sahanın uzun kenarındaki üst düzey tribündür. Daha seçkin koltuklar ve merkezi bir görüş sunar; ağırlama ve VIP alanlarına yakındır.

Güncel bilet durumu ve ek bilgiler için kulübün resmî bilet portalını veya StubHub gibi ikincil satış sitelerini takip edin.

Stadio Olimpico hakkında bilmeniz gereken her şey

Roma'daki Stadio Olimpico, dünyanın en köklü ve atmosferiyle öne çıkan spor tesislerinden biridir. 70.000'den fazla seyirci kapasitesiyle İtalya'nın başkentindeki en büyük spor tesisidir. Şehirde birbirine rakip olan Serie A ekipleri AS Roma ve SS Lazio'nun simgesel evidir. İtalya millî futbol ve ragbi birliği takımlarının maçlarına da ev sahipliği yapar.

Stadyum 1930'larda açılmış olsa da Roma'nın 17. Yaz Olimpiyatları'na ev sahipliği yapma hakkını kazanmasının ardından Stadio Olimpico adını aldı. Açılış ve kapanış törenleriyle pistteki atletizm etkinliklerine ev sahipliği yapması için tamamı koltuklu bir stadyum olarak yeniden düzenlendi.

1990 FIFA Dünya Kupası'na ev sahipliği yapabilmesi için stadyum neredeyse tamamen yıkılarak betonarme biçimde yeniden inşa edildi. Bu yenilemeyle bugün ün kazanan teflon ve fiberglastan yapılmış oval çatısı eklendi.

Stadio Olimpico'da unutulmaz anlar

1968 UEFA Avrupa Şampiyonası finali : Yugoslavya ile oynanan ilk maçın 1-1 bitmesinin ardından İtalya, Olimpico'daki tekrar maçını 2-0 kazanarak ilk Avrupa şampiyonluğunu elde etti.

: Yugoslavya ile oynanan ilk maçın 1-1 bitmesinin ardından İtalya, Olimpico'daki tekrar maçını 2-0 kazanarak ilk Avrupa şampiyonluğunu elde etti. 1990 FIFA Dünya Kupası finali : Batı Almanya, Andreas Brehme'nin son bölümde attığı penaltı golüyle Diego Maradona'nın Arjantin'ini 1-0 yenerek stadyumun dünya sahnesindeki en büyük anında şampiyonluğa ulaştı.

: Batı Almanya, Andreas Brehme'nin son bölümde attığı penaltı golüyle Diego Maradona'nın Arjantin'ini 1-0 yenerek stadyumun dünya sahnesindeki en büyük anında şampiyonluğa ulaştı. 'Roma mucizesi' (2018) : Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinin ilk maçında Barcelona'ya 4-1 yenilen Roma, Olimpico'daki rövanşı çarpıcı bir geri dönüşle 3-0 kazanıp deplasman golleri sayesinde tur atladı.

: Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinin ilk maçında Barcelona'ya 4-1 yenilen Roma, Olimpico'daki rövanşı çarpıcı bir geri dönüşle 3-0 kazanıp deplasman golleri sayesinde tur atladı. Altı Ulus Ragbi Turnuvası: Stadyum, 2012'den bu yana İtalya ragbi takımının kendisini dünyaya tanıttığı bir kale oldu. Takım burada Fransa gibi güçlü rakiplere karşı Altı Ulus Turnuvası'nda tarihî galibiyetler elde etti.

Francesco Totti'nin vedası (2017): Futbol tarihinin en duygusal günlerinden biri, Roma'nın ömür boyu kaptanı Totti'nin son maçına çıkmasıyla yaşandı. Curva Sud'daki on binlerce taraftar gözyaşlarına boğuldu.

Roma'nın rekorları ve istatistikleri

AS Roma (Associazione Sportiva Roma), İtalya'nın tarihî ve kültürel açıdan en önemli futbol kulüplerinden biridir. Roma'ya kuzeyin hâkim güçleriyle rekabet edebilecek bir kulüp kazandırmak amacıyla gerçekleştirilen birleşmeyle 1927'de kurulan Roma, İtalya'nın başkentinin tarihi ve gururuyla iç içe geçmiş bir kimlik oluşturdu.

Kulübün şampiyonlukları ve öne çıkan kupaları

Roma'nın kuzeydeki rakiplerinden daha az lig şampiyonluğu olabilir; ancak kazandığı kupalar, hem ülke içinde hem Avrupa'da büyük bir itibara sahip olduğunu gösteriyor.

Serie A : 3 şampiyonluk (1941-42, 1982-83, 2000-01)

: 3 şampiyonluk (1941-42, 1982-83, 2000-01) İtalya Kupası : 9 şampiyonluk (1963-64, 1968-69, 1979-80, 1980-81, 1983-84, 1985-86, 1990-91, 2006-07, 2007-08)

: 9 şampiyonluk (1963-64, 1968-69, 1979-80, 1980-81, 1983-84, 1985-86, 1990-91, 2006-07, 2007-08) İtalya Süper Kupası : 2 şampiyonluk (2001, 2007)

: 2 şampiyonluk (2001, 2007) UEFA Avrupa Konferans Ligi: 1 şampiyonluk (2021-22)

Futbolcuların bireysel rekorları

En çok maça çıkanlar: Francesco Totti (786), Daniele De Rossi (616)

En çok gol atanlar: Francesco Totti (307), Roberto Pruzzo (138)

Birleşmeden doğan kulüp

Kulüp, Roma'daki üç spor kuruluşunun birleşmesiyle kuruldu: Roman FC, Alba-Audace ve Fortitudo-Pro Roma. Birleşme, İtalya'nın güneyinde tek ve güçlü bir kulüp yaratmak için düzenlendi; ancak Lazio, bilindiği üzere birleşmeye katılmayı reddetti.

Capitoline dişi kurdu

Kulübün ünlü armasında, ikiz kardeşler Romulus ve Remus'u emziren bir dişi kurt yer alır. Bu görüntü, Roma şehrinin kuruluşuna ilişkin antik efsaneyi doğrudan yansıtır.

'Roma'nın sekizinci kralı'

Francesco Totti, 25 yıllık kariyerinin tamamını çocukluğundan beri desteklediği kulüpte geçirmek için Avrupa'nın devlerinden, özellikle de Real Madrid'den gelen büyük teklifleri geri çevirmesiyle tanınır. Simgesel 'Roma'nın sekizinci kralı' olarak herkesin saygısını görmeye devam ediyor.