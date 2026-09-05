Real Sociedad 2026/27 biletleri nasıl alınır: Yaklaşan maçlar, bilet fiyatları, La Liga haberleri ve daha fazlası

Real Sociedad, nisan ayında Copa del Rey şampiyonu olarak altı sezon aradan sonraki ilk kupasını kazandı. San Sebastián ekibi şimdi bu kupa başarısını, La Liga 2026/27 puan tablosunda yukarı tırmanmak için bir sıçrama tahtası olarak kullanmayı hedefleyecek. Real Sociedad maç biletlerini bugün satın alabilirsiniz.

Copa del Rey zaferi, Reala teknik direktörü Pellegrino Matarazzo için de tarihi bir an oldu; zira Avrupa'nın beş büyük liginin herhangi birinde büyük bir kupa kazanan ilk Amerikalı teknik adam oldu. Henüz geçen aralık ayında göreve gelmiş olduğu düşünülürse bu çok büyük bir başarıydı. Artık sihirli dokunuşunu sürdürmesi için tam bir sezona sahip.

Real Sociedad'ın modern dönemdeki önceki iki Copa del Rey zaferi bir göstergeyse, 'Txuri-Urdin'in' (Beyaz-Mavililer) önünde olumlu bir La Liga sezonu var demektir. Çünkü 1987 ve 2020'deki kupa zaferlerinin ardından, bir sonraki sezon La Liga'yı sırasıyla 2. ve 5. sırada tamamladılar.

Bırakın GOAL, Real Sociedad maçlarında yerinizi nasıl alabileceğinize dair en güncel bilet bilgilerini, bunları nereden satın alabileceğinizi, ne kadar tuttuklarını ve daha fazlasını size sunsun.

Yaklaşan Real Sociedad maçları

Tarih ve Saat (yerel) Karşılaşma Konum Biletler Paz, 13 Eyl (21.00) La Liga: Real Sociedad - Atlético Madrid Anoeta Stadyumu (San Sebastián) Biletler Per, 17 Eyl (21.00) UEL: Real Sociedad - Bournemouth Anoeta Stadyumu (San Sebastián) Biletler Paz, 20 Eyl (21.00) La Liga: Valencia - Real Sociedad Mestalla Stadyumu (Valencia) Biletler Paz, 11 Eki (21.00) La Liga: Real Sociedad - Deportivo de A Coruna Anoeta Stadyumu (San Sebastián) Biletler Per, 15 Eki (18.45) UEL: Union Saint-Gilloise - Real Sociedad Stade Joseph Marien (Forest) Biletler Paz, 18 Eki (21.00) La Liga: Málaga - Real Sociedad Estadio La Rosaleda (Málaga) Biletler Per, 22 Eki (21.00) UEL: Lillestrøm - Real Sociedad Åråsen Stadion (Lillestrøm) Daha sonra açıklanacak Paz, 25 Eki (20.00) La Liga: Real Sociedad - Levante Anoeta Stadyumu (San Sebastián) Biletler Paz, 1 Kas (20.00) La Liga: Athletic Club - Real Sociedad San Mamés Stadyumu (Bilbao) Biletler

Real Sociedad bileti nasıl alınır?

Resmi Real Sociedad maç biletleri doğrudan kulübün çevrim içi bilet ofisinden satın alınabilir; genel satışlar ise genellikle her maçtan 1-2 hafta önce başlar.

Eğer bilet kalırsa, maçtan önceki günlerde ya da hemen santra öncesinde San Sebastián'daki Anoeta Gişesi'nden (Reale Arena) şahsen de satın alabilirsiniz.

Buna ek olarak taraftarlar, Real Sociedad maç biletlerini ikincil piyasadan da satın alabilir. StubHub, alternatif kanallar üzerinden yer almak isteyenler için önde gelen satıcılardan biri ve son dakika bileti bulmayı uman taraftarlara güvenilir bir seçenek sunuyor.

Real Sociedad biletleri ne kadar?

Doğrudan kulüpten satın alınan resmi Real Sociedad maç biletleri, standart genel giriş için genellikle 25 € ile 90 €+ arasında değişirken premium hospitality seçenekleri yaklaşık 120 € ile 150 €+ seviyesinden başlar.

Ancak fiyatlar, Reale Arena'da (Anoeta Stadyumu) nerede oturduğunuza ve rakibin profiline göre değişir. Real Madrid, Barcelona gibi takımlara karşı oynanan yüksek profilli La Liga maçları veya Athletic Bilbao'ya karşı oynanan Bask derbisi, fiyatlandırma yapısının zirvesinde yer alır.

Anoeta Stadyumu'ndaki tribünler genel olarak şu bölümlere ayrılır:

Fondo Norte (Kuzey Kale Arkası) & Fondo Sur (Güney Kale Arkası) : Kalelerin hemen arkasında yer alır. Tezahüratlarıyla öne çıkan Aitor Zabaleta tribününü içerir. Bütçe dostu şekilde canlı bir atmosfer isteyenler için en iyi seçenektir. (Fiyat Aralığı: 20 €-50 €)

Tribuna Este (Doğu Tribünü) : Kulübelerin karşısında, sahanın uzun kenarı boyunca uzanır. Taktik mücadeleyi yandan net şekilde izlemek için mükemmel bir görüş sunar. (Fiyat Aralığı: 40 €-75 €)

Tribuna Principal (Ana/Batı Tribünü) : Oyuncu tünelleri, kulübeler ve basın alanlarının bulunduğu ana uzun kenar tribünüdür. Buradaki alt orta blok koltuklar, standart biletler içinde en pahalı olanlardır. (Fiyat Aralığı: 60 €-90 €)

Hospitality / VIP Paketleri : Premium localar ve kurumsal salonlar. VIP dolgulu koltuklar, Bask mutfağından ikramlar ve lounge erişimi içerir. (Fiyat Aralığı: 120 €-400 €+)

Ek bilgi için kulübün resmi bilet portalını ya da güncel uygunluk durumu için StubHub gibi ikincil yeniden satış sitelerini takip edin.

Anoeta Stadyumu hakkında bilmeniz gereken her şey

Anoeta Stadyumu, ticari adıyla Reale Arena, San Sebastián'daki simge futbol statlarından biridir. 1993'te açıldığından bu yana La Liga ekibi Real Sociedad'ın iç saha maçlarına ev sahipliği yapmaktadır.

Anoeta'dan önce Real Sociedad, 80 yıl boyunca sevilen, dar ve son derece tarihi Atotxa Stadyumu'nda oynadı. 1990'ların başına gelindiğinde Atotxa yalnızca 17.000 taraftarı ağırlayabiliyordu; bu da kulübün büyüyen taraftar kitlesi için fazlasıyla küçüktü. Bu nedenle şehir, kulübe nefes alacak alan sağlamak için Anoeta'yı inşa etti.

Anoeta Stadyumu, 2030 FIFA Dünya Kupası için potansiyel ev sahibi statlardan biri olduğu için yakın zamanda kapasiteyi 42.000'in üzerine çıkarmak amacıyla 10 milyon €'luk bir yenilemeden daha geçti. Bu sayede dijital ekranları ve medya alanları geliştirilirken, katı FIFA yönergelerini de karşıladığından emin olundu.

Anoeta Stadyumu'ndaki unutulmaz maçlar:

Real Sociedad 2-2 Real Madrid (Ağustos 1993) : Bu hazırlık maçı, Anoeta'da oynanan ilk futbol maçıydı. Real Sociedad efsanesi Loren, stadın tarihi ilk golünü atarken, efsane santrfor Emilio Butragueño da ilk deplasman golünü kaydetti.

Real Sociedad 8-1 Albacete Balompié (Mayıs 1996) : Bu inanılmaz farklı galibiyet, hâlâ Real Sociedad'ın Anoeta Stadyumu'ndaki en büyük zaferi olmayı sürdürüyor.

Real Sociedad 2-0 Olympique Lyonnais (Ağustos 2013) : Avrupa'nın elit sahnesinden on yıl uzak kaldıktan sonra Anoeta, bu Şampiyonlar Ligi play-off ikinci maçına ev sahipliği yaptı. Carlos Vela'nın attığı muhteşem iki gol toplam skoru 4-0'a getirerek tribünlerde çılgın kutlamaları ateşledi.

Roket Geleneği: San Sebastián'ın efsanevi bir havai fişek geleneği vardır. Real Sociedad evinde oynadığında, kulüpten bir görevli skorun tüm şehir tarafından bilinmesi için stat bölgesinden gökyüzüne roketler fırlatır. Bir roket, deplasman takımının az önce gol attığı anlamına gelir; iki roket ise Real Sociedad'ın gol attığı anlamına gelir!

Real Sociedad rekorları ve istatistikleri

San Sebastián merkezli Real Sociedad, 1980'lerde tarihî 'Altın Çağı'nı yaşadı ve La Liga'da istikrarlı bir güç olarak statüsünü sağlamlaştırdı.

Kulüp başarıları ve öne çıkan kupalar

La Liga (Birinci Lig) : 2 şampiyonluk (1980-81, 1981-82)

Copa del Rey (İspanya Kupası) : 4 şampiyonluk (1909, 1987, 2020, 2026)

Bireysel oyuncu rekorları

En fazla maç: Alberto Górriz (599), Jon Andoni Larrañaga (552)

En fazla gol: Jesús María Satrústegui (163), Mikel Oyarzabal (133)

Sadece Bask politikası

Real Sociedad, tarihsel olarak Athletic Bilbao'ya benzer katı bir sadece Bask transfer politikası izliyordu. Kulüp, 1989'da İrlandalı forvet John Aldridge'i transfer ederek nesiller boyu süren bu geleneği bozdu. Aldridge'in gelişi, Darko Kovačević ve Antoine Griezmann gibi gelecekteki yabancı yıldızların önünü açtı.

Dünya çapında akademi

Kulübün 'Zubieta' adı verilen ünlü altyapı akademisi büyük saygı görüyor. Xabi Alonso, Antoine Griezmann, Mikel Oyarzabal ve Martin Zubimendi gibi dünya çapındaki süper yıldızların ve Dünya Kupası kazananlarının yetişmesinden sorumlu.

Kraliyet desteği

1909'da kurulan kulübe, San Sebastián İspanya monarşisinin resmî yazlık ikametgâhı olduğu için 1910'da Kral Alfonso XIII tarafından 'Real' unvanı verildi.



