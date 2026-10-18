Real Madrid, 2024'te 15. kez Şampiyonlar Ligi (Avrupa Kupası) şampiyonu olmuştu. Tüm zamanların şampiyonluk sıralamasında en yakın rakibinin sekiz kupa önünde olması, Real Madrid'in daha fazla kupa kazanma hedefini değiştirmedi. Bugün maç bileti alarak Bernabéu'da ve deplasmanda Real Madrid taraftarları arasındaki yerinizi alabilirsiniz.

Real Madrid, son iki sezonun her birinde Şampiyonlar Ligi'ne çeyrek finalde veda etse de taraftarları, Manchester City (3-0), Monaco (6-1) ve Borussia Dortmund (5-2) karşısındaki unutulmaz iç saha galibiyetleri de dahil olmak üzere heyecan verici maçlar izledi.

José Mourinho'nun ekibi bu sezonun lig aşamasında RB Leipzig, Arsenal ve PSV'nin de aralarında bulunduğu takımlarla karşılaşacak. Real Madrid ayrıca 27 Ocak'taki Shakhtar Donetsk maçında ikinci kez Londra'ya gidecek. Shakhtar Donetsk, Real Madrid'i Chelsea'nin stadı Stamford Bridge'de ağırlayacak.

Real Madrid'in yaklaşan Şampiyonlar Ligi maçları için biletleri nereden alabileceğiniz, fiyatları ve daha fazlası hakkında en güncel bilgileri GOAL sizin için derledi.

Real Madrid'in 2026/27 Şampiyonlar Ligi maçları ne zaman?

Tarih (yerel saat) Maç Biletler Stat 21 Ekim Çarşamba (21.00) Real Madrid - RB Leipzig Biletler Bernabéu (İç saha) 4 Kasım Çarşamba (19.45) AEK Atina - Real Madrid Biletler Agia Sophia Stadyumu (Deplasman) 24 Kasım Salı (21.00) Real Madrid - PSV Biletler Bernabéu (İç saha) 9 Aralık Çarşamba (20.00) Arsenal - Real Madrid Biletler Emirates Stadyumu (Deplasman) 19 Ocak Salı (21.00) Real Madrid - LASK Biletler Bernabéu (İç saha) 27 Ocak Çarşamba (20.00) Shakhtar Donetsk - Real Madrid Biletler Stamford Bridge, Londra (Deplasman)

Real Madrid'in Şampiyonlar Ligi maçları için bilet nasıl alınır?

Real Madrid'in resmî Şampiyonlar Ligi biletleri, kulübün satış kanalları Real Madrid Tickets ve Entradas üzerinden çevrim içi satın alınabilir. Biletler aylar öncesinden satışa çıkmaz. Kulüp, belirli bir maçın biletlerini genellikle yaklaşık 10-12 gün önce, katı bir öncelik sırasına göre satışa sunar:

1. 1. aşama: Socios (Kulüp üyeleri): Bilet satın alma hakkı önce onlara tanınır; bu dönem genellikle maçtan yaklaşık iki hafta önce başlar.

2. 2. aşama: Madridista Premium üyeleri: Kart sahiplerine ayrılan sonraki özel satış dönemi genellikle maçtan 7-8 gün önce başlar.

3. 3. aşama: Genel satış: Kalan biletler maçtan yaklaşık 4-6 gün önce genel satışa sunulur.

Yoğun ilgi gören Şampiyonlar Ligi maçlarında biletler sık sık üyelere ayrılan satış dönemlerinde tükenir. Bu nedenle genel satışa çok az bilet kalır veya hiç kalmaz.

Real Madrid biletlerini satın almak için en güvenli yol kulübün resmî satış kanalı olsa da Şampiyonlar Ligi maçına gitmek isteyen taraftarlar, bilet bulma şanslarını artırabilecek StubHub gibi ikincil bilet satış sitelerini de değerlendirebilir.

Real Madrid'in Şampiyonlar Ligi biletleri ne kadar?

Real Madrid'in resmî Şampiyonlar Ligi standart giriş biletleri, lig aşamasındaki olağan maçlar için genellikle 100 €'dan başlıyor. Fiyatlar, koltuğun konumuna ve turnuvanın aşamasına bağlı olarak tercih edilen standart koltuklarda 300-400 €'ya veya daha fazlasına çıkabiliyor. Resmî VIP paketlerinin başlangıç fiyatı ise 375 €.

Real Madrid, iç saha maçlarını temel bilet fiyatlarını belirleyen farklı kategorilere ayırıyor:

A kategorisi : El Clásico veya Şampiyonlar Ligi eleme turları gibi büyük önem taşıyan maçları kapsar. Bu maçlardaki standart biletlerin resmî fiyatları, önceki grup veya lig aşaması maçlarına kıyasla sıklıkla %20 ila %50 veya daha fazla artar.

B kategorisi : RB Leipzig veya PSV Eindhoven gibi takımlara karşı oynanan olağan Avrupa lig aşaması maçlarını ve daha üst düzey yerel lig maçlarını kapsar.

Üye indirimleri : Resmî kulüp üyeleri (Socios) ve Premium Madridista üyeleri, biletlerini doğrudan Resmî Real Madrid Bilet Portalı üzerinden satın aldıklarında genel satıştaki standart resmî fiyatlar üzerinden %20 ila %30 indirim alır.

Ek bilgiler için Real Madrid'in resmî sitesini, güncel bilet durumu için ise StubHub gibi ikincil satış sitelerini takip edin.

Real Madrid'in son Şampiyonlar Ligi sonuçları

Real Madrid'in son dönemde ev sahipliği yaptığı Şampiyonlar Ligi maçları heyecanlı geçti. Bernabéu'da oynadığı son altı Avrupa maçının her birinde en az üç gol atıldı. İşte 2026'daki Şampiyonlar Ligi sonuçları:

Tarih Tur ve rakip Skor (sonuç) Stat 14 Ekim 2026 Lig aşaması: Roma 4-3 (galibiyet) Stadio Olimpico (Roma) 8 Eylül 2026 Lig aşaması: Inter Milan 2-1 (galibiyet) Bernabéu (Madrid) 15 Nisan 2026 Çeyrek final (rövanş): Bayern Münih 3-4 (mağlubiyet) Allianz Arena (Münih) 7 Nisan 2026 Çeyrek final (ilk maç): Bayern Münih 1-2 (mağlubiyet) Bernabéu (Madrid) 17 Mart 2026 Son 16 turu (rövanş): Manchester City 1-2 (mağlubiyet) Etihad Stadyumu (Manchester) 11 Mart 2026 Son 16 turu (ilk maç): Manchester City 3-0 (galibiyet) Bernabéu (Madrid) 25 Şubat 2026 Play-off (rövanş): Benfica 2-1 (galibiyet) Bernabéu (Madrid) 17 Şubat 2026 Play-off (ilk maç): Benfica 1-0 (galibiyet) Estádio da Luz (Lizbon) 28 Ocak 2026 Lig aşaması: Benfica 2-4 (mağlubiyet) Estádio da Luz (Lizbon) 20 Ocak 2026 Lig aşaması: Monaco 6-1 (galibiyet) Bernabéu (Madrid)







