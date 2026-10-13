Real Madrid, 2024'te 15. kez Şampiyonlar Ligi (Avrupa Kupası) şampiyonu oldu. Tüm zamanların şampiyonluk sıralamasında en yakın rakibinin sekiz kupa önünde olması, Real Madrid'in daha fazla kupa kazanma hedefini değiştirmedi. Maç biletinizi bugün alarak Bernabéu'da veya deplasmanda beyazlara bürünmüş taraftarların arasına katılabilirsiniz.

Son iki sezonda da Şampiyonlar Ligi'ne çeyrek finalde veda etmesine rağmen Real Madrid, taraftarlarına Manchester City (3-0), Monaco (6-1) ve Borussia Dortmund (5-2) karşısında evinde aldığı unutulmaz galibiyetler de dahil olmak üzere heyecan verici maçlar yaşattı.

José Mourinho'nun ekibi bu sezon lig aşamasında Roma, RB Leipzig ve Arsenal gibi takımlarla karşılaşacak. Taraftarları yine heyecan verici mücadeleler bekliyor. Real Madrid ayrıca ikinci kez Londra'ya gidecek. Shakhtar Donetsk, 27 Ocak'taki maçta Real Madrid'i Chelsea'nin stadı Stamford Bridge'de ağırlayacak.

Real Madrid'in yaklaşan Şampiyonlar Ligi maçlarında yerinizi nasıl ayırtabileceğiniz, biletleri nereden satın alabileceğiniz ve fiyatları hakkında en güncel bilgileri GOAL sizin için derledi.

Real Madrid'in 2026/27 Şampiyonlar Ligi fikstürü nasıl?

Tarih (yerel saat) Maç Biletler Stat 14 Ekim Çarşamba (21.00) Roma - Real Madrid Biletler Stadio Olimpico (deplasman) 21 Ekim Çarşamba (21.00) Real Madrid - RB Leipzig Biletler Bernabéu (ev sahibi) 4 Kasım Çarşamba (19.45) AEK Atina - Real Madrid Biletler Agia Sophia Stadyumu (deplasman) 24 Kasım Salı (21.00) Real Madrid - PSV Biletler Bernabéu (ev sahibi) 9 Aralık Çarşamba (20.00) Arsenal - Real Madrid Biletler Emirates Stadium (deplasman) 19 Ocak Salı (21.00) Real Madrid - LASK Biletler Bernabéu (ev sahibi) 27 Ocak Çarşamba (20.00) Shakhtar Donetsk - Real Madrid Biletler Stamford Bridge, Londra (deplasman)

Real Madrid Şampiyonlar Ligi biletleri nasıl alınır?

Resmî Real Madrid Şampiyonlar Ligi biletleri, kulübün Real Madrid Tickets ve Entradas satış kanallarından çevrim içi olarak satın alınabilir. Biletler aylar öncesinden satışa çıkmaz. Kulüp, biletleri ilgili maçtan yaklaşık 10-12 gün önce, öncelik sırasına dayalı aşamalı bir sistemle satışa sunmaya başlar:

1. 1. aşama: Socios (kulüp üyeleri): Genellikle maçtan yaklaşık iki hafta önce ilk satın alma hakkını elde ederler.

2. 2. aşama: Madridista Premium üyeleri: Kart sahiplerine, genellikle maçtan 7-8 gün önce başlayan bir sonraki özel satış dönemi açılır.

3. 3. aşama: Genel satış: Kalan biletler, maçtan yaklaşık 4-6 gün önce genel satışa çıkarılır.

Yoğun talep gören Şampiyonlar Ligi maçlarının biletleri sıklıkla üyelere yönelik satış aşamalarında tükenir; genel satışa çok az bilet kalır ya da hiç kalmaz.

Kulübün resmî satış kanalı, taraftarların Real Madrid bileti satın alması için en güvenli yol olsa da Şampiyonlar Ligi maçına gitmek isteyenler, bilet bulma şanslarını artırabilecek StubHub gibi ikincil bilet satış sitelerini de değerlendirebilir.

Real Madrid Şampiyonlar Ligi biletleri ne kadar?

Real Madrid'in resmî Şampiyonlar Ligi genel giriş biletleri, standart lig aşaması maçlarında genellikle 100 €'dan başlar. Standart kategorideki en iyi konumdaki koltukların fiyatları ise konuma ve turnuvanın aşamasına bağlı olarak önemli ölçüde artıp 300-400 € ve üzerine çıkabilir. Resmî VIP paketlerinin fiyatları 375 €'dan başlar.

Real Madrid, iç saha maçlarını başlangıç fiyatlarını belirleyen ayrı kategorilere ayırır:

A kategorisi : El Clásico veya Şampiyonlar Ligi eleme turları gibi büyük önem taşıyan maçlar için ayrılır. Bu maçlarda standart koltukların resmî satış fiyatları, önceki grup/lig aşamalarına kıyasla sıklıkla %20 ila %50 veya daha fazla artar.

B kategorisi : RB Leipzig veya PSV Eindhoven gibi takımlara karşı oynanan standart Avrupa lig aşaması maçları ve üst düzey yerel lig maçları.

Üye indirimleri : Resmî Real Madrid Bilet Portalı üzerinden doğrudan satın alım yapan kulüp üyeleri (Socios) ve Madridista Premium üyeleri, genel satıştaki standart resmî fiyatlar üzerinden %20 ila %30 indirim alır.

Ek bilgiler için Real Madrid'in resmî sitesini, güncel bilet durumu içinse StubHub gibi ikincil satış sitelerini takip edin.

Real Madrid'in son Şampiyonlar Ligi sonuçları

Real Madrid'in son dönemde ev sahipliği yaptığı Şampiyonlar Ligi maçları hiç sıkıcı geçmedi. Bernabéu'daki son altı Avrupa maçının her birinde en az üç gol atıldı. İşte takımın 2026'daki Şampiyonlar Ligi sonuçları:

Tarih Tur ve rakip Skor (sonuç) Stat 8 Eylül 2026 Lig aşaması: Inter Milan 2-1 (galibiyet) Bernabéu (Madrid) 15 Nisan 2026 Çeyrek final (rövanş): Bayern Münih 3-4 (mağlubiyet) Allianz Arena (Münih) 7 Nisan 2026 Çeyrek final (ilk maç): Bayern Münih 1-2 (mağlubiyet) Bernabéu (Madrid) 17 Mart 2026 Son 16 turu (rövanş): Manchester City 1-2 (mağlubiyet) Etihad Stadium (Manchester) 11 Mart 2026 Son 16 turu (ilk maç): Manchester City 3-0 (galibiyet) Bernabéu (Madrid) 25 Şubat 2026 Play-off (rövanş): Benfica 2-1 (galibiyet) Bernabéu (Madrid) 17 Şubat 2026 Play-off (ilk maç): Benfica 1-0 (galibiyet) Estádio da Luz (Lizbon) 28 Ocak 2026 Lig aşaması: Benfica 2-4 (mağlubiyet) Estádio da Luz (Lizbon) 20 Ocak 2026 Lig aşaması: Monaco 6-1 (galibiyet) Bernabéu (Madrid)







