Real Madrid, 2024'te 15. kez Şampiyonlar Ligi (Avrupa Kupası) şampiyonu oldu. Turnuva tarihinde en çok şampiyonluk kazanan takım olarak en yakın rakibine sekiz kupa fark atmış olması, Real Madrid'in daha fazla kupa için mücadele etmesine engel değil. Maç biletlerinizi şimdiden alarak Bernabéu'da ve deplasmanlarda tribünlerdeki yerinizi alabilirsiniz.

Real Madrid son iki sezonda da Şampiyonlar Ligi'ne çeyrek finalde veda etse de taraftarları, Manchester City (3-0), Monaco (6-1) ve Borussia Dortmund (5-2) karşısında alınan unutulmaz iç saha galibiyetleri dahil birçok heyecan verici maça tanıklık etti.

José Mourinho'nun ekibi Arsenal ve LASK ile karşılaşacağı için taraftarları bu sezonun lig aşamasında da heyecan verici maçlar bekliyor. Real Madrid, 27 Ocak'taki karşılaşmada kendisini Chelsea'nin stadı Stamford Bridge'de ağırlayacak Shakhtar Donetsk ile oynamak üzere Londra'ya ikinci kez gidecek.

Real Madrid'in yaklaşan Şampiyonlar Ligi maçları için biletleri nereden alabileceğiniz, fiyatları ve daha fazlası hakkında en güncel bilgileri GOAL sizin için derledi.

Real Madrid'in 2026/27 Şampiyonlar Ligi fikstürü

Tarih (yerel saat) Maç Biletler Stat 9 Aralık Çarşamba (20.00) Arsenal - Real Madrid Biletler Emirates Stadium (deplasman) 19 Ocak Salı (21.00) Real Madrid - LASK Biletler Bernabéu (iç saha) 27 Ocak Çarşamba (20.00) Shakhtar Donetsk - Real Madrid Biletler Stamford Bridge, Londra (deplasman)

Real Madrid'in Şampiyonlar Ligi biletleri nasıl alınır?

Real Madrid'in resmî Şampiyonlar Ligi biletleri, kulübün Real Madrid Tickets ve Entradas adlı satış kanallarından çevrim içi olarak alınabilir. Biletler aylar öncesinden satışa çıkmaz. Kulüp, belirli bir maçın biletlerini genellikle yaklaşık 10-12 gün önce, öncelik sırasına göre işleyen sıkı bir sistemle satışa sunar:

1. 1. aşama: Socios (kulüp üyeleri): Bilet alma fırsatı önce onlara tanınır. Bu dönem genellikle maçtan yaklaşık iki hafta önce başlar.

2. 2. aşama: Madridista Premium üyeleri: Kart sahiplerine özel sonraki satış dönemi genellikle maçtan 7-8 gün önce başlar.

3. 3. aşama: Genel satış: Kalan biletler maçtan yaklaşık 4-6 gün önce genel satışa çıkar.

Yoğun ilgi gören Şampiyonlar Ligi maçlarında biletler sık sık üyelere ayrılan satış dönemlerinde tükenir ve genel satışa çok az bilet kalır ya da hiç kalmaz.

Real Madrid biletlerini satın almak için en güvenli yol kulübün resmî satış kanalı olsa da Şampiyonlar Ligi maçına gitmek isteyenler, bilet bulmak için en iyi fırsatı sunabilecek StubHub gibi ikincil bilet satış sitelerini de değerlendirebilir.

Real Madrid'in Şampiyonlar Ligi biletleri ne kadar?

Real Madrid'in resmî Şampiyonlar Ligi biletleri, standart lig aşaması maçlarında genel giriş için genellikle 100 avrodan başlar. Koltuğun konumuna ve turnuvanın aşamasına göre iyi konumdaki standart koltukların fiyatı 300-400 avroya veya daha fazlasına çıkabilir. Resmî VIP paketlerinin başlangıç fiyatı ise 375 avrodur.

Real Madrid, iç saha maçlarını temel bilet fiyatlarını belirleyen farklı kategorilere ayırır:

A kategorisi : El Clásico veya Şampiyonlar Ligi eleme turları gibi önem derecesi yüksek maçlar için ayrılır. Bu maçlarda standart biletlerin satış fiyatı, önceki grup veya lig aşamalarına kıyasla sık sık %20 ila %50 veya daha fazla artar.

: El Clásico veya Şampiyonlar Ligi eleme turları gibi önem derecesi yüksek maçlar için ayrılır. Bu maçlarda standart biletlerin satış fiyatı, önceki grup veya lig aşamalarına kıyasla sık sık %20 ila %50 veya daha fazla artar. B kategorisi : Standart Avrupa lig aşaması maçlarını (RB Leipzig veya PSV Eindhoven gibi takımlara karşı oynanan maçlar) ve daha üst düzey lig maçlarını kapsar.

: Standart Avrupa lig aşaması maçlarını (RB Leipzig veya PSV Eindhoven gibi takımlara karşı oynanan maçlar) ve daha üst düzey lig maçlarını kapsar. Üye indirimleri: Kulübün resmî bilet satış kanalı üzerinden doğrudan alışveriş yapan resmî kulüp üyeleri (Socios) ve Madridista Premium üyeleri, genel satıştaki standart bilet fiyatları üzerinden %20 ila %30 indirim alır.

Ek bilgiler için Real Madrid'in resmî sitesini, güncel bilet durumunu öğrenmek için de StubHub gibi ikincil satış sitelerini takip edin.

Real Madrid'in son Şampiyonlar Ligi sonuçları

Real Madrid'in Şampiyonlar Ligi maçlarında heyecan hiç eksik olmuyor. Avrupa'daki son 10 maçının her birinde en az üç gol atıldı. İşte takımın 2026'daki Şampiyonlar Ligi sonuçları: