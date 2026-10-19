Real Madrid, 2024'te 15. kez Şampiyonlar Ligi (Avrupa Kupası) şampiyonu olmuştu. Tüm zamanların şampiyonluk sıralamasında en yakın rakibinin sekiz kupa önünde olması, Real Madrid'in daha fazla kupa kazanma hedefini değiştirmedi. Bugün maç bileti alarak Bernabéu'da ve deplasmanda beyazlara bürünmüş taraftarların arasına katılabilirsiniz.

Real Madrid, son iki sezonda da Şampiyonlar Ligi'ne çeyrek finalde veda etse de taraftarlar, Manchester City (3-0), Monaco (6-1) ve Borussia Dortmund (5-2) karşısında alınan unutulmaz iç saha galibiyetleri de dâhil olmak üzere bazı görkemli maçlara tanıklık etti.

José Mourinho'nun ekibi, bu sezonun lig aşamasında RB Leipzig, Arsenal ve PSV gibi takımlarla karşılaşacak. Taraftarları yine heyecan verici maçlar bekliyor. Real Madrid, Shakhtar Donetsk'in 27 Ocak'taki karşılaşmaya Chelsea'nin Stamford Bridge Stadı'nda ev sahipliği yapacak olması nedeniyle Londra'yı ikinci kez ziyaret edecek.

Real Madrid'in yaklaşan Şampiyonlar Ligi maçları için biletleri nereden alabileceğiniz, fiyatları ve daha fazlası hakkında en güncel bilgileri GOAL'den öğrenin.

Real Madrid'in 2026/27 Şampiyonlar Ligi fikstürü nasıl?

Tarih (yerel saat) Maç Biletler Stadyum 21 Ekim Çarşamba (21.00) Real Madrid - RB Leipzig Biletler Bernabéu (iç saha) 4 Kasım Çarşamba (19.45) AEK Atina - Real Madrid Biletler Agia Sophia Stadyumu (deplasman) 24 Kasım Salı (21.00) Real Madrid - PSV Biletler Bernabéu (iç saha) 9 Aralık Çarşamba (20.00) Arsenal - Real Madrid Biletler Emirates Stadyumu (deplasman) 19 Ocak Salı (21.00) Real Madrid - LASK Biletler Bernabéu (iç saha) 27 Ocak Çarşamba (20.00) Shakhtar Donetsk - Real Madrid Biletler Stamford Bridge, Londra (deplasman)

Real Madrid Şampiyonlar Ligi biletleri nasıl alınır?

Resmî Real Madrid Şampiyonlar Ligi biletleri, kulübün Real Madrid Tickets ve Entradas satış kanalları üzerinden çevrim içi olarak satın alınabilir. Biletler aylar öncesinden satışa çıkmaz. Kulüp, her maçın biletlerini genellikle karşılaşmadan yaklaşık 10-12 gün önce, öncelik sırasına dayalı aşamalı bir sistemle satışa sunar:

1. 1. aşama: Socios (kulüp üyeleri): Bilet alma fırsatı ilk olarak onlara tanınır; bu aşama genellikle maçtan yaklaşık iki hafta önce başlar.

2. 2. aşama: Madridista Premium üyeleri: Kart sahiplerine genellikle maçtan 7-8 gün önce başlayan özel bir satın alma dönemi tanınır.

3. 3. aşama: Genel satış: Kalan biletler, maçtan yaklaşık 4-6 gün önce genel satışa sunulur.

Yoğun ilgi gören Şampiyonlar Ligi maçlarının biletleri sıklıkla üyelere ayrılan aşamalarda tükenir; genel satışa çok az bilet kalır ya da hiç kalmaz.

Real Madrid biletlerini satın almak için en güvenli yol kulübün resmî satış portalı olsa da Şampiyonlar Ligi maçına gitmek isteyen taraftarlar, bilet bulma şanslarını artırabilecek StubHub gibi ikincil bilet satış sitelerini de değerlendirebilir.

Real Madrid Şampiyonlar Ligi biletleri ne kadar?

Real Madrid'in Şampiyonlar Ligi lig aşamasındaki standart maçları için resmî genel giriş biletleri genellikle 100 €'dan başlar. Tribündeki konuma ve turnuvanın aşamasına bağlı olarak iyi konumdaki standart koltukların fiyatları 300-400 €'ya veya daha üzerine çıkabilir. Resmî VIP paketlerinin fiyatları ise 375 €'dan başlar.

Real Madrid, iç saha maçlarını biletlerin başlangıç fiyatlarını belirleyen farklı kategorilere ayırır:

A kategorisi : El Clásico veya Şampiyonlar Ligi eleme turları gibi önem düzeyi yüksek maçlar için ayrılmıştır. Bu maçlardaki standart biletlerin resmî fiyatları, önceki grup veya lig aşamalarına kıyasla çoğu zaman %20 ila %50 ya da daha fazla artar.

B kategorisi : RB Leipzig veya PSV Eindhoven gibi takımlara karşı oynanan standart Avrupa lig aşaması maçlarını ve üst düzey yerel lig karşılaşmalarını kapsar.

Üye indirimleri : Kulüp üyeleri (Socios) ve Premium Madridista üyeleri, biletlerini Resmî Real Madrid Bilet Portalı üzerinden doğrudan satın aldıklarında genel satıştaki standart resmî fiyatlar üzerinden %20 ila %30 indirim alır.

Ek bilgiler için Real Madrid'in resmî sitesini, güncel bilet bulunabilirliği içinse StubHub gibi ikincil satış sitelerini takip edin.

Real Madrid'in son Şampiyonlar Ligi sonuçları

Real Madrid'in son dönemde Bernabéu'da oynadığı Şampiyonlar Ligi maçları heyecansız geçmedi. Bernabéu'daki son altı Avrupa maçının her birinde en az üç gol atıldı. İşte takımın 2026'daki Şampiyonlar Ligi sonuçları:

Tarih Tur ve rakip Skor (sonuç) Stadyum 14 Ekim 2026 Lig aşaması: Roma 4-3 (galibiyet) Stadio Olimpico (Roma) 8 Eylül 2026 Lig aşaması: Inter 2-1 (galibiyet) Bernabéu (Madrid) 15 Nisan 2026 Çeyrek final (rövanş): Bayern Münih 3-4 (mağlubiyet) Allianz Arena (Münih) 7 Nisan 2026 Çeyrek final (ilk maç): Bayern Münih 1-2 (mağlubiyet) Bernabéu (Madrid) 17 Mart 2026 Son 16 turu (rövanş): Manchester City 1-2 (mağlubiyet) Etihad Stadyumu (Manchester) 11 Mart 2026 Son 16 turu (ilk maç): Manchester City 3-0 (galibiyet) Bernabéu (Madrid) 25 Şubat 2026 Play-off (rövanş): Benfica 2-1 (galibiyet) Bernabéu (Madrid) 17 Şubat 2026 Play-off (ilk maç): Benfica 1-0 (galibiyet) Estádio da Luz (Lizbon) 28 Ocak 2026 Lig aşaması: Benfica 2-4 (mağlubiyet) Estádio da Luz (Lizbon) 20 Ocak 2026 Lig aşaması: Monaco 6-1 (galibiyet) Bernabéu (Madrid)







