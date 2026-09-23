Dünya futbolunda kupa kazanma konusundaki amansız kararlılığıyla Real Madrid'le boy ölçüşebilecek çok az takım var. La Liga'da sürekli şampiyonluk mücadelesi veren ve Avrupa'nın devleri arasında yer alan Real Madrid, dünya genelinde milyonlarca taraftarı kendine çekmeye devam ediyor.

Bulunması zor birincil satış biletlerini temin etmekten ikincil bilet platformlarında yol bulmaya kadar, GOAL, 2026/27 sezonu için Real Madrid bileti satın alma konusunda bilmeniz gereken her şeyi derledi.

Real Madrid bileti nasıl alınır?

Bilet satın almanın en güvenilir yolu, Real Madrid'in resmi bilet portalına gitmektir. Bilet satış bilgileri, biletlerin satışa çıkış tarihleri ve müsaitlik durumu için siteyi düzenli olarak kontrol etmekte fayda var.

Biletler genellikle her maçtan birkaç hafta önce internet üzerinden satışa sunulur ve hesap oluşturmanızla birlikte kişisel bilgilerinizi vermeniz gerekebilir. Kulüp üyesi olmak da Bernabéu'daki maçlar için yer bulmaya çalışırken size öncelik sağlar.

Daha az ilgi gören bazı maçlarda, Socios'un (kulüpte pay sahibi üyeler) ve Madridista Premium üyelerinin koltuklarını alma fırsatı yakalamasının ardından bilet kalabilir.

İspanya'nın ve Avrupa'nın en büyük kulüplerinden biri olan Real Madrid'in maçlarına talebin çok yüksek olması şaşırtıcı değil; biletler resmi kanallarda çoğu zaman maç gününden çok önce tükeniyor.

İşte kısa kısa bilmeniz gerekenler:

Socios (Kulüp Üyeleri): Kulübün tam sahibi olan üyeler, tüm bilet satışlarında ilk önceliğe sahip olur. Bu genellikle maç gününden yaklaşık 10-12 gün önce başlar.

Kulübün tam sahibi olan üyeler, tüm bilet satışlarında ilk önceliğe sahip olur. Bu genellikle maç gününden yaklaşık 10-12 gün önce başlar. Madridista Premium Üyeleri: Resmi kart sahipleri ikinci öncelikli erişim döneminden yararlanır. Bu da genellikle santra vuruşundan 7-8 gün önce olur. Gişe fiyatından genel satış bileti bulma şansınızı artırmak istiyorsanız Madridista Premium'a kaydolmanız şiddetle tavsiye edilir.

Resmi kart sahipleri ikinci öncelikli erişim döneminden yararlanır. Bu da genellikle santra vuruşundan 7-8 gün önce olur. Gişe fiyatından genel satış bileti bulma şansınızı artırmak istiyorsanız Madridista Premium'a kaydolmanız şiddetle tavsiye edilir. Genel Satış: Kalan standart koltuklar maçtan 3 ila 5 gün önce satışa açılır. Orta düzeyde ilgi gören veya talebin düşük olduğu La Liga maçlarında, Socios üyeleri sezonluk biletlerini kulübe geri bıraktıkça (Cede tu Asiento programı) küçük kontenjanlar halinde dalgalarla satış yapılır.

Kalan standart koltuklar maçtan 3 ila 5 gün önce satışa açılır. Orta düzeyde ilgi gören veya talebin düşük olduğu La Liga maçlarında, Socios üyeleri sezonluk biletlerini kulübe geri bıraktıkça (Cede tu Asiento programı) küçük kontenjanlar halinde dalgalarla satış yapılır. İkincil Pazar Yerleri: El Clásico, El Derbi Madrileño veya Şampiyonlar Ligi eleme turu eşleşmeleri gibi yüksek profilli maçlarda genel satış biletleri neredeyse anında tükenir. LiveFootballTickets gibi ikincil pazar yerleri, seyahatini çok önceden planlayan ya da son dakika müsait bilet arayan taraftarlar için garantili dijital transfer erişimi sunar.

Real Madrid biletleri ne kadar?

La Liga'daki çoğu takım gibi Real Madrid de yetişkin, genç ve yaşlı kategorileri dahil olmak üzere yaş gruplarına göre kademeli fiyatlandırma uygular, ancak bu kategoriler kulüpten kulübe değişir.

Gişe fiyatı kategori bazlı ücretlendirme: Standart La Liga maçları için doğrudan kulüpten alınan biletler, kategoriye (Fondo, Tribuna veya Lateral) ve stadyumdaki yüksekliğe bağlı olarak genellikle 75 € ile 210 € arasında değişir.

Yüksek profilli maçlar ve dinamik fiyatlandırma: Barcelona, Atlético Madrid veya Avrupa'nın üst düzey rakiplerine karşı oynanan büyük maçlarda Real Madrid dinamik fiyatlandırma uygular. 1. kategori koltukların gişe fiyatı düzenli olarak 350 €'dan 500 € ve üzerine çıkar.

İkincil pazar giriş fiyatı:LiveFootballTickets'ta standart lig maçları için giriş seviyesi koltuklar yaklaşık 100 € ile 130 €'dan başlarken, El Clásico biletleri düzenli olarak 450 € ile 600 € ve üzeri seviyelerden açılır.

Elbette Real Madrid-Barcelona arasındaki 'El Clásico' ve Real Madrid-Atletico Madrid arasındaki 'El Derbi Madrileño' gibi büyük rakiplere karşı oynanan yüksek profilli maçlar da bulunuyor. Bunlar en üst fiyat kategorisine giriyor ve buna bağlı olarak fiyatlar da yükseliyor.

Bernabéu'nun tarihi

Santiago Bernabéu, Madrid'de açılır kapanır çatıya sahip bir stadyumdur. Yaklaşık 80.000 seyirci kapasitesiyle İspanya'nın en büyük ikinci futbol stadyumudur ve 1947'de tamamlanmasından bu yana Real Madrid'in evidir.

Bernabéu, dünyanın en ünlü futbol sahnelerinden biridir ve dört kez Avrupa Kupası/UEFA Şampiyonlar Ligi finaline ev sahipliği yapmıştır (1957, 1969, 1980 ve 2010). Ayrıca İtalya'nın Batı Almanya'yı 3-1 yendiği 1982 FIFA Dünya Kupası Finali de burada oynanmıştır.

Futbolun dışında Bernabéu, yıllar boyunca Julio Iglesias, Frank Sinatra, U2, Bruce Springsteen, The Rolling Stones ve Taylor Swift gibi çok sayıda uluslararası ve yerel müzik efsanesini de ağırladı. Swift, rekor kıran Eras Tour kapsamında burada sahne aldı.