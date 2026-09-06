Real Betis 2026/27 biletleri nasıl alınır: Yaklaşan maçlar, bilet fiyatları, La Liga haberleri ve daha fazlası

Real Betis'in geçen sezon ligi 5. sırada bitirmesi, kulübün son 20 yılı aşkın süredeki La Liga'daki en iyi ortak derecesi oldu. Manuel Pellegrini'nin ekibinin ayrıca Copa del Rey ve Avrupa Ligi'nde de son 8 turuna kadar yükselmiş olması, daha büyük başarıların gelebileceğine dair umut veriyor. Yaklaşan Real Betis maçları için biletlerinizi bugün alın.

Real Betis'in geçen sezonki üst sıralardaki lig pozisyonunun arkasındaki kilit faktörlerden biri iç saha performansıydı. Aralık ayında Barcelona'ya 5-3 kaybettikten sonra Heliopolitanos, geçici evi Estadio La Cartuja'da La Liga 2025/26 sezonunun geri kalanında yenilgi yüzü görmedi. Bu eylül ayında sevgili Béticos taraftarlarının önünde Real Madrid'i de mağlup etmiş olan takımın, bu müthiş iç saha formunu sürdürmesi bekleniyor.

Tutkulu Betis taraftarları, kulüplerinin yaz transferlerinden de cesaret alacaktır. Troy Parrott, Facundo Bernal ve Fran García gibi isimler hızlı uyum sağladı ve şimdiden olumlu etki yapıyor. Geçen sezonun en skorer isimleri Cucho Hernández ile Abde Ezzalzouli de ivmelerini korumak istiyor.

Bırakın GOAL, Real Betis maçlarında koltuk nasıl alınır konusunda size en güncel bilet bilgilerini versin. Buna biletlerin nereden satın alınacağı, ne kadar olduğu ve daha fazlası da dahil.

Yaklaşan Real Betis maçları

Tarih ve saat (yerel) Maç Konum Biletler Pzt, 14 Eyl (21.00) La Liga: Villarreal - Real Betis Decathlon Arena (Villeneuve-d'Ascq) Biletler Per, 17 Eyl (19.00) La Liga: Real Betis - Getafe Estadio de La Cartuja (Sevilla) Biletler Paz, 20 Eyl (18.30) La Liga: Deportivo de A Coruña - Real Betis Riazor Stadyumu (A Coruña) Biletler Paz, 11 Eki (TBA) La Liga: Real Betis - Osasuna Estadio de La Cartuja (Sevilla) Biletler Çar, 14 Eki (21.00) Şampiyonlar Ligi: Real Betis - Porto Estadio de La Cartuja (Sevilla) Biletler Paz, 18 Eki (TBA) La Liga: Real Betis - Barcelona Estadio de La Cartuja (Sevilla) Biletler Çar, 21 Eki (21.00) Şampiyonlar Ligi: Real Betis - Feyenoord Estadio de La Cartuja (Sevilla) Biletler Paz, 25 Eki (TBA) La Liga: Celta Vigo - Real Betis Estadio de Balaídos (Vigo) Biletler Paz, 1 Kas (TBA) La Liga: Real Betis - Malaga Estadio de La Cartuja (Sevilla) Biletler

Real Betis biletleri nasıl alınır?

Resmî Real Betis maç biletlerini kulübün bilet portalı üzerinden internetten ya da stattaki Taquilla'dan (bilet gişesi) şahsen satın alabilirsiniz. Biletler genellikle genel satışa maç gününden 1-3 hafta önce çıkar.

Bilet almak için birincil ve en güvenli platform, Real Betis'in çevrimiçi bilet satış mağazasıdır. Onaylandıktan sonra e-posta yoluyla yazdırabileceğiniz ya da telefonunuza kaydedebileceğiniz bir PDF e-bilet alırsınız. Biletleri stadyumun 'La Cartuja'daki bilet gişesinden almak isterseniz, gişe normalde pazartesiden cumaya 10.00-14.00 ve 17.00-20.00 saatleri arasında açıktır.

Buna ek olarak taraftarlar, Real Betis maç biletlerini ikincil piyasadan da satın alabilir. StubHub, alternatif kanallar üzerinden yer bulmak isteyenler için önde gelen satıcılardan biridir ve son dakika bileti arayan taraftarlara güvenilir bir seçenek sunar.

Real Betis biletleri ne kadar?

Real Betis maçları için resmî genel satış biletleri, standart La Liga karşılaşmalarında genellikle 20 € ile 90 € arasında değişir. El Gran Derbi'de Sevilla'ya karşı oynanan maçlar ya da Real Madrid ve Barcelona karşılaşmaları gibi yoğun talep gören mücadelelerde bu fiyatlar 60 € ile 160 €+ seviyesine yükselebilir.

Estadio de La Cartuja'daki oturma düzeni genel olarak dört ana bölüme ayrılır:

Gol Norte (Kuzey Kale Arkası) & Gol Sur (Güney Kale Arkası): Doğrudan kalelerin arkasında yer alır. Bunlar, stat içindeki en uygun fiyatlı bölgelerdir ve canlı, son derece yüksek sesli bir taraftar deneyimi sunar. Üst katlar (Segundo Anfiteatro) stat içindeki mutlak en ucuz koltukları sunar. (Fiyat aralığı: 20 €-50 €)

Fondo (Doğu Tribünü): Oyuncu tünelleri ve ana kulübelerin karşısında, sahanın uzun kenarı boyunca uzanır. Premium fiyatlandırma olmadan oyunu yandan izlemek için harika bir açı sunar. (Fiyat aralığı: 45 €-80 €)

Preferencia (Batı/Ana Tribün): Oyuncu kulübeleri, kurumsal localar ve medya alanlarının bulunduğu ana uzun kenar tribünüdür. (Fiyat aralığı: 70 €-160 €+)

Ek bilgi için kulübün resmî bilet portalını ya da güncel uygunluk durumu için StubHub gibi ikincil yeniden satış sitelerini takip edin.

Estadio de La Cartuja hakkında bilmeniz gereken her şey

Sevilla'daki Estadio de La Cartuja, 1999'da açıldı ve İspanya'nın dördüncü büyük stadyumu olmasının yanı sıra Endülüs'te büyük organizasyonlar ve tarafsız sahadaki spor etkinliklerinin merkezi konumunda.

Tarihi Isla de La Cartuja'da bulunan 70.000 kapasiteli bu üst düzey tesis, yeterince kullanılmayan bir olimpiyat hayalinden 2030 FIFA Dünya Kupası maçlarına ev sahipliği yapması planlanan dünya çapında bir arenaya dönüştü.

Avrupa'nın simge statlarının çoğunun aksine La Cartuja, belirli bir yerel kulüp için inşa edilmedi. Bunun yerine, Endülüs hükümetinin öncülük ettiği bir komiteye ait. Büyük kupa finallerine, uluslararası maçlara ve efsanevi müzik konserlerine ev sahipliği yapıyor.

La Cartuja, yerel spor kulüplerinden hiçbirine kalıcı ev sahipliği yapmamış olsa da Estadio Benito Villamarin kapsamlı bir yenilemeden geçerken şu anda stadı geçici iç saha olarak kullanan Real Betis için kritik bir güvence haline geldi.

Estadio de La Cartuja'daki unutulmaz spor anları:

UEFA Kupası finali (2003) : 'Barışçıl istila' olarak bilinen olayda, Celtic'in José Mourinho'nun Porto'suyla karşılaşmasını izlemek için yaklaşık 80.000 İskoç taraftar Sevilla'ya gitti. Portekiz ekibi, uzatmalarda 3-2 kazanarak tam bir nefes kesen mücadeleden galip çıktı ve bu sonuç Mourinho'nun Avrupa'daki ilk büyük zaferi oldu.

Kırılan dünya atletizm rekorları : Stadyum, 1999'da açıldıktan hemen sonra Dünya Atletizm Şampiyonası'na ev sahipliği yaptı. Efsanevi Amerikalı sprinter Michael Johnson, pistte 43,18 saniyelik inanılmaz derecesiyle 400 metre dünya rekorunu paramparça etti.

Teniste zaferler : Çok yönlülüğün parlak bir göstergesi olarak çalışanlar çim zeminin üzerine geçici toprak tenis kortları kurdu ve coşkulu ev sahibi seyircilerin desteğiyle İspanya, dramatik şekilde iki Davis Kupası finalini kazandı (2004 & 2011).

Tribünlerde bir otel: Stat kompleksinde वास्तवում EXE Isla Cartuja adlı 4 yıldızlı bir otel de bulunuyor. Otel odalarının bazıları, doğrudan sahaya bakan pencerelerle tasarlandı ve konukların etkinlikleri yataklarından izlemesine olanak tanıyor.

Real Betis rekorları ve istatistikleri

1907'de kurulan Real Betis, son derece sadık işçi sınıfı taraftar kitlesi, tutkulu kültürü ve İspanyol futbolunun en yoğun şehir rekabetlerinden biriyle tanınıyor ('El Gran Derbi', Sevilla'ya karşı).

Kulüp başarıları ve kupa öne çıkanları

La Liga (Birinci Lig) : 1 şampiyonluk (1934-35)

Copa del Rey (İspanya Kupası) : 3 şampiyonluk (1976-77, 2004-05, 2021-22)

Bireysel oyuncu rekorları

En çok maça çıkanlar: Joaquín (521), José Ramón Esnaola (460)

En çok gol atanlar: Rubén Castro (148), Poli Rincón (84)

Betis'in anlamı

'Betis' adı, Sevilla'dan geçen Guadalquivir Nehri'nin Antik Roma dönemindeki adı olan Baetis'ten gelir.

Balompié'nin anlamı

İngilizceden alınan fútbol kelimesini kullanan diğer İspanyol takımlarının neredeyse tamamının aksine Betis, yerel İspanyolca kelime olan Balompié'yi kullanır (balón yani top ve pie yani ayak anlamına gelen kelimelerin doğrudan birleşimi).

İskoçya bağlantısı

İkonik yeşil-beyaz dikey çizgiler, kulübün kurucularından Manuel Ramos Asencio tarafından İspanya'ya getirildi. İskoçya'da eğitim gördüğü sırada Celtic'i izledi, onların yeşil-beyaz çemberli formasını çok beğendi ve aynı kumaşı satın aldı. Ardından bu halkaları dikey çizgilere çevirerek Betis görünümünü yarattı.



