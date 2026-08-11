Rangers FC'nin lig şampiyonu olarak son kez zirvede yer alması için 2020/21 İskoç Premiership sezonuna dönmek gerekiyor.

Ancak teknik direktör Philippe Clement yönetimindeki Rangers, Glasgow'un mavi yakasının 2026/27 sezonunu zaferle tamamlamasını umuyor.

Peki Rangers, İskoç Premiership tacını ezeli rakibi Celtic'ten geri almaya çalışırken bu sezon için Rangers biletlerini nasıl satın alabilirsiniz?

GOAL, 2026/27 sezonunda Rangers'ı canlı izlemek için hangi seçeneklere sahip olduğunuzu gösteriyor.

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Yaklaşan Rangers 2026/27 maçları ve biletler

Aşağıda, Rangers'ın 2025/26 sezonundaki yaklaşan iç saha maçlarını bulabilirsiniz:

Rangers 2026/27 biletleri nasıl alınır?

Rangers'ın İskoç futbolunun iki baskın gücünden biri olması, dünya genelinde büyük bir talep yaratıyor. Ibrox'taki maç günü biletleri, rutin lig karşılaşmaları ve eleme usulü kupa maçları için sık sık tükeniyor.

Standart bilet satın almanın birincil yolu, doğrudan Rangers'ın resmi bilet portalı (tickets.rangers.co.uk) üzerinden geçiyor.

Biletler genel olarak üç ayrı aşamada tahsis ediliyor:

Kombine sahipleri (öncelikli yenilemeler ve Avrupa paketi eklemeleri) MyGers üyeleri (sadakat puanı kademelerine göre sıralanır) Genel satış (yalnızca üyelere ayrılan biletler tahsis edilmemişse kamuya açık şekilde sunulur)

Satışa çıkış tarihlerini öğrenmek için resmi kulüp portalını takip edin.

Genel satış kontenjanı tükenirse, ikincil pazar yerleri taraftarlar için alternatif yeniden satış seçenekleri sunar. Satın alma yaptığınız internet sitesinin hüküm ve koşullarını mutlaka yeniden kontrol edin.

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Rangers - Celtic maçları ne zaman?

Old Firm'in karşı karşıya gelişini izlemek istiyorsanız, Rangers - Celtic biletlerini bulmak zor olabilir. Rekabetin geçmişi 1888'e kadar uzanırken, bu eşleşme arkasında büyük bir tarih barındıran son derece ateşli bir mücadeledir. Bilmeniz gereken her şey aşağıda.

Tarih ve Saat Maç Yer Bilet 20 Eyl 2026 Paz, 12:00 Celtic - Rangers Celtic Park, Glasgow Bilet Al 2 Oca 2027 Cmt, 15:00 Rangers - Celtic Ibrox Stadyumu, Glasgow Bilet Al 27 Şub 2027 Cmt, 15:00 Celtic - Rangers Celtic Park, Glasgow Bilet Al Mayıs 2027 (TBD) Rangers - Celtic Ibrox Stadyumu, Glasgow Bilet Al

Rangers kombine biletleri nasıl alınır?

Kombine bilet, 2026/27 sezonunda Ibrox'taki 19 iç saha lig maçının tamamında size ayrılmış bir koltuğu garanti etmenin tek yoludur.

Bu sezon yetişkin kombine biletleri yaklaşık £480+'dan başlıyor; yaşlılar ve gençler için indirimler bulunuyor.

45.000'den fazla kombine sahibi ve sürekli olarak %98'i aşan yenileme oranları nedeniyle, yeni kombine bilet almak son derece zordur. Resmi bekleme listesine katılmak için taraftarların aktif bir MyGers Membership sahibi olması gerekir.

Ibrox Stadyumu çevresinde nerede kalınır?

Rangers'ın Ibrox'taki maçını izlemek için Glasgow'a seyahat ediyorsanız, stadyumun yakınındaki konaklama yerlerine göz atabilirsiniz. Aşağıdaki interaktif harita, sahaya yakın mesafede nelerin mevcut olduğunu gösteriyor. Ancak daha uzakta kalıyorsanız da şehrin toplu taşıma sistemi kolay ulaşım seçenekleri sunacaktır.

Ibrox Stadyumu'nun tarihi

Ibrox Stadyumu, İskoçya'nın Glasgow kentindeki Ibrox bölgesinde, Clyde Nehri'nin güney tarafında yer alır. Tesis, 1899'da Ibrox Park olarak açıldı ve o tarihten bu yana Rangers'ın iç saha stadı oldu; elbette bu süreçte çok sayıda yenilemeden geçti. Ibrox, 50.000'in biraz üzerindeki tamamı koltuklu kapasitesiyle, Celtic Park ve Hampden Park'ın ardından İskoçya'nın en büyük üçüncü futbol stadyumudur (Birleşik Krallık'ta 15.).

Ibrox'un sahası, resmi olarak Bill Struth Main (güney), Broomloan Road (batı), Sandy Jardine (kuzey) ve Copland Road (doğu) tribünleri olarak bilinen, üstü kapalı dört tamamen koltuklu tribünle çevrilidir. Her tribün iki katlıdır; 1991'de Club Deck eklendiğinden bu yana üç katlı olan Bill Struth Main Stand bunun tek istisnasıdır.

İskoçya milli takım maçlarına birçok kez ev sahipliği yapmasının yanı sıra Ibrox, çok sayıda spor dışı etkinliğin de düzenlendiği bir mekân oldu. Frank Sinatra, Rod Stewart, Elton John ve Bon Jovi gibi müzisyenler de burada konser verdi.