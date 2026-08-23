PSV, geçen sezon üst üste üçüncü Eredivisie şampiyonluğunu rekor kıran 19 puanlık farkla kazanırken bunu gösterişli bir şekilde kutladı. Peki mevcut sezonda da ayağını gazdan çekmeden yoluna devam edebilir mi? Rood-witten'i canlı izlemek için bugün Philips Stadion'da oynanacak yaklaşan karşılaşmaların biletlerini satın alabilirsiniz.

Peter Bosz'un ekibi, 2025/26 sezonuna fırtına gibi başladı; ilk iç saha maçında Sparta Rotterdam'a altı gol attı ve bir daha arkasına bakmadı. PSV, Eredivisie'deki altı farklı maçta daha 5+ gol atarken sezon sonunda 100 gol barajını aşması da sürpriz olmadı.

Geçen sezon 19 gol atan Ismael Saibari Bayern Münih'e katılmış olabilir, ancak geçen sezon o da 19 gole ulaşan Amerikalı Ricardo Pepi, etkili ikili Guus Til ve Ivan Perisic ile birlikte hâlâ PSV kadrosunda yer alıyor.

PSV taraftarları için hem yurt içinde hem de Avrupa sahnesinde yine heyecan verici bir sezon olması garanti. GOAL, yaklaşan PSV maçları için koltukları nasıl alabileceğinize dair en güncel bilet bilgilerini, nereden satın alabileceğinizi, ne kadar tuttuklarını ve daha fazlasını sizin için derledi.

Yaklaşan PSV Eindhoven maçları

Tarih ve saat (yerel) Karşılaşma Konum Biletler Paz, 30 Ağu (12.15) Utrecht - PSV Stadion Galgenwaard (Utrecht) Biletler Cmt, 5 Eyl (20.00) Ajax - PSV Johan Cruijff Arena (Amsterdam) Biletler Paz, 13 Eyl (14.30) PSV - Sparta Rotterdam Philips Stadium (Eindhoven) Biletler Paz, 20 Eyl (16.45) Twente - PSV De Grolsch Veste (Enschede) Biletler Cmt, 10 Eki (16.30) PSV - Heerenveen Philips Stadium (Eindhoven) Biletler Cmt, 17 Eki (16.30) ADO Den Haag - PSV WerkTalent Stadion (Lahey) Biletler Cmt, 25 Eki (14.30) PSV - Feyenoord Philips Stadium (Eindhoven) Biletler Cmt, 31 Eki (18.45) PSV - Willem II Philips Stadium (Eindhoven) Biletler Cmt, 7 Kas (20.00) Cambuur - PSV Kooi Stadion (Leeuwarden) Biletler

PSV Eindhoven biletleri nasıl alınır?

Resmî PSV Eindhoven maç biletleri yalnızca kulübün Ticketshop platformu üzerinden çevrim içi olarak satılır. Ancak Eredivisie ve Avrupa'daki çoğu iç saha maçı için sadece giriş yapıp bilet satın alamazsınız; hesabınıza bağlı bir PSV Club Card sahibi olmanız gerekir.

Bu ücretsiz kartları almak için çevrim içi olarak bir 'My PSV' hesabı oluşturmanız ve başvuru yapmanız gerekir. Hollanda dışında yaşayanlar genellikle standart kimlik doğrulamasıyla kayıt yaptırabilir.

Satış pencereleri önce öncelikli gruplar, kulüp üyeleri ve sezonluk kulüp kartı sahipleri için açılır. Bu öncelikli dönemler kapandıktan sonra kalan koltuklar standart PSV Club Card sahiplerine sunulur; bu da genellikle maç gününden yaklaşık 3-4 hafta öncedir.

Düşük riskli veya daha az ilgi gören maçlar için kulüp üyelik kısıtlamalarını kaldırabilir ve Club Card olmadan herkese açık 'serbest satış' başlatabilir. Ancak bu durum Şampiyonlar Ligi ya da Ajax veya Feyenoord maçları gibi yüksek profilli karşılaşmalarda nadiren yaşanır.

Buna ek olarak taraftarlar, PSV Eindhoven maç biletlerini ikincil piyasadan da satın alabilir. StubHub, alternatif kanallar üzerinden koltuk bulmak isteyenler için önde gelen platformlardan biridir ve son dakika bileti arayan taraftarlara güvenilir bir seçenek sunar.

PSV Eindhoven biletleri ne kadar?

Normal Eredivisie maçları için resmî PSV Eindhoven biletleri genel olarak kale arkalarında yaklaşık 30 €'dan başlayıp, orta uzun kenar tribün koltuklarında 70 €'ya kadar çıkıyor.

Ancak 'De Topper' (Ajax - PSV Eindhoven), PSV - Feyenoord ve Avrupa maçları gibi yüksek talep gören karşılaşmalar çok daha pahalı olabilir veya paket seçenekleri gerektirebilir.

Philips Stadion, sahanın çevresinde farklı katmanlara ve bloklara ayrılmış durumda:

Uzun kenarlar (Lengtezijde): Sahanın uzunluğu boyunca uzanan premium merkezi koltuklar (Doğu/Batı tribünlerindeki bloklar gibi). Bunlar en iyi görüş açısını sunar ve standart bilet fiyatlarında en yüksek seviyeye sahiptir (70 €'ya kadar)

Kısa kenarlar / kale arkaları (Korte Zijde / achter doel): Kalelerin arkasında yer alır (üst ve alt katlar). Bunlar daha ateşli ev sahibi taraftar bölümlerini ve atmosferi yüksek alanları içerir; en uygun fiyatlı kategori olan 30 €'dan başlar.

Köşeler (Hoog/Corners): Kısa ve uzun kenarları birbirine bağlayan üst ve alt köşe bölümleri olup orta fiyat kategorilerini temsil eder.

Business & Hospitality paketleri: Bronz, Gümüş, Altın (örneğin C, P, Ere Noord, R blokları) ve Diamond kategorilerine ayrılır. Diamond, business club'a özel erişim ile yiyecek ve içecekleri kapsar.

Ek bilgiler için kulübün resmî bilet portalını ya da güncel uygunluk durumu için StubHub gibi ikincil yeniden satış sitelerini takip edin.

Philips Stadion hakkında bilmeniz gereken her şey

Eindhoven'daki Philips Stadion, Hollanda'nın üçüncü büyük futbol stadyumudur. Mevcut kapasitesi 35.119 koltuktur ve 1913'te kulübün kuruluşundan bu yana PSV Eindhoven'ın kalıcı evi olmuştur.

Stadyumun temeli, 1910'da Philipsdorp'un özel olarak inşa edilen mahallesi içinde, Philips Gloeilampenfabrieken'in (ampul şirketi) fabrika işçileri için düzenlenmiş basit bir spor sahası olarak atıldı.

1970'ler ve 1990'lardaki büyük yenilemelerle tam kapsamlı çatı, lüks skybox'lar ve stadyum ısıtması eklendi. Tesis, dört köşe bölümünün tamamen kapatıldığı 2002 yılında modern formuna ulaştı.

Kulüp tarafından iddialı bir 400 milyon €'luk stadyum genişletme projesi planlandı. 2027'de başlaması öngörülen genişleme kapsamında, tarihi şehir merkezi konumundan taşınmadan tüm taraflara üçüncü kat inşa edilecek ve kapasite 55.000-60.000 koltuğa çıkarılacak.

Philips Stadion'da oynanan tarihi maçlar:

UEFA Euro 2000: Stadyum, turnuva sırasında üç grup aşaması maçına ev sahipliği yaptı; bunlar arasında İngiltere'nin Portekiz'e 3-2 kaybettiği dramatik maç da vardı.

2006 UEFA Kupası Finali: İspanyol ekibi Sevilla, Middlesbrough karşısında 4-0'lık unutulmaz bir galibiyet alarak kupayı kaldırdı.

2023 Kadınlar Şampiyonlar Ligi Finali: Stadyum, Barcelona'nın müthiş bir geri dönüşle Wolfsburg'u 3-2 mağlup ettiği, tamamen dolu tarihi finale ev sahipliği yaptı.

Nihai ömür boyu taraftar: Philips Stadion'daki ilk PSV maçının 1913'teki başlama vuruşunu yapan çocuk Frits Philips, 2005'te 100 yaşında hayatını kaybedene kadar kulübe bağlı bir taraftar olarak kaldı.

Ünlü şekilde lüks VIP locasında oturmayı reddetti ve bunun yerine sıradan taraftarların arasında D Bölümü, 22. Sıra, 43. Koltuk'ta oturmayı seçti. Kulüp, saygı göstergesi olarak onun koltuğunu kalıcı şekilde boş tutuyor.

PSV Eindhoven rekorları ve istatistikleri

PSV Eindhoven (Philips Sport Vereniging), Hollanda'nın en başarılı ve en çok kupa kazanan futbol kulüplerinden biridir. Ajax ve Feyenoord ile birlikte, Hollanda futboluna damga vuran geleneksel 'Büyük Üçlü'yü oluştururlar.

Kulüp başarıları ve öne çıkan kupalar

Eredivisie (Hollanda Şampiyonluğu) : 27 şampiyonluk

KNVB Kupası (Hollanda Kupası) : 11 şampiyonluk

UEFA Şampiyonlar Ligi / Şampiyon Kulüpler Kupası : 1 şampiyonluk (1988)

UEFA Avrupa Ligi / UEFA Kupası : 1 şampiyonluk (1978)

Bireysel oyuncu rekorları

En fazla maç: Willy van der Kuijlen (660), Willy van de Kerkhof (541)

En fazla gol: Willy van der Kuijlen (403), Luuk de Jong (186)

Tarihteki en erken lig şampiyonluğu

5 Nisan 2026'da PSV, 2025-26 Eredivisie şampiyonluğunu bitime 5 hafta kala ilan etti. Bu, Hollanda tarihinde en erken kazanılan şampiyonluk için daha önceki takvim rekorunu kırdı; o rekoru da PSV daha önce 8 Nisan 1978'de kırmıştı.

1988'de gelen üçleme

Usta taktik adamı Guus Hiddink'in liderliğindeki 1987-88 sezonu, PSV tarihinin mutlak zirvesidir. Ronald Koeman, Eric Gerets ve Hans van Breukelen gibi ikonları barındıran ekip, Eredivisie ve KNVB Kupası'nı kazandıktan sonra Avrupa Kupası'nı kaldırmak için Benfica'yı penaltılarla mağlup etti. PSV, Kıta Üçlemesi'ni başaran son Hollanda takımı olmaya devam ediyor.

Nihai sıçrama tahtası

PSV, dünya futbolunun mutlak ikonlarını keşfetmesi ve vitrine çıkarmasıyla küresel çapta ünlüdür. Avrupa'daki ilk büyük çıkışlarını PSV'de yapan ya da burada gelişim gösteren efsaneler arasında Ronaldo, Romario, Ruud Gullit, Arjen Robben, Ruud van Nistelrooy ve Jaap Stam yer alıyor.











