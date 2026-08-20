Porto 2026/27 biletleri nasıl alınır: Yaklaşan maçlar, bilet fiyatları, Primeira Liga haberleri ve daha fazlası

Porto, geçen sezon 31. Portekiz şampiyonluğunu kazanmak için diğer 'Büyük 3' ekipleri Sporting CP ve Benfica'yı geride bıraktı. Şimdi hedef, 2013'ten bu yana ilk kez unvanı korumak.

Her maç gününde 40.000'den fazla taraftar ikonik Estádio do Dragão'yu dolduruyor. Siz de maç biletinizi bugün ayırtarak tutkulu Portistas ile birlikte hayatınızda bir kez yaşayabileceğiniz bir futbol deneyiminin parçası olabilirsiniz.

Ufukta çok sayıda öne çıkan Primeira Liga fikstürü ve unutulmaz Şampiyonlar Ligi geceleri varken, Porto'nun hem saha içinde hem saha dışında sunduğu her şeyin tadını çıkarmanız için bolca fırsat var.

Bırakın GOAL, yaklaşan Porto maçlarında yerinizi nasıl alabileceğinize dair, biletlerin nereden satın alınacağı, ne kadar tuttuğu ve daha fazlası dahil olmak üzere en güncel bilet bilgilerini size sunsun.

Yaklaşan Porto maçları

Tarih ve Saat (yerel) Karşılaşma Konum Biletler 29 Ağu Cmt (18.00) Académico de Viseu - Porto Estádio Municipal do Fontelo (Viseu) Biletler 6 Eyl Paz (Açıklanacak) Porto - Moreirense Estádio do Dragão (Porto) Biletler 13 Eyl Paz (Açıklanacak) Casa Pia - Porto Estádio Municipal de Rio Maior (Rio Maior) Biletler 20 Eyl Paz (Açıklanacak) Porto - Benfica Estádio do Dragão (Porto) Biletler 11 Eki Paz (Açıklanacak) Marítimo - Porto Estádio do Marítimo (Funchal) Biletler 25 Eki Paz (Açıklanacak) Gil Vicente - Porto Estádio Cidade de Barcelos (Barcelos) Biletler 27 Eki Sal (Açıklanacak) Taça da Liga: Porto - Académico de Viseu Estádio do Dragão (Porto) Biletler 1 Kas Paz (Açıklanacak) Porto - Estoril Estádio do Dragão (Porto) Biletler 8 Kas Paz (Açıklanacak) Vitória Guimarães - Porto Estádio Dom Afonso Henriques (Guimaraes) Biletler

Porto biletleri nasıl alınır?

Porto'nun iç saha maçları için resmî maç biletleri doğrudan kulübün resmî kanalları üzerinden, ağırlıklı olarak da Porto bilet portalı aracılığıyla online olarak satın alınabilir. Site tamamen İngilizce hizmet veriyor ve uluslararası kredi kartlarını kabul ediyor. Satın alma işlemini tamamlamak için ücretsiz bir kullanıcı hesabı oluşturmanız gerekiyor.

Biletler ayrıca Porto Store'larda da satılıyor. Bunlar arasında stadyumdaki ana mağaza da yer alıyor. Estádio do Dragão'daki bilet gişeleri de maç günlerinde, koltuklar hâlâ mevcutsa, başlama saatinden iki saat önce açılıyor.

Kulüp üyeleri (sócios) için öncelikli satış pencereleri maç gününden yaklaşık 10-14 gün önce açılıyor. Üyeler ayrıca indirimli fiyatlardan yararlanıyor. Bilet kalması hâlinde genel satış penceresi maçtan yaklaşık 4-7 gün önce açılıyor.

Buna ek olarak taraftarlar, Porto maç biletlerini ikincil piyasadan da satın alabilir. StubHub, alternatif kanallar üzerinden koltuk bulmak isteyenler için önde gelen satıcılardan biri ve son dakika bileti almak isteyen taraftarlara güvenilir bir seçenek sunuyor.

Porto biletleri ne kadar?

Estádio do Dragão'daki standart Primeira Liga maçları için resmî Porto maç biletleri genel olarak kulüp üyeleri için 15-40 € ve genel satışta 30-80 €+ arasında değişiyor. Benfica veya Sporting CP'ye karşı oynanan yüksek profilli maçlarda ya da Avrupa karşılaşmalarında fiyatların iki ya da üç katına çıkması muhtemel.

Fiyatlar ayrıca Estádio do Dragão'da oturduğunuz yere göre de şu şekilde değişecektir:

Merkez (Ana Tribünler - Doğu/Batı) : En iyi yan çizgi görüşünü sunan en pahalı standart biletlerdir. Genellikle üyeler için yaklaşık 40 €, genel satışta ise 80 € civarındadır.

Yan (Lateral) : Sahanın kenarlarında, köşe noktalarına daha yakın konumdadır. Bunlar üyeler için yaklaşık 32 €, genel satışta ise 64 € civarındadır.

Aile Locası : Aile dostu olarak ayrılmış bölgelerdir ve fiyatlar genel olarak üyeler için yaklaşık 34 €, genel satışta ise 68 € düzeyindedir.

Arka Tribün / Superior : Alt katlarda, kalelerin arkasında yer alır. Genellikle üyeler için yaklaşık 26 €, genel satışta ise 52 € seviyesindedir.

Üst (Arquibancada) : Stadyumun en üst katlarıdır ve kuş bakışı bir görüş sunar. Bunlar en ekonomik koltuklardır ve üyeler için yaklaşık 19 €'dan başlar.

Ek bilgi için kulübün resmî bilet portalını ya da güncel uygunluk durumu için StubHub gibi ikincil yeniden satış sitelerini takip edin.

Estádio do Dragão hakkında bilmeniz gereken her şey

Estádio do Dragão, Porto'nun ikonik ve UEFA kategori dört statüsündeki iç saha stadyumudur. Tamamı koltuklu bu tesis 50.033 kapasiteye sahiptir ve çarpıcı mimarisiyle tanınır.

Stadyum, Porto'nun eskiyen Estádio das Antas'ının yerine inşa edildi. Aynı zamanda UEFA Euro 2004 turnuvasının merkez stadyumlarından biriydi.

Yeni stadyumda oynanan ilk maç, Kasım 2003'te Porto ile Barcelona arasında oynanan bir hazırlık maçıydı. O dönem henüz 16 yaşında olan Lionel Messi, bu maçta Barca formasıyla ilk kez A takım düzeyinde sahaya çıktı.

Portekiz, Euro 2004'ün grup aşamasında Estádio do Dragão'da Yunanistan'a karşı sürpriz bir yenilgi yaşamış olabilir, ancak stadyum 2019'da ilk UEFA Uluslar Ligi Finali'ne de ev sahipliği yaptı ve bu maçı Seleção das Quinas kazandı.

İsimlendirme savaşı: Porto taraftarları, stadyumun ticari sponsorluk adlandırma haklarına güçlü şekilde karşı çıktı ve kulübün ejderha simgesiyle ilişkilendirilen tarihî kimliğin korunması yönünde ezici bir çoğunlukla oy kullandı.

Porto rekorları ve istatistikleri

Os Dragões (Ejderhalar) lakaplı Porto, toplam 88 resmî üst düzey kupa ile Portekiz futbol tarihinin en çok kupa kazanan kulübüdür.

Kulüp başarıları ve öne çıkan kupalar

Primeira Liga (Portekiz Ligi) : 31 şampiyonluk

Taça de Portugal (Portekiz Kupası) : 20 şampiyonluk

UEFA Şampiyonlar Ligi / Avrupa Kupası : 2 şampiyonluk (1987 ve 2004)

UEFA Avrupa Ligi / UEFA Kupası : 2 şampiyonluk (2003 ve 2011)

Bireysel oyuncu rekorları

En fazla maça çıkanlar: João Pinto (587), Vítor Baía (566)

En fazla gol atanlar: Fernando Gomes (352), Pinga (314)

Üst üste beş şampiyonluk (Penta)

Porto, Portekiz futbol tarihinde üst üste beş lig şampiyonluğu kazanan tek kulüptür (1994-1999 arası).

Yenilmezler

Porto, Primeira Liga'yı iki kez tamamen yenilgisiz kazandı. İlki 2010-11'de André Villas-Boas yönetiminde oldu (27 galibiyet, 3 beraberlik), ikincisi ise 2012-13'te Vítor Pereira yönetiminde geldi.

Monaco dersi (2004 Şampiyonlar Ligi finali)

Porto, olağanüstü bir sürpriz başarı hikâyesini tamamladı; Jose Mourinho'nun takımı Gelsenkirchen'de Carlos Alberto, Deco ve Dmitri Alenichev'in golleriyle AS Monaco'yu 3-0 yıktı. Bu, Avrupa'nın 'Büyük Dört' ligleri dışından bir kulübün Şampiyonlar Ligi'ni kazandığı son sefer olarak hâlâ yerini koruyor.



