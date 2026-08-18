Philadelphia Union biletleri nasıl alınır: 2026 MLS fikstürü, Messi'nin ziyareti, fiyatlar ve daha fazlası

Philadelphia Union tam zamanında form tutmaya başladı. 2026 MLS sezonuna yavaş bir giriş yapan Bradley Carnell'in ekibi, New York City FC karşısındaki geri dönüş galibiyeti de dahil olmak üzere üst üste dört maç kazandı ve şimdi sezonun şu ana kadarki en büyük gecesi kapıda.

Lionel Messi ve Inter Miami, Arjantinli yıldızın Dünya Kupası finalinden dönüşünden sadece birkaç gün sonra, 19 Ağustos Çarşamba günü Subaru Park'ı ziyaret edecek. Bu karşılaşma, rahatlıkla bu yıl Chester'daki en gözde bilet konumunda. Bunun dışında, son Supporters' Shield şampiyonu takım bir kez daha uzun bir play-off serisi hedeflerken içeride oynanacak sekiz maç daha var.

Öne çıkan gecelerde talep çok yüksek olacak. Bu nedenle GOAL, yaklaşan Philadelphia Union maçları için yerinizi nasıl ayırtabileceğinize, biletleri nereden satın alabileceğinize ve ne kadar ödeyeceğinize dair tüm ayrıntıları sizin için derledi.

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Philadelphia Union'ın sıradaki maçları hangileri?

Aşağıda Philadelphia Union'ın 2026 MLS normal sezonunda kalan maçlarını bulabilirsiniz:

Tarih Maç Stadyum Bilet 19 Ağu Çar, 19.30 ET Philadelphia Union - Inter Miami Subaru Park, Chester Biletler 23 Ağu Paz, 20.30 ET Austin FC - Philadelphia Union Q2 Stadium, Austin Biletler 29 Ağu Cmt, 19.30 ET New York Red Bulls - Philadelphia Union Sports Illustrated Stadium, Harrison Biletler 5 Eyl Cmt, 19.30 ET Philadelphia Union - CF Montreal Subaru Park, Chester Biletler 9 Eyl Çar, 19.30 ET Philadelphia Union - FC Cincinnati Subaru Park, Chester Biletler 14 Eyl Pzt, 21.00 ET San Diego FC - Philadelphia Union Snapdragon Stadium, San Diego Biletler 20 Eyl Paz, 20.30 ET Sporting Kansas City - Philadelphia Union Children's Mercy Park, Kansas City Biletler 26 Eyl Cmt, 19.30 ET Philadelphia Union - Orlando City Subaru Park, Chester Biletler 10 Eki Cmt, 19.30 ET Philadelphia Union - Real Salt Lake Subaru Park, Chester Biletler 15 Eki Per, 20.30 ET Chicago Fire - Philadelphia Union Soldier Field, Chicago Biletler 17 Eki Cmt, 14.30 ET Philadelphia Union - Charlotte FC Subaru Park, Chester Biletler 24 Eki Cmt, 19.30 ET Philadelphia Union - New England Revolution Subaru Park, Chester Biletler 29 Eki Per, 20.30 ET Nashville SC - Philadelphia Union Geodis Park, Nashville Biletler 31 Eki Cmt, 14.00 ET FC Cincinnati - Philadelphia Union TQL Stadium, Cincinnati Biletler 7 Kas Cmt, 17.00 ET Philadelphia Union - Toronto FC Subaru Park, Chester Biletler

Philadelphia Union biletleri nasıl alınır?

Philadelphia Union bileti satın almanın en kolay ve en güvenilir yolu, kalan tüm iç saha ve deplasman maçları için doğrulanmış biletlerin bulunduğu, fiyatların anlık olarak güncellendiği ve satın almadan önce stadyumun tamamındaki koltukları karşılaştırabildiğiniz StubHub üzerinden işlem yapmaktır.

İster hafta içi sakin bir akşam için tek maçlık bilet arıyor olun ister sezonun en büyük karşılaşmaları için son dakika koltuklarına ihtiyaç duyun, StubHub her fiyat aralığında seçenek sunuyor. Inter Miami'nin ziyareti gibi talebin yüksek olduğu maçlarda, ilanlar daralmadan önce en geniş tribün seçeneğine ve en iyi fiyatlara ulaşmak için mümkün olduğunca erken satın almak avantaj sağlar.

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Philadelphia Union biletleri ne kadar?

Subaru Park'taki standart normal sezon maçlarında Philadelphia Union biletleri genellikle 40 ile 80 USD arasında değişiyor. Fiyatlar rakibe, haftanın gününe ve stadyumda hangi koltukta oturduğunuza ya da hangi bölümde ayakta izlediğinize bağlı olarak farklılık gösteriyor.

Öne çıkan maçlarda ise tablo farklı. Inter Miami'nin ziyaretine ait biletler, Messi'nin oynadığı her yerde olduğu gibi, ciddi bir primli fiyatla satılıyor; bu nedenle bu maçta fiyatların olağan aralığın oldukça üzerinde olmasını bekleyin. StubHub'da kalan maçların fiyatları talebe göre dalgalanıyor ve en büyük gecelerde en ucuz koltuklar önce tükeniyor. Bu da erken satın almayı en akıllıca hamle haline getiriyor.

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2026'da Philadelphia Union'dan ne beklenmeli?

Union, bu bölüme son Supporters' Shield sahibi olarak giriyor. Bradley Carnell yönetimindeki ekip, 2025 normal sezonunu 66 puanla ve MLS'te en az gol yiyen takım olarak zirvede tamamlamıştı. 2026 sezonu yavaş başladı, ancak onlara Supporters' Shield'ı kazandıran formül, yani organize savunma, hızlı dikine hücumlar ve durmak bilmeyen iç saha taraftarı, Miami karşılaşması öncesinde gelen üst üste dört galibiyetle yeniden işlemeye başladı.

Kalan fikstür, taraftarların ajandasına not düşeceği birçok maç sunuyor. 19 Ağustos'taki Messi gecesi açık ara en büyük başlık olsa da sezonun bu son bölümünde ayrıca Doğu Konferansı'nın güçlü ekiplerinden FC Cincinnati ile iki kez karşılaşma, New York Red Bulls deplasmanında bir rekabet maçı ve 7 Kasım'da Toronto'ya karşı oynanacak son iç saha maçının play-off sıralaması açısından önem taşıma ihtimali bulunuyor.

Subaru Park'ta River End'in tüm gücüyle sahne almasını bekleyin. Sons of Ben taraftar grubu her iç saha maçını bir etkinliğe dönüştürüyor ve Union golünden sonra Doop çaldığında MLS'te bundan daha iyi çok az atmosfer bulunuyor.

Subaru Park'ın tarihi

Subaru Park, Pennsylvania eyaletinin Chester kentinde, Delaware Nehri kıyısında ve Commodore Barry Bridge'in yanında yer alan, futbola özel 18.500 kapasiteli bir stadyumdur. Tesis, 2010'da açıldığından bu yana Philadelphia Union'ın iç saha stadı oldu.

Stadyumun kompakt tasarımı, her koltuğu sahaya yakın tutuyor. Bunun, buranın Amerika'da futbol izlemek için en iyi yerlerden biri olarak görülmesinin önemli nedenlerinden biri olduğu düşünülüyor. Subaru Park, futbolun yanı sıra üniversite maçları, Newcastle Falcons ile Saracens arasındaki bir English Premiership karşılaşması ve ABD ile Maori All Blacks arasındaki bir uluslararası maç da dahil olmak üzere çok sayıda rugby union maçına ev sahipliği yaptı.