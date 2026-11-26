Paris Saint-Germain, Ajax, Bayern Münih ve Real Madrid'in ardından Avrupa Kupası/Şampiyonlar Ligi'ni üst üste üç kez kazanan tarihteki dördüncü takım olmayı hedefliyor. PSG'yi 2026/27 Şampiyonlar Ligi'nde izlemek için biletinizi bugünden ayırtabilirsiniz.

Fransız devi, 2025'te Inter Milan'ı 5-0 yenerek elde ettiği çarpıcı Şampiyonlar Ligi zaferinin ardından 2026'da Budapeşte'deki finalde Arsenal'ı penaltılarla mağlup etmişti. PSG şimdi Avrupa sahnesinde bir kez daha parlamak istiyor.

Luis Enrique'nin yıldızlarla dolu kadrosu, bu sezonki Şampiyonlar Ligi serüvenine Slovan Bratislava karşısında aldığı 6-1'lik farklı galibiyetle başladı. Ardından Manchester City ve Barcelona'yı 4-2'lik skorlarla, Villarreal'i de 6-0 mağlup etti; Roma ile 2-2 berabere kaldı. Lig aşamasında Aston Villa, Como ve Galatasaray maçları da sırada. Avrupa'da heyecan dolu birkaç ay yaşanacak.

Paris Saint-Germain'in yaklaşan Şampiyonlar Ligi maçlarında nereden ve ne kadara bilet alabileceğiniz dahil en güncel bilet bilgilerini GOAL sizin için derledi.

PSG'nin 2026/27 Şampiyonlar Ligi fikstürü

Tarih (yerel saat) Maç Biletler Stadyum 8 Aralık Salı (20.00) Aston Villa - PSG Biletler Villa Park (Deplasman) 20 Ocak Çarşamba (21.00) Como 1907 - PSG Biletler Giuseppe Sinigaglia Stadyumu (Deplasman) 27 Ocak Çarşamba (21.00) PSG - Galatasaray Biletler Parc des Princes (İç saha)

PSG'nin Şampiyonlar Ligi maçlarına bilet nasıl alınır?

Paris Saint-Germain maçları için tek maçlık biletlerden ağırlama paketlerine kadar çeşitli seçenekler bulunuyor. Bilet satın almanın en güvenilir yolu PSG'nin resmî bilet satış sitesini kullanmak.

Bilet satışlarına ilişkin bilgiler, satış tarihleri ve biletlerin mevcut olup olmadığı için siteyi düzenli olarak kontrol etmekte fayda var. Biletler genellikle maçlardan birkaç hafta önce çevrim içi satışa çıkar. Satın almak için hesap oluşturmanız ve kişisel bilgilerinizi vermeniz gerekebilir. Kulüp üyeliği, Parc des Princes'teki maçlara bilet alırken size öncelik de sağlar.

PSG maç biletleri 'Grand Public' olarak listelendiğinde genel satışa çıkmış demektir; satın almak için üye olmanız gerekmez. Bu aşamadan önce Red & Blue üyeliği bulunan PSG taraftarlarına kısa bir öncelikli satış dönemi tanınır.

PSG bileti satın almak isteyen taraftarlar için kulübün resmî sitesi en güvenli yol olsa da Şampiyonlar Ligi maçına gitmek isteyenler, bilet bulma şanslarını artırabilecek StubHub ve Ticombo gibi ikincil bilet satış sitelerini de değerlendirebilir.

PSG'nin Şampiyonlar Ligi biletleri ne kadar?

Parc des Princes'teki Paris Saint-Germain maçlarına tek tek bilet almak isteyen yetişkinler için kulüp üzerinden doğrudan satın alınan biletlerin fiyatları genellikle 40 ila 280 avro arasında değişiyor. Ancak 2026/27 sezonu fiyatlarının PSG'nin resmî bilet satış sitesinden teyit edilmesi gerekiyor. Fiyatlar yıldan yıla değişebilir; özellikle kulübün Avrupa'daki başarılarının sürmesi talebi artırıyor.

Fiyatlar rakibe ve stadyumda oturacağınız yere göre değişiyor. En ucuz PSG biletleri genellikle Virage Boulogne tribününde, kale arkasında bulunuyor.

Ek bilgiler için PSG'nin resmî sitesini, güncel bilet bulunabilirliği için de StubHub ve Ticombo gibi ikincil satış sitelerini takip edin.

PSG'nin son Şampiyonlar Ligi sonuçları

PSG, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasında daha iyi bir performans sergilemeyi umuyor. Üst üste ikinci kez şampiyon olmasına rağmen önceki sezonun grup aşamasında Bayern Münih ve Sporting CP'ye yenildi, iki kez de berabere kaldı. Böylece ilk 8'e giremedi ve eleme turu play-off'larına katılmak zorunda kaldı.