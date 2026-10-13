Paris Saint-Germain, Ajax, Bayern Münih ve Real Madrid'in ardından üst üste üç Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası/Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu kazanan tarihteki dördüncü takım olmayı hedefliyor. PSG'yi 2026/27 Şampiyonlar Ligi'nde izlemek için bugün bilet ayırtabilirsiniz.

Fransız devi, 2025'te Inter Milan'ı 5-0 yenerek kazandığı Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunun ardından, 2026'da Budapeşte'de oynanan finalde Arsenal'ı penaltılarla mağlup etmişti. Şimdi Avrupa sahnesinde bir kez daha göz kamaştırmak istiyor.

Luis Enrique'nin yıldızlarla dolu kadrosu, bu sezonki Şampiyonlar Ligi mücadelesine Paris'te Slovan Bratislava karşısında aldığı farklı 6-1'lik galibiyetle başladı ve bu ivmeyi sürdürmek istiyor. Lig aşamasında Manchester City, Barcelona, Roma ve Aston Villa'nın da aralarında bulunduğu rakiplerle oynanacak maçlar düşünüldüğünde, Avrupa'da heyecan dolu birkaç ay yaşanacak.

GOAL, Paris Saint-Germain'in yaklaşan Şampiyonlar Ligi maçları için biletleri nereden satın alabileceğiniz, fiyatları ve daha fazlası hakkında en güncel bilgileri sunuyor.

PSG'nin 2026/27 Şampiyonlar Ligi fikstürü nasıl?

Tarih (yerel saat) Maç Biletler Stadyum 14 Ekim Çarşamba (20.00) Manchester City - PSG Biletler Etihad Stadium (Deplasman) 20 Ekim Salı (21.00) PSG - Barcelona Biletler Parc des Princes (İç saha) 3 Kasım Salı (21.00) Villarreal - PSG Biletler Estadio de la Cerámica (Deplasman) 25 Kasım Çarşamba (21.00) PSG - AS Roma Biletler Parc des Princes (İç saha) 8 Aralık Salı (20.00) Aston Villa - PSG Biletler Villa Park (Deplasman) 20 Ocak Çarşamba (21.00) Como 1907 - PSG Biletler Giuseppe Sinigaglia Stadyumu (Deplasman) 27 Ocak Çarşamba (21.00) PSG - Galatasaray Biletler Parc des Princes (İç saha)

PSG'nin Şampiyonlar Ligi maçlarına bilet nasıl alınır?

Paris Saint-Germain maçları için tek maçlık biletlerden ağırlama paketlerine kadar çeşitli seçenekler bulunuyor. Bilet satın almanın en güvenilir yolu PSG'nin resmî bilet satış portalını kullanmak.

Bilet satışına ilişkin bilgiler, satışa çıkış tarihleri ve biletlerin bulunabilirliği için siteyi düzenli olarak kontrol etmekte fayda var. Biletler genellikle her maçtan birkaç hafta önce çevrim içi satışa çıkıyor. Satın almak için hesap oluşturmanız ve kişisel bilgilerinizi vermeniz gerekebilir. Kulüp üyeliği, Parc des Princes'teki maçlara bilet alırken size öncelik de sağlıyor.

PSG maç biletlerinin yanında 'Grand Public' yazıyorsa biletler genel satıştadır ve satın almak için üye olmanız gerekmez. Genel satış öncesinde Red & Blue üyeliği bulunan PSG taraftarlarına kısa bir öncelikli satın alma süresi tanınır.

PSG biletlerini satın almak için kulübün resmî portalı taraftarlar açısından en güvenli yol olsa da Şampiyonlar Ligi maçına gitmek isteyenler, bilet bulma şanslarını artırabilecek StubHub ve Ticombo gibi ikincil bilet satış sitelerini de değerlendirebilir.

PSG'nin Şampiyonlar Ligi biletleri ne kadar?

Parc des Princes'teki Paris Saint-Germain maçlarına tek tek bilet almak isteyen yetişkinler için kulüpten doğrudan satın alınan biletlerin fiyatları genellikle40 ila 280 avro arasında değişti. Fiyatlar yıldan yıla değişebildiğinden, özellikle de kulübün Avrupa'daki başarısı talebi artırmayı sürdürdüğünden, 2026/27 sezonu fiyatları PSG'nin resmî bilet satış portalından teyit edilmeli.

Fiyat, rakibe ve stadyumdaki koltuğunuzun konumuna göre değişiyor. En ucuz PSG biletleri genellikle Virage Boulogne tribününde, kalenin arkasındaki yerler için satılıyor.

Ek bilgiler için PSG'nin resmî sitesini, güncel bilet bulunabilirliği için de StubHub ve Ticombo gibi ikincil satış sitelerini takip edin.

PSG'nin son Şampiyonlar Ligi sonuçları

PSG, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasında daha iyi bir performans göstermeyi umuyor. Üst üste ikinci kez şampiyon olmasına rağmen grup aşamasında Bayern Münih ve Sporting CP'ye kaybetmiş, iki maçta da berabere kalmıştı. Bu sonuçlar PSG'nin ilk sekize girememesine ve eleme turu play-off'larına katılmak zorunda kalmasına yol açmıştı.

Tarih Tur ve rakip Skor (sonuç) Stadyum 9 Eylül 2026 Lig aşaması: Slovan Bratislava 6-1 (galibiyet) Parc des Princes (Paris) 30 Mayıs 2026 Final: Arsenal 1–1, uzatmaların ardından (penaltılarda 4–3 galibiyet) Puskás Aréna (Budapeşte) 6 Mayıs 2026 Yarı final (rövanş): Bayern Münih 1-1 (beraberlik) Allianz Arena (Münih) 28 Nisan 2026 Yarı final (ilk maç): Bayern Münih 5-4 (galibiyet) Parc des Princes (Paris) 14 Nisan 2026 Çeyrek final (rövanş): Liverpool 2-0 (galibiyet) Anfield (Liverpool) 8 Nisan 2026 Çeyrek final (ilk maç): Liverpool 2-0 (galibiyet) Parc des Princes (Paris) 17 Mart 2026 Son 16 turu (rövanş): Chelsea 3-0 (galibiyet) Stamford Bridge (Londra) 11 Mart 2026 Son 16 turu (ilk maç): Chelsea 5-2 (galibiyet) Parc des Princes (Paris) 25 Şubat 2026 Eleme turu play-off'ları (rövanş): Monaco 2-2 (beraberlik) Parc des Princes (Paris) 17 Şubat 2026 Eleme turu play-off'ları (ilk maç): Monaco 3-2 (galibiyet) Stade Louis II (Monako) 28 Ocak 2026 Lig aşaması: Newcastle 1-1 (beraberlik) Parc des Princes (Paris) 20 Ocak 2026 Lig aşaması: Sporting CP 1-2 (mağlubiyet) Estádio José Alvalade (Lizbon)



