Paris Saint-Germain, Ajax, Bayern Münih ve Real Madrid'in ardından üst üste üç Avrupa Kupası/Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu kazanan tarihteki dördüncü takım olmayı hedefliyor. Takımın 2026/27 Şampiyonlar Ligi maçlarını izlemek için biletinizi bugün ayırtabilirsiniz.

Fransız devi, 2025'te Inter Milan karşısında aldığı çarpıcı 5-0'lık Şampiyonlar Ligi final zaferinin ardından 2026'da Budapeşte'deki finalde Arsenal'ı penaltılarla yenerek şampiyonluğunu pekiştirmişti. Şimdi Avrupa sahnesinde bir kez daha göz kamaştırmak istiyor.

Luis Enrique'nin yıldızlarla dolu kadrosu, bu sezonki Şampiyonlar Ligi serüvenine Paris'te Slovan Bratislava'yı 6-1, deplasmanda ise Manchester City'yi 4-2 yenerek yaptığı başlangıcın ardından yakaladığı ivmeyi korumaya çalışacak. Lig aşamasında Barcelona, Roma ve Aston Villa'nın da aralarında bulunduğu rakiplerle oynanacak maçlar, Avrupa arenasında heyecan dolu birkaç aya işaret ediyor.

Paris Saint-Germain'in yaklaşan Şampiyonlar Ligi maçlarında nasıl yer ayırtabileceğinize dair en güncel bilet bilgilerini, biletleri nereden satın alabileceğinizi, fiyatlarını ve daha fazlasını GOAL sizin için derledi.

PSG'nin 2026/27 Şampiyonlar Ligi fikstürü nasıl?

Tarih (yerel saat) Maç Biletler Stadyum 20 Ekim Salı (21.00) PSG - Barcelona Biletler Parc des Princes (İç saha) 3 Kasım Salı (21.00) Villarreal - PSG Biletler Estadio de la Cerámica (Deplasman) 25 Kasım Çarşamba (21.00) PSG - AS Roma Biletler Parc des Princes (İç saha) 8 Aralık Salı (20.00) Aston Villa - PSG Biletler Villa Park (Deplasman) 20 Ocak Çarşamba (21.00) Como 1907 - PSG Biletler Giuseppe Sinigaglia Stadium (Deplasman) 27 Ocak Çarşamba (21.00) PSG - Galatasaray Biletler Parc des Princes (İç saha)

PSG'nin Şampiyonlar Ligi biletleri nasıl satın alınır?

Paris Saint-Germain maçları için tek maç biletlerinden ağırlama paketlerine kadar çeşitli bilet seçenekleri bulunuyor. Bilet satın almanın en güvenilir yolu, PSG'nin resmî bilet satış portalını kullanmak.

Bilet satış bilgileri, satışa çıkış tarihleri ve biletlerin mevcut olup olmadığını öğrenmek için siteyi düzenli olarak kontrol etmekte fayda var. Biletler genellikle her maçtan birkaç hafta önce çevrim içi satışa çıkar. Satın almak için hesap oluşturmanız ve kişisel bilgilerinizi vermeniz gerekebilir. Kulüp üyeliği de Parc des Princes'teki maçlara bilet alırken size öncelik sağlar.

PSG maç biletlerinin yanında «Grand Public» ibaresi varsa biletler genel satıştadır ve satın almak için üyelik gerekmez. Bu aşamadan önce Red & Blue üyeliği bulunan PSG taraftarları, Paris Saint-Germain biletleri genel satışa çıkmadan önce kısa bir süreliğine öncelikli satın alma hakkına sahip olur.

Taraftarlar için PSG bileti satın almanın en güvenli yolu kulübün resmî portalı olsa da Şampiyonlar Ligi maçına gitmek isteyenler, bilet bulma şanslarını artırabilecek StubHub ve Ticombo gibi ikincil bilet satış sitelerini de değerlendirebilir.

PSG'nin Şampiyonlar Ligi biletleri ne kadar?

Parc des Princes'teki Paris Saint-Germain maçlarına tek tek bilet almak isteyen yetişkinler için kulüpten doğrudan satın alınan biletlerin fiyatları genellikle40 ila 280 avro arasında değişti. Ancak fiyatlar yıldan yıla değişebildiği ve kulübün Avrupa'daki başarılarının sürmesi talebi artırdığı için 2026/27 sezonu fiyatları PSG'nin resmî bilet portalından teyit edilmeli.

Fiyatlar rakibe ve stadyumda oturacağınız yere göre değişiyor. En ucuz PSG biletleri genellikle Virage Boulogne tribününde, kalenin arkasındaki yerler için satılıyor.

Ek bilgiler için PSG'nin resmî sitesini, güncel bilet durumunu öğrenmek içinse StubHub ve Ticombo gibi ikincil satış sitelerini takip edin.

PSG'nin son Şampiyonlar Ligi sonuçları

PSG, Şampiyonlar Ligi'nin bu sezonki lig aşamasında daha iyi bir performans sergilemeyi umuyor. Üst üste ikinci kez şampiyon olmasına rağmen geçen sezon grup aşamasında Bayern Münih ve Sporting CP'ye yenilmiş, iki kez de berabere kalmıştı. Bu sonuçlar nedeniyle ilk sekize giremeyen PSG, eleme turu play-off'larında mücadele etmek zorunda kalmıştı.

Tarih Tur ve rakip Skor (sonuç) Stadyum 14 Ekim 2026 Lig aşaması: Manchester City 4-2 (galibiyet) Etihad Stadium (Manchester) 9 Eylül 2026 Lig aşaması: Slovan Bratislava 6-1 (galibiyet) Parc des Princes (Paris) 30 Mayıs 2026 Final: Arsenal 1-1, uzatmaların ardından (penaltılarda 4-3 galibiyet) Puskás Aréna (Budapeşte) 6 Mayıs 2026 Yarı final (rövanş): Bayern Münih 1-1 (beraberlik) Allianz Arena (Münih) 28 Nisan 2026 Yarı final (ilk maç): Bayern Münih 5-4 (galibiyet) Parc des Princes (Paris) 14 Nisan 2026 Çeyrek final (rövanş): Liverpool 2-0 (galibiyet) Anfield (Liverpool) 8 Nisan 2026 Çeyrek final (ilk maç): Liverpool 2-0 (galibiyet) Parc des Princes (Paris) 17 Mart 2026 Son 16 turu (rövanş): Chelsea 3-0 (galibiyet) Stamford Bridge (Londra) 11 Mart 2026 Son 16 turu (ilk maç): Chelsea 5-2 (galibiyet) Parc des Princes (Paris) 25 Şubat 2026 Eleme turu play-off'ları (rövanş): Monaco 2-2 (beraberlik) Parc des Princes (Paris) 17 Şubat 2026 Eleme turu play-off'ları (ilk maç): Monaco 3-2 (galibiyet) Stade Louis II (Monaco) 28 Ocak 2026 Lig aşaması: Newcastle 1-1 (beraberlik) Parc des Princes (Paris) 20 Ocak 2026 Lig aşaması: Sporting CP 1-2 (mağlubiyet) Estádio José Alvalade (Lizbon)



