Paris Saint-Germain, Ajax, Bayern Münih ve Real Madrid'in ardından Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası veya Şampiyonlar Ligi'ni üst üste üç kez kazanan tarihteki dördüncü takım olmayı hedefliyor. PSG'yi 2026/27 Şampiyonlar Ligi'nde izlemek için biletinizi şimdiden ayırtabilirsiniz.

Fransız devi, 2025'te Inter Milan'ı 5-0 yenerek elde ettiği çarpıcı Şampiyonlar Ligi zaferini, 2026'da Budapeşte'de oynanan finalde Arsenal'ı penaltılarla mağlup ederek taçlandırmıştı. PSG şimdi Avrupa sahnesinde yeniden parlamak istiyor.

Luis Enrique'nin yıldızlarla dolu kadrosu, bu sezonki Şampiyonlar Ligi serüvenine Slovan Bratislava karşısında aldığı farklı 6-1'lik galibiyetle başladı. Ardından Manchester City ve Barcelona'yı 4-2'lik skorlarla, Villarreal'i ise 6-0 mağlup etti. Lig aşamasında Roma, Aston Villa ve Como'nun da aralarında bulunduğu rakiplerle oynanacak maçlar düşünüldüğünde, Avrupa'da heyecan dolu birkaç ay yaşanacak.

Paris Saint-Germain'in yaklaşan Şampiyonlar Ligi maçlarında yerinizi nasıl ayırtabileceğiniz, biletleri nereden alabileceğiniz ve fiyatları hakkında en güncel bilgileri GOAL sizin için derledi.

PSG'nin 2026/27 Şampiyonlar Ligi fikstürü

Tarih (yerel saat) Maç Biletler Stadyum 25 Kasım Çarşamba (21.00) PSG - AS Roma Biletler Parc des Princes (iç saha) 8 Aralık Salı (20.00) Aston Villa - PSG Biletler Villa Park (deplasman) 20 Ocak Çarşamba (21.00) Como 1907 - PSG Biletler Giuseppe Sinigaglia Stadyumu (deplasman) 27 Ocak Çarşamba (21.00) PSG - Galatasaray Biletler Parc des Princes (iç saha)

PSG'nin Şampiyonlar Ligi biletleri nasıl alınır?

Paris Saint-Germain maçları için tek maçlık biletlerden ağırlama paketlerine kadar çeşitli seçenekler bulunuyor. Bilet satın almanın en güvenilir yolu, PSG'nin resmî bilet satış sayfasını kullanmak.

Bilet satışları, satışa çıkış tarihleri ve müsaitlik durumu hakkında bilgi almak için siteyi düzenli olarak kontrol etmekte fayda var. Biletler genellikle her maçtan birkaç hafta önce çevrim içi satışa çıkar. Satın almak için hesap oluşturmanız ve kişisel bilgilerinizi vermeniz gerekebilir. Kulüp üyeliği de Parc des Princes'teki maçlar için bilet alırken size öncelik sağlar.

PSG maç biletlerinin 'Grand Public' olarak listelenmesi, genel satışa çıktıkları ve satın almak için üyelik gerekmediği anlamına gelir. Bu aşamadan önce Red & Blue Membership sahibi PSG taraftarları, Paris Saint-Germain biletleri genel satışa çıkmadan kısa bir süre önce öncelikli satın alma hakkına sahip olur.

PSG biletlerini satın almak için en güvenli yol kulübün resmî satış sayfası olsa da Şampiyonlar Ligi maçına gitmek isteyenler, bilet bulma şanslarını artırabilecek StubHub ve Ticombo gibi ikinci el bilet satış sitelerini de değerlendirebilir.

PSG'nin Şampiyonlar Ligi biletleri ne kadar?

Parc des Princes'teki Paris Saint-Germain maçları için tek tek bilet almak isteyen yetişkinler, doğrudan kulüpten satın aldıklarında genellikle 40 ila 280 avro arasında ödeme yaptı. Ancak fiyatlar yıldan yıla değişebileceği ve kulübün Avrupa'daki başarıları talebi artırdığı için 2026/27 sezonu fiyatları PSG'nin resmî bilet satış sayfasından teyit edilmeli.

Fiyatlar rakibe ve stadyumda oturacağınız yere göre değişiyor. En ucuz PSG biletleri genellikle kale arkasındaki Virage Boulogne tribününde bulunuyor.

Güncel bilet durumu ve ek bilgiler için PSG'nin resmî sitesini, ayrıca StubHub ve Ticombo gibi ikinci el satış sitelerini takip edin.

PSG'nin son Şampiyonlar Ligi sonuçları

PSG, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasında daha iyi bir performans sergilemeyi umuyor. Üst üste ikinci kez şampiyon olmasına rağmen geçen sezon grup aşamasında Bayern Münih ve Sporting CP'ye kaybetti, iki maçta da berabere kaldı. İlk sekize giremediği için eleme turu play-off'larına katılmak zorunda kaldı.