Paris Saint-Germain'in 2026/27 Şampiyonlar Ligi biletleri nasıl alınır? PSG bilet fiyatları, lig aşaması fikstürü ve daha fazlası

Paris Saint-Germain, Ajax, Bayern Münih ve Real Madrid'in ardından üst üste üç Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası/Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu kazanan tarihteki dördüncü takım olmayı hedefliyor. PSG'yi 2026/27 Şampiyonlar Ligi maçlarında izlemek için biletinizi bugün alabilirsiniz.

Fransız devi, 2025'te Inter Milan'ı 5-0 yenerek kazandığı Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunun ardından, 2026'da Budapeşte'deki finalde Arsenal'ı penaltılarla mağlup ederek unvanını korumuştu. PSG şimdi Avrupa sahnesinde bir kez daha parlamak istiyor.

Luis Enrique'nin yıldızlarla dolu kadrosu, bu sezonki Şampiyonlar Ligi serüvenine Paris'te Slovan Bratislava karşısında aldığı farklı 6-1'lik galibiyetin ardından çıkışını sürdürmeyi hedefliyor. Lig aşamasında Manchester City, Barcelona, Roma ve Aston Villa'nın da aralarında bulunduğu rakiplerle oynanacak maçlar, Avrupa'da heyecan dolu birkaç ay vadediyor.

GOAL, Paris Saint-Germain'in yaklaşan Şampiyonlar Ligi maçlarına nasıl bilet alabileceğiniz, biletlerin nerede satıldığı ve fiyatları hakkındaki en güncel bilgileri sizin için derledi.

PSG'nin 2026/27 Şampiyonlar Ligi fikstürü nasıl?

Tarih (yerel saat) Maç Biletler Stat 14 Ekim Çarşamba (20.00) Manchester City - PSG Biletler Etihad Stadium (deplasman) 20 Ekim Salı (21.00) PSG - Barcelona Biletler Parc des Princes (iç saha) 3 Kasım Salı (21.00) Villarreal - PSG Biletler Estadio de la Cerámica (deplasman) 25 Kasım Çarşamba (21.00) PSG - AS Roma Biletler Parc des Princes (iç saha) 8 Aralık Salı (20.00) Aston Villa - PSG Biletler Villa Park (deplasman) 20 Ocak Çarşamba (21.00) Como 1907 - PSG Biletler Giuseppe Sinigaglia Stadium (deplasman) 27 Ocak Çarşamba (21.00) PSG - Galatasaray Biletler Parc des Princes (iç saha)

PSG'nin Şampiyonlar Ligi maçlarına nasıl bilet alınır?

Paris Saint-Germain maçları için tek maçlık biletlerden ağırlama paketlerine kadar çeşitli seçenekler bulunuyor. Bilet satın almanın en güvenilir yolu, PSG'nin resmî bilet satış portalını kullanmak.

Bilet satışları, satışa çıkış tarihleri ve biletlerin bulunabilirliği hakkında bilgi almak için siteyi düzenli olarak kontrol etmekte fayda var. Biletler genellikle her maçtan birkaç hafta önce çevrim içi satışa çıkıyor. Satın alma işlemi için hesap oluşturmanız ve kişisel bilgilerinizi vermeniz gerekebilir. Kulüp üyeliği de Parc des Princes'teki maçlar için bilet alırken size öncelik sağlıyor.

PSG maç biletleri «Grand Public» olarak listelendiğinde genel satışa çıkmış oluyor ve bilet almak için üyelik gerekmiyor. Genel satış öncesinde Red & Blue Membership sahibi PSG taraftarlarına kısa süreli bir öncelikli satın alma hakkı tanınıyor.

PSG biletlerini satın almak için taraftarların başvurabileceği en güvenli yol kulübün resmî portalı olsa da Şampiyonlar Ligi maçına gitmek isteyenler, bilet bulma şanslarını artırabilecek StubHub ve Ticombo gibi ikincil satış sitelerini de değerlendirebilir.

PSG'nin Şampiyonlar Ligi biletleri ne kadar?

Parc des Princes'teki Paris Saint-Germain maçlarına tek tek bilet almak isteyen yetişkinler için fiyatlar, doğrudan kulüpten satın alındığında genellikle40 ila 280 avro arasında değişti. Ancak 2026/27 sezonunun fiyatları PSG'nin resmî bilet satış portalından teyit edilmeli. Fiyatlar yıldan yıla değişebiliyor; kulübün Avrupa'daki başarılarıyla artan talep de bunda etkili.

Fiyatlar rakibe ve stadyumda oturacağınız yere göre değişiyor. En ucuz PSG biletleri genellikle Virage Boulogne tribününde, kale arkasında bulunuyor.

Ek bilgiler için PSG'nin resmî sitesini, güncel bilet durumu içinse StubHub ve Ticombo gibi ikincil satış sitelerini takip edin.

PSG'nin son Şampiyonlar Ligi sonuçları

PSG, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasında daha iyi bir performans sergilemeyi umuyor. Üst üste ikinci kez şampiyon olmasına rağmen önceki sezon grup aşamasında Bayern Münih ve Sporting CP'ye kaybeden, iki maçta da berabere kalan PSG, ilk sekize girememiş ve eleme turu play-off'larına katılmak zorunda kalmıştı.

Tarih Tur ve rakip Skor (sonuç) Stat 9 Eylül 2026 Lig aşaması: Slovan Bratislava 6-1 (galibiyet) Parc des Princes (Paris) 30 Mayıs 2026 Final: Arsenal 1–1, uzatmalar sonrası (penaltılarda 4–3 galibiyet) Puskás Aréna (Budapeşte) 6 Mayıs 2026 Yarı final (2. maç): Bayern Münih 1-1 (beraberlik) Allianz Arena (Münih) 28 Nisan 2026 Yarı final (1. maç): Bayern Münih 5-4 (galibiyet) Parc des Princes (Paris) 14 Nisan 2026 Çeyrek final (2. maç): Liverpool 2-0 (galibiyet) Anfield (Liverpool) 8 Nisan 2026 Çeyrek final (1. maç): Liverpool 2-0 (galibiyet) Parc des Princes (Paris) 17 Mart 2026 Son 16 turu (2. maç): Chelsea 3-0 (galibiyet) Stamford Bridge (Londra) 11 Mart 2026 Son 16 turu (1. maç): Chelsea 5-2 (galibiyet) Parc des Princes (Paris) 25 Şubat 2026 Eleme turu play-off'ları (2. maç): Monaco 2-2 (beraberlik) Parc des Princes (Paris) 17 Şubat 2026 Eleme turu play-off'ları (1. maç): Monaco 3-2 (galibiyet) Stade Louis II (Monaco) 28 Ocak 2026 Lig aşaması: Newcastle 1-1 (beraberlik) Parc des Princes (Paris) 20 Ocak 2026 Lig aşaması: Sporting CP 1-2 (mağlubiyet) Estádio José Alvalade (Lizbon)



