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Paris Saint-Germain 2026/27 biletleri nasıl alınır: Ligue 1 fikstürü, bilet fiyatları ve daha fazlası

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Paris Saint-Germain
1. Lig

Paris Saint-Germain biletlerini ayırtın:

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PSG kadar dolu bir kupa dolabıyla övünebilecek fazla takım yok. Sadece yarım asrı biraz aşkın bir süre önce kurulmuş olmasına rağmen Fransa'nın en başarılı kulübü, onlarca büyük başarıya imza attı ve şimdi üst üste Avrupa Kupası kazanan seçkin birkaç kulüpten biri konumunda.

Daha önce Paris'teki ikonik Parc des Princes'e gitmediyseniz ya da yeniden gitmeyi çok istiyorsanız, bu sezon futbol hayallerinizi yaşamak için sizin adınıza mükemmel bir fırsat olabilir. GOAL, Paris Saint-Germain biletleriyle ilgili bilmeniz gereken tüm önemli bilgileri, ne kadar oldukları, nereden satın alabileceğiniz ve çok daha fazlası dahil olmak üzere size sunuyor.

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Parc des Princes'teki yaklaşan Paris Saint-Germain maçları

TarihKarşılaşmaStadyumBiletler
Paz, 20 Eyl 2026Marseille - PSG (Le Classique)Stade Vélodrome, MarseilleBiletler
Cmt, 10 Eki 2026PSG - Le MansParc des Princes (İç saha)Biletler
Cmt, 17 Eki 2026Strasbourg - PSGStade de la Meinau, StrasbourgBiletler
Paz, 25 Eki 2026PSG - LyonParc des Princes (İç saha)Biletler
Cmt, 31 Eki 2026Le Havre - PSGStade Océane, Le HavreBiletler
Cmt, 7 Kas 2026PSG - TroyesParc des Princes (İç saha)Biletler
Cmt, 21 Kas 2026Nice - PSGAllianz Riviera, NiceBiletler
Cmt, 28 Kas 2026PSG - LorientParc des Princes (İç saha)Biletler
Cmt, 5 Ara 2026Toulouse - PSGStadium de Toulouse, ToulouseBiletler
Cmt, 12 Ara 2026PSG - Paris FC (Derby de Paris)Parc des Princes (İç saha)Biletler
Paz, 3 Oca 2027Lens - PSGStade Bollaert-Delelis, LensBiletler
Cmt, 16 Oca 2027Angers - PSGStade Raymond Kopa, AngersBiletler
Cmt, 23 Oca 2027PSG - AJ AuxerreParc des Princes (İç saha)Biletler
Cmt, 30 Oca 2027Monaco - PSGStade Louis II, MonacoBiletler
Paz, 7 Şub 2027PSG - Marseille (Le Classique)Parc des Princes (İç saha)Biletler
Cmt, 13 Şub 2027Le Mans - PSGStade Marie-Marvingt, Le MansBiletler
Cmt, 20 Şub 2027PSG - BrestParc des Princes (İç saha)Biletler
Paz, 28 Şub 2027PSG - LensParc des Princes (İç saha)Biletler
Cmt, 6 Mar 2027Stade Rennais - PSGRoazhon Park, RennesBiletler
Cmt, 13 Mar 2027AJ Auxerre - PSGStade Abbé Deschamps, AuxerreBiletler
Cmt, 20 Mar 2027PSG - StrasbourgParc des Princes (İç saha)Biletler
Cmt, 3 Nis 2027Paris FC - PSG (Derby de Paris)Stade Jean-Bouin, ParisBiletler
Cmt, 10 Nis 2027PSG - Le HavreParc des Princes (İç saha)Biletler
Cmt, 17 Nis 2027PSG - LilleParc des Princes (İç saha)Biletler
Cmt, 24 Nis 2027Lorient - PSGStade du Moustoir, LorientBiletler
Cmt, 1 May 2027PSG - AngersParc des Princes (İç saha)Biletler
Paz, 9 May 2027Lyon - PSGGroupama Stadium, Décines-CharpieuBiletler
Paz, 16 May 2027PSG - NiceParc des Princes (İç saha)Biletler
Cmt, 22 May 2027Troyes - PSGStade de l'Aube, TroyesBiletler
Cmt, 29 May 2027PSG - ToulouseParc des Princes (İç saha)Biletler

Paris Saint-Germain 2026/27 biletleri nasıl satın alınır?

Paris Saint-Germain maçları için tekil maç biletlerinden ağırlama paketlerine kadar birden fazla bilet seçeneği bulunuyor. Bilet satın almak için en güvenilir yöntem, PSG'nin resmi bilet portalına gitmektir.

Bilet satış bilgileri, biletlerin satışa çıkış tarihleri ve uygunluk durumu için siteyi düzenli olarak kontrol etmekte fayda var. Biletler çoğu zaman her maçtan birkaç hafta önce çevrimiçi olarak satışa çıkar ve bir hesap oluşturmanızla birlikte kişisel bilgilerinizi vermeniz gerekebilir. Kulüp üyesi olmak da Parc des Princes'teki maçlar için koltuk bulmaya çalışırken size öncelik sağlar.

PSG maç biletleri "Grand Public " olarak listelendiğinde, bu onların genel satışta olduğu anlamına gelir ve satın almak için üyeliğe ihtiyacınız olmaz. Bu aşamadan önce Red & Blue Membership sahibi PSG taraftarlarının, Paris Saint-Germain biletleri genel satışa çıkmadan önce kısa bir öncelik dönemi olur.

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Paris Saint-Germain 2026/27 biletleri ne kadar?

Parc des Princes'te maç maç Paris Saint-Germain bileti satın almak isteyenler için yetişkin fiyatları, doğrudan kulüp üzerinden alındığında tipik olarak €40 ile €280 arasında değişti. Ancak 2026/27 sezonu fiyatlarının PSG'nin resmi bilet portalında teyit edilmesi gerekiyor; çünkü bunlar yıldan yıla değişebiliyor, özellikle de kulübün Avrupa'daki başarısını sürdürmesi talebi artırırken.

Fiyatlar, rakibin kim olduğuna ve stadyumda nerede oturduğunuza göre değişiklik gösterir. En ucuz PSG biletleri genellikle kalenin arkasındaki Virage Boulogne tribününde bulunur.

Uygunluk ve fiyatlarla ilgili en güncel bilgiler için kulübün resmi bilet portalını takip edin. Ticombo gibi ikincil yeniden satış sitelerindeki biletler şu anda €81'den başlayan fiyatlarla mevcut.

Ligue 1'deki çoğu takım gibi Paris Saint-Germain de yetişkin, genç ve yaşlı kategorileri dahil olmak üzere yaş gruplarına dayalı kademeli fiyatlandırma uygular, ancak bu aralıklar kulüpten kulübe farklılık gösterir.

Bunlara ek olarak, stadyum içindeki koltuk konumu da bilet fiyatını önemli ölçüde etkiler; en iyi görüşe sahip premium yerler çoğu zaman en yüksek maliyeti getirir. Elbette bu sezon 20 Eylül'de deplasmanda ve 7 Şubat'ta iç sahada oynanacak "Le Classique" (PSG - Marseille) gibi büyük rakiplere karşı öne çıkan eşleşmeler de en yüksek kategoriye girer ve fiyatlar buna göre artar.

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Parc des Princes'in tarihi

Parc des Princes, Fransa'nın Paris kentinde bulunan ve 1972'de açılan, tamamı koltuklu bir futbol stadyumudur. Fransız başkentinin güneybatısında, Stade Jean-Bouin ve Stade Roland Garros'un yakınında yer alır. Stadyum, 1974'ten bu yana Paris Saint-Germain'in (PSG) evidir. 1998'de Stade de France açılmadan önce Parc des Princes, Fransa'nın milli futbol ve ragbi birliği takımlarının da iç saha stadyumuydu.

Parc des Princes yıllar içinde çok sayıda prestijli futbol maçına ev sahipliği yaptı. Bunlar arasında birden fazla FIFA Dünya Kupası ve UEFA Avrupa Şampiyonası karşılaşmasının yanı sıra 1956, 1975 ve 1981'de oynanan üç Avrupa Kupası finali de yer alıyor.

Mevcut seyirci kapasitesi 48.000'in biraz altındadır. Kaynaklar, düzenlemeye bağlı olarak yaklaşık 47.900 ile 48.600 arasında değişiyor. Stadyumun geleceğinin 2026/27 sezonuna girilirken hâlâ aktif ve çözüme kavuşmamış bir konu olduğunu da not etmek gerekir: PSG ile Paris Belediyesi, tesisin olası satışı ve büyük ölçekli genişletilmesi konusunda görüşmeleri yeniden başlattı; bildirilen hedef kapasite 60.000'den 70.000-75.000 koltuğa kadar uzanıyor. Bu yazının kaleme alındığı an itibarıyla herhangi bir anlaşma sonuçlanmış değil ve Parc des Princes'in 2026/27 kapasitesi mevcut boyutunda değişmeden kalıyor. Ancak ileriye dönük plan yapan taraftarların bu konudaki haberleri takip etmesi gerekir, çünkü bu durum gelecek sezonlarda bilet bulunabilirliğini ve fiyatları etkileyebilir.

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