Paris Saint-Germain 2026/27 biletleri nasıl alınır: Ligue 1 fikstürü, bilet fiyatları ve daha fazlası

Paris Saint-Germain biletlerini ayırtın:

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PSG kadar dolu bir kupa dolabıyla övünebilecek fazla takım yok. Sadece yarım asrı biraz aşkın bir süre önce kurulmuş olmasına rağmen Fransa'nın en başarılı kulübü, onlarca büyük başarıya imza attı ve şimdi üst üste Avrupa Kupası kazanan seçkin birkaç kulüpten biri konumunda.

Daha önce Paris'teki ikonik Parc des Princes'e gitmediyseniz ya da yeniden gitmeyi çok istiyorsanız, bu sezon futbol hayallerinizi yaşamak için sizin adınıza mükemmel bir fırsat olabilir. GOAL, Paris Saint-Germain biletleriyle ilgili bilmeniz gereken tüm önemli bilgileri, ne kadar oldukları, nereden satın alabileceğiniz ve çok daha fazlası dahil olmak üzere size sunuyor.

Parc des Princes'teki yaklaşan Paris Saint-Germain maçları

Tarih Karşılaşma Stadyum Biletler Paz, 20 Eyl 2026 Marseille - PSG (Le Classique) Stade Vélodrome, Marseille Biletler Cmt, 10 Eki 2026 PSG - Le Mans Parc des Princes (İç saha) Biletler Cmt, 17 Eki 2026 Strasbourg - PSG Stade de la Meinau, Strasbourg Biletler Paz, 25 Eki 2026 PSG - Lyon Parc des Princes (İç saha) Biletler Cmt, 31 Eki 2026 Le Havre - PSG Stade Océane, Le Havre Biletler Cmt, 7 Kas 2026 PSG - Troyes Parc des Princes (İç saha) Biletler Cmt, 21 Kas 2026 Nice - PSG Allianz Riviera, Nice Biletler Cmt, 28 Kas 2026 PSG - Lorient Parc des Princes (İç saha) Biletler Cmt, 5 Ara 2026 Toulouse - PSG Stadium de Toulouse, Toulouse Biletler Cmt, 12 Ara 2026 PSG - Paris FC (Derby de Paris) Parc des Princes (İç saha) Biletler Paz, 3 Oca 2027 Lens - PSG Stade Bollaert-Delelis, Lens Biletler Cmt, 16 Oca 2027 Angers - PSG Stade Raymond Kopa, Angers Biletler Cmt, 23 Oca 2027 PSG - AJ Auxerre Parc des Princes (İç saha) Biletler Cmt, 30 Oca 2027 Monaco - PSG Stade Louis II, Monaco Biletler Paz, 7 Şub 2027 PSG - Marseille (Le Classique) Parc des Princes (İç saha) Biletler Cmt, 13 Şub 2027 Le Mans - PSG Stade Marie-Marvingt, Le Mans Biletler Cmt, 20 Şub 2027 PSG - Brest Parc des Princes (İç saha) Biletler Paz, 28 Şub 2027 PSG - Lens Parc des Princes (İç saha) Biletler Cmt, 6 Mar 2027 Stade Rennais - PSG Roazhon Park, Rennes Biletler Cmt, 13 Mar 2027 AJ Auxerre - PSG Stade Abbé Deschamps, Auxerre Biletler Cmt, 20 Mar 2027 PSG - Strasbourg Parc des Princes (İç saha) Biletler Cmt, 3 Nis 2027 Paris FC - PSG (Derby de Paris) Stade Jean-Bouin, Paris Biletler Cmt, 10 Nis 2027 PSG - Le Havre Parc des Princes (İç saha) Biletler Cmt, 17 Nis 2027 PSG - Lille Parc des Princes (İç saha) Biletler Cmt, 24 Nis 2027 Lorient - PSG Stade du Moustoir, Lorient Biletler Cmt, 1 May 2027 PSG - Angers Parc des Princes (İç saha) Biletler Paz, 9 May 2027 Lyon - PSG Groupama Stadium, Décines-Charpieu Biletler Paz, 16 May 2027 PSG - Nice Parc des Princes (İç saha) Biletler Cmt, 22 May 2027 Troyes - PSG Stade de l'Aube, Troyes Biletler Cmt, 29 May 2027 PSG - Toulouse Parc des Princes (İç saha) Biletler

Paris Saint-Germain 2026/27 biletleri nasıl satın alınır?

Paris Saint-Germain maçları için tekil maç biletlerinden ağırlama paketlerine kadar birden fazla bilet seçeneği bulunuyor. Bilet satın almak için en güvenilir yöntem, PSG'nin resmi bilet portalına gitmektir.

Bilet satış bilgileri, biletlerin satışa çıkış tarihleri ve uygunluk durumu için siteyi düzenli olarak kontrol etmekte fayda var. Biletler çoğu zaman her maçtan birkaç hafta önce çevrimiçi olarak satışa çıkar ve bir hesap oluşturmanızla birlikte kişisel bilgilerinizi vermeniz gerekebilir. Kulüp üyesi olmak da Parc des Princes'teki maçlar için koltuk bulmaya çalışırken size öncelik sağlar.

PSG maç biletleri "Grand Public " olarak listelendiğinde, bu onların genel satışta olduğu anlamına gelir ve satın almak için üyeliğe ihtiyacınız olmaz. Bu aşamadan önce Red & Blue Membership sahibi PSG taraftarlarının, Paris Saint-Germain biletleri genel satışa çıkmadan önce kısa bir öncelik dönemi olur.

Paris Saint-Germain 2026/27 biletleri ne kadar?

Parc des Princes'te maç maç Paris Saint-Germain bileti satın almak isteyenler için yetişkin fiyatları, doğrudan kulüp üzerinden alındığında tipik olarak €40 ile €280 arasında değişti. Ancak 2026/27 sezonu fiyatlarının PSG'nin resmi bilet portalında teyit edilmesi gerekiyor; çünkü bunlar yıldan yıla değişebiliyor, özellikle de kulübün Avrupa'daki başarısını sürdürmesi talebi artırırken.

Fiyatlar, rakibin kim olduğuna ve stadyumda nerede oturduğunuza göre değişiklik gösterir. En ucuz PSG biletleri genellikle kalenin arkasındaki Virage Boulogne tribününde bulunur.

Uygunluk ve fiyatlarla ilgili en güncel bilgiler için kulübün resmi bilet portalını takip edin. Ticombo gibi ikincil yeniden satış sitelerindeki biletler şu anda €81'den başlayan fiyatlarla mevcut.

Ligue 1'deki çoğu takım gibi Paris Saint-Germain de yetişkin, genç ve yaşlı kategorileri dahil olmak üzere yaş gruplarına dayalı kademeli fiyatlandırma uygular, ancak bu aralıklar kulüpten kulübe farklılık gösterir.

Bunlara ek olarak, stadyum içindeki koltuk konumu da bilet fiyatını önemli ölçüde etkiler; en iyi görüşe sahip premium yerler çoğu zaman en yüksek maliyeti getirir. Elbette bu sezon 20 Eylül'de deplasmanda ve 7 Şubat'ta iç sahada oynanacak "Le Classique" (PSG - Marseille) gibi büyük rakiplere karşı öne çıkan eşleşmeler de en yüksek kategoriye girer ve fiyatlar buna göre artar.

Parc des Princes'in tarihi

Parc des Princes, Fransa'nın Paris kentinde bulunan ve 1972'de açılan, tamamı koltuklu bir futbol stadyumudur. Fransız başkentinin güneybatısında, Stade Jean-Bouin ve Stade Roland Garros'un yakınında yer alır. Stadyum, 1974'ten bu yana Paris Saint-Germain'in (PSG) evidir. 1998'de Stade de France açılmadan önce Parc des Princes, Fransa'nın milli futbol ve ragbi birliği takımlarının da iç saha stadyumuydu.

Parc des Princes yıllar içinde çok sayıda prestijli futbol maçına ev sahipliği yaptı. Bunlar arasında birden fazla FIFA Dünya Kupası ve UEFA Avrupa Şampiyonası karşılaşmasının yanı sıra 1956, 1975 ve 1981'de oynanan üç Avrupa Kupası finali de yer alıyor.

Mevcut seyirci kapasitesi 48.000'in biraz altındadır. Kaynaklar, düzenlemeye bağlı olarak yaklaşık 47.900 ile 48.600 arasında değişiyor. Stadyumun geleceğinin 2026/27 sezonuna girilirken hâlâ aktif ve çözüme kavuşmamış bir konu olduğunu da not etmek gerekir: PSG ile Paris Belediyesi, tesisin olası satışı ve büyük ölçekli genişletilmesi konusunda görüşmeleri yeniden başlattı; bildirilen hedef kapasite 60.000'den 70.000-75.000 koltuğa kadar uzanıyor. Bu yazının kaleme alındığı an itibarıyla herhangi bir anlaşma sonuçlanmış değil ve Parc des Princes'in 2026/27 kapasitesi mevcut boyutunda değişmeden kalıyor. Ancak ileriye dönük plan yapan taraftarların bu konudaki haberleri takip etmesi gerekir, çünkü bu durum gelecek sezonlarda bilet bulunabilirliğini ve fiyatları etkileyebilir.