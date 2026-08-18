Palmeiras, 12 lig şampiyonluğuyla Brezilya futbolunun en çok kupa kazanan kulübü olabilir, ancak önceki iki sezonda zafere ulaşamamasının ardından Alviverde, bu parlak ödülü yeniden kazanmak için çaresiz değil, son derece istekli. Bu sezon işi bitirip bitiremeyeceklerini görmek için neden maç biletinizi bugün almayasınız?

2024'te Botafogo'nun 6 puan gerisinde ikinci, 2025'te ise Flamengo'nun 3 puan gerisinde yine ikinci olan São Paulo temsilcisi, bu sezon ivmesini koruyup mutlu sona ulaşmak isteyecektir. Palmeiras bu yıl şampiyonluk rakipleri Flamengo, Athletico Paranaense ve Fluminense karşısında Serie A'da akılda kalıcı galibiyetler almış olabilir, ancak ayağını gazdan çekme lüksü olmadığını biliyor.

Bu sezon Palmeiras'ta gol yollarında öne çıkan tek bir ana lig performansçısı olmasa da, eski Manchester United ve Fulham yıldızı Andreas Pereira asist tarafında kilit bir rol oynamayı sürdürüyor. Ayrıca yabancı yıldızları José Manuel López, Ramón Sosa, Mauricio ve Jhon Arias'ın parlamaya devam etmesini umuyorlar.

Önümüzdeki aylarda Brezilya futbol sahnesi iyice kızışacak ve siz de yerinizi alarak canlı aksiyona tanıklık edebilirsiniz. GOAL, Palmeiras biletleri, fiyatları, nasıl satın alınacağı ve çok daha fazlasına dair tüm ayrıntıları sizin için derledi.

Yaklaşan Palmeiras maçları

Tarih ve Saat (yerel) Karşılaşma Konum Biletler 23 Ağustos Pazar (16.00) Serie A: Palmeiras - Vasco da Gama Nubank Parque, São Paulo Biletler 26 Ağustos Çarşamba (21.30) Brezilya Kupası Çeyrek Final 1. Maç: Palmeiras - Santos Nubank Parque, São Paulo Biletler 30 Ağustos Pazar (19.30) Serie A: Mirassol FC - Palmeiras Estádio José Maria de Campos Maia, Mirassol Biletler 2 Eylül Çarşamba (21.30) Brezilya Kupası Çeyrek Final 2. Maç: Santos - Palmeiras Vila Belmiro Stadium, Santos Biletler 6 Eylül Pazar (18.30) Serie A: Botafogo - Palmeiras Estádio Nilton Santos, Rio de Janeiro Biletler 13 Eylül Pazar (15.00) Serie A: Palmeiras - São Paulo Nubank Parque, São Paulo Biletler 20 Eylül Pazar (15.00) Serie A: Gremio - Palmeiras Arena do Grêmio, Porto Alegre Biletler 7 Ekim Çarşamba (15.00) Serie A: Palmeiras - Esporte Clube Bahia Nubank Parque, São Paulo Biletler

Palmeiras biletleri nasıl alınır?

Resmî Palmeiras maç biletleri yalnızca kulübün özel bilet satış sitesi Ingressos Palmeiras üzerinden çevrim içi olarak satın alınabilir. Biletler genellikle her maç gününden yaklaşık 5 ila 7 gün önce, yapılandırılmış öncelik pencereleri halinde satışa çıkar.

Palmeiras, São Paulo'daki evi Nubank Parque'da oynanan tüm maçlar için kademeli bir "dalga" sistemi kullanır:

1-3. günler (Kulüp Üyeleri Önceliği): Satışın ilk birkaç günü yalnızca Avanti (Sócio Torcedor) taraftar kulübü üyelerine açıktır.

4. günden itibaren (Genel Satış): Üye pencerelerinin ardından bilet kalması halinde, genel satış çevrim içi olarak açılır.

Maç günü: Maçların tükenmediği nadir durumlarda, Allianz Parque'daki fiziksel bilet gişelerinde kalan koltuklar satışa çıkabilir, ancak özellikle Corinthians'a karşı oynanan Paulista Derbisi gibi yüksek profilli karşılaşmalar için biletleri önceden çevrim içi almak şiddetle tavsiye edilir.

Buna ek olarak, taraftarlar Palmeiras maç biletlerini ikincil piyasadan da satın alabilir. Ticombo, alternatif kanallar üzerinden yer bulmak isteyenler için önde gelen satıcılardan biridir ve son dakika bileti arayan taraftarlara güvenilir bir seçenek sunar.

Palmeiras biletleri ne kadar?

Nubank Parque'da oynanan standart Palmeiras iç saha maçlarının resmî gişe fiyatları genellikle standart karşılaşmalar için 100 R$ ile 260 R$ (18-48 ABD doları) arasında değişir, ancak bu fiyatlar Copa Libertadores gibi premium derbiler ve eleme turlu turnuva maçlarında 180 R$-500 R$+ (33-90+ ABD doları) seviyesine çıkabilir.

Bilet fiyatları ve bulunabilirlik, doğrudan stadyum kategorilerine ve kulübün resmî üyelik kategorilerine bağlıdır.

Ek bilgi için kulübün resmî bilet portalını ya da güncel durum için Ticombo gibi ikincil yeniden satış sitelerini takip edin.

Nubank Parque hakkında bilmeniz gereken her şey

Nubank Parque (eski adıyla Allianz Parque), Brezilya'nın São Paulo kentinde, Parque Antarctica'nın tarihi arazisi üzerinde yer alan dünya standartlarında çok amaçlı bir stadyumdur. 2014'te açılan tesis, Campeonato Brasileiro Série A ekibi Palmeiras'ın evidir ve aynı zamanda uluslararası maçlara da ev sahipliği yapar. Mekân, futbol maçlarında 43.713 taraftar, büyük uluslararası müzik konserlerinde ise 55.000'e kadar seyirci kapasitesine sahiptir.

Futbolun dışında Nubank Parque, IQ Magazine'in Stadium Stars Report'u tarafından canlı müzik ve eğlence için dünya genelindeki en iyi 20 stadyum mekânı arasında gösterildi ve Latin Amerika'da önemli bir turne durağı olarak hizmet veriyor.

2026'da stadyum, Allianz ile olan isim hakkı anlaşmasını sona erdirdi ve Brezilyalı finansal teknoloji şirketi Nubank ile yeni bir ortaklığa girdi. Tesisin yeni adını belirlemek için Palmeiras taraftarları arasında çevrim içi bir anket başlatıldı. Sunulan seçenekler Nubank Arena, Parque Nubank ve Nubank Parque idi; bunlar arasında en fazla oyu sonuncusu aldı.

Palmeiras'ın rekorları ve istatistikleri listesi

Palmeiras (Sociedade Esportiva Palmeiras), Brezilya ve Güney Amerika futbol tarihinin en başarılı kulüplerinden biridir.

Başarılar ve öne çıkan kupalar

Campeonato Brasileiro Série A: 12 şampiyonluk (tüm zamanların ulusal rekoru) (1960, 1967 (RGP), 1967 (TB), 1969, 1972, 1973, 1993, 1994, 2016, 2018, 2022, 2023)

Copa do Brasil: 4 şampiyonluk (1998, 2012, 2015, 2020)

Copa Libertadores: 3 şampiyonluk (1999, 2020, 2021)

Bireysel oyuncu rekorları

En fazla maça çıkanlar: Ademir da Guia (902), Emerson Leão (621)

En çok gol atanlar: Heitor (327), César Maluco (182)

İlk küresel şampiyonlar

Palmeiras, 1951 Copa Rio'yu Juventus'u yenerek kazandı. Tarihi sekiz takımlı bu turnuva, yaygın olarak ilk uluslararası kulüp şampiyonası olarak kabul edilir.



