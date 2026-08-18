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Nottingham Forest 2026/27 biletleri nasıl alınır: Fikstür, fiyatlar ve daha fazlası

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Nottingham Forest
Premier Lig

Nuno Espirito Santo'nun ekibini bu sezon Premier Lig'de canlı izleyin; Premier Lig biletlerini nasıl alacağınıza dair tüm bilgiler burada

Nottingham Forest, Premier Lig'in izlemesi en keyifli takımlarından biri haline geldi ve City Ground da bir zamanlar onu Avrupa'nın en korkulan statlarından biri yapan atmosferine yeniden kavuştu. Trent Nehri kıyısında göreve gelerek takımın başına geçen Portekizli teknik direktör Vitor Pereira yönetiminde kulüp, onlarca yıldır olmadığı kadar yüksek beklentilerle bir başka üst düzey lig sezonuna başlıyor.

2026/27 iç saha fikstürü oldukça güçlü. Sezonu City Ground'da Leeds United karşısında açacak Forest'ı, ekimde Arsenal ziyareti bekliyor. Kasımda ise hem Manchester City hem de Chelsea Nottingham'a gelecek ve böylece taraftarlar Noel öncesinde üç büyük maça tanıklık edecek.

Peki Nottingham Forest'ı canlı izlemek için Premier Lig bileti nasıl alınır? GOAL, 2026/27 sezonu için biletlerin nereden bulunabileceği ve ne kadara mal olacağı dahil olmak üzere seçeneklerinizi sizin için açıklıyor.

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Nottingham Forest'ın yaklaşan maçları hangileri?

Aşağıda Nottingham Forest'ın 2026/27 sezonundaki yaklaşan Premier Lig maçlarını bulabilirsiniz:

TarihKarşılaşmaStatBilet
22 Ağustos 2026 CumartesiNottingham Forest - Leeds UnitedCity Ground, NottinghamBiletler
29 Ağustos 2026 CumartesiLiverpool - Nottingham ForestAnfield, LiverpoolBiletler
5 Eylül 2026 CumartesiNottingham Forest - Tottenham HotspurCity Ground, NottinghamBiletler
12 Eylül 2026 CumartesiAston Villa - Nottingham ForestVilla Park, BirminghamBiletler
19 Eylül 2026 CumartesiNottingham Forest - Coventry CityCity Ground, NottinghamBiletler
10 Ekim 2026 CumartesiCrystal Palace - Nottingham ForestSelhurst Park, LondraBiletler
17 Ekim 2026 CumartesiNottingham Forest - ArsenalCity Ground, NottinghamBiletler
24 Ekim 2026 CumartesiIpswich Town - Nottingham ForestPortman Road, IpswichBiletler
31 Ekim 2026 CumartesiBrentford - Nottingham ForestGtech Community Stadium, LondraBiletler
7 Kasım 2026 CumartesiNottingham Forest - Manchester CityCity Ground, NottinghamBiletler
21 Kasım 2026 CumartesiAFC Bournemouth - Nottingham ForestVitality Stadium, BournemouthBiletler
28 Kasım 2026 CumartesiNottingham Forest - ChelseaCity Ground, NottinghamBiletler
2 Aralık 2026 ÇarşambaHull City - Nottingham ForestMKM Stadium, HullBiletler
5 Aralık 2026 CumartesiNottingham Forest - Brighton & Hove AlbionCity Ground, NottinghamBiletler

Nottingham Forest 2026/27 biletleri nasıl alınır?

Nottingham Forest bileti almanın en erişilebilir yolu, iç saha ve deplasman maçları için doğrulanmış biletlerin üyelik ya da sadakat puanı gerekmeksizin sunulduğu StubHub üzerinden geçiyor.

City Ground'daki biletler aşamalı olarak satışa çıkıyor; önce kombine sahiplerine, ardından önceki alımlardan elde edilen sadakat puanlarına göre sıralanan üyelere, son olarak da elde bilet kalırsa genel satışa sunuluyor. Yaklaşık 30.700 kapasiteye sahip statta talep yılların en yüksek seviyesindeyken, en büyük maçlar nadiren bu son aşamaya ulaşıyor.

StubHub ise bu engelleri tamamen ortadan kaldırıyor. Bekleme süresi yok, biriktirilmesi gereken puan yok ve satın alma geçmişi şart değil. Herhangi bir maç için ilanlara göz atabilir, tüm tribünlerdeki koltukları karşılaştırabilir ve dakikalar içinde satın alma işlemini tamamlayabilirsiniz. Bu da onu, son anda bilet arayanlar ya da belirli bir maç için Nottingham'ı ziyaret edenler için gerçekçi seçenek haline getiriyor.

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Nottingham Forest biletleri ne kadar?

Nottingham Forest maç günü biletleri, yüz değeri üzerinden genellikle yaklaşık £33 ile £60 arasında değişiyor. Fiyatlar koltuk konumuna, rakibe ve maça göre farklılık gösteriyor.

StubHub üzerinde fiyatlar sabit kategorilerden ziyade canlı talebi yansıtıyor. Coventry City ve Brighton gibi lige yeni yükselen ya da orta sıra ekiplerine karşı oynanacak maçlar sonbaharın en iyi fiyatlarını sunarken, City Ground'daki Arsenal, Manchester City ve Chelsea karşılaşmaları bu dönemin en yüksek fiyatlarına sahip oluyor.

Düzen değişmiyor: en büyük maçlar için en ucuz koltuklar ilk tükeniyor. Bu nedenle ne kadar erken bakarsanız, fiyat o kadar iyi ve seçenekler o kadar geniş oluyor.

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City Ground'ın tarihi nedir?

City Ground, Nottingham'da Trent Nehri kıyısında yer alan bir futbol stadyumudur ve yaklaşık 30.700 kapasiteyle 1898'den bu yana Nottingham Forest'ın evidir.

Stat, Euro 1996'da maçlara ev sahipliği yaptı ve uzun süredir yeniden geliştirme planlarının konusu oldu. Bu planlar arasında yeni Peter Taylor Stand ile Bridgford End'e eklenecek ilave koltuklar sayesinde kapasitenin 38.000'e doğru çıkarılmasına yönelik öneriler de bulunuyor. Nehir kenarındaki konumu, tribünlerin sahaya yakınlığı ve Trent Bridge'e olan yakınlığı, burayı İngiliz futbolunun en ayırt edici maç günü atmosferlerinden biri haline getiriyor.

City Ground'a nasıl giderim?

City Ground çevresinde park imkanı çok sınırlı olduğu için en iyi ulaşım yöntemi, stadyuma yürüme mesafesindeki Nottingham tren istasyonuna trenle gitmektir.

Stada ayrıca, tüm güzergahı yürümek istemeyenler için maç günlerinde ek otobüs ve tramvay seferleri de hizmet veriyor. City Ground çevresinde ve Nottingham genelinde çok sayıda otel ve konaklama seçeneği bulunuyor. Şehrin ulaşım bağlantıları sayesinde daha uzakta konaklamak da tamamen uygulanabilir bir seçenek oluyor.

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