Newcastle, 2026/27 sezonuna Eddie Howe'un ayrılığının ve geçen sezonki hayal kırıklığı yaratan 12.'liğin ardından göreve getirilen yeni teknik direktör Matthias Jaissle yönetiminde giriyor. Bu sezon Avrupa kupaları olmadığı için odak noktası Premier League. GOAL, St James' Park'ta bilet almak için ihtiyacınız olan her şeyi derledi.

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Newcastle United'ın 2026/27 Premier League fikstürünün tamamı

Tarih ve Saat Karşılaşma Stadyum Organizasyon Bilet 23 Ağustos 2026 Pazar, 16.30 Newcastle United - Liverpool St James' Park (İç saha) Premier League Biletler 29 Ağustos 2026 Cumartesi, 15.00 Tottenham Hotspur - Newcastle United Tottenham Hotspur Stadium (Deplasman) Premier League Biletler 5 Eylül 2026 Cumartesi, 15.00 Newcastle United - Bournemouth St James' Park (İç saha) Premier League Biletler 12 Eylül 2026 Cumartesi, 15.00 Leeds United - Newcastle United Elland Road (Deplasman) Premier League Biletler 19 Eylül 2026 Cumartesi, 15.00 Newcastle United - Hull City St James' Park (İç saha) Premier League Biletler 10 Ekim 2026 Cumartesi, 15.00 Coventry City - Newcastle United Coventry Building Society Arena (Deplasman) Premier League Biletler 17 Ekim 2026 Cumartesi, 15.00 Newcastle United - Aston Villa St James' Park (İç saha) Premier League Biletler 24 Ekim 2026 Cumartesi, 15.00 Crystal Palace - Newcastle United Selhurst Park (Deplasman) Premier League Biletler 31 Ekim 2026 Cumartesi, 16.00 Newcastle United - Everton St James' Park (İç saha) Premier League Biletler 7 Kasım 2026 Cumartesi, 15.00 Fulham - Newcastle United Craven Cottage (Deplasman) Premier League Biletler 21 Kasım 2026 Cumartesi, 15.00 Newcastle United - Arsenal St James' Park (İç saha) Premier League Biletler 28 Kasım 2026 Cumartesi, 15.00 Brighton and Hove Albion - Newcastle United American Express Stadium (Deplasman) Premier League Biletler 2 Aralık 2026 Çarşamba, 20.00 Newcastle United - Manchester United St James' Park (İç saha) Premier League Biletler 5 Aralık 2026 Cumartesi, 15.00 Newcastle United - Sunderland (Tyne-Wear Derbisi) St James' Park (İç saha) Premier League Biletler 12 Aralık 2026 Cumartesi, 15.00 Ipswich Town - Newcastle United Portman Road (Deplasman) Premier League Biletler 19 Aralık 2026 Cumartesi, 15.00 Brentford - Newcastle United Gtech Community Stadium (Deplasman) Premier League Biletler 26 Aralık 2026 Cumartesi, 15.00 Newcastle United - Manchester City St James' Park (İç saha) Premier League Biletler 30 Aralık 2026 Çarşamba, 20.00 Newcastle United - Nottingham Forest St James' Park (İç saha) Premier League Biletler 2 Ocak 2027 Cumartesi, 15.00 Chelsea - Newcastle United Stamford Bridge (Deplasman) Premier League Biletler 6 Ocak 2027 Çarşamba, 20.00 Manchester United - Newcastle United Old Trafford (Deplasman) Premier League Biletler 16 Ocak 2027 Cumartesi, 15.00 Newcastle United - Fulham St James' Park (İç saha) Premier League Biletler 23 Ocak 2027 Cumartesi, 15.00 Arsenal - Newcastle United Emirates Stadium (Deplasman) Premier League Biletler 30 Ocak 2027 Cumartesi, 15.00 Newcastle United - Brighton and Hove Albion St James' Park (İç saha) Premier League Biletler 6 Şubat 2027 Cumartesi, 15.00 Everton - Newcastle United Hill Dickinson Stadium (Deplasman) Premier League Biletler 10 Şubat 2027 Çarşamba, 20.00 Newcastle United - Chelsea St James' Park (İç saha) Premier League Biletler 20 Şubat 2027 Cumartesi, 15.00 Manchester City - Newcastle United Etihad Stadium (Deplasman) Premier League Biletler 27 Şubat 2027 Cumartesi, 15.00 Newcastle United - Brentford St James' Park (İç saha) Premier League Biletler 3 Mart 2027 Çarşamba, 20.00 Nottingham Forest - Newcastle United The City Ground (Deplasman) Premier League Biletler 13 Mart 2027 Cumartesi, 15.00 Bournemouth - Newcastle United Vitality Stadium (Deplasman) Premier League Biletler 20 Mart 2027 Cumartesi, 16.00 Newcastle United - Leeds United St James' Park (İç saha) Premier League Biletler 10 Nisan 2027 Cumartesi, 15.00 Liverpool - Newcastle United Anfield (Deplasman) Premier League Biletler 17 Nisan 2027 Cumartesi, 15.00 Newcastle United - Tottenham Hotspur St James' Park (İç saha) Premier League Biletler 24 Nisan 2027 Cumartesi, 15.00 Newcastle United - Ipswich Town St James' Park (İç saha) Premier League Biletler 1 Mayıs 2027 Cumartesi, 15.00 Sunderland - Newcastle United (Tyne-Wear Derbisi) Stadium of Light (Deplasman) Premier League Biletler 8 Mayıs 2027 Cumartesi, 15.00 Newcastle United - Coventry City St James' Park (İç saha) Premier League Biletler 15 Mayıs 2027 Cumartesi, 15.00 Aston Villa - Newcastle United Villa Park (Deplasman) Premier League Biletler 23 Mayıs 2027 Pazar, 15.00 Newcastle United - Crystal Palace St James' Park (İç saha) Premier League Biletler 30 Mayıs 2027 Pazar, 16.00 Hull City - Newcastle United MKM Stadium (Deplasman) Premier League Biletler

Newcastle United biletleri nasıl alınır?

Maç günü biletleri hiçbir zaman genel satışa çıkmıyor, çünkü Mags üyeleri ve kombine sahipleri öncelikli satış dönemlerinde yerlerini aldıktan sonra talep arzı aşıyor.

Kulüp üyelikleri Mags+ (£47), Mags (£37) ve Junior Mags (£20) şeklinde. Mags+, öncelikli satın alma hakkı, sezon öncesi hazırlık maçlarına ücretsiz erişim ve kombine bekleme listesi kriterlerinde yer alma hakkını içeriyor.

StubHub gibi ikincil siteler, resmî kanallardaki biletler tükendiğinde alternatif sunuyor.

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Newcastle United biletleri ne kadar?

Kulüp üzerinden yetişkin bilet fiyatları, rakibe ve koltuğun konumuna göre maç bazında £56 ile £75 arasında değişiyor.

En ucuz biletler genellikle aile bölümünde, Milburn Standı'nda 7. katın üst kısımlarında bulunuyor.

Fiyatlar, kulübün gelişen formunun etkisiyle üst üste son sezonlarda sırasıyla %5 ve %3,3 arttı.

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St James' Park hakkında bilmeniz gereken her şey

1892'den bu yana Newcastle'ın evi olan St James' Park, 52.264 kapasiteye sahip ve İngiliz futbolunun en büyük 10. stadyumu konumunda. EURO 1996'da millî maçlara, 2012 Londra Olimpiyatları sırasında etkinliklere ve 2015 Rugby Dünya Kupası maçlarına ev sahipliği yapan stat, EURO 2028 için de ev sahibi statlardan biri olarak doğrulandı.

Stadyumun uzun vadeli geleceği hâlâ netleşmiş değil. Sahipler Public Investment Fund, mevcut stadı yaklaşık 65.000 kapasiteye genişletme ya da yakınlarda potansiyel olarak 70.000 kişilik tamamen yeni bir stadyum inşa etme seçeneklerini değerlendiriyor, ancak henüz nihai bir karar verilmedi. Bu arada kulüp, anons sistemi yenilemesi ile yeni koltuklar ve yiyecek satış noktaları dahil olmak üzere kademeli iyileştirmelere odaklandı.