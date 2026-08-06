Newcastle, 2026/27 sezonuna Eddie Howe'un ayrılığının ve geçen sezonki hayal kırıklığı yaratan 12.'liğin ardından göreve getirilen yeni teknik direktör Matthias Jaissle yönetiminde giriyor. Bu sezon Avrupa kupaları olmadığı için odak noktası Premier League. GOAL, St James' Park'ta bilet almak için ihtiyacınız olan her şeyi derledi.
Newcastle United'ın 2026/27 Premier League fikstürünün tamamı
|Tarih ve Saat
|Karşılaşma
|Stadyum
|Organizasyon
|Bilet
|23 Ağustos 2026 Pazar, 16.30
|Newcastle United - Liverpool
|St James' Park (İç saha)
|Premier League
|Biletler
|29 Ağustos 2026 Cumartesi, 15.00
|Tottenham Hotspur - Newcastle United
|Tottenham Hotspur Stadium (Deplasman)
|Premier League
|Biletler
|5 Eylül 2026 Cumartesi, 15.00
|Newcastle United - Bournemouth
|St James' Park (İç saha)
|Premier League
|Biletler
|12 Eylül 2026 Cumartesi, 15.00
|Leeds United - Newcastle United
|Elland Road (Deplasman)
|Premier League
|Biletler
|19 Eylül 2026 Cumartesi, 15.00
|Newcastle United - Hull City
|St James' Park (İç saha)
|Premier League
|Biletler
|10 Ekim 2026 Cumartesi, 15.00
|Coventry City - Newcastle United
|Coventry Building Society Arena (Deplasman)
|Premier League
|Biletler
|17 Ekim 2026 Cumartesi, 15.00
|Newcastle United - Aston Villa
|St James' Park (İç saha)
|Premier League
|Biletler
|24 Ekim 2026 Cumartesi, 15.00
|Crystal Palace - Newcastle United
|Selhurst Park (Deplasman)
|Premier League
|Biletler
|31 Ekim 2026 Cumartesi, 16.00
|Newcastle United - Everton
|St James' Park (İç saha)
|Premier League
|Biletler
|7 Kasım 2026 Cumartesi, 15.00
|Fulham - Newcastle United
|Craven Cottage (Deplasman)
|Premier League
|Biletler
|21 Kasım 2026 Cumartesi, 15.00
|Newcastle United - Arsenal
|St James' Park (İç saha)
|Premier League
|Biletler
|28 Kasım 2026 Cumartesi, 15.00
|Brighton and Hove Albion - Newcastle United
|American Express Stadium (Deplasman)
|Premier League
|Biletler
|2 Aralık 2026 Çarşamba, 20.00
|Newcastle United - Manchester United
|St James' Park (İç saha)
|Premier League
|Biletler
|5 Aralık 2026 Cumartesi, 15.00
|Newcastle United - Sunderland (Tyne-Wear Derbisi)
|St James' Park (İç saha)
|Premier League
|Biletler
|12 Aralık 2026 Cumartesi, 15.00
|Ipswich Town - Newcastle United
|Portman Road (Deplasman)
|Premier League
|Biletler
|19 Aralık 2026 Cumartesi, 15.00
|Brentford - Newcastle United
|Gtech Community Stadium (Deplasman)
|Premier League
|Biletler
|26 Aralık 2026 Cumartesi, 15.00
|Newcastle United - Manchester City
|St James' Park (İç saha)
|Premier League
|Biletler
|30 Aralık 2026 Çarşamba, 20.00
|Newcastle United - Nottingham Forest
|St James' Park (İç saha)
|Premier League
|Biletler
|2 Ocak 2027 Cumartesi, 15.00
|Chelsea - Newcastle United
|Stamford Bridge (Deplasman)
|Premier League
|Biletler
|6 Ocak 2027 Çarşamba, 20.00
|Manchester United - Newcastle United
|Old Trafford (Deplasman)
|Premier League
|Biletler
|16 Ocak 2027 Cumartesi, 15.00
|Newcastle United - Fulham
|St James' Park (İç saha)
|Premier League
|Biletler
|23 Ocak 2027 Cumartesi, 15.00
|Arsenal - Newcastle United
|Emirates Stadium (Deplasman)
|Premier League
|Biletler
|30 Ocak 2027 Cumartesi, 15.00
|Newcastle United - Brighton and Hove Albion
|St James' Park (İç saha)
|Premier League
|Biletler
|6 Şubat 2027 Cumartesi, 15.00
|Everton - Newcastle United
|Hill Dickinson Stadium (Deplasman)
|Premier League
|Biletler
|10 Şubat 2027 Çarşamba, 20.00
|Newcastle United - Chelsea
|St James' Park (İç saha)
|Premier League
|Biletler
|20 Şubat 2027 Cumartesi, 15.00
|Manchester City - Newcastle United
|Etihad Stadium (Deplasman)
|Premier League
|Biletler
|27 Şubat 2027 Cumartesi, 15.00
|Newcastle United - Brentford
|St James' Park (İç saha)
|Premier League
|Biletler
|3 Mart 2027 Çarşamba, 20.00
|Nottingham Forest - Newcastle United
|The City Ground (Deplasman)
|Premier League
|Biletler
|13 Mart 2027 Cumartesi, 15.00
|Bournemouth - Newcastle United
|Vitality Stadium (Deplasman)
|Premier League
|Biletler
|20 Mart 2027 Cumartesi, 16.00
|Newcastle United - Leeds United
|St James' Park (İç saha)
|Premier League
|Biletler
|10 Nisan 2027 Cumartesi, 15.00
|Liverpool - Newcastle United
|Anfield (Deplasman)
|Premier League
|Biletler
|17 Nisan 2027 Cumartesi, 15.00
|Newcastle United - Tottenham Hotspur
|St James' Park (İç saha)
|Premier League
|Biletler
|24 Nisan 2027 Cumartesi, 15.00
|Newcastle United - Ipswich Town
|St James' Park (İç saha)
|Premier League
|Biletler
|1 Mayıs 2027 Cumartesi, 15.00
|Sunderland - Newcastle United (Tyne-Wear Derbisi)
|Stadium of Light (Deplasman)
|Premier League
|Biletler
|8 Mayıs 2027 Cumartesi, 15.00
|Newcastle United - Coventry City
|St James' Park (İç saha)
|Premier League
|Biletler
|15 Mayıs 2027 Cumartesi, 15.00
|Aston Villa - Newcastle United
|Villa Park (Deplasman)
|Premier League
|Biletler
|23 Mayıs 2027 Pazar, 15.00
|Newcastle United - Crystal Palace
|St James' Park (İç saha)
|Premier League
|Biletler
|30 Mayıs 2027 Pazar, 16.00
|Hull City - Newcastle United
|MKM Stadium (Deplasman)
|Premier League
|Biletler
Newcastle United biletleri nasıl alınır?
Maç günü biletleri hiçbir zaman genel satışa çıkmıyor, çünkü Mags üyeleri ve kombine sahipleri öncelikli satış dönemlerinde yerlerini aldıktan sonra talep arzı aşıyor.
Kulüp üyelikleri Mags+ (£47), Mags (£37) ve Junior Mags (£20) şeklinde. Mags+, öncelikli satın alma hakkı, sezon öncesi hazırlık maçlarına ücretsiz erişim ve kombine bekleme listesi kriterlerinde yer alma hakkını içeriyor.
StubHub gibi ikincil siteler, resmî kanallardaki biletler tükendiğinde alternatif sunuyor.
Newcastle United biletleri ne kadar?
Kulüp üzerinden yetişkin bilet fiyatları, rakibe ve koltuğun konumuna göre maç bazında £56 ile £75 arasında değişiyor.
En ucuz biletler genellikle aile bölümünde, Milburn Standı'nda 7. katın üst kısımlarında bulunuyor.
Fiyatlar, kulübün gelişen formunun etkisiyle üst üste son sezonlarda sırasıyla %5 ve %3,3 arttı.
St James' Park hakkında bilmeniz gereken her şey
1892'den bu yana Newcastle'ın evi olan St James' Park, 52.264 kapasiteye sahip ve İngiliz futbolunun en büyük 10. stadyumu konumunda. EURO 1996'da millî maçlara, 2012 Londra Olimpiyatları sırasında etkinliklere ve 2015 Rugby Dünya Kupası maçlarına ev sahipliği yapan stat, EURO 2028 için de ev sahibi statlardan biri olarak doğrulandı.
Stadyumun uzun vadeli geleceği hâlâ netleşmiş değil. Sahipler Public Investment Fund, mevcut stadı yaklaşık 65.000 kapasiteye genişletme ya da yakınlarda potansiyel olarak 70.000 kişilik tamamen yeni bir stadyum inşa etme seçeneklerini değerlendiriyor, ancak henüz nihai bir karar verilmedi. Bu arada kulüp, anons sistemi yenilemesi ile yeni koltuklar ve yiyecek satış noktaları dahil olmak üzere kademeli iyileştirmelere odaklandı.