Son dört sezonda iki kez Serie A şampiyonu olan Napoli, müzesine yeni kupalar eklemek istiyor. Bugün maç bileti alarak Scott McTominay, Kevin De Bruyne ve Rasmus Højlund gibi oyuncuları sahada izleyebilirsiniz.

2022/23 sezonunda 33 yıl aradan sonra ilk kez Serie A şampiyonluğuna ulaşan I Ciucciarelli (Küçük Eşekler), bu başarısını sürdürerek iki sezon sonra yeniden zirveye çıktı ve son sezonda ligi ikinci sırada bitirdi.

Yazın Antonio Conte'nin yerine göreve gelen Napoli'nin yeni teknik direktörü Massimiliano Allegri'nin takıma alışması biraz zaman almış olabilir. Ancak Roma ve Bodø/Glimt karşısında alınan son olumlu sonuçlar, Stadio Diego Armando Maradona'daki taraftarların moralini yükseltmiş olacak.

Napoli maçlarında nasıl yer bulabileceğinize ilişkin en güncel bilet bilgilerini GOAL aktarıyor: Biletlerin nereden satın alınabileceği, fiyatları ve daha fazlası.

Napoli'nin yaklaşan maçları

Tarih & saat (yerel) Maç Biletler Yer 28 Ekim Çarşamba (20.45) Serie A: Monza - Napoli Biletler Stadio Brianteo (Monza) 1 Kasım Pazar (20.45) Serie A: Juventus - Napoli Biletler Allianz Stadium (Torino) 4 Kasım Çarşamba (20.00) Şampiyonlar Ligi: Porto - Napoli Biletler Estádio do Dragão (Porto) 8 Kasım Pazar (12.30) Serie A: Napoli - Lazio Biletler Stadio Diego Armando Maradona (Napoli) 21 Kasım Pazar (20.45) Serie A: Napoli - Torino Biletler Stadio Diego Armando Maradona (Napoli) 24 Kasım Salı (20.00) Şampiyonlar Ligi: Manchester City - Napoli Biletler Etihad Stadium (Manchester) 29 Kasım Pazar (15.00) Serie A: Sassuolo - Napoli Biletler Mapei Stadium (Reggio Emilia) 5 Aralık Cumartesi (20.45) Serie A: Napoli - Lecce Biletler Stadio Diego Armando Maradona (Napoli) 8 Aralık Salı (21.00) Şampiyonlar Ligi: Napoli - Club Brugge Biletler Stadio Diego Armando Maradona (Napoli) 13 Aralık Pazar (20.45) Serie A: Napoli - AC Milan Biletler Stadio Diego Armando Maradona (Napoli) 16 Aralık Çarşamba (21.00) İtalya Kupası: Napoli - Fiorentina Daha sonra açıklanacak Stadio Diego Armando Maradona (Napoli) 20 Aralık Pazar (20.45) Serie A: Atalanta - Napoli Biletler New Balance Arena (Bergamo) 3 Ocak Pazar (18.00) Serie A: Parma - Napoli Biletler Stadio Ennio Tardini (Parma) 7 Ocak Perşembe (20.45) Serie A: Napoli - Cagliari Biletler Stadio Diego Armando Maradona (Napoli) 11 Ocak Pazartesi (20.45) Serie A: Udinese - Napoli Biletler Bluenergy Stadium (Udine)

Napoli biletleri nasıl alınır?

Resmî Napoli maç biletleri doğrudan TicketOne Napoli Portalı'ndan veya kulübün sitesinden satın alınabilir. Napoli'nin resmî bilet satış ortağı TicketOne'ı kullanmak için ücretsiz bir kullanıcı hesabı oluşturmak gerekir.

Biletler genellikle maçtan 7-10 gün önce satışa çıkar. Ancak önemli maçlarda veya özel karşılaşmalarda farklı takvimler uygulanabilir. Satış aşamaları şöyle:

1. aşama (Fan Stadium Card / Fidelity Card) : Ücretli sadakat kartı sahiplerine öncelikli erişim ve indirimli fiyatlar sunulur.

2. aşama (Premium üyeler) : Kulüp üyeleri, genel satış başlamadan önce biletlere erişebilir.

3. aşama (Genel satış) : Biletler TicketOne üzerinden herkese açılır. Juventus, Roma ve Inter gibi üst düzey rakiplere karşı oynanan ya da Şampiyonlar Ligi kapsamındaki yoğun talep gören maçların biletleri çoğu zaman 1. veya 2. aşamada tükenir ve genel satışa çıkmayabilir.

Taraftarlar Napoli maç biletlerini ikincil piyasadan da satın alabilir. StubHub, alternatif kanallardan yer bulmak isteyenler için önde gelen satış platformlarından biri ve son dakika bileti arayan taraftarlara güvenilir bir seçenek sunuyor.

Napoli biletleri ne kadar?

Stadio Diego Armando Maradona'daki resmî Napoli maç biletleri, tribün katına, bölümüne ve maçın önemine göre genellikle 20-275 avro arasında değişiyor. Sıradan maçlar bu aralığın alt ucunda yer alırken büyük Avrupa maçları veya öne çıkan karşılaşmalar daha yüksek fiyatlandırılıyor.

Tribün bölümleri ve kategorileri

Curva (Curva A & Curva B): Kalelerin arkasında yer alır; en coşkulu ultra gruplarına ve taraftarlara ev sahipliği yapar. Fiyatlar, alt düzeydeki sıradan maçlarda yaklaşık 20 avrodan başlayıp öne çıkan maçlarda ve Avrupa karşılaşmalarında daha yüksek seviyelere çıkar.

Distinti: Sahanın yan tarafı boyunca uzanır; orta fiyat kategorisinde, sahanın genelini iyi gören bir seçenektir.

Tribuna Nisida & Tribuna Posillipo: Orta saha çizgisinin iki yanında, birbirine bakan merkezî taç çizgileri boyunca yer alır. Stadyumun en rahat ve en pahalı koltukları burada bulunur; sahanın en kapsamlı manzarasını sunar. Önemli maçlarda en yüksek fiyat 275 avroya ulaşır.

Tribuna Family: Tribuna Nisida'nın alt katında yer alan, aileler için bütçe dostu bir seçenektir. Kulübün son duyurularına göre biletler yetişkin başına 14 avro, 12 yaşına kadar çocuklar için ise 10 avrodur.

Ek bilgi için kulübün resmî bilet portalını, güncel bilet durumunu öğrenmek içinse StubHub gibi ikincil satış sitelerini takip edin.

Stadio Diego Armando Maradona hakkında bilmeniz gereken her şey

Stadio Diego Armando Maradona, İtalya'nın en büyük üçüncü futbol stadyumu ve SSC Napoli'nin simgesel iç sahasıdır. Napoli'nin batısındaki Fuorigrotta semtinde bulunan 54.726 koltuklu bu stat, beton ve çimden çok daha fazlasıdır; futbolun, tutkunun ve Diego Maradona'nın sonsuz ruhunun buluştuğu din dışı bir mabettir.

Stadyumun inşaatına, savaşta ağır hasar gören Stadio Partenopeo'nun yerine geçmesi için 1952'de başlandı. Aralık 1959'da, ev sahibi Napoli'nin Juventus'u 2-1 yendiği maçla resmen açıldı.

Yapı, 1990 FIFA Dünya Kupası için büyük bir dönüşüm geçirdi: Tamamı koltuklu bir düzene kavuştu ve ünlü konsol çatısı eklendi. 2019 Yaz Üniversite Oyunları için 20 milyon avroya mal olan bir başka yenilemede ise eski koltuklar, Napoli Körfezi'nin renklerini yansıtan canlı deniz mavisi koltuklarla değiştirildi.

Futbol efsanesi Diego Maradona'nın hayatını kaybetmesinin ardından belediye meclisi, Aralık 2020'de stadın adını resmen Stadio San Paolo'dan Stadio Diego Armando Maradona'ya çevirdi.

Stadio Diego Armando Maradona'da unutulmaz anlar

İlk Scudetto (1987) : Napoli, stadyumda Fiorentina ile 1-1 berabere kalarak tarihindeki ilk Serie A şampiyonluğunu elde etti. Bu tarihî başarı, kuzeydeki zengin kulüplerin onlarca yıllık hâkimiyetini kırdı ve şehir genelinde tam anlamıyla bir hafta süren kutlamaları başlattı.

1989 UEFA Kupası yarı finali (Napoli - Bayern Münih) : Maç öncesinde Maradona, stadyum hoparlörlerinden Opus'un “Live Is Life” şarkısı yükselirken bağcıkları çözük ayakkabılarıyla dans edip top sektirerek seyircilere tarihin en ikonik maç önü ısınmasını sundu. Napoli 2-2 berabere kaldı, toplamda 4-2 kazanarak finale yükseldi ve ardından tek Avrupa kupasını kazandı.

1990 Dünya Kupası yarı finali (İtalya - Arjantin) : Futbol tarihinin duygusal açıdan belki de en karmaşık maçlarından biriydi. Napoli'nin bağrına bastığı Maradona, kendi kulübünün stadında İtalya'ya karşı Arjantin'e kaptanlık etti. Napolililerden Arjantin'i desteklemelerini istedi. Bunun üzerine ultras tribününde şu ünlü pankart açıldı: “Maradona, Napoli seni seviyor ama vatanımız İtalya.” Arjantin penaltılarla kazandı. Burası, İtalya'da Arjantin millî marşının yuhalanmadığı tek stattı.

Maradona adını taşıyan iki stadyum: Bu adı taşıyan tek stat Napoli'de değil. Buenos Aires'teki Argentinos Juniors'ın stadı da Diego'nun profesyonel kariyerine başladığı yere saygı amacıyla Estadio Diego Armando Maradona adını taşıyor.

Napoli'nin rekorları ve istatistikleri

1926'da kurulan SSC Napoli (Società Sportiva Calcio Napoli), İtalya'nın kültürel açıdan en önemli ve tarihî birikimi en zengin futbol kulüplerinden biridir.

Tutkulu güney şehri Napoli'de bulunan kulüp, iç saha maçlarını Stadio Diego Armando Maradona'da oynuyor. Napoli, Kuzey İtalya'nın futboldaki tarihî hâkimiyetini kırmasıyla tanınan güçlü bir bölgesel gururu temsil ediyor.

Kulübün kupaları ve öne çıkan başarıları

Serie A : 4 şampiyonluk (1986-87, 1989-90, 2022-23, 2024-25)

İtalya Kupası : 6 şampiyonluk (1961-62, 1975-76, 1986-87, 2011-12, 2013-14, 2019-20)

İtalya Süper Kupası : 3 şampiyonluk (1990, 2014, 2025)

UEFA Kupası (Avrupa Ligi) : 1 şampiyonluk (1988-89)

Oyuncuların bireysel rekorları

En çok maça çıkanlar: Marek Hamšík (520), Giuseppe Bruscolotti (508)

En çok gol atanlar: Dries Mertens (148), Lorenzo Insigne (122)

Efsanevi 10 numara

Napoli, Diego Maradona'nın ayrılışının ve şehir üzerindeki kalıcı etkisinin ardından onun onuruna 10 numaralı formayı resmen emekliye ayırdı. Kulüpte hiçbir oyuncu bu formayı bir daha giymeyecek.

İflastan zirveye

Napoli, 2004'te tamamen iflas etti ve üçüncü kademe olan Serie C1'e düştü. Film yapımcısı Aurelio De Laurentiis kulübü satın aldı, geçici olarak 'Napoli Soccer' adıyla yeniden ayağa kaldırdı ve futbolun elitleri arasına tarihî dönüşünü sağladı.

Eşek maskotu

Kulübün ilk armasında görkemli bir at yer alsa da felaketle sonuçlanan ilk sezonun ardından yerel halk, takımın “anıran bir eşek” (O Ciuccio) olduğu şakasını yapmaya başladı. Kulüp buna alınmak yerine mizahı benimsedi ve eşeği resmî maskotu yaptı.



