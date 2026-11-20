Son dört sezonun ikisinde Serie A şampiyonu olan Napoli, müzesine yeni kupalar eklemek istiyor. Bugün maç bileti alarak Scott McTominay, Kevin De Bruyne ve Rasmus Højlund gibi oyuncuları sahada izleyebilirsiniz.

2022/23 sezonunda 33 yıl sonra ilk kez Serie A şampiyonluğunu kazanan I Ciucciarelli (Küçük Eşekler), iki sezon sonra yeniden zirveye çıktı ve son sezonda ligi ikinci sırada bitirdi.

Yaz aylarında Antonio Conte'nin yerine göreve gelen Napoli'nin yeni teknik direktörü Massimiliano Allegri'nin takıma alışması biraz zaman almış olabilir. Ancak ligde ve Avrupa'da son dönemde alınan olumlu sonuçlar, Stadio Diego Armando Maradona tribünlerinde moralleri yükseltmiş olacak.

GOAL, Napoli maçlarında nereden ve ne kadara bilet alabileceğiniz dâhil, yerinizi ayırtmak için ihtiyaç duyacağınız en güncel bilgileri sunuyor.

Napoli'nin yaklaşan maçları

Tarih ve saat (yerel) Maç Biletler Yer 21 Kasım Cumartesi (20.45) Serie A: Napoli - Torino Biletler Stadio Diego Armando Maradona (Napoli) 24 Kasım Salı (20.00) Şampiyonlar Ligi: Manchester City - Napoli Biletler Etihad Stadium (Manchester) 29 Kasım Pazar (15.00) Serie A: Sassuolo - Napoli Biletler Mapei Stadium (Reggio Emilia) 5 Aralık Cumartesi (20.45) Serie A: Napoli - Lecce Biletler Stadio Diego Armando Maradona (Napoli) 8 Aralık Salı (21.00) Şampiyonlar Ligi: Napoli - Club Brugge Biletler Stadio Diego Armando Maradona (Napoli) 13 Aralık Pazar (20.45) Serie A: Napoli - AC Milan Biletler Stadio Diego Armando Maradona (Napoli) 16 Aralık Çarşamba (21.00) Coppa Italia: Napoli - Fiorentina Henüz açıklanmadı Stadio Diego Armando Maradona (Napoli) 20 Aralık Pazar (20.45) Serie A: Atalanta - Napoli Biletler New Balance Arena (Bergamo) 3 Ocak Pazar (18.00) Serie A: Parma - Napoli Biletler Stadio Ennio Tardini (Parma) 7 Ocak Perşembe (20.45) Serie A: Napoli - Cagliari Biletler Stadio Diego Armando Maradona (Napoli) 11 Ocak Pazartesi (20.45) Serie A: Udinese - Napoli Biletler Bluenergy Stadium (Udine)

Napoli biletleri nasıl alınır?

Resmî Napoli maç biletleri, TicketOne Napoli Portalı veya kulübün sitesi üzerinden doğrudan satın alınabilir. Napoli'nin resmî bilet satış ortağı TicketOne'ı kullanmak için ücretsiz bir kullanıcı hesabı açılması gerekiyor.

Biletler genellikle maçtan 7 ila 10 gün önce satışa çıkıyor. Ancak önemli maçlarda veya özel karşılaşmalarda takvim farklı olabilir. Satış aşamaları şöyle:

1. aşama (Fan Stadium Card / Fidelity Card) : Ücretli sadakat kartı sahiplerine öncelikli erişim ve indirimli fiyatlar.

: Ücretli sadakat kartı sahiplerine öncelikli erişim ve indirimli fiyatlar. 2. aşama (Premium üyeler) : Genel satış başlamadan önce kulüp üyelerine erişim.

: Genel satış başlamadan önce kulüp üyelerine erişim. 3. aşama (Genel satış): TicketOne üzerinden herkese açık satış. Juventus, Roma ve Inter gibi üst düzey rakiplere karşı oynanan maçlar veya Şampiyonlar Ligi karşılaşmaları, yoğun talep nedeniyle çoğu zaman 1. ya da 2. aşamada tükeniyor ve genel satışa çıkmayabiliyor.

Taraftarlar Napoli maç biletlerini ikincil piyasadan da satın alabilir. StubHub, alternatif kanallardan bilet arayanlar için önde gelen satış platformlarından biri ve son dakika bileti almak isteyen taraftarlara güvenilir bir seçenek sunuyor.

Napoli biletleri ne kadar?

Stadio Diego Armando Maradona'daki resmî Napoli maç biletleri, tribün katına, bölüme ve karşılaşmanın önemine göre genellikle 20 € ile 275 € arasında değişiyor. Olağan maçlar bu aralığın alt ucunda yer alırken büyük Avrupa maçları ve öne çıkan karşılaşmalar daha yüksek fiyatlandırılıyor.

Tribün bölümleri ve kategorileri

Curva (Curva A & Curva B): Kalelerin arkasında yer alır; en coşkulu ultras gruplarına ve taraftarlara ev sahipliği yapar. Fiyatlar, alt düzeydeki olağan maçlarda yaklaşık 20 €'dan başlayıp öne çıkan karşılaşmalarda ve Avrupa maçlarında yükselir.

Distinti: Sahanın yan tarafı boyunca uzanır; orta fiyat kategorisinde sahayı genel olarak iyi gören koltuklar sunar.

Tribuna Nisida & Tribuna Posillipo: Orta saha çizgisinin iki yanında, birbirine bakan taç çizgileri boyunca yer alır. Statta en kapsamlı görüşü sunan bu koltuklar, aynı zamanda en konforlu ve en pahalı olanlardır. Önemli maçlarda en yüksek fiyat 275 €'ya ulaşır.

Tribuna Family: Tribuna Nisida'nın alt katında yer alır ve aileler için bütçe dostu bir seçenektir. Kulübün son duyurularına göre biletler yetişkinler için 14 €, 12 yaşına kadar çocuklar için 10 €'dur.

Ek bilgiler için kulübün resmî bilet portalını, güncel bilet bulunabilirliği içinse StubHub gibi ikincil satış sitelerini takip edin.

Stadio Diego Armando Maradona hakkında bilmeniz gereken her şey

Stadio Diego Armando Maradona, İtalya'nın en büyük üçüncü futbol stadı ve SSC Napoli'nin simgesel evidir. Napoli'nin batısındaki Fuorigrotta semtinde bulunan, tamamı koltuklu 54.726 kişilik bu stat, beton ve çimden çok daha fazlasıdır: Futbolun, tutkunun ve Diego Maradona'nın ölümsüz ruhunun buluştuğu, dinî olmayan bir mabet.

Stadın inşasına, savaşta hasar gören Stadio Partenopeo'nun yerini alması için 1952'de başlandı. Aralık 1959'da, ev sahibi Napoli'nin Juventus'u 2-1 yendiği maçla resmen açıldı.

Stat, 1990 FIFA Dünya Kupası için büyük bir dönüşüm geçirdi: Tamamı koltuklu hâle getirildi ve ünlü konsol çatısı eklendi. 2019 Yaz Üniversite Oyunları için 20 milyon €'ya mal olan bir başka yenilemede ise eski koltuklar, Napoli Körfezi'nin renklerini yansıtan canlı deniz mavisi koltuklarla değiştirildi.

Futbol efsanesi Diego Maradona'nın ölümünün ardından belediye meclisi, Aralık 2020'de stadın adını resmen Stadio San Paolo'dan Stadio Diego Armando Maradona'ya çevirdi.

Stadio Diego Armando Maradona'da unutulmaz anlar

İlk Scudetto (1987) : Napoli, statta Fiorentina ile 1-1 berabere kalarak tarihindeki ilk Serie A şampiyonluğunu kazandı. Bu tarihî zafer, varlıklı kuzey kulüplerinin onlarca yıllık hâkimiyetine son verdi ve şehir genelinde kelimenin tam anlamıyla bir hafta süren karnavalı başlattı.

: Napoli, statta Fiorentina ile 1-1 berabere kalarak tarihindeki ilk Serie A şampiyonluğunu kazandı. Bu tarihî zafer, varlıklı kuzey kulüplerinin onlarca yıllık hâkimiyetine son verdi ve şehir genelinde kelimenin tam anlamıyla bir hafta süren karnavalı başlattı. 1989 UEFA Kupası yarı finali (Napoli - Bayern Münih) : Maradona, başlama vuruşundan önce, stat hoparlörlerinden Opus'un “Live Is Life” şarkısı çalarken bağcıkları çözük ayakkabılarıyla dans edip top sektirerek seyircilere tarihin en ikonik maç önü ısınmasını sundu. Napoli 2-2 berabere kaldı, toplamda 4-2 kazanarak yoluna devam etti ve ardından tek Avrupa kupasını kazandı.

: Maradona, başlama vuruşundan önce, stat hoparlörlerinden Opus'un “Live Is Life” şarkısı çalarken bağcıkları çözük ayakkabılarıyla dans edip top sektirerek seyircilere tarihin en ikonik maç önü ısınmasını sundu. Napoli 2-2 berabere kaldı, toplamda 4-2 kazanarak yoluna devam etti ve ardından tek Avrupa kupasını kazandı. 1990 Dünya Kupası yarı finali (İtalya - Arjantin): Futbol tarihinin duygusal açıdan belki de en karmaşık maçlarından biri. Napoli'nin bağrına bastığı Maradona, kendi kulübünün stadında Arjantin'in kaptanı olarak İtalya'ya karşı sahaya çıktı. Napolililerden Arjantin'i desteklemelerini istedi. Bunun üzerine ultras gruplarının ünlü pankartı açıldı: "Maradona, Napoli seni seviyor ama vatanımız İtalya." Arjantin penaltılarla kazandı. Burası, Arjantin millî marşının yuhalanmadığı tek İtalya stadıydı.

Maradona adını taşıyan iki stat: Bu adı taşıyan tek stat Napoli'de değil. Buenos Aires'teki Argentinos Juniors'ın stadının adı da Diego'nun profesyonel kariyerine başladığı yere ithafen Estadio Diego Armando Maradona.

Napoli rekorları ve istatistikleri

1926'da kurulan SSC Napoli (Società Sportiva Calcio Napoli), İtalya'nın kültürel açıdan en önemli ve köklü futbol kulüplerinden biri.

Futbol tutkusuyla tanınan güney şehri Napoli'de bulunan kulüp, iç saha maçlarını Stadio Diego Armando Maradona'da oynuyor. Napoli, Kuzey İtalya'nın futboldaki tarihî hâkimiyetini kırmasıyla da bilinen güçlü bir bölgesel gururu temsil ediyor.

Kulübün öne çıkan başarıları ve kupaları

Serie A : 4 şampiyonluk (1986-87, 1989-90, 2022-23, 2024-25)

: 4 şampiyonluk (1986-87, 1989-90, 2022-23, 2024-25) Coppa Italia : 6 şampiyonluk (1961-62, 1975-76, 1986-87, 2011-12, 2013-14, 2019-20)

: 6 şampiyonluk (1961-62, 1975-76, 1986-87, 2011-12, 2013-14, 2019-20) Supercoppa Italiana : 3 şampiyonluk (1990, 2014, 2025)

: 3 şampiyonluk (1990, 2014, 2025) UEFA Kupası (Avrupa Ligi): 1 şampiyonluk (1988-89)

Bireysel oyuncu rekorları

En fazla maç: Marek Hamšík (520), Giuseppe Bruscolotti (508)

En fazla gol: Dries Mertens (148), Lorenzo Insigne (122)

Efsanevi 10 numara

Diego Maradona'nın ayrılışının ve şehirde bıraktığı kalıcı etkinin ardından Napoli, onun onuruna 10 numaralı formayı resmen emekliye ayırdı. Kulüpte hiçbir oyuncu bu formayı bir daha giymeyecek.

İflastan zirveye

Napoli, 2004'te tamamen iflas etti ve Serie C1'e (üçüncü kademe) düştü. Film yapımcısı Aurelio De Laurentiis kulübü satın aldı, geçici olarak 'Napoli Soccer' adıyla yeniden ayağa kaldırdı ve futbolun seçkinleri arasına tarihî dönüşünü sağladı.

Eşek maskotu

Kulübün ilk armasında görkemli bir at yer alsa da felaketle sonuçlanan ilk sezonun ardından bölge halkı takımın "anıran bir eşek" (O Ciuccio) olduğu şakasını yapmaya başladı. Kulüp buna alınmak yerine espriyi benimsedi ve eşeği resmî maskotu yaptı.