Son dört sezonda iki kez Serie A şampiyonu olan Napoli, müzesine yeni kupalar eklemenin peşinde. Bugün maç bileti alarak Scott McTominay, Kevin De Bruyne ve Rasmus Højlund gibi isimleri sahada izleyebilirsiniz.

2022/23 sezonunda 33 yıl aradan sonra ilk kez Serie A şampiyonluğunu kazanan I Ciucciarelli (Küçük Eşekler), iki sezon sonra yeniden zirveye çıktı ve son sezonda ligi ikinci sırada tamamladı.

Yazın Antonio Conte'nin yerine göreve gelen Napoli'nin yeni teknik direktörü Massimiliano Allegri'nin uyum sağlaması biraz zaman almış olabilir. Ancak ligde ve Avrupa'da alınan son olumlu sonuçlar, Stadio Diego Armando Maradona'daki taraftarların moralini yükseltmiş olmalı.

GOAL, Napoli maçlarında nasıl yer bulabileceğiniz, biletleri nereden satın alabileceğiniz, fiyatları ve daha fazlası hakkında en güncel bilgileri sunuyor.

Napoli'nin yaklaşan maçları

Tarih ve saat (yerel) Maç Biletler Yer 1 Kasım Pazar (20.45) Serie A: Juventus - Napoli Biletler Allianz Stadium (Torino) 4 Kasım Çarşamba (20.00) Şampiyonlar Ligi: Porto - Napoli Biletler Estádio do Dragão (Porto) 8 Kasım Pazar (12.30) Serie A: Napoli - Lazio Biletler Stadio Diego Armando Maradona (Napoli) 21 Kasım Pazar (20.45) Serie A: Napoli - Torino Biletler Stadio Diego Armando Maradona (Napoli) 24 Kasım Salı (20.00) Şampiyonlar Ligi: Manchester City - Napoli Biletler Etihad Stadium (Manchester) 29 Kasım Pazar (15.00) Serie A: Sassuolo - Napoli Biletler Mapei Stadium (Reggio Emilia) 5 Aralık Cumartesi (20.45) Serie A: Napoli - Lecce Biletler Stadio Diego Armando Maradona (Napoli) 8 Aralık Salı (21.00) Şampiyonlar Ligi: Napoli - Club Brugge Biletler Stadio Diego Armando Maradona (Napoli) 13 Aralık Pazar (20.45) Serie A: Napoli - AC Milan Biletler Stadio Diego Armando Maradona (Napoli) 16 Aralık Çarşamba (21.00) Coppa Italia: Napoli - Fiorentina Açıklanacak Stadio Diego Armando Maradona (Napoli) 20 Aralık Pazar (20.45) Serie A: Atalanta - Napoli Biletler New Balance Arena (Bergamo) 3 Ocak Pazar (18.00) Serie A: Parma - Napoli Biletler Stadio Ennio Tardini (Parma) 7 Ocak Perşembe (20.45) Serie A: Napoli - Cagliari Biletler Stadio Diego Armando Maradona (Napoli) 11 Ocak Pazartesi (20.45) Serie A: Udinese - Napoli Biletler Bluenergy Stadium (Udine)

Napoli biletleri nasıl alınır?

Resmî Napoli maç biletleri, TicketOne Napoli Portalı veya kulübün sitesi üzerinden doğrudan satın alınabilir. Napoli'nin resmî bilet satış ortağı TicketOne'ı kullanmak için ücretsiz bir kullanıcı hesabı oluşturmanız gerekir.

Biletler genellikle maçtan 7 ila 10 gün önce satışa çıkar. Ancak büyük maçlarda veya özel karşılaşmalarda farklı takvimler uygulanabilir. Satış aşamaları şöyledir:

1. aşama (Fan Stadium Card / Fidelity Card) : Ücretli taraftar kartı sahiplerine öncelikli erişim ve indirimli fiyatlar.

: Ücretli taraftar kartı sahiplerine öncelikli erişim ve indirimli fiyatlar. 2. aşama (Premium Üyeler) : Genel satıştan önce kulüp üyelerine erişim.

: Genel satıştan önce kulüp üyelerine erişim. 3. aşama (Genel satış): TicketOne üzerinden herkese açık satış. Juventus, Roma ve Inter gibi üst düzey rakiplere karşı oynanan veya Şampiyonlar Ligi kapsamındaki yoğun talep gören maçların biletleri çoğu zaman 1. ya da 2. aşamada tükenir ve genel satışa çıkmayabilir.

Taraftarlar ayrıca Napoli maç biletlerini ikincil piyasadan satın alabilir. StubHub, alternatif kanallardan yer bulmak isteyenler için önde gelen platformlardan biri ve son dakika bileti arayan taraftarlara güvenilir bir seçenek sunuyor.

Napoli biletleri ne kadar?

Stadio Diego Armando Maradona'daki resmî Napoli maç biletleri, tribün katına, bölüme ve karşılaşmanın önemine göre genellikle 20 ila 275 avro arasında değişiyor. Olağan maçlar daha düşük, büyük Avrupa maçları ve öne çıkan karşılaşmalar ise daha yüksek fiyatlandırılıyor.

Tribün bölümleri ve kategorileri

Curva (Curva A & Curva B): Kalelerin arkasında bulunur; en coşkulu ultras grupları ve taraftarlar burada yer alır. Fiyatlar, alt düzeydeki olağan maçlarda yaklaşık 20 avrodan başlayıp öne çıkan karşılaşmalarda ve Avrupa maçlarında daha yüksek tutarlara çıkar.

Distinti: Sahanın yan tarafı boyunca uzanır; orta fiyat aralığında, sahanın genelini iyi gören bir seçenek sunar.

Tribuna Nisida & Tribuna Posillipo: Orta saha çizgisinin iki yanında, birbirine bakan taç çizgileri boyunca yer alır. Stadyumun en rahat ve en pahalı koltukları burada bulunur; sahanın en kapsamlı görünümünü sunar. Önemli maçlarda en yüksek fiyatlar 275 avroya ulaşır.

Tribuna Family: Tribuna Nisida'nın alt katında yer alır ve aileler için bütçe dostu bir seçenektir. Kulübün son duyurularına göre biletler yetişkinler için 14, 12 yaşına kadar çocuklar için 10 avrodur.

Ek bilgiler için kulübün resmî bilet portalını, güncel bilet bulunabilirliği içinse StubHub gibi ikincil satış sitelerini takip edin.

Stadio Diego Armando Maradona hakkında bilmeniz gereken her şey

Stadio Diego Armando Maradona, İtalya'nın en büyük üçüncü futbol stadyumu ve SSC Napoli'nin simgeleşmiş evidir. Napoli'nin batısındaki Fuorigrotta semtinde bulunan, tamamı koltuklu 54.726 kişilik bu stat, beton ve çimden çok daha fazlasıdır: Futbolun, tutkunun ve Diego Maradona'nın ölümsüz ruhunun buluştuğu seküler bir tapınaktır.

Savaşta ağır hasar gören Stadio Partenopeo'nun yerine yapılacak stadyumun inşaatı 1952'de başladı. Stadyum, Aralık 1959'da Napoli ile Juventus arasında oynanan ve ev sahibinin 2-1 kazandığı maçla resmen açıldı.

Yapı, 1990 FIFA Dünya Kupası için büyük bir dönüşüm geçirdi; tamamı koltuklu hâle getirildi ve ünlü konsol çatısı eklendi. 2019 Yaz Üniversite Oyunları için 20 milyon avroya mal olan bir başka kapsamlı yenilemede ise eski koltukların yerine Napoli Körfezi'nin renklerini yansıtan canlı deniz mavisi koltuklar yerleştirildi.

Futbol efsanesi Diego Maradona'nın vefatının ardından belediye meclisi, Aralık 2020'de stadyumun adını resmen Stadio San Paolo'dan Stadio Diego Armando Maradona'ya değiştirdi.

Stadio Diego Armando Maradona'da unutulmaz anlar

İlk Scudetto (1987) : Napoli, stadyumda Fiorentina ile 1-1 berabere kalarak tarihindeki ilk Serie A şampiyonluğunu kazandı. Bu tarihî başarı, zengin kuzey kulüplerinin onlarca yıldır süren hâkimiyetini sona erdirdi ve şehir genelinde kelimenin tam anlamıyla bir hafta süren karnavalı başlattı.

: Napoli, stadyumda Fiorentina ile 1-1 berabere kalarak tarihindeki ilk Serie A şampiyonluğunu kazandı. Bu tarihî başarı, zengin kuzey kulüplerinin onlarca yıldır süren hâkimiyetini sona erdirdi ve şehir genelinde kelimenin tam anlamıyla bir hafta süren karnavalı başlattı. 1989 UEFA Kupası yarı finali (Napoli - Bayern Münih) : Maç başlamadan önce Maradona, stadyum hoparlörlerinden Opus'un “Live Is Life” şarkısı çalarken bağcıkları çözük ayakkabılarıyla dans edip top sektirerek taraftarlara tarihin en ikonik maç öncesi ısınmalarından birini sundu. Napoli, 2-2 berabere kaldı (toplamda 4-2 kazandı) ve ardından tek Avrupa kupasını kazandı.

: Maç başlamadan önce Maradona, stadyum hoparlörlerinden Opus'un “Live Is Life” şarkısı çalarken bağcıkları çözük ayakkabılarıyla dans edip top sektirerek taraftarlara tarihin en ikonik maç öncesi ısınmalarından birini sundu. Napoli, 2-2 berabere kaldı (toplamda 4-2 kazandı) ve ardından tek Avrupa kupasını kazandı. 1990 Dünya Kupası yarı finali (İtalya - Arjantin): Futbol tarihinin duygusal açıdan belki de en karmaşık maçlarından biriydi. Napoli'nin bağrına bastığı Maradona, kendi kulübünün stadında İtalya'ya karşı Arjantin'in kaptanlığını yaptı. Napolililerden Arjantin'i desteklemelerini istedi; bunun üzerine ultras grupları şu ünlü pankartı açtı: “Maradona, Napoli seni seviyor ama vatanımız İtalya.” Arjantin penaltılarla kazandı ve burası, Arjantin millî marşının yuhalanmadığı İtalya'daki tek stat oldu.

İki Maradona stadyumu: Bu adı taşıyan tek stat Napoli'de değil. Buenos Aires'teki Argentinos Juniors'ın stadı da Diego'nun profesyonel kariyerine başladığı yeri onurlandırmak üzere Estadio Diego Armando Maradona adını taşıyor.

Napoli rekorları ve istatistikleri

1926'da kurulan SSC Napoli (Società Sportiva Calcio Napoli), İtalya'nın kültürel açıdan en önemli ve köklü futbol kulüplerinden biridir.

Güneydeki tutkulu Napoli şehrinde bulunan kulüp, iç saha maçlarını Stadio Diego Armando Maradona'da oynuyor. Napoli, Kuzey İtalya'nın futboldaki tarihî hâkimiyetini yıkarak güçlü bir bölgesel gururun temsilcisi oldu.

Kulübün başarıları ve öne çıkan kupaları

Serie A : 4 şampiyonluk (1986-87, 1989-90, 2022-23, 2024-25)

: 4 şampiyonluk (1986-87, 1989-90, 2022-23, 2024-25) Coppa Italia : 6 şampiyonluk (1961-62, 1975-76, 1986-87, 2011-12, 2013-14, 2019-20)

: 6 şampiyonluk (1961-62, 1975-76, 1986-87, 2011-12, 2013-14, 2019-20) Supercoppa Italiana : 3 şampiyonluk (1990, 2014, 2025)

: 3 şampiyonluk (1990, 2014, 2025) UEFA Kupası (Avrupa Ligi): 1 şampiyonluk (1988-89)

Bireysel oyuncu rekorları

En çok maça çıkanlar: Marek Hamšík (520), Giuseppe Bruscolotti (508)

En çok gol atanlar: Dries Mertens (148), Lorenzo Insigne (122)

Kutsal 10 numara

Diego Maradona'nın kulüpten ayrılmasının ardından Napoli, şehre bıraktığı kalıcı etkinin anısına 10 numaralı formayı resmen emekliye ayırdı. Kulüpte bir daha hiçbir oyuncu bu numarayı giymeyecek.

İflastan zirveye

Napoli, 2004'te tamamen iflas etti ve üçüncü kademe olan Serie C1'e düştü. Film yapımcısı Aurelio De Laurentiis kulübü satın aldı, geçici olarak 'Napoli Soccer' adıyla yeniden ayağa kaldırdı ve futbolun elit düzeyine tarihî dönüşünü sağladı.

Eşek maskotu

Kulübün ilk armasında görkemli bir at yer alsa da felaketle sonuçlanan ilk sezonun ardından yerel halk, takımın “anıran bir eşek” (O Ciuccio) olduğu yönünde şakalar yapmaya başladı. Kulüp buna alınmak yerine espriyi benimsedi ve eşeği resmî maskotu yaptı.