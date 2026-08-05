Mohamed Salah'ı görmek için Trabzonspor bileti nasıl alınır: 2026/27 Süper Lig fiyatları ve fikstürü

Trabzonspor, Mohamed Salah ile Türkiye'ye yaptığı ses getiren bonservissiz transferin ardından iki yıllık sözleşme üzerinde anlaşarak bu yaz dünya futbolundaki en büyük transfer çalımlarından birine imza attı. Mısırlı süper yıldızın Karadeniz kıyısına gelişi, Trendyol Süper Lig'de büyük yankı uyandırdı ve Trabzonspor'u 2026/27 sezonunda Avrupa futbolunun en çok konuşulan takımlarından biri haline getirdi.

Salah'ı Trabzonspor formasıyla izlemek isteyenler için iç saha bileti talebinin anında patlaması bekleniyor, ancak GOAL yanınızda. Güncellenmiş maç takvimlerinden bilet fiyat kategorilerine, hızlı koltuk bulmaya yönelik içeriden tavsiyelere kadar bu rehber, Mohamed Salah'ı tribünden izlemek için stadyumdaki yerinizi nasıl alacağınıza dair bilmeniz gereken her şeyi içeriyor.

Mohamed Salah'ın Trabzonspor'a transferi hakkında bildiklerimiz

Mohamed Salah, Liverpool'da geçirdiği dokuz yılın ardından 442 maçta 257 gol atıp Premier League ikonu haline geldikten sonra serbest oyuncu olarak Trabzonspor'a transferini tamamladı. 34 yaşındaki forvet, Anfield'daki sözleşmesinin karşılıklı anlaşmayla erken sona ermesinin ardından boşa çıktı. Beşiktaş'a transferi güçlü şekilde gündeme gelmişti ancak bu anlaşma mali ve imaj hakları konusundaki anlaşmazlıklar nedeniyle çöktü ve bu da Trabzonspor'un çarpıcı bir transfer çalımı atmasının önünü açtı.

Salah, sağlık kontrolleri için İstanbul'a geldikten sonra iki yıllık sözleşmenin resmiyet kazanması için Trabzon'a geçti. Geçen sezon Süper Lig'i üçüncü sırada tamamlayarak Avrupa Ligi bileti alan Trabzonspor'a katılan yıldız oyuncu, şimdi kulübün 2021/22'den bu yana ilk lig şampiyonluğu hedefinin lideri olacak.

Salah'ın Liverpool'daki 2024/25 sezonu, Premier League tarihinin en büyük bireysel sezonlarından biriydi; aynı sezonda Gol Krallığı'nı, Playmaker Award'u ve Premier League Sezonun Oyuncusu ödülünü kazandı. Daha önce hiçbir oyuncunun başaramadığı bu başarı, onun Papara Park'a gelişiyle birlikte Trabzonspor'un 2026/27 iç saha maçlarını Türk futbolunun en gözde biletleri arasına sokuyor.

Trabzonspor ne zaman oynuyor?

Trabzonspor, 2026/27 sezonu boyunca yoğun bir iç saha fikstüründe Trendyol Süper Lig'de mücadele ederken Türkiye Kupası'nda da muhtemel bir serüven yaşayacak.

Tarih ve Saat Maç Stadyum Biletler 15 Ağustos 2026 Cumartesi · 16:00 Kasımpaşa - Trabzonspor Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu, İstanbul Biletler 23 Ağustos 2026 Pazar · 17:00 Trabzonspor - Başakşehir Papara Park, Trabzon Biletler 30 Ağustos 2026 Pazar · 17:00 Amed Sportif - Trabzonspor Diyarbakır Stadyumu, Diyarbakır Biletler 6 Eylül 2026 Pazar · 17:00 Trabzonspor - Gençlerbirliği Papara Park, Trabzon Biletler 13 Eylül 2026 Pazar · 17:00 Konyaspor - Trabzonspor Konya Büyükşehir Stadyumu, Konya Biletler 20 Eylül 2026 Pazar · 17:00 Trabzonspor - Galatasaray Papara Park, Trabzon Biletler 11 Ekim 2026 Pazar · 17:00 Samsunspor - Trabzonspor Samsun 19 Mayıs Stadyumu, Samsun Biletler 18 Ekim 2026 Pazar · 17:00 Trabzonspor - Beşiktaş Papara Park, Trabzon Biletler 25 Ekim 2026 Pazar · 18:00 Rizespor - Trabzonspor Çaykur Didi Stadyumu, Rize Biletler 1 Kasım 2026 Pazar · 18:00 Trabzonspor - Gaziantep FK Papara Park, Trabzon Biletler 8 Kasım 2026 Pazar · 18:00 Alanyaspor - Trabzonspor Alanya Oba Stadyumu, Antalya Biletler 22 Kasım 2026 Pazar · 18:00 Trabzonspor - Eyüpspor Papara Park, Trabzon Biletler 29 Kasım 2026 Pazar · 18:00 Göztepe - Trabzonspor Gürsel Aksel Stadyumu, İzmir Biletler 6 Aralık 2026 Pazar · 18:00 Trabzonspor - Çorum FK Papara Park, Trabzon Biletler 13 Aralık 2026 Pazar · 18:00 Fenerbahçe - Trabzonspor Şükrü Saracoğlu Stadyumu, İstanbul Biletler 20 Aralık 2026 Pazar · 18:00 Trabzonspor - Kocaelispor Papara Park, Trabzon Biletler 17 Ocak 2027 Pazar · 18:00 Erzurumspor FK - Trabzonspor Kazım Karabekir Stadyumu, Erzurum Biletler 24 Ocak 2027 Pazar · 18:00 Trabzonspor - Kasımpaşa Papara Park, Trabzon Biletler 31 Ocak 2027 Pazar · 18:00 Başakşehir - Trabzonspor Başakşehir Fatih Terim Stadyumu, İstanbul Biletler 7 Şubat 2027 Pazar · 18:00 Trabzonspor - Amed Sportif Papara Park, Trabzon Biletler 14 Şubat 2027 Pazar · 18:00 Gençlerbirliği - Trabzonspor Eryaman Stadyumu, Ankara Biletler 21 Şubat 2027 Pazar · 18:00 Trabzonspor - Konyaspor Papara Park, Trabzon Biletler 28 Şubat 2027 Pazar · 18:00 Galatasaray - Trabzonspor RAMS Park, İstanbul Biletler 7 Mart 2027 Pazar · 18:00 Trabzonspor - Samsunspor Papara Park, Trabzon Biletler 14 Mart 2027 Pazar · 18:00 Beşiktaş - Trabzonspor Tüpraş Stadyumu (Vodafone Park), İstanbul Biletler 21 Mart 2027 Pazar · 18:00 Trabzonspor - Rizespor Papara Park, Trabzon Biletler 4 Nisan 2027 Pazar · 17:00 Gaziantep FK - Trabzonspor Gaziantep Stadyumu, Gaziantep Biletler 11 Nisan 2027 Pazar · 17:00 Trabzonspor - Alanyaspor Papara Park, Trabzon Biletler 18 Nisan 2027 Pazar · 17:00 Eyüpspor - Trabzonspor Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu, İstanbul Biletler 25 Nisan 2027 Pazar · 17:00 Trabzonspor - Göztepe Papara Park, Trabzon Biletler 2 Mayıs 2027 Pazar · 17:00 Çorum FK - Trabzonspor Çorum Şehir Stadyumu, Çorum Biletler 9 Mayıs 2027 Pazar · 17:00 Trabzonspor - Fenerbahçe Papara Park, Trabzon Biletler 16 Mayıs 2027 Pazar · 17:00 Kocaelispor - Trabzonspor Kocaeli Stadyumu, Kocaeli Biletler 23 Mayıs 2027 Pazar · 17:00 Trabzonspor - Erzurumspor FK Papara Park, Trabzon Biletler

Trabzonspor biletleri nereden alınır?

Trabzonspor maçları için bilet almak, kulübün resmi kanalları ya da yetkili ikincil bilet platformları üzerinden mümkün. Türkiye'deki resmi satışlar, üst düzey Türk futbol ligelerinde uygulanan zorunlu taraftar kimliklendirme ve biletleme sistemi olan Passolig üzerinden yürütülüyor. Taraftarların, genel satış dönemlerinde biletleri doğrudan kulübün bilet satış sistemi üzerinden alabilmek için genellikle Trabzonspor'la bağlantılı aktif bir Passolig kartına sahip olması gerekiyor.

Ancak yerel bir Passolig kartı edinmek ve resmi ön satış sıralarında ilerlemek, Türkiye'ye tek bir hafta sonu maçı için gelen uluslararası taraftarlar ya da turistler açısından çoğu zaman zorlayıcı olabiliyor. Salah transferinin ardından kulübe yönelik küresel ilginin artmasıyla bu zorluğun daha da belirgin hale gelmesi muhtemel. Passolig kayıt süreçleri, kimlik kontrolleri ve sıkı satış takvimleri nedeniyle yüksek profilli maçların biletleri sık sık hızla tükeniyor. Salah artık takım kadrosundayken bu talebin, özellikle Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe maçları için daha da artması bekleniyor.

Hızlı ve sorunsuz bir alternatif arayan taraftarlar, doğrulanmış ikincil piyasa biletlerini StubHub gibi güvenilir platformlar üzerinden doğrudan temin edebilir. İkincil pazar yerleri üzerinden çevrim içi satın alma, uluslararası taraftarlara stadyumun farklı bölümlerindeki koltukları karşılaştırma, maç gününden çok önce girişlerini garanti altına alma ve tercih ettikleri para birimiyle sorunsuz alışveriş yapma imkanı sunar.

Birincil seçenek: Resmi Passolig bilet platformu (aktif Passolig kaydı ve Türk kimliği veya yabancı pasaport doğrulaması gerektirir)

İkincil ve yeniden satış pazarı: StubHub Trabzonspor Biletleri (anında çevrim içi erişim, garantili koltuk seçimi, yurt dışındaki taraftarlar için ideal)

Stadyum gişesi: Maç günlerinde Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde bulunur (kalan koltuk durumuna bağlıdır)

Trabzonspor biletleri ne kadar?

Trabzonspor maçlarının bilet fiyatları rakibe, tribün kategorisine ve maç sınıfına göre değişiyor. En ucuz bilet seçenekleri kale arkası tribünlerinden başlıyor; bu da canlı Süper Lig futbolunu, Batı Avrupa'nın büyük ligeleriyle kıyaslandığında son derece erişilebilir ve uygun fiyatlı hale getiriyor. Tüm resmi birincil ve pazar yeri fiyatları Türk lirası (TRY) üzerinden işlem görüyor.

Orta sıralardaki takımlara karşı oynanan standart lig maçları, bütçe odaklı taraftarlar için en iyi değeri sunuyor. Ancak Salah etkisi nedeniyle bu sezon genel olarak fiyatların yükselmesini bekleyin; özellikle de onun iç sahadaki ilk maçı ve büyük derbi karşılaşmaları için. Kalelerin arkasındaki 3. ve 4. kategori koltuklar genellikle en ucuz bilet seçeneklerini oluşturuyor. Ana tribünün orta bölümündeki premium yan hat koltukları ise optimum görüş açısı ve takım yedek kulübelerine yakınlık nedeniyle daha yüksek fiyatlardan satılıyor. Salah'ın ek etkisiyle Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'a karşı oynanacak yüksek profilli maçlarda, aşırı talep nedeniyle tüm kategorilerde daha yüksek dinamik fiyatlandırma uygulanıyor.

Kale Arkası Tribünü: 300 TRY ile 600 TRY arası (bütçe dostu maç deneyimi için en ucuz bilet giriş noktası)

Köşe ve üst ana tribünler (Maraton Üst): 650 TRY ile 1.200 TRY arası (uygun fiyat ve görüş arasında harika denge)

Alt ana tribün (Maraton Alt ve VIP): 1.500 TRY ile 4.500 TRY arası (orta sahaya yakın premium görüş)

Executive Hospitality ve Skybox lounge'ları: 5.000 TRY+ (ikramlı yemek, özel oturma alanı ve ayrıcalıklı lounge erişimi dahildir)

Tercih ettiğiniz maç için en uygun bileti bulmak adına, özellikle de Salah'ın ilk birkaç maçından herhangi biri için, taraftarlara maç günü fiyat artışları yaşanmadan önce StubHub üzerindeki mevcut ikincil ilanlara erkenden göz atmaları tavsiye ediliyor.

Trabzonspor hakkında bilmeniz gereken her şey

1967'de birkaç yerel kulübün birleşmesiyle kurulan Trabzonspor, Türk spor tarihinde efsanevi bir yere sahip. 1975/76 sezonunda Süper Lig şampiyonluğunu kazanan İstanbul dışındaki ilk kulüp olarak uzun süredir devam eden başkent tekeline son verdi ve Türk futbolunun simgesel dördüncü büyüğü olarak kendini kabul ettirdi. Bordo ve mavi forma renkleri nedeniyle halk arasında Bordo-Mavililer olarak bilinen kulüp, Karadeniz topluluğuna dayanan son derece tutkulu bir bölgesel kimliğe sahip.

Trabzonspor, tarihinde yedi Süper Lig şampiyonluğu, dokuz Türkiye Kupası ve on Türkiye Süper Kupası kazandı. 2021/22'de gelen son lig şampiyonluğu, geniş Trabzon diasporası arasında dünya çapında kutlamalara yol açtı ve kulübün muazzam küresel erişimini ortaya koydu. Şimdi ise gezegendeki en tanınmış futbolculardan biri olan Mohamed Salah'ın bordo-mavili formayı giyecek olmasıyla bu küresel profilin çok daha fazla büyümesi bekleniyor.

Kulübün tam adı: Trabzonspor Kulübü

Lakaplar: Bordo-Mavililer (Claret-Blues), Karadeniz Fırtınası (Black Sea Storm)

Kuruluş: 2 Ağustos 1967

Ana rekabetler: Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve bölgesel rakip Çaykur Rizespor

Öne çıkan kupalar: 7 Süper Lig şampiyonluğu, 9 Türkiye Kupası, 10 Türkiye Süper Kupası

2026/27'nin dikkat çeken transferi: Mohamed Salah (Liverpool'dan bonservissiz)

Trabzon'daki maç günleri, meşhur 61. dakika kutlamasıyla simgeleşmiş durumda. Her maçta saat 61. dakikayı gösterdiğinde, Trabzon'un plaka kodunu temsil eden bu anda tüm stadyum muhteşem tezahüratlar, konfeti gösterileri ve ışık şovlarıyla adeta patlıyor. Mohamed Salah artık takımdayken bu geleneğin bu sezon her zamankinden daha gür olması bekleniyor.

Papara Park hakkında bilmeniz gereken her şey

Trabzonspor iç saha maçlarını modern Şenol Güneş Spor Kompleksi içinde yer alan Papara Park'ta oynuyor ve Mohamed Salah'ın da burada Trabzon taraftarının önünde kulüp kariyerindeki ilk maçına çıkması bekleniyor. Karadeniz'den kazanılan arazi üzerine inşa edilen bu dünya standartlarındaki tesis, Aralık 2016'da açıldı ve bölgedeki en dikkat çekici modern stadyumlardan biri olarak öne çıkıyor. Efsanevi Türk kaleci ve teknik direktör Şenol Güneş'in onuruna adlandırılan stadyum, gece maçlarında parlak şekilde aydınlanan etkileyici yarı saydam membran çatısıyla dikkat çekiyor.

Yaklaşık 41.000 seyirci kapasitesine sahip stadyum, taraftarları sahaya mümkün olduğunca yakın tutmak için özel olarak tasarlanmış şık iki katlı bir kase düzenine sahip. Kale arkası seyircileri sahaya yalnızca 10 metre uzaklıkta oturuyor; bu da deplasman takımlarını baskı altına alan yoğun bir gürültü atmosferi yaratıyor. Salah ilk kez sahaya çıktığında bu atmosferin daha da elektrikli hale gelmesi bekleniyor.

Stadyum adı: Papara Park (Şenol Güneş Spor Kompleksi)

Konum: Akyazı, Trabzon, Türkiye

Kapasite: 41.000 koltuklu

Zemin: Hibrit çim

Açılış: 18 Aralık 2016

Trabzon merkezde konaklayan ziyaretçiler için stadyuma ulaşım oldukça kolay. Özel maç günü servis dolmuşları şehir merkezinden sahil yolu boyunca Akyazı kompleks girişine doğrudan ve sık aralıklarla sefer yapıyor. Taksiler de kolaylıkla bulunabiliyor, araçla gelen taraftarlar ise kompleksin otopark imkanlarından yararlanabiliyor. Başlama vuruşundan 90 dakika önce stadyuma varmak, maç öncesi sokak lezzetlerinin tadını çıkarmak ve sahil çevresindeki inanılmaz atmosferi içine çekmek için fazlasıyla zaman tanıyor. Mohamed Salah'ın gelişiyle birlikte rekor kalabalıkların beklendiği bu dönemde erken gitmek hiç olmadığı kadar önemli.