Manchester United 2026-27 biletleri nasıl alınır: Fiyatlar, premium ve sezon bileti bilgileri

Manchester United, geçen sezon Michael Carrick yönetiminde kulübü üçüncülüğe ve Şampiyonlar Ligi’ne dönüşe taşıdıktan sonra 2026/27 sezonuna giriyor. GOAL, Old Trafford’da bilet almanız için ihtiyaç duyduğunuz her şeyi bir araya getirdi.

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Manchester United’ın 2026/27 Premier League sezonu fikstürü nasıl?

Manchester United’ın 2026/27 sezonu, 22 Ağustos’ta Hull City deplasmanında başlayacak.

Tarih ve Saat Karşılaşma Stadyum Turnuva Biletler 10 Eki 2026 Cmt, 15:00 BST Manchester United - Tottenham Hotspur Old Trafford (İç saha) Premier League Biletler 17 Eki 2026 Cmt, 15:00 BST Leeds United - Manchester United Elland Road (Deplasman) Premier League Biletler 24 Eki 2026 Cmt, 15:00 BST Manchester United - Bournemouth Old Trafford (İç saha) Premier League Biletler 31 Eki 2026 Cmt, 15:00 GMT Chelsea - Manchester United Stamford Bridge (Deplasman) Premier League Biletler 7 Kas 2026 Cmt, 15:00 GMT Manchester United - Aston Villa Old Trafford (İç saha) Premier League Biletler 21 Kas 2026 Cmt, 15:00 GMT Liverpool - Manchester United Anfield (Deplasman) Premier League Biletler 28 Kas 2026 Cmt, 15:00 GMT Manchester United - Brentford Old Trafford (İç saha) Premier League Biletler 2 Ara 2026 Çar, 20:00 GMT Newcastle United - Manchester United St. James' Park (Deplasman) Premier League Biletler 5 Ara 2026 Cmt, 15:00 GMT Manchester United - Coventry City Old Trafford (İç saha) Premier League Biletler 12 Ara 2026 Cmt, 15:00 GMT Crystal Palace - Manchester United Selhurst Park (Deplasman) Premier League Biletler 19 Ara 2026 Cmt, 15:00 GMT Arsenal - Manchester United Emirates Stadium (Deplasman) Premier League Biletler 26 Ara 2026 Cmt, 15:00 GMT Manchester United - Nottingham Forest Old Trafford (İç saha) Premier League Biletler 30 Ara 2026 Çar, 20:00 GMT Manchester United - Sunderland Old Trafford (İç saha) Premier League Biletler 2 Oca 2027 Cmt, 15:00 GMT Brighton and Hove Albion - Manchester United American Express Stadium (Deplasman) Premier League Biletler 6 Oca 2027 Çar, 20:00 GMT Manchester United - Newcastle United Old Trafford (İç saha) Premier League Biletler 16 Oca 2027 Cmt, 15:00 GMT Aston Villa - Manchester United Villa Park (Deplasman) Premier League Biletler 23 Oca 2027 Cmt, 15:00 GMT Manchester United - Liverpool Old Trafford (İç saha) Premier League Biletler 30 Oca 2027 Cmt, 15:00 GMT Brentford - Manchester United Gtech Community Stadium (Deplasman) Premier League Biletler 6 Şub 2027 Cmt, 15:00 GMT Manchester United - Chelsea Old Trafford (İç saha) Premier League Biletler 10 Şub 2027 Çar, 20:00 GMT Manchester United - Brighton and Hove Albion Old Trafford (İç saha) Premier League Biletler 20 Şub 2027 Cmt, 15:00 GMT Nottingham Forest - Manchester United The City Ground (Deplasman) Premier League Biletler 27 Şub 2027 Cmt, 15:00 GMT Manchester United - Arsenal Old Trafford (İç saha) Premier League Biletler 3 Mar 2027 Çar, 20:00 GMT Sunderland - Manchester United Stadium of Light (Deplasman) Premier League Biletler 13 Mar 2027 Cmt, 15:00 GMT Manchester United - Everton Old Trafford (İç saha) Premier League Biletler 20 Mar 2027 Cmt, 15:00 GMT Manchester City - Manchester United Etihad Stadium (Deplasman) Premier League Biletler 10 Nis 2027 Cmt, 15:00 BST Manchester United - Hull City Old Trafford (İç saha) Premier League Biletler 17 Nis 2027 Cmt, 15:00 BST Ipswich Town - Manchester United Portman Road (Deplasman) Premier League Biletler 24 Nis 2027 Cmt, 15:00 BST Manchester United - Crystal Palace Old Trafford (İç saha) Premier League Biletler 1 May 2027 Cmt, 15:00 BST Coventry City - Manchester United Coventry Building Society Arena (Deplasman) Premier League Biletler 8 May 2027 Cmt, 15:00 BST Bournemouth - Manchester United Vitality Stadium (Deplasman) Premier League Biletler 15 May 2027 Cmt, 15:00 BST Manchester United - Leeds United Old Trafford (İç saha) Premier League Biletler 23 May 2027 Paz, 15:00 BST Tottenham Hotspur - Manchester United Tottenham Hotspur Stadium (Deplasman) Premier League Biletler 30 May 2027 Paz, 16:00 BST Manchester United - Fulham Old Trafford (İç saha) Premier League Biletler

Manchester United Premier League biletleri nasıl alınır?

Manchester United, Premier League maçları için tek maçlık biletlerden sezonluk kartlara ve hospitality paketlerine kadar birden fazla bilet seçeneği sunuyor. Biletlerin büyük bölümü, doğrudan kulübün internet sitesindeki resmi bilet portalı üzerinden satın alınabiliyor.

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Manchester United maçını izlemek için bilet almanın başlıca yolları şunlar:

Manchester United üzerinden resmi biletler: Premier League maç biletleri doğrudan kulübün resmi internet sitesi üzerinden satışa çıkarılır. Erişim çoğu zaman üyelik seviyenize bağlıdır, Red, Silver veya Gold üyeler genellikle bilet satışlarında öncelik alır. Bu, satın alma için en güvenli ve en güvenilir yoldur.

Bilet çekiliş sistemi: Talebin çok yüksek olduğu fikstürlerde, örneğin Liverpool, Arsenal veya Manchester City maçlarında, Manchester United Red üyeler için bir bilet çekilişi düzenler. Çekilişe katılırsınız ve başarılı olursanız biletleri nominal bedelle satın alabilirsiniz. Bu, talep arzı aştığında adaleti sağlar.

Resmi Bilet Takası: İlk satışta bilet alamazsanız, Manchester United sezonluk bilet sahiplerinin kullanamayacakları koltukları listeleyebildiği resmi bir Bilet Takası sistemi işletir. Bu biletler kulüp tarafından doğrulanır, böylece yine nominal bedelle güvenli şekilde satın alma yapabilirsiniz.

İkincil biletler: StubHub gibi platformlar da, çoğu zaman yaklaşık £80’den başlayan, son dakika biletleri sunar, ancak fiyatlar değişiklik gösterebilir. Satın alma yaptığınız platformun hüküm ve koşullarını kontrol edin.

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Manchester United Premier League biletleri ne kadar?

Old Trafford’da Manchester United’ı Premier League’de izlemek isteyen taraftarlar için bilet fiyatları, rakibe, koltuğun konumuna ve biletin nasıl satın alındığına bağlı olarak büyük ölçüde değişebilir.

Premier League bileti almanın en basit yolu Manchester United’ın resmi bilet portalıdır. Ancak bunlar genellikle kulübün resmi üyelerine ayrılır ve erişilebilirlik çok sınırlıdır. United ayrıca rakibe göre kademeli bir fiyatlandırma sistemi kullanır ve A Kategori maçlar en pahalı karşılaşmalardır.

Üye çekilişi veya kulübün resmi Bilet Takası üzerinden yetişkinler için tipik resmi bilet fiyatları genellikle şu aralıklardadır:

Kategori C maçlar (Talebi daha düşük rakipler): £35 - £55

£35 - £55 Kategori B maçlar (Orta seviye rakipler): £45 - £75

£45 - £75 Kategori A maçlar (Talebin yüksek olduğu rakipler, ör. Liverpool, Manchester City, Arsenal): £65 - £120+

Manchester United’ın resmi Bilet Takası üzerinden satın alınan biletler, kulübün doğrulanmış yeniden satış platformu olduğu için her zaman nominal bedelle satılır. Bu, maça gidemeyen sezonluk bilet sahiplerinin veya üyelerin koltuklarını diğer üyelere güvenli şekilde yeniden satmasına olanak tanır.

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Old Trafford stadyumu hakkında bilmeniz gereken her şey

Manchester United, 1910’dan bu yana Old Trafford’da oynuyor ve stat, 2006’daki son büyük genişletmenin ardından mevcut kapasitesi genel olarak 74.000-76.000 civarında gösterilerek İngiltere’nin hâlâ en büyük kulüp stadyumu olma özelliğini koruyor. Sevgiyle Theatre of Dreams olarak anılan stat, bir Avrupa Kupası finaline, çok sayıda FA Cup yarı finaline ve projektörleri altında sayısız tarihi Avrupa gecesine ev sahipliği yaptı.

Ancak açılışının üzerinden bir asırdan fazla zaman geçtikten sonra Old Trafford yeni bir döneme giriyor. Mart 2025’te ortak sahip Sir Jim Ratcliffe ve kulüp, mimarlık firması Foster + Partners tarafından tasarlanan, mevcut alanın bitişiğindeki araziye inşa edilmesi planlanan 100.000 kişilik yeni bir stadyum projesini tanıttı. Tahmini maliyet yaklaşık £2 milyar olarak açıklandı. Bilgilendirme belgelerinde New Trafford olarak adlandırılan bu tesis, güneş enerjisi ve yağmur suyunu toplaması amaçlanan, şemsiye tarzı ayırt edici bir çatı örtüsüyle ve birkaç kilometre uzaktan görülebilmesini sağlayacak üç yüksek direkle tasarlandı. Planlandığı gibi ilerlerse Wembley’i geride bırakarak Birleşik Krallık’taki en büyük futbol stadyumu olacak ve Old Trafford çevresindeki daha geniş kapsamlı yenilenme projesinin merkez parçası haline gelecek.

Proje hâlâ planlama ve istişare aşamasında bulunuyor. Kulüp, çalışmaları 2030/31 sezonuna yetiştirmeyi hedefliyor, ancak inşaatın ölçeği nedeniyle zaman çizelgesi yine de değişebilir. Herhangi bir taşınma gerçekleşene kadar Old Trafford, 2026/27 sezonunda normal şekilde faaliyet göstermeyi sürdürüyor ve maç günlerinde dünya futbolunun en ikonik ve en gürültülü statlarından biri olmaya devam ediyor.