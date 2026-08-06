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Matheus Cunha of Manchester United celebrates scoring his team's third goal during the Premier League matchGetty Images
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Renuka Odedra
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Manchester United 2026-27 biletleri nasıl alınır: Fiyatlar, premium ve sezon bileti bilgileri

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Tickets
M. United
Premier Lig

Kızıl Şeytanlar'ı 2026/27 Premier League sezonunda canlı izleyin

Manchester United, geçen sezon Michael Carrick yönetiminde kulübü üçüncülüğe ve Şampiyonlar Ligi’ne dönüşe taşıdıktan sonra 2026/27 sezonuna giriyor. GOAL, Old Trafford’da bilet almanız için ihtiyaç duyduğunuz her şeyi bir araya getirdi.

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Manchester United’ın 2026/27 Premier League sezonu fikstürü nasıl?

Manchester United’ın 2026/27 sezonu, 22 Ağustos’ta Hull City deplasmanında başlayacak.

Tarih ve SaatKarşılaşmaStadyumTurnuvaBiletler
10 Eki 2026 Cmt, 15:00 BSTManchester United - Tottenham HotspurOld Trafford (İç saha)Premier LeagueBiletler
17 Eki 2026 Cmt, 15:00 BSTLeeds United - Manchester UnitedElland Road (Deplasman)Premier LeagueBiletler
24 Eki 2026 Cmt, 15:00 BSTManchester United - BournemouthOld Trafford (İç saha)Premier LeagueBiletler
31 Eki 2026 Cmt, 15:00 GMTChelsea - Manchester UnitedStamford Bridge (Deplasman)Premier LeagueBiletler
7 Kas 2026 Cmt, 15:00 GMTManchester United - Aston VillaOld Trafford (İç saha)Premier LeagueBiletler
21 Kas 2026 Cmt, 15:00 GMTLiverpool - Manchester UnitedAnfield (Deplasman)Premier LeagueBiletler
28 Kas 2026 Cmt, 15:00 GMTManchester United - BrentfordOld Trafford (İç saha)Premier LeagueBiletler
2 Ara 2026 Çar, 20:00 GMTNewcastle United - Manchester UnitedSt. James' Park (Deplasman)Premier LeagueBiletler
5 Ara 2026 Cmt, 15:00 GMTManchester United - Coventry CityOld Trafford (İç saha)Premier LeagueBiletler
12 Ara 2026 Cmt, 15:00 GMTCrystal Palace - Manchester UnitedSelhurst Park (Deplasman)Premier LeagueBiletler
19 Ara 2026 Cmt, 15:00 GMTArsenal - Manchester UnitedEmirates Stadium (Deplasman)Premier LeagueBiletler
26 Ara 2026 Cmt, 15:00 GMTManchester United - Nottingham ForestOld Trafford (İç saha)Premier LeagueBiletler
30 Ara 2026 Çar, 20:00 GMTManchester United - SunderlandOld Trafford (İç saha)Premier LeagueBiletler
2 Oca 2027 Cmt, 15:00 GMTBrighton and Hove Albion - Manchester UnitedAmerican Express Stadium (Deplasman)Premier LeagueBiletler
6 Oca 2027 Çar, 20:00 GMTManchester United - Newcastle UnitedOld Trafford (İç saha)Premier LeagueBiletler
16 Oca 2027 Cmt, 15:00 GMTAston Villa - Manchester UnitedVilla Park (Deplasman)Premier LeagueBiletler
23 Oca 2027 Cmt, 15:00 GMTManchester United - LiverpoolOld Trafford (İç saha)Premier LeagueBiletler
30 Oca 2027 Cmt, 15:00 GMTBrentford - Manchester UnitedGtech Community Stadium (Deplasman)Premier LeagueBiletler
6 Şub 2027 Cmt, 15:00 GMTManchester United - ChelseaOld Trafford (İç saha)Premier LeagueBiletler
10 Şub 2027 Çar, 20:00 GMTManchester United - Brighton and Hove AlbionOld Trafford (İç saha)Premier LeagueBiletler
20 Şub 2027 Cmt, 15:00 GMTNottingham Forest - Manchester UnitedThe City Ground (Deplasman)Premier LeagueBiletler
27 Şub 2027 Cmt, 15:00 GMTManchester United - ArsenalOld Trafford (İç saha)Premier LeagueBiletler
3 Mar 2027 Çar, 20:00 GMTSunderland - Manchester UnitedStadium of Light (Deplasman)Premier LeagueBiletler
13 Mar 2027 Cmt, 15:00 GMTManchester United - EvertonOld Trafford (İç saha)Premier LeagueBiletler
20 Mar 2027 Cmt, 15:00 GMTManchester City - Manchester UnitedEtihad Stadium (Deplasman)Premier LeagueBiletler
10 Nis 2027 Cmt, 15:00 BSTManchester United - Hull CityOld Trafford (İç saha)Premier LeagueBiletler
17 Nis 2027 Cmt, 15:00 BSTIpswich Town - Manchester UnitedPortman Road (Deplasman)Premier LeagueBiletler
24 Nis 2027 Cmt, 15:00 BSTManchester United - Crystal PalaceOld Trafford (İç saha)Premier LeagueBiletler
1 May 2027 Cmt, 15:00 BSTCoventry City - Manchester UnitedCoventry Building Society Arena (Deplasman)Premier LeagueBiletler
8 May 2027 Cmt, 15:00 BSTBournemouth - Manchester UnitedVitality Stadium (Deplasman)Premier LeagueBiletler
15 May 2027 Cmt, 15:00 BSTManchester United - Leeds UnitedOld Trafford (İç saha)Premier LeagueBiletler
23 May 2027 Paz, 15:00 BSTTottenham Hotspur - Manchester UnitedTottenham Hotspur Stadium (Deplasman)Premier LeagueBiletler
30 May 2027 Paz, 16:00 BSTManchester United - FulhamOld Trafford (İç saha)Premier LeagueBiletler

Manchester United Premier League biletleri nasıl alınır?

Manchester United, Premier League maçları için tek maçlık biletlerden sezonluk kartlara ve hospitality paketlerine kadar birden fazla bilet seçeneği sunuyor. Biletlerin büyük bölümü, doğrudan kulübün internet sitesindeki resmi bilet portalı üzerinden satın alınabiliyor.

Gelecek maçlar
MUN

MUN

Premier Lig

10 Eki 2026

TOT

TOT

Manchester United maçını izlemek için bilet almanın başlıca yolları şunlar:

  • Manchester United üzerinden resmi biletler: Premier League maç biletleri doğrudan kulübün resmi internet sitesi üzerinden satışa çıkarılır. Erişim çoğu zaman üyelik seviyenize bağlıdır, Red, Silver veya Gold üyeler genellikle bilet satışlarında öncelik alır. Bu, satın alma için en güvenli ve en güvenilir yoldur. 
  • Bilet çekiliş sistemi: Talebin çok yüksek olduğu fikstürlerde, örneğin Liverpool, Arsenal veya Manchester City maçlarında, Manchester United Red üyeler için bir bilet çekilişi düzenler. Çekilişe katılırsınız ve başarılı olursanız biletleri nominal bedelle satın alabilirsiniz. Bu, talep arzı aştığında adaleti sağlar. 
  • Resmi Bilet Takası: İlk satışta bilet alamazsanız, Manchester United sezonluk bilet sahiplerinin kullanamayacakları koltukları listeleyebildiği resmi bir Bilet Takası sistemi işletir. Bu biletler kulüp tarafından doğrulanır, böylece yine nominal bedelle güvenli şekilde satın alma yapabilirsiniz. 
  • İkincil biletler: StubHub gibi platformlar da, çoğu zaman yaklaşık £80’den başlayan, son dakika biletleri sunar, ancak fiyatlar değişiklik gösterebilir. Satın alma yaptığınız platformun hüküm ve koşullarını kontrol edin.

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Manchester United Premier League biletleri ne kadar?

Old Trafford’da Manchester United’ı Premier League’de izlemek isteyen taraftarlar için bilet fiyatları, rakibe, koltuğun konumuna ve biletin nasıl satın alındığına bağlı olarak büyük ölçüde değişebilir.

Premier League bileti almanın en basit yolu Manchester United’ın resmi bilet portalıdır. Ancak bunlar genellikle kulübün resmi üyelerine ayrılır ve erişilebilirlik çok sınırlıdır. United ayrıca rakibe göre kademeli bir fiyatlandırma sistemi kullanır ve A Kategori maçlar en pahalı karşılaşmalardır.

Üye çekilişi veya kulübün resmi Bilet Takası üzerinden yetişkinler için tipik resmi bilet fiyatları genellikle şu aralıklardadır:

  • Kategori C maçlar (Talebi daha düşük rakipler): £35 - £55 
  • Kategori B maçlar (Orta seviye rakipler): £45 - £75 
  • Kategori A maçlar (Talebin yüksek olduğu rakipler, ör. Liverpool, Manchester City, Arsenal): £65 - £120+

Manchester United’ın resmi Bilet Takası üzerinden satın alınan biletler, kulübün doğrulanmış yeniden satış platformu olduğu için her zaman nominal bedelle satılır. Bu, maça gidemeyen sezonluk bilet sahiplerinin veya üyelerin koltuklarını diğer üyelere güvenli şekilde yeniden satmasına olanak tanır.

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Old Trafford stadyumu hakkında bilmeniz gereken her şey

Manchester United, 1910’dan bu yana Old Trafford’da oynuyor ve stat, 2006’daki son büyük genişletmenin ardından mevcut kapasitesi genel olarak 74.000-76.000 civarında gösterilerek İngiltere’nin hâlâ en büyük kulüp stadyumu olma özelliğini koruyor. Sevgiyle Theatre of Dreams olarak anılan stat, bir Avrupa Kupası finaline, çok sayıda FA Cup yarı finaline ve projektörleri altında sayısız tarihi Avrupa gecesine ev sahipliği yaptı.

Ancak açılışının üzerinden bir asırdan fazla zaman geçtikten sonra Old Trafford yeni bir döneme giriyor. Mart 2025’te ortak sahip Sir Jim Ratcliffe ve kulüp, mimarlık firması Foster + Partners tarafından tasarlanan, mevcut alanın bitişiğindeki araziye inşa edilmesi planlanan 100.000 kişilik yeni bir stadyum projesini tanıttı. Tahmini maliyet yaklaşık £2 milyar olarak açıklandı. Bilgilendirme belgelerinde New Trafford olarak adlandırılan bu tesis, güneş enerjisi ve yağmur suyunu toplaması amaçlanan, şemsiye tarzı ayırt edici bir çatı örtüsüyle ve birkaç kilometre uzaktan görülebilmesini sağlayacak üç yüksek direkle tasarlandı. Planlandığı gibi ilerlerse Wembley’i geride bırakarak Birleşik Krallık’taki en büyük futbol stadyumu olacak ve Old Trafford çevresindeki daha geniş kapsamlı yenilenme projesinin merkez parçası haline gelecek.

Proje hâlâ planlama ve istişare aşamasında bulunuyor. Kulüp, çalışmaları 2030/31 sezonuna yetiştirmeyi hedefliyor, ancak inşaatın ölçeği nedeniyle zaman çizelgesi yine de değişebilir. Herhangi bir taşınma gerçekleşene kadar Old Trafford, 2026/27 sezonunda normal şekilde faaliyet göstermeyi sürdürüyor ve maç günlerinde dünya futbolunun en ikonik ve en gürültülü statlarından biri olmaya devam ediyor.

  • Manchester United bilet kategorileri ve fiyatlandırma yapısını değerlendirmek, taraftarların rekabetçi sezon boyunca Old Trafford seyahatlerini planlamasına yardımcı olur. Kendi özel hafta sonu bahis kuponlarınızı oluştururken size tam esneklik sağlamak için ek promosyon sermayesini güvence altına almak büyük avantaj sağlar. betfred promosyon kodumuzu kullanarak özel spor promosyonlarının kilidini nasıl açabileceğinizi görmek için uzman rehberimizi inceleyin.

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