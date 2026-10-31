Manchester City'nin 2026/27 Şampiyonlar Ligi biletleri nasıl alınır? Satış noktaları, bilet fiyatları, lig aşaması fikstürü ve daha fazlası

2022/23 sezonunun sonunda Şampiyonlar Ligi kupasını kaldıran Manchester City, o tarihten bu yana Avrupa'da çeyrek finalin ötesine geçemedi. Sahadaki etkileyici performansını Avrupa'da yeniden sergileyebilecek mi? Yaklaşan Şampiyonlar Ligi maçları için biletlerinizi bugün ayırtabilirsiniz.

Manchester City Şampiyonlar Ligi biletleriŞimdi yerinizi ayırtın

Lig aşamasında Napoli, Barcelona ve Sporting gibi takımlarla oynanacak büyük maçlar, Manchester City taraftarlarına önümüzdeki aylarda heyecan verici Avrupa geceleri vadediyor.

GOAL, Manchester City'nin yaklaşan Şampiyonlar Ligi maçlarında nasıl yerinizi alabileceğinize ilişkin en güncel bilet bilgilerini sunuyor. Biletleri nereden satın alabileceğinizi, fiyatlarını ve daha fazlasını burada bulabilirsiniz.

Manchester City'nin yaklaşan Şampiyonlar Ligi maçları

Tarih (yerel saat) Maç Stadyum Biletler 4 Kasım Çarşamba (21.00) RB Leipzig - Manchester City Red Bull Arena (Deplasman) Biletler 24 Kasım Salı (20.00) Manchester City - Napoli Etihad Stadyumu (İç saha) Biletler 8 Aralık Salı (21.00) Barcelona - Manchester City Camp Nou (Deplasman) Biletler 20 Ocak Çarşamba (21.00) Lens - Manchester City Stade Bollaert-Delelis (Deplasman) Henüz açıklanmadı 27 Ocak Çarşamba (20.00) Manchester City - Sporting CP Etihad Stadyumu (İç saha) Biletler

Manchester City Şampiyonlar Ligi biletleri nasıl alınır?

Manchester City biletleri nadiren genel satışa çıkıyor. Sadık bir taraftar kitlesine sahip olan kulübün maçlarında Etihad Stadyumu hızla doluyor.

Premier Lig maçlarında, 53.400 kişilik stadyumdaki 46.000 koltuk zaten kombine sahiplerine ayrılmış durumda. Bu maçların biletlerini kulüp aracılığıyla satın alabilmek için büyük olasılıkla Manchester City'nin Matchday Member üyeliğine ihtiyacınız olacak.

Talebin genellikle daha düşük olduğu Şampiyonlar Ligi lig aşaması maçları ile FA Cup veya Carabao Cup maçlarında ise istisnalar olabilir. Ancak bunun garantisi yok ve bilet bulunabilirliği değişkenlik gösterecek.

Taraftarlar için Manchester City biletlerini satın almanın en güvenli yolu kulübün resmî bilet satış kanalı olsa da Şampiyonlar Ligi maçına gitmek isteyenler, bilet bulma konusunda en iyi fırsatı sunabilecek StubHub gibi ikinci el bilet satış sitelerini değerlendirebilir.

Manchester City Şampiyonlar Ligi biletleri ne kadar?

Etihad Stadyumu'ndaki maçlar için Şampiyonlar Ligi biletlerini doğrudan kulüpten satın alırsanız yetişkin bilet fiyatları, Family Stand'in 0. katı ile South Stand'in 0. ve 3. katlarında 25 sterlinden başlayıp 93:20 bölümündeki ağırlama hizmeti içermeyen premium koltuklarda 50 sterline kadar çıkıyor. İndirimli bilet fiyatları da değişiyor: 65 yaş üstündekiler ve 18-21 yaşındakiler 22 ila 37 sterlin öderken, 18 yaş altındakiler Family Stand'de 10 sterline, 93:20 bölümünde ise 25 sterline bilet alabiliyor.

Bilet bulunabilirliği ve fiyatlara ilişkin ek bilgiler için kulübün resmî bilet satış kanalını takip edin. StubHub gibi ikinci el bilet satış sitelerinde biletler şu anda 95 sterlinden başlayan fiyatlarla satışta.

Manchester City Şampiyonlar Ligi biletleriŞimdi yerinizi ayırtın

Şampiyonlar Ligi maçları için hangi Manchester City ağırlama paketleri mevcut?

Manchester City'nin ağırlama paketleri, kulüp üyesi olmayanların da maçlarda yer bulması için harika bir seçenek. Bu paketler, doğrudan ve ikinci el satıştaki biletlere göre genellikle daha geç tükeniyor. Bu nedenle diğer seçenekler kısıtlı olduğunda iyi bir tercih olabilir.

Etihad Stadyumu'ndaki Manchester City maçları için sunulan ağırlama paketlerinden bazılarına göz atalım:

The Mancunian (390 sterlinden başlayan fiyatlarla)

Canlı müzik ve yerel dekorasyonla Manchester kültüründen bir kesit. Brasserie tarzından ilham alan bir menünün yanı sıra maç günü satın alabileceğiniz veya önceden ayırtılmış paketler aracılığıyla edinebileceğiniz içecekler sunuluyor.

The Tunnel Club (570 sterlinden başlayan fiyatlarla)

(The Tunnel Club Premier: 870 sterlinden başlayan fiyatlarla)

Stadyumun perde arkasına erişerek MCFC kadrosunu gelişlerinde karşılayabilirsiniz. Ayrıca mevsime uygun çağdaş bir menü, pakete dâhil içecekler ve dolgulu özel koltuklar sunuluyor. Süitte canlı röportajlar, DJ performansı ve ödüllü bir bilgi yarışması da paketin diğer ayrıcalıkları arasında.

Backstage (1.140 sterlinden başlayan fiyatlarla)

«Tunnel Club» deneyiminin geliştirilmiş hâli. Perde arkasına geçerek maç günü hazırlıklarını yakından görebilir, Pep'in A takım operasyonlarından bir üyenin özel konuşmasını dinleyebilir ve bir Kulüp Efsanesi eşliğinde stadyumun perde arkasını gezebilirsiniz.

Etihad Stadyumu'nun tarihi

Sponsorluk nedeniyle şu anda Etihad Stadyumu olarak bilinen City of Manchester Stadium, 2003'ten bu yana Manchester City'nin iç saha maçlarına ev sahipliği yapıyor. 2002 İngiliz Milletler Topluluğu Oyunları'nın ana merkezi olduğu için resmî açılışı bir yıl önce yapılmıştı.

Şu an 53.600 kişilik kapasitesiyle İngiltere'nin en büyük 7., Birleşik Krallık'ın ise en büyük 11. futbol stadyumu. Başta Manchester City maçları olmak üzere Etihad Stadyumu; 2008 UEFA Kupası finaline, İngiltere millî futbol takımının maçlarına, ragbi ligi maçlarına, boks karşılaşmalarına, İngiltere millî ragbi birliği takımının maçlarına ve müzik konserlerine de ev sahipliği yaptı.