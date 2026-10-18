Manchester City'nin 2026/27 Şampiyonlar Ligi biletleri nasıl alınır: Nereden satın alınır, bilet fiyatları, lig aşaması fikstürü ve daha fazlası

Manchester City, 2022/23 sezonunun sonunda Şampiyonlar Ligi kupasını kaldırdığından bu yana Avrupa'da çeyrek finali geçemedi. Kıta sahnesinde sahadaki eski parlaklığını yeniden yakalayabilecek mi? Yaklaşan Şampiyonlar Ligi maçları için biletlerinizi bugün ayırtabilirsiniz.

Manchester City Şampiyonlar Ligi biletleriHemen ayırtın

Napoli, Barcelona ve Sporting CP ile oynanacak lig aşaması karşılaşmaları, Manchester City taraftarlarını önümüzdeki aylarda heyecan dolu Avrupa gecelerinin beklediğini gösteriyor.

GOAL, Manchester City'nin yaklaşan Şampiyonlar Ligi maçlarında nasıl yer bulabileceğinize ilişkin en güncel bilet bilgilerini sunuyor: Biletlerin nereden alınabileceği, fiyatları ve daha fazlası.

Manchester City'nin yaklaşan Şampiyonlar Ligi maçları

Tarih (yerel saat) Maç Stadyum Biletler 20 Ekim Salı (20.00) Manchester City - AEK Athens Etihad Stadium (iç saha) Biletler 4 Kasım Çarşamba (21.00) RB Leipzig - Manchester City Red Bull Arena (deplasman) Biletler 24 Kasım Salı (20.00) Manchester City - Napoli Etihad Stadium (iç saha) Biletler 8 Aralık Salı (21.00) Barcelona - Manchester City Camp Nou (deplasman) Biletler 20 Ocak Çarşamba (21.00) Lens - Manchester City Stade Bollaert-Delelis (deplasman) Henüz açıklanmadı 27 Ocak Çarşamba (20.00) Manchester City - Sporting CP Etihad Stadium (iç saha) Biletler

Manchester City Şampiyonlar Ligi biletleri nasıl alınır?

Manchester City biletleri nadiren genel satışa çıkar. Kulübün sadık bir taraftar kitlesi var ve Etihad'daki maçların biletleri hızla tükeniyor.

Premier League maçlarında, 53.400 kişi kapasiteli stadyumdaki 46.000 koltuk sezonluk bilet sahiplerine ayrılmış durumda. Bu maçların biletlerini kulüp üzerinden satın alabilmek için büyük olasılıkla Manchester City üyeliğine (Matchday Member) ihtiyacınız olacak.

Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasındaki veya FA Cup ya da Carabao Cup'taki maçlar, talebin genellikle daha düşük olması nedeniyle istisna oluşturabilir. Ancak bunun garantisi yok ve bilet bulunabilirliği değişiklik gösterecek.

Taraftarlar için Manchester City bileti satın almanın en güvenli yolu kulübün resmî bilet satış kanalı olsa da Şampiyonlar Ligi maçına gitmek isteyenler, bilet bulmak için en iyi fırsatı sunabilecek StubHub gibi ikincil bilet satış sitelerini değerlendirebilir.

Manchester City Şampiyonlar Ligi biletleri ne kadar?

Etihad Stadium'daki maçlar için Şampiyonlar Ligi biletlerini doğrudan kulüpten satın alırsanız yetişkin bilet fiyatları, Aile Tribünü'nün 0. katı ile Güney Tribünü'nün 0. ve 3. katlarında 25 sterlinden, 93:20 bölümündeki ağırlama hizmeti içermeyen premium koltuklarda 50 sterline kadar değişiyor. İndirimli biletlerin fiyatları da farklılık gösteriyor: 65 yaş üstündekiler ve 18-21 yaş grubundakiler 22 ila 37 sterlin öderken 18 yaş altındakiler Aile Tribünü'ne 10 sterline, 93:20 bölümüne ise 25 sterline girebiliyor.

Bilet bulunabilirliği ve fiyatlarına ilişkin ek bilgiler için kulübün resmî bilet satış kanalını takip edin. StubHub gibi ikincil bilet satış sitelerinde biletler şu anda 95 sterlinden başlayan fiyatlarla satışta.

Manchester City Şampiyonlar Ligi biletleriHemen ayırtın

Şampiyonlar Ligi maçları için hangi Manchester City ağırlama paketleri sunuluyor?

Manchester City'nin ağırlama paketleri, kulübe üye olmayanların da maçta yer bulması için iyi bir seçenek. Bu paketler, birincil ve ikincil piyasalardaki biletlerden daha yavaş tükenme eğiliminde olduğundan diğer seçenekler sınırlı olduğunda tercih edilebilir.

Etihad Stadium'daki Manchester City maçları için sunulan ağırlama paketlerinden bazılarına göz atalım:

The Mancunian (390 sterlinden başlayan fiyatlarla)

Canlı müzik ve yerel dekorasyonla Manchester kültüründen bir kesit. Brasserie tarzı bir menü sunuluyor; içecekler ise maç günü veya önceden ayırtılan paketler aracılığıyla satın alınabiliyor.

The Tunnel Club (570 sterlinden başlayan fiyatlarla)

(The Tunnel Club Premier: 870 sterlinden başlayan fiyatlarla)

Perde arkasına erişim sayesinde MCFC kadrosunu stadyuma gelişlerinde karşılayabilirsiniz. Ayrıca çağdaş bir mevsimlik menü, pakete dâhil içecekler ve özel minderli koltuklar sunuluyor. Bunlara locada yapılan canlı röportajlar, DJ performansı ve ödüllü bir loca içi bilgi yarışması da ekleniyor.

Backstage (1.140 sterlinden başlayan fiyatlarla)

‘Tunnel Club’ deneyiminin daha kapsamlı bir versiyonu. Sahne arkasına geçerek maç günündeki hazırlıkları ilk elden görün. Pep'in A takım operasyonları ekibinden birinin özel konuşması ve bir kulüp efsanesi eşliğinde stadyumun perde arkasını keşfedeceğiniz tur da buna dâhil.

Etihad Stadium'un tarihi

Sponsorluk nedeniyle günümüzde Etihad Stadium olarak bilinen City of Manchester Stadium, 2003'ten bu yana Manchester City'nin iç saha maçlarına ev sahipliği yapıyor. 2002 İngiliz Milletler Topluluğu Oyunları'nın ana merkezi olduğu için resmî açılışı bir yıl önce yapılmıştı.

Şu anki kapasitesi 53.600 olan stadyum, İngiltere'nin en büyük yedinci, Birleşik Krallık'ın ise en büyük 11. futbol stadyumu. Etihad, başta Manchester City maçları olmak üzere 2008 UEFA Kupası finaline, İngiltere millî futbol takımının maçlarına, ragbi ligi maçlarına, boks müsabakalarına, İngiltere ragbi birliği millî takımının maçlarına ve müzik konserlerine de ev sahipliği yaptı.