Manchester City, 2022/23 sezonunun sonunda Şampiyonlar Ligi kupasını kaldırdığından bu yana Avrupa’da çeyrek finalin ötesine geçemedi. Kıta sahnesinde yeniden etkileyici bir performans sergileyebilecek mi? Yaklaşan Şampiyonlar Ligi maçları için biletlerinizi bugün ayırtabilirsiniz.

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Lig aşamasında Paris Saint-Germain, Napoli ve Barcelona ile oynanacak önemli karşılaşmalar, Manchester City taraftarlarına önümüzdeki aylarda heyecan dolu Avrupa geceleri vadediyor.

GOAL, Manchester City’nin yaklaşan Şampiyonlar Ligi maçları için biletleri nereden alabileceğiniz, fiyatları ve diğer ayrıntılar dâhil en güncel bilet bilgilerini derledi.

Manchester City’nin yaklaşan Şampiyonlar Ligi maçları

Tarih (yerel saat) Maç Stadyum Biletler 14 Ekim Çarşamba (20.00) Manchester City - Paris Saint-Germain Etihad Stadyumu (iç saha) Biletler 20 Ekim Salı (20.00) Manchester City - AEK Atina Etihad Stadyumu (iç saha) Biletler 4 Kasım Çarşamba (21.00) RB Leipzig - Manchester City Red Bull Arena (deplasman) Biletler 24 Kasım Salı (20.00) Manchester City - Napoli Etihad Stadyumu (iç saha) Biletler 8 Aralık Salı (21.00) Barcelona - Manchester City Camp Nou (deplasman) Biletler 20 Ocak Çarşamba (21.00) Lens - Manchester City Stade Bollaert-Delelis (deplasman) Daha sonra açıklanacak 27 Ocak Çarşamba (20.00) Manchester City - Sporting CP Etihad Stadyumu (iç saha) Biletler

Manchester City Şampiyonlar Ligi biletleri nasıl alınır?

Manchester City biletleri nadiren genel satışa çıkıyor. Kulübün sadık bir taraftar kitlesi var ve Etihad Stadyumu’ndaki yerler hızla tükeniyor.

Premier League maçlarında, 53.400 kapasiteli stadyumdaki 46.000 koltuk zaten kombine sahiplerine ayrılmış durumda. Bu maçların biletlerini kulüp üzerinden alabilmek için büyük olasılıkla Manchester City maç günü üyeliğine (Matchday Member) ihtiyacınız olacak.

Talebin genellikle daha düşük olduğu Şampiyonlar Ligi lig aşaması, FA Cup veya Carabao Cup maçlarında istisnalar olabilir. Ancak bunun garantisi yok ve bilet bulunabilirliği değişebilir.

Manchester City biletlerini satın almak için kulübün resmî satış kanalı taraftarlar açısından en güvenli yol olsa da Şampiyonlar Ligi maçına gitmek isteyenler, bilet bulma şanslarını artırabilecek StubHub gibi ikincil bilet satış sitelerini değerlendirebilir.

Manchester City Şampiyonlar Ligi biletleri ne kadar?

Etihad Stadyumu’ndaki maçlar için Şampiyonlar Ligi biletlerini doğrudan kulüpten alırsanız yetişkin bilet fiyatları 25 sterlin (Family Stand 0. kat ve South Stand 0. ile 3. kat) ile 50 sterlin (93:20 bölümündeki ağırlama hizmeti içermeyen premium koltuklar) arasında değişiyor. İndirimli biletlerin fiyatları da farklılık gösteriyor: 65 yaş üstündekiler ve 18-21 yaşındakiler 22 ila 37 sterlin ödüyor. 18 yaşından küçükler ise Family Stand’de 10 sterline veya 93:20 bölümünde 25 sterline bilet bulabiliyor.

Biletlerin bulunabilirliği ve fiyatlarına ilişkin ek bilgiler için kulübün resmî bilet satış kanalını takip edin. StubHub gibi ikincil bilet satış sitelerinde biletler şu anda 95 sterlinden başlayan fiyatlarla sunuluyor.

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Şampiyonlar Ligi maçları için hangi Manchester City ağırlama paketleri sunuluyor?

Manchester City’nin ağırlama paketleri, kulüp üyesi olmayanların da maçta yer ayırtması için iyi bir seçenek. Bu paketler, birincil ve ikincil piyasalardaki biletlere göre genellikle daha geç tükendiğinden diğer seçenekler sınırlı olduğunda tercih edilebilir.

Etihad Stadyumu’ndaki Manchester City maçları için sunulan ağırlama paketlerinden bazılarına göz atalım:

The Mancunian (390 sterlinden başlayan fiyatlarla)

Canlı müzik ve yerel dekorla Manchester kültüründen bir kesit. Brasserie tarzında bir menü sunuluyor; içecekler ise maç günü veya önceden rezerve edilen paketler aracılığıyla satın alınabiliyor.

The Tunnel Club (570 sterlinden başlayan fiyatlarla)

(The Tunnel Club Premier: 870 sterlinden başlayan fiyatlarla)

Maçın perde arkasına erişerek MCFC kadrosunu stadyuma vardığında karşılayabilirsiniz. Pakete ayrıca çağdaş bir mevsimlik menü, fiyata dâhil içecekler ve dolgulu özel koltuklar da dâhil. Özel salonda canlı röportajlar, DJ performansı ve ödüllü bir bilgi yarışması da sunuluyor.

Backstage (1.140 sterlinden başlayan fiyatlarla)

‘Tunnel Club’ deneyiminin daha kapsamlı bir versiyonu. Maç günü hazırlıklarını perde arkasından bizzat görebilir, Pep’in A takım operasyon ekibinden bir kişinin özel konuşmasını dinleyebilir ve bir kulüp efsanesiyle stadyumun perde arkasını gezebilirsiniz.

Etihad Stadyumu’nun tarihi

Sponsorluk nedeniyle bugün Etihad Stadyumu olarak bilinen City of Manchester Stadyumu, 2003’ten bu yana Manchester City’nin iç saha maçlarına ev sahipliği yapıyor. Stadyum, 2002 İngiliz Milletler Topluluğu Oyunları’nın ana merkezi olduğu için bundan bir yıl önce resmen açılmıştı.

Güncel kapasitesi 53.600 olan stadyum, İngiltere’nin en büyük yedinci, Birleşik Krallık’ın ise en büyük 11. futbol stadyumu. Etihad, başta Manchester City maçları olmak üzere 2008 UEFA Kupası finaline, İngiltere millî futbol takımının maçlarına, ragbi ligi maçlarına, boks müsabakalarına, İngiltere millî ragbi birliği takımının maçlarına ve müzik konserlerine de ev sahipliği yaptı.