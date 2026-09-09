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Ethiad Stadium Manchester CityGetty Images
Çeviri:

Manchester City 2026/27 biletleri nasıl alınır: Premier League fikstürü, fiyatlar ve daha fazlası

SHOPPING
Tickets
M.City
Premier Lig

2026/27 sezonu için Manchester City bileti satın almak istiyorsanız, biletleri ve paketleri güvence altına almak için aşağıdaki bağlantıları kullanabilirsiniz.

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Manchester City'nin 2026/27 Premier League fikstürünün tamamı

Tarih ve SaatKarşılaşmaStadyumBiletler
5 Eyl 2026 Cmt, 15:00Manchester City - Coventry CityEtihad Stadium (İç saha)Biletler
12 Eyl 2026 Cmt, 15:00Manchester United - Manchester CityOld Trafford (Deplasman)Biletler
19 Eyl 2026 Cmt, 15:00Manchester City - SunderlandEtihad Stadium (İç saha)Biletler
10 Eki 2026 Cmt, 15:00Liverpool - Manchester CityAnfield (Deplasman)Biletler
17 Eki 2026 Cmt, 15:00Manchester City - Ipswich TownEtihad Stadium (İç saha)Biletler
24 Eki 2026 Cmt, 15:00Aston Villa - Manchester CityVilla Park (Deplasman)Biletler
31 Eki 2026 Cmt, 15:00Manchester City - Brighton and Hove AlbionEtihad Stadium (İç saha)Biletler
7 Kas 2026 Cmt, 15:00Nottingham Forest - Manchester CityThe City Ground (Deplasman)Biletler
21 Kas 2026 Cmt, 15:00Manchester City - FulhamEtihad Stadium (İç saha)Biletler
28 Kas 2026 Cmt, 15:00Arsenal - Manchester CityEmirates Stadium (Deplasman)Biletler
2 Ara 2026 Çar, 20:00Manchester City - Leeds UnitedEtihad Stadium (İç saha)Biletler
5 Ara 2026 Cmt, 15:00Brentford - Manchester CityGtech Community Stadium (Deplasman)Biletler
12 Ara 2026 Cmt, 15:00Manchester City - ChelseaEtihad Stadium (İç saha)Biletler
19 Ara 2026 Cmt, 15:00Manchester City - Hull CityEtihad Stadium (İç saha)Biletler
26 Ara 2026 Cmt, 15:00Newcastle United - Manchester CitySt. James' Park (Deplasman)Biletler
30 Ara 2026 Çar, 20:00Everton - Manchester CityHill Dickinson Stadium (Deplasman)Biletler
2 Oca 2027 Cmt, 15:00Manchester City - Tottenham HotspurEtihad Stadium (İç saha)Biletler
6 Oca 2027 Çar, 20:00Leeds United - Manchester CityElland Road (Deplasman)Biletler
16 Oca 2027 Cmt, 15:00Manchester City - Nottingham ForestEtihad Stadium (İç saha)Biletler
23 Oca 2027 Cmt, 15:00Brighton and Hove Albion - Manchester CityAmerican Express Stadium (Deplasman)Biletler
30 Oca 2027 Cmt, 15:00Manchester City - ArsenalEtihad Stadium (İç saha)Biletler
6 Şub 2027 Cmt, 15:00Fulham - Manchester CityCraven Cottage (Deplasman)Biletler
10 Şub 2027 Çar, 20:00Tottenham Hotspur - Manchester CityTottenham Hotspur Stadium (Deplasman)Biletler
20 Şub 2027 Cmt, 15:00Manchester City - Newcastle UnitedEtihad Stadium (İç saha)Biletler
27 Şub 2027 Cmt, 15:00Hull City - Manchester CityMKM Stadium (Deplasman)Biletler
3 Mar 2027 Çar, 20:00Manchester City - EvertonEtihad Stadium (İç saha)Biletler
13 Mar 2027 Cmt, 15:00Coventry City - Manchester CityCoventry Building Society Arena (Deplasman)Biletler
20 Mar 2027 Cmt, 15:00Manchester City - Manchester UnitedEtihad Stadium (İç saha)Biletler
10 Nis 2027 Cmt, 15:00Bournemouth - Manchester CityVitality Stadium (Deplasman)Biletler
17 Nis 2027 Cmt, 15:00Manchester City - Crystal PalaceEtihad Stadium (İç saha)Biletler
24 Nis 2027 Cmt, 15:00Chelsea - Manchester CityStamford Bridge (Deplasman)Biletler
1 May 2027 Cmt, 15:00Manchester City - BrentfordEtihad Stadium (İç saha)Biletler
8 May 2027 Cmt, 15:00Manchester City - LiverpoolEtihad Stadium (İç saha)Biletler
15 May 2027 Cmt, 15:00Ipswich Town - Manchester CityPortman Road (Deplasman)Biletler
23 May 2027 Paz, 15:00Manchester City - Aston VillaEtihad Stadium (İç saha)Biletler
30 May 2027 Paz, 16:00Sunderland - Manchester CityStadium of Light (Deplasman)Biletler

Manchester City biletleri nasıl alınır?

İç saha biletlerinin birinci el satıcısı olan Manchester City'nin resmi bilet portalı üzerinden satın alın. 

Kulüpler biletleri üç aşamada dağıtır: önce kombine sahiplerine, ardından sadakat puanına göre üyelere ve son olarak Genel Satışta halka. 

Manchester City kombine biletleri nasıl alınır?

Kombine biletler, her iç saha maçına gitmenin tek garantili yoludur, ancak şu anda yeni alıcılar için mevcut değildir. Güncellemeler için resmi bilet portalını takip edin ve yeniden satışa sunulduğunda satın almak için kulüp üyesi olmanız gerektiğini unutmayın.

Manchester City deplasman biletlerini nasıl alabilirim?

İç saha maçlarında olduğu gibi, City üyeliği gerektiren kulübün resmi internet sitesi üzerinden satın alın. Rakip kulübün internet sitesini de deneyebilirsiniz, ancak orada da genellikle üyelik gerekir.

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Etihad Stadium hakkında bilmeniz gereken her şey

Manchester City, aslen 2002 Commonwealth Games için inşa edilen Etihad Stadium'da 2003'ten bu yana maçlarını oynuyor. Mevcut kapasite 55.097, bu da onu Premier League'in daha büyük statlarından biri yapıyor.

Oraya gitmenin en iyi yolu toplu taşımadır. Metrolink, Manchester Piccadilly'den Etihad Campus durağına 10 dakikadan kısa sürede ulaşır ve maç günlerinde tramvaylar saatte beş kez çalışır. Yakındaki Holt Town ve Velopark durakları, maç bitiminden sonra en az bir saat kapalı kalır. Otopark önceden rezerve edilebilir, ancak alan sınırlıdır.

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