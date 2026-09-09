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Manchester City'nin 2026/27 Premier League fikstürünün tamamı

Tarih ve Saat Karşılaşma Stadyum Biletler 5 Eyl 2026 Cmt, 15:00 Manchester City - Coventry City Etihad Stadium (İç saha) Biletler 12 Eyl 2026 Cmt, 15:00 Manchester United - Manchester City Old Trafford (Deplasman) Biletler 19 Eyl 2026 Cmt, 15:00 Manchester City - Sunderland Etihad Stadium (İç saha) Biletler 10 Eki 2026 Cmt, 15:00 Liverpool - Manchester City Anfield (Deplasman) Biletler 17 Eki 2026 Cmt, 15:00 Manchester City - Ipswich Town Etihad Stadium (İç saha) Biletler 24 Eki 2026 Cmt, 15:00 Aston Villa - Manchester City Villa Park (Deplasman) Biletler 31 Eki 2026 Cmt, 15:00 Manchester City - Brighton and Hove Albion Etihad Stadium (İç saha) Biletler 7 Kas 2026 Cmt, 15:00 Nottingham Forest - Manchester City The City Ground (Deplasman) Biletler 21 Kas 2026 Cmt, 15:00 Manchester City - Fulham Etihad Stadium (İç saha) Biletler 28 Kas 2026 Cmt, 15:00 Arsenal - Manchester City Emirates Stadium (Deplasman) Biletler 2 Ara 2026 Çar, 20:00 Manchester City - Leeds United Etihad Stadium (İç saha) Biletler 5 Ara 2026 Cmt, 15:00 Brentford - Manchester City Gtech Community Stadium (Deplasman) Biletler 12 Ara 2026 Cmt, 15:00 Manchester City - Chelsea Etihad Stadium (İç saha) Biletler 19 Ara 2026 Cmt, 15:00 Manchester City - Hull City Etihad Stadium (İç saha) Biletler 26 Ara 2026 Cmt, 15:00 Newcastle United - Manchester City St. James' Park (Deplasman) Biletler 30 Ara 2026 Çar, 20:00 Everton - Manchester City Hill Dickinson Stadium (Deplasman) Biletler 2 Oca 2027 Cmt, 15:00 Manchester City - Tottenham Hotspur Etihad Stadium (İç saha) Biletler 6 Oca 2027 Çar, 20:00 Leeds United - Manchester City Elland Road (Deplasman) Biletler 16 Oca 2027 Cmt, 15:00 Manchester City - Nottingham Forest Etihad Stadium (İç saha) Biletler 23 Oca 2027 Cmt, 15:00 Brighton and Hove Albion - Manchester City American Express Stadium (Deplasman) Biletler 30 Oca 2027 Cmt, 15:00 Manchester City - Arsenal Etihad Stadium (İç saha) Biletler 6 Şub 2027 Cmt, 15:00 Fulham - Manchester City Craven Cottage (Deplasman) Biletler 10 Şub 2027 Çar, 20:00 Tottenham Hotspur - Manchester City Tottenham Hotspur Stadium (Deplasman) Biletler 20 Şub 2027 Cmt, 15:00 Manchester City - Newcastle United Etihad Stadium (İç saha) Biletler 27 Şub 2027 Cmt, 15:00 Hull City - Manchester City MKM Stadium (Deplasman) Biletler 3 Mar 2027 Çar, 20:00 Manchester City - Everton Etihad Stadium (İç saha) Biletler 13 Mar 2027 Cmt, 15:00 Coventry City - Manchester City Coventry Building Society Arena (Deplasman) Biletler 20 Mar 2027 Cmt, 15:00 Manchester City - Manchester United Etihad Stadium (İç saha) Biletler 10 Nis 2027 Cmt, 15:00 Bournemouth - Manchester City Vitality Stadium (Deplasman) Biletler 17 Nis 2027 Cmt, 15:00 Manchester City - Crystal Palace Etihad Stadium (İç saha) Biletler 24 Nis 2027 Cmt, 15:00 Chelsea - Manchester City Stamford Bridge (Deplasman) Biletler 1 May 2027 Cmt, 15:00 Manchester City - Brentford Etihad Stadium (İç saha) Biletler 8 May 2027 Cmt, 15:00 Manchester City - Liverpool Etihad Stadium (İç saha) Biletler 15 May 2027 Cmt, 15:00 Ipswich Town - Manchester City Portman Road (Deplasman) Biletler 23 May 2027 Paz, 15:00 Manchester City - Aston Villa Etihad Stadium (İç saha) Biletler 30 May 2027 Paz, 16:00 Sunderland - Manchester City Stadium of Light (Deplasman) Biletler

Manchester City biletleri nasıl alınır?

İç saha biletlerinin birinci el satıcısı olan Manchester City'nin resmi bilet portalı üzerinden satın alın.

Kulüpler biletleri üç aşamada dağıtır: önce kombine sahiplerine, ardından sadakat puanına göre üyelere ve son olarak Genel Satışta halka.

Manchester City kombine biletleri nasıl alınır?

Kombine biletler, her iç saha maçına gitmenin tek garantili yoludur, ancak şu anda yeni alıcılar için mevcut değildir. Güncellemeler için resmi bilet portalını takip edin ve yeniden satışa sunulduğunda satın almak için kulüp üyesi olmanız gerektiğini unutmayın.

Manchester City deplasman biletlerini nasıl alabilirim?

İç saha maçlarında olduğu gibi, City üyeliği gerektiren kulübün resmi internet sitesi üzerinden satın alın. Rakip kulübün internet sitesini de deneyebilirsiniz, ancak orada da genellikle üyelik gerekir.

Etihad Stadium hakkında bilmeniz gereken her şey

Manchester City, aslen 2002 Commonwealth Games için inşa edilen Etihad Stadium'da 2003'ten bu yana maçlarını oynuyor. Mevcut kapasite 55.097, bu da onu Premier League'in daha büyük statlarından biri yapıyor.

Oraya gitmenin en iyi yolu toplu taşımadır. Metrolink, Manchester Piccadilly'den Etihad Campus durağına 10 dakikadan kısa sürede ulaşır ve maç günlerinde tramvaylar saatte beş kez çalışır. Yakındaki Holt Town ve Velopark durakları, maç bitiminden sonra en az bir saat kapalı kalır. Otopark önceden rezerve edilebilir, ancak alan sınırlıdır.