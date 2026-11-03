Lyon’un 2026/27 sezonu biletleri nasıl alınır? Yaklaşan maçlar, Ligue 1 bilet fiyatları, Groupama Stadyumu hakkında bilgiler ve daha fazlası

Ligue 1 ekibi Lyon (Olympique Lyonnais), üst üste üçüncü sezonda hem Fransa'da hem de Avrupa'da başarı hedefliyor. Maç biletlerini bugün satın alarak Lyon'u tribünden izlemek için yerinizi ayırtabilirsiniz.

Lyon sahipleri tarafından Ocak 2025'te teknik direktör olarak göreve getirilen Paulo Fonseca, bu görevde geçirdiği umut verici 18 ayı aşkın sürenin ardından takımını daha ileri taşımayı hedefliyor. Lyon, geçen sezon Ligue 1'i dördüncü sırada bitirerek yine dördüncü olduğu 2020/21 sezonundan bu yana en iyi lig derecesini elde etti.

Lyon, bu sezona hızlı başladı ve ilk beş Ligue 1 maçının üçünü kazanıp ikisinde berabere kaldı. Özellikle kendi sahasında etkileyici bir performans sergileyen takım, Groupama Stadium'daki ilk beş maçının dördünü kazandı ve bu galibiyetlerin her birinde en az iki gol attı.

Bu sezon Zachary Athekame, Ernest Nuamah ve Corentin Tolisso gibi oyuncuları sahada izlemek istiyorsanız GOAL, Lyon maçlarına nereden bilet alabileceğiniz, biletlerin ne kadar olduğu ve daha fazlası hakkında güncel bilgileri sunuyor.

Lyon'un yaklaşan maçları

Tarih ve saat (yerel) Maç Biletler Yer 5 Kasım Perşembe (18.45) UEFA Avrupa Ligi: Real Sociedad - Lyon Biletler Anoeta Stadium (San Sebastián) 8 Kasım Pazar (17.15) Ligue 1: Brest - Lyon Biletler Stade Francis-Le Blé (Brest) 21 Kasım Cumartesi (20.45) Ligue 1: Lille - Lyon Biletler Stade Pierre Mauroy (Lille) 26 Kasım Perşembe (21.00) UEFA Avrupa Ligi: Lyon - Lillestrøm Biletler Groupama Stadium (Lyon) 29 Kasım Pazar (20.45) Ligue 1: Lyon - Monaco Biletler Groupama Stadium (Lyon) 6 Aralık Pazar (20.45) Ligue 1: Troyes - Lyon Biletler Stade de l'Aube (Troyes) 10 Aralık Perşembe (21.00) UEFA Avrupa Ligi: Lyon - Union Saint-Gilloise Biletler Groupama Stadium (Lyon) 13 Aralık Pazar (20.45) Ligue 1: Lyon - Marseille Biletler Groupama Stadium (Lyon) 3 Ocak Pazar (15.00) Ligue 1: Le Mans - Lyon Biletler Stade Marie-Marvingt (Le Mans) 17 Ocak Pazar (20.45) Ligue 1: Lyon - Lorient Biletler Groupama Stadium (Lyon)

Lyon maçlarına nasıl bilet alınır?

Lyon (Olympique Lyonnais) maçlarının resmî biletleri, kulübün çevrim içi bilet platformundan (billetterie.ol.fr) doğrudan satın alınabilir.

Standart maçların biletleri, kombine sahipleri ve kulüp üyeleri için öncelikli satış döneminin ardından genellikle maçtan birkaç hafta ila iki ay önce genel satışa çıkar.

Birinci öncelikli satış dönemi : Ek koltuk almak isteyen kombine sahipleri (Abonnés).

: Ek koltuk almak isteyen kombine sahipleri (Abonnés). İkinci öncelikli satış dönemi : MyOL sadakat programı üyeleri.

: MyOL sadakat programı üyeleri. Genel satış: Boş koltuk kalması koşuluyla ücretsiz hesabı olan herkese açık.

Taraftarlar Lyon maçlarının biletlerini ikincil piyasadan da satın alabilir. StubHub, alternatif kanallardan bilet almak isteyenlerin başvurabileceği önde gelen platformlardan biri ve son dakika bileti arayan taraftarlar için güvenilir bir seçenek.

Lyon biletleri ne kadar?

Lyon (Olympique Lyonnais) maçlarının resmî bilet fiyatları, standart lig karşılaşmalarında genellikle 15-25 €'dan başlıyor; ayrıcalıklı tribün bölümlerinde veya PSG ya da Marseille gibi rakiplere karşı oynanan büyük maçlarda 180 €'nun üzerine çıkıyor.

Biletler, sahaya yakınlıklarına ve görüş kalitesine göre sınıflandırılıyor:

Taraftar ve köşe tribünleri (15-25 €) : En düşük fiyat kategorisi. Bu koltuklar kale arkalarında (Virages) veya köşe tribünlerinde (örneğin 107. blok) yer alıyor.

: En düşük fiyat kategorisi. Bu koltuklar kale arkalarında (Virages) veya köşe tribünlerinde (örneğin 107. blok) yer alıyor. Standart orta kategori ve yan tribünler (26-65 €) : Yan tribünlerin (Tribune Est ve Tribune Ouest) üst ve orta katlarında bulunan, fiyatına göre avantajlı koltuklar.

: Yan tribünlerin (Tribune Est ve Tribune Ouest) üst ve orta katlarında bulunan, fiyatına göre avantajlı koltuklar. Premium standart biletler (76-120 € ve üzeri) : Alt tribünlerde, orta saha çizgisine ve yedek kulübelerine en yakın konumdaki yan bloklar.

: Alt tribünlerde, orta saha çizgisine ve yedek kulübelerine en yakın konumdaki yan bloklar. VIP ve ağırlama paketleri (150-300 € ve üzeri): Salon des Lumières gibi salonlara erişim, minderli koltuklar ve gurme ikramlar içeren özel kulüp paketleri.

Güncel bilet durumu ve ek bilgiler için kulübün resmî bilet platformunu veya StubHub gibi ikincil satış sitelerini takip edin.

Groupama Stadium hakkında bilmeniz gereken her şey

Parc Olympique Lyonnais adıyla da bilinen Groupama Stadium, Fransa'nın Lyon kentinin banliyösü Décines-Charpieu'da bulunan, 59.186 kişi kapasiteli modern bir stadyum.

2016'da Fransa'nın en büyük üçüncü stadyumu olarak açılan tesis, Ligue 1 kulübü Lyon'un (Olympique Lyonnais) iç saha maçlarına ev sahipliği yapıyor. Fütüristik tasarımı, farklı sporlara uygun yapısı ve dünya standartlarındaki konser akustiğiyle dünya çapında tanınıyor.

Lyon, 65 yıl boyunca tarihî Stade de Gerland'da oynadı. Ancak kulübün Avrupa'da büyüyen hedeflerine uygun bir tesis isteyen simge kulüp başkanı Jean-Michel Aulas, 2008'de özel kaynaklarla finanse edilecek yepyeni bir stadyum projesi önerdi.

Stadyum, Ocak 2016'da Lyon'un Troyes karşısında aldığı 4-1'lik farklı galibiyetle resmen açıldı. Stadyum tarihindeki ilk golü Alexandre Lacazette attı.

Groupama Stadium'da unutulmaz anlar

2018 UEFA Avrupa Ligi finali : Atlético Madrid, Antoine Griezmann'ın iki gol attığı etkileyici performansının yardımıyla Olympique de Marseille'i rahat bir şekilde 3-0 yenerek Avrupa futbolunun bu büyük gecesinde zafere ulaştı.

: Atlético Madrid, Antoine Griezmann'ın iki gol attığı etkileyici performansının yardımıyla Olympique de Marseille'i rahat bir şekilde 3-0 yenerek Avrupa futbolunun bu büyük gecesinde zafere ulaştı. 2019 FIFA Kadınlar Dünya Kupası finali : Stadyum, kadın futbolunun merkezine dönüştü. Amerika Birleşik Devletleri Kadın Millî Takımı (USWNT), 57.900 seyirciyle tamamen dolan tribünler önünde Hollanda'yı 2-0 yenerek dördüncü Dünya Kupası şampiyonluğunu kazandı.

: Stadyum, kadın futbolunun merkezine dönüştü. Amerika Birleşik Devletleri Kadın Millî Takımı (USWNT), 57.900 seyirciyle tamamen dolan tribünler önünde Hollanda'yı 2-0 yenerek dördüncü Dünya Kupası şampiyonluğunu kazandı. 2024 Paris Yaz Olimpiyatları: Olimpiyat turnuvasında birçok futbol maçına ev sahipliği yapan stadyum, tarihine Olimpiyatları da ekledi.

Müziğin süperstarları: Stadyum, Taylor Swift'in 2024'te 59.000'i aşkın hayranı ağırlayan Eras Tour konserleri ile Coldplay, The Rolling Stones ve Linkin Park'ın konserleri dâhil olmak üzere birçok önemli müzik etkinliğine ev sahipliği yaptı.

Lyon'un rekorları ve istatistikleri

Yerel lehçede «çocuklar» anlamına gelen lakabıyla sevgiyle anılan Lyon (Olympique Lyonnais), Fransa'nın tarihî açıdan en köklü futbol kulüplerinden biri.

1950'de kurulan kulüp, 20. yüzyılın ortalarında ülke kupalarında öne çıkan bir takımdan, 2000'li yıllarda Fransız futboluna tamamen hâkim olan bir Avrupa devine dönüştü.

Kulübün başarıları ve önemli kupaları

Ligue 1 : 7 şampiyonluk (2001-02, 2002-03, 2003-04, 2004-05, 2005-06, 2006-07, 2007-08)

: 7 şampiyonluk (2001-02, 2002-03, 2003-04, 2004-05, 2005-06, 2006-07, 2007-08) Coupe de France : 5 şampiyonluk (1963-64, 1966-67, 1972-73, 2007-08, 2011-12)

: 5 şampiyonluk (1963-64, 1966-67, 1972-73, 2007-08, 2011-12) Coupe de la Ligue: 1 şampiyonluk (2000-01)

Oyuncuların bireysel rekorları

En fazla maç: Serge Chiesa (547), Grégory Coupet (520)

En fazla gol: Fleury Di Nallo (222), Alexandre Lacazette (201)

Üst üste yedi şampiyonluk rekoru

Lyon, 2002 ile 2008 yılları arasında elde ettiği üst üste yedi Ligue 1 şampiyonluğuyla Fransa rekorunu elinde tutuyor. Bu başarı, o dönemde Avrupa'nın beş büyük liginde de tüm zamanların rekoruydu.

2006 derbisinde boyalı yüzlerle verilen mesaj

Lyonlu oyuncular, Nisan 2006'da Saint-Étienne ile oynayacakları çekişmeli Rhône-Alpes Derbisi öncesinde yüzlerini ve saçlarını kulübün kırmızı, beyaz ve mavi renklerine boyayarak sahaya çıktı. O gece rakiplerini 4-0 yenip üst üste beşinci lig şampiyonluğunu garantileyerek bu iddialı hareketlerinin karşılığını sahada verdiler.

Yetenek hazinesi altyapı

Yerel lehçede «çocuklar» anlamına gelen lakapla anılan Lyon'un altyapısının Avrupa'nın en ünlü yetenek yetiştirme merkezlerinden biri olması şaşırtıcı değil. Bu altyapıdan Karim Benzema, Alexandre Lacazette, Anthony Martial, Samuel Umtiti ve Corentin Tolisso gibi dünya çapında yıldızlar yetişti.