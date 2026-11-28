Ligue 1 ekibi Lyon (Olympique Lyonnais), üst üste üçüncü sezonda hem ülke içinde hem Avrupa'da başarı hedefliyor. Bugün maç bileti satın alarak takımı tribünden izlemek için yerinizi ayırtabilirsiniz.

Lyon'un sahipleri tarafından Ocak 2025'te teknik direktörlüğe getirilen Paulo Fonseca, görevindeki 18 ayı aşkın umut verici dönemin ardından takımı daha ileri taşımak istiyor. Lyon, geçen sezon Ligue 1'i dördüncü sırada bitirerek yine dördüncü olduğu 2020/21 sezonundan bu yana en iyi lig derecesini elde etti.

Lyon, bu sezona hızlı başlayarak Ligue 1'deki ilk beş maçının üçünü kazandı, ikisinde berabere kaldı. Özellikle kendi sahasında etkileyici bir performans sergiledi: Groupama Stadyumu'ndaki ilk beş maçının dördünü kazandı ve bu galibiyetlerin her birinde en az iki gol attı.

Bu sezon Zachary Athekame, Ernest Nuamah ve Corentin Tolisso gibi isimleri izlemek mi istiyorsunuz? GOAL, Lyon maçlarına nereden bilet alabileceğiniz, biletlerin ne kadar olduğu ve daha fazlası hakkında güncel bilgileri sunuyor.

Lyon'un yaklaşan maçları

Tarih ve saat (yerel) Maç Biletler Yer 29 Kasım Pazar (20.45) Ligue 1: Lyon - Monaco Biletler Groupama Stadyumu (Lyon) 6 Aralık Pazar (20.45) Ligue 1: Troyes - Lyon Biletler Stade de l'Aube (Troyes) 10 Aralık Perşembe (21.00) Avrupa Ligi: Lyon - Union Saint-Gilloise Biletler Groupama Stadyumu (Lyon) 13 Aralık Pazar (20.45) Ligue 1: Lyon - Marseille Biletler Groupama Stadyumu (Lyon) 3 Ocak Pazar (15.00) Ligue 1: Le Mans - Lyon Biletler Stade Marie-Marvingt (Le Mans) 17 Ocak Pazar (20.45) Ligue 1: Lyon - Lorient Biletler Groupama Stadyumu (Lyon) 21 Ocak Perşembe (18.45) Avrupa Ligi: Jagiellonia Białystok - Lyon Biletler Stadion Miejski (Bialystok) 24 Ocak Pazar (20.45) Ligue 1: Strasbourg - Lyon Biletler Stade de la Meinau (Strasbourg) 28 Ocak Perşembe (21.00) Avrupa Ligi: Lyon - Bayer Leverkusen Biletler Groupama Stadyumu (Lyon) 31 Ocak Pazar (20.45) Ligue 1: Lyon - Lille Biletler Groupama Stadyumu (Lyon)

Lyon biletleri nasıl alınır?

Lyon (Olympique Lyonnais) maçlarının resmî biletleri, kulübün çevrimiçi bilet platformundan (billetterie.ol.fr) doğrudan satın alınabilir.

Standart maçların biletleri, kombine sahipleri ve kulüp üyelerine tanınan öncelikli satış döneminin ardından genellikle maçtan birkaç hafta ila iki ay önce genel satışa çıkar.

1. öncelikli satış dönemi : Ek koltuk almak isteyen kombine sahipleri (Abonnés).

: Ek koltuk almak isteyen kombine sahipleri (Abonnés). 2. öncelikli satış dönemi : MyOL sadakat programı üyeleri.

: MyOL sadakat programı üyeleri. Genel satış: Yer kalması koşuluyla ücretsiz hesap açan herkese açık.

Taraftarlar Lyon maçlarına ikincil piyasadan da bilet alabilir. StubHub, alternatif kanallardan bilet arayanlar için önde gelen satış platformlarından biri ve son dakika bileti almak isteyen taraftarlara güvenilir bir seçenek sunuyor.

Lyon biletleri ne kadar?

Lyon (Olympique Lyonnais) maçlarının resmî bilet fiyatları, standart lig karşılaşmalarında genellikle 15-25 avrodan başlıyor. Fiyatlar, ayrıcalıklı bloklar veya PSG ve Marseille maçları gibi büyük karşılaşmalarda 180 avronun üzerine çıkabiliyor.

Biletler, sahaya yakınlıklarına ve sundukları görüş kalitesine göre sınıflandırılıyor:

Taraftar ve köşe tribünleri (15-25 avro) : En düşük fiyat kategorisi. Bu koltuklar kale arkalarında (Virages) veya köşe bloklarında (örneğin 107. blok) yer alıyor.

: En düşük fiyat kategorisi. Bu koltuklar kale arkalarında (Virages) veya köşe bloklarında (örneğin 107. blok) yer alıyor. Standart orta kategori ve yan tribünler (26-65 avro) : Yan tribünlerin (Tribune Est ve Tribune Ouest) üst ve orta katlarında bulunan, fiyatına göre avantajlı koltuklar.

: Yan tribünlerin (Tribune Est ve Tribune Ouest) üst ve orta katlarında bulunan, fiyatına göre avantajlı koltuklar. Ayrıcalıklı standart biletler (76-120 avro ve üzeri) : Alt katlarda, orta saha çizgisine ve oyuncu kulübelerine en yakın yan bloklardaki koltuklar.

: Alt katlarda, orta saha çizgisine ve oyuncu kulübelerine en yakın yan bloklardaki koltuklar. VIP ve ağırlama paketleri (150-300 avro ve üzeri): Salon des Lumières gibi özel salonlara erişim, minderli koltuklar ve seçkin yiyecek içecek hizmeti içeren kurumsal kulüp paketleri.

Güncel bilet durumu ve ek bilgiler için kulübün resmî bilet platformunu veya StubHub gibi ikincil satış sitelerini takip edin.

Groupama Stadyumu hakkında bilmeniz gerekenler

Parc Olympique Lyonnais adıyla da bilinen Groupama Stadyumu, Fransa'nın Lyon kentinin banliyösü Décines-Charpieu'de bulunan, 59.186 kişi kapasiteli modern bir tesis.

2016'da Fransa'nın en büyük üçüncü stadyumu olarak açılan tesis, Ligue 1 kulübü Lyon'un (Olympique Lyonnais) sahası. Fütüristik tasarımı, farklı spor dallarına uygunluğu ve dünya standartlarındaki konser akustiğiyle dünya çapında tanınıyor.

Lyon, 65 yıl boyunca tarihî Stade de Gerland'da oynadı. Ancak kulübün Avrupa'da büyüyen hedeflerine uygun bir stadyum isteyen Lyon'un sembol isimlerinden kulüp başkanı Jean-Michel Aulas, 2008'de özel kaynaklarla finanse edilecek yepyeni bir stadyum projesi önerdi.

Stadyum, Ocak 2016'da Lyon'un Troyes'yı 4-1 yendiği maçla resmen açıldı. Stadyumun tarihindeki ilk golü Alexandre Lacazette attı.

Groupama Stadyumu'nda unutulmaz anlar

2018 UEFA Avrupa Ligi finali : Avrupa futbolunun sahne aldığı finalde Atlético Madrid, Antoine Griezmann'ın etkileyici iki golünün yardımıyla Olympique de Marseille'i rahat bir şekilde 3-0 yendi.

: Avrupa futbolunun sahne aldığı finalde Atlético Madrid, Antoine Griezmann'ın etkileyici iki golünün yardımıyla Olympique de Marseille'i rahat bir şekilde 3-0 yendi. 2019 FIFA Kadınlar Dünya Kupası finali : Stadyum, kadın futbolunun merkezine dönüştü. Amerika Birleşik Devletleri Kadın Millî Takımı (USWNT), 57.900 kişinin doldurduğu tribünlerin önünde Hollanda'yı 2-0 yenerek dördüncü Dünya Kupası şampiyonluğunu kazandı.

: Stadyum, kadın futbolunun merkezine dönüştü. Amerika Birleşik Devletleri Kadın Millî Takımı (USWNT), 57.900 kişinin doldurduğu tribünlerin önünde Hollanda'yı 2-0 yenerek dördüncü Dünya Kupası şampiyonluğunu kazandı. 2024 Paris Yaz Olimpiyatları: Olimpiyat turnuvası sırasında çeşitli futbol maçlarına ev sahipliği yapan stadyum, tarihine bir Olimpiyat mirası da ekledi.

Müziğin yıldızları: Stadyum, Taylor Swift'in 2024'te 59.000'den fazla hayranı ağırlayan Eras Tour konseri ile Coldplay, The Rolling Stones ve Linkin Park konserleri dahil olmak üzere unutulmaz etkinliklere ev sahipliği yaptı.

Lyon'un rekorları ve istatistikleri

Yerel lehçede «Çocuklar» anlamına gelen Les Gones lakabıyla anılan Lyon (Olympique Lyonnais), Fransa'nın tarihsel açıdan en köklü futbol kulüplerinden biri.

1950'de kurulan kulüp, 20. yüzyılın ortalarında ülke kupalarında uzmanlaşmış bir ekipken 2000'li yıllarda Fransız futboluna tamamen hükmeden bir Avrupa gücüne dönüştü.

Kulübün başarıları ve kupaları

Ligue 1 : 7 şampiyonluk (2001-02, 2002-03, 2003-04, 2004-05, 2005-06, 2006-07, 2007-08)

: 7 şampiyonluk (2001-02, 2002-03, 2003-04, 2004-05, 2005-06, 2006-07, 2007-08) Coupe de France : 5 şampiyonluk (1963-64, 1966-67, 1972-73, 2007-08, 2011-12)

: 5 şampiyonluk (1963-64, 1966-67, 1972-73, 2007-08, 2011-12) Coupe de la Ligue: 1 şampiyonluk (2000-01)

Oyuncu rekorları

En çok maça çıkanlar: Serge Chiesa (547), Grégory Coupet (520)

En çok gol atanlar: Fleury Di Nallo (222), Alexandre Lacazette (201)

Üst üste yedi şampiyonluk rekoru

Lyon, 2002 ile 2008 arasında kazandığı yedi şampiyonlukla Ligue 1'de üst üste en çok şampiyon olan takım rekorunu elinde tutuyor. Bu başarı, o dönemde Avrupa'nın beş büyük ligi için de rekordu.

2006 derbisinde yüz boyalı meydan okuma

Nisan 2006'da Saint-Étienne ile oynanan çekişmeli Rhône-Alpes derbisi öncesinde Lyon oyuncuları, yüzlerini ve saçlarını kulübün kırmızı, beyaz ve mavi renklerine boyayarak cesurca sahaya çıktı. O gece rakiplerini 4-0 yenip üst üste beşinci lig şampiyonluklarını ilan ederek bu özgüvenin karşılığını verdiler.

Yetenek yetiştiren altyapı

Yerel lehçede «Çocuklar» anlamına gelen Les Gones lakabıyla bilinen Lyon'un altyapısının Avrupa'nın en ünlü yetenek merkezlerinden biri olması şaşırtıcı değil. Karim Benzema, Alexandre Lacazette, Anthony Martial, Samuel Umtiti ve Corentin Tolisso gibi dünya çapında yıldızlar yetiştirdi.