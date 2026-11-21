Ligue 1 ekibi Lyon (Olympique Lyonnais), üst üste üçüncü sezonda hem ülke içinde hem de Avrupa'da başarı hedefliyor. Bugün maç bileti satın alarak takımı tribünden izlemek için yerinizi ayırtabilirsiniz.

Lyon'un sahipleri tarafından Ocak 2025'te teknik direktör olarak göreve getirilen Paulo Fonseca, görevde geçirdiği 18 ayı aşkın umut verici dönemin ardından takımın ilerleyişini sürdürmek istiyor. Lyon, geçen sezon Ligue 1'i 4. sırada bitirerek yine 4. olduğu 2020/21 sezonundan bu yana ligdeki en iyi derecesini elde etti.

Lyon, bu sezonki ilk beş Ligue 1 maçının üçünü kazanıp ikisinde berabere kalarak sezona hızlı başladı. Özellikle kendi sahasında etkileyici bir performans sergileyen takım, Groupama Stadium'daki ilk beş maçının dördünü kazandı ve bu galibiyetlerin her birinde en az iki gol attı.

Bu sezon Zachary Athekame, Ernest Nuamah ve Corentin Tolisso gibi oyuncuları sahada izlemek istiyorsanız GOAL, biletleri nereden alabileceğiniz ve fiyatları dâhil Lyon maçlarında yerinizi ayırtmak için gereken güncel bilgileri sizinle paylaşsın.

Lyon'un yaklaşan maçları

Tarih ve saat (yerel) Maç Biletler Stadyum 21 Kasım Cumartesi (20.45) Ligue 1: Lille-Lyon Biletler Stade Pierre Mauroy (Lille) 26 Kasım Perşembe (21.00) UEFA Avrupa Ligi: Lyon-Lillestrøm Biletler Groupama Stadium (Lyon) 29 Kasım Pazar (20.45) Ligue 1: Lyon-Monaco Biletler Groupama Stadium (Lyon) 6 Aralık Pazar (20.45) Ligue 1: Troyes-Lyon Biletler Stade de l'Aube (Troyes) 10 Aralık Perşembe (21.00) UEFA Avrupa Ligi: Lyon-Union Saint-Gilloise Biletler Groupama Stadium (Lyon) 13 Aralık Pazar (20.45) Ligue 1: Lyon-Marseille Biletler Groupama Stadium (Lyon) 3 Ocak Pazar (15.00) Ligue 1: Le Mans-Lyon Biletler Stade Marie-Marvingt (Le Mans) 17 Ocak Pazar (20.45) Ligue 1: Lyon-Lorient Biletler Groupama Stadium (Lyon)

Lyon biletleri nasıl alınır?

Lyon (Olympique Lyonnais) maçlarının resmî biletleri, kulübün çevrim içi bilet platformundan (billetterie.ol.fr) doğrudan satın alınabilir.

Standart maçların biletleri, kombine sahipleri ve kulüp üyelerine tanınan öncelikli satış döneminin ardından genellikle maçtan birkaç hafta ile iki ay önce genel satışa çıkar.

1. öncelikli satış dönemi : Ek koltuk almak isteyen kombine sahipleri (Abonnés).

: Ek koltuk almak isteyen kombine sahipleri (Abonnés). 2. öncelikli satış dönemi : MyOL sadakat programı üyeleri.

: MyOL sadakat programı üyeleri. Genel satış: Yer kalması hâlinde ücretsiz hesabı olan herkese açıktır.

Taraftarlar ayrıca Lyon maçlarının biletlerini ikincil piyasadan satın alabilir. StubHub, alternatif kanallardan bilet arayanların önde gelen seçeneklerinden biridir ve son dakika bileti almak isteyen taraftarlara güvenilir bir seçenek sunar.

Lyon biletleri ne kadar?

Lyon (Olympique Lyonnais) maçlarının resmî bilet fiyatları, standart lig karşılaşmalarında genellikle 15-25 avrodan başlar; premium tribün bölümlerinde veya PSG ve Marseille maçları gibi büyük karşılaşmalarda 180 avronun üzerine çıkar.

Biletler, sahaya yakınlık ve görüş açısının kalitesine göre kategorilere ayrılır:

Taraftar ve köşe tribünleri (15-25 avro) : En düşük fiyatlı kategori. Bu koltuklar kale arkalarında (Virages) veya köşe tribünü bölümlerinde (örneğin 107. blok) yer alır.

: En düşük fiyatlı kategori. Bu koltuklar kale arkalarında (Virages) veya köşe tribünü bölümlerinde (örneğin 107. blok) yer alır. Standart orta kategori ve yan tribünler (26-65 avro) : Yan tribünlerin (Tribune Est ve Tribune Ouest) üst ve orta katlarında bulunan, fiyatına göre iyi bir seçenek sunan koltuklar.

: Yan tribünlerin (Tribune Est ve Tribune Ouest) üst ve orta katlarında bulunan, fiyatına göre iyi bir seçenek sunan koltuklar. Premium standart biletler (76-120 avro ve üzeri) : Alt katlarda, orta saha çizgisine ve yedek kulübelerine en yakın yan tribün bölümlerindeki koltuklar.

: Alt katlarda, orta saha çizgisine ve yedek kulübelerine en yakın yan tribün bölümlerindeki koltuklar. VIP ve ağırlama paketleri (150-300 avro ve üzeri): Salon des Lumières gibi salonlara erişim, minderli koltuklar ve gurme ikramlar içeren özel kulüp paketleri.

Ek bilgiler için kulübün resmî bilet platformunu, güncel bilet durumunu öğrenmek içinse StubHub gibi ikincil satış sitelerini takip edin.

Groupama Stadium hakkında bilmeniz gereken her şey

Parc Olympique Lyonnais adıyla da bilinen Groupama Stadium, Fransa'nın Lyon kentinin banliyösü Décines-Charpieu'da bulunan, 59.186 kişi kapasiteli modern bir stadyumdur.

2016'da Fransa'nın en büyük üçüncü stadyumu olarak açılan tesis, Ligue 1 kulübü Lyon'un (Olympique Lyonnais) iç saha maçlarına ev sahipliği yapıyor. Fütüristik tasarımı, farklı spor dallarına uygunluğu ve dünya standartlarındaki konser akustiğiyle dünya çapında tanınıyor.

Lyon, 65 yıl boyunca tarihî Stade de Gerland'da oynadı. Ancak kulübün Avrupa'da büyüyen hedeflerine uygun bir tesis için Lyon'un simge isimlerinden kulüp başkanı Jean-Michel Aulas, 2008'de özel kaynaklarla finanse edilecek yepyeni bir stadyum projesi önerdi.

Stadyum, Ocak 2016'da Lyon'un Troyes karşısında aldığı 4-1'lik galibiyetle resmen açıldı. Stadyum tarihindeki ilk golü Alexandre Lacazette attı.

Groupama Stadium'da unutulmaz anlar

2018 UEFA Avrupa Ligi Finali : Avrupa futbolunun sahne aldığı finalde Atlético Madrid, Antoine Griezmann'ın etkileyici iki golüyle Olympique de Marseille'i rahat bir şekilde 3-0 mağlup etti.

: Avrupa futbolunun sahne aldığı finalde Atlético Madrid, Antoine Griezmann'ın etkileyici iki golüyle Olympique de Marseille'i rahat bir şekilde 3-0 mağlup etti. 2019 FIFA Kadınlar Dünya Kupası Finali : Stadyum, kadın futbolunun merkezi hâline geldi. ABD Kadın Millî Takımı (USWNT), 57.900 kişinin doldurduğu tribünler önünde Hollanda'yı 2-0 yenerek dördüncü Dünya Kupası şampiyonluğunu kazandı.

: Stadyum, kadın futbolunun merkezi hâline geldi. ABD Kadın Millî Takımı (USWNT), 57.900 kişinin doldurduğu tribünler önünde Hollanda'yı 2-0 yenerek dördüncü Dünya Kupası şampiyonluğunu kazandı. 2024 Paris Yaz Olimpiyatları: Olimpiyatlar kapsamındaki birçok futbol maçına ev sahipliği yapan stadyum, tarihine olimpiyat mirasını da ekledi.

Müzik dünyasının yıldızları: Stadyum; Taylor Swift'in 2024'te 59.000'den fazla hayranı ağırlayan Eras Tour konserleri, Coldplay, The Rolling Stones ve Linkin Park dâhil pek çok unutulmaz konsere ev sahipliği yaptı.

Lyon'un rekorları ve istatistikleri

Yerel lehçede 'çocuklar' anlamına gelen Les Gones lakabıyla da bilinen Lyon (Olympique Lyonnais), Fransa'nın tarihsel açıdan en köklü futbol kulüplerinden biridir.

1950'de kurulan kulüp, 20. yüzyılın ortalarında ülke kupalarında uzmanlaşmış bir takımdan, 2000'li yıllarda Fransız futboluna tamamen hâkim olan bir Avrupa gücüne dönüştü.

Kulübün kupaları ve öne çıkan başarıları

Ligue 1 : 7 şampiyonluk (2001-02, 2002-03, 2003-04, 2004-05, 2005-06, 2006-07, 2007-08)

: 7 şampiyonluk (2001-02, 2002-03, 2003-04, 2004-05, 2005-06, 2006-07, 2007-08) Coupe de France : 5 şampiyonluk (1963-64, 1966-67, 1972-73, 2007-08, 2011-12)

: 5 şampiyonluk (1963-64, 1966-67, 1972-73, 2007-08, 2011-12) Coupe de la Ligue: 1 şampiyonluk (2000-01)

Bireysel oyuncu rekorları

En çok maça çıkanlar: Serge Chiesa (547), Grégory Coupet (520)

En çok gol atanlar: Fleury Di Nallo (222), Alexandre Lacazette (201)

Üst üste yedi şampiyonluk rekoru

Lyon, 2002 ile 2008 arasında kazandığı üst üste 7 Ligue 1 şampiyonluğuyla Fransa'da tüm zamanların rekorunu elinde tutuyor. Bu, o dönemde Avrupa'nın beş büyük ligi açısından da tüm zamanların rekoruydu.

2006 derbisindeki boyalı yüzlerle rakibe meydan okuma

Lyon oyuncuları, Nisan 2006'da Saint-Étienne ile oynayacakları çekişmeli Rhône-Alpes derbisi öncesinde yüzlerini ve saçlarını kulübün kırmızı, beyaz ve mavi renklerine boyayarak sahaya çıktı. O gece rakiplerini 4-0 yenip üst üste beşinci lig şampiyonluklarını kazanarak bu iddialı çıkışlarının karşılığını verdiler.

Yetenek hazinesi altyapı

Yerel lehçede 'çocuklar' anlamına gelen Les Gones lakabıyla anılan Lyon'un altyapısının Avrupa'nın en ünlü yetenek yetiştirme merkezlerinden biri olması şaşırtıcı değil. Altyapıdan Karim Benzema, Alexandre Lacazette, Anthony Martial, Samuel Umtiti ve Corentin Tolisso gibi dünya çapında yıldızlar yetişti.