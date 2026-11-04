Liverpool'un 2026/27 Şampiyonlar Ligi maçlarına bilet nasıl alınır? Lig aşaması fikstürü, bilet fiyatları ve daha fazlası

Arne Slot, geçen sezon beklentilerin altında kalan performansın ardından Liverpool'daki teknik direktörlük görevinden alınmış olabilir. Ancak olumlu bir nokta, Liverpool'un Şampiyonlar Ligi'ne katılmasını sağlamış olmasıydı. Anfield'da veya deplasmanda oynanacak büyük bir Avrupa maçı için biletinizi bugün ayırtabilirsiniz.

Andoni Iraola yönetiminde Liverpool taraftarları, takımın yakın geçmişte Avrupa'da yaşadığı başarıları yeniden görmeyi umuyor. Liverpool, Klopp döneminde beş yıl içinde (2018-2022) üç kez Şampiyonlar Ligi finaline ulaşmış ve 2019'da Madrid'de Tottenham'ı yenerek kulüp tarihinde altıncı kez Avrupa şampiyonu olmuştu.

Liverpool, geçen sezonki Şampiyonlar Ligi serüvenine Atletico Madrid karşısında evinde aldığı galibiyetle başlamış ve lig aşamasını 3. sırada tamamlamıştı. Bu eylül ayında da Avrupa macerasına Anfield'da Diego Simeone'nin Atletico Madrid'ini yenerek başladığı için bunun iyiye işaret olmasını umuyor. Inter Milan ve Porto'nun da aralarında bulunduğu rakiplerle maçlar henüz oynanmadı. Liverpool taraftarlarını önümüzdeki aylarda heyecan verici Avrupa karşılaşmaları bekliyor.

Liverpool'un yaklaşan Şampiyonlar Ligi maçlarına nasıl bilet alabileceğinize, biletleri nereden satın alabileceğinize, fiyatlarına ve daha fazlasına ilişkin güncel bilgileri GOAL sizin için derledi.

Liverpool'un 2026/27 Şampiyonlar Ligi maçları hangileri?

Tarih (yerel saat) Maç Biletler Stadyum 4 Kasım Çarşamba (20.45) Fenerbahçe - Liverpool Biletler Şükrü Saracoğlu Stadyumu (Deplasman) 25 Kasım Çarşamba (21.00) Club Brugge - Liverpool Biletler Jan Breydel Stadyumu (Deplasman) 9 Aralık Çarşamba (20.00) Liverpool - Porto Biletler Anfield (Ev sahibi) 19 Ocak Salı (21.00) Inter Milan - Liverpool Henüz açıklanmadı San Siro (Deplasman) 27 Ocak Çarşamba (20.00) Liverpool - RC Lens Biletler Anfield (Ev sahibi)

Liverpool'un Şampiyonlar Ligi maçlarına nasıl bilet alınır?

Liverpool'un resmi Şampiyonlar Ligi biletleri doğrudan kulübün bilet satış sayfasından veya kupa maçları için bilet programı ve üyelere yönelik satışlar aracılığıyla satın alınabilir. Belirli LFC ağırlama paketlerine ait biletler de standart üyelik kapsamında geçmiş maçlardan kazanılan bilet satın alma hakları gerekmeksizin alınabilir.

Üyelere yönelik standart bilet satışlarına ve çekilişlere katılmak için aktif bir resmi LFC üyeliği (Full, Light veya Junior) gerekiyor. Şampiyonlar Ligi ve kupa maçlarının biletleri, uygun hak sahipleri için Auto Cup Scheme üzerinden veya maç bazında düzenlenen üye satışları ve çekilişlerle dağıtılıyor.

Şampiyonlar Ligi maçları için ilk satışlar ve çekiliş başvuruları, kulübün temmuz ayındaki sezonluk bilet satış takvimiyle birlikte başladı. UEFA lig aşaması kurasının ardından ek aşamalar da düzenlendi.

Resmi kulüp sitesi, taraftarların Liverpool bileti satın alması için en güvenli yol olsa da Şampiyonlar Ligi maçına gitmek isteyenler, bilet bulma şanslarını artırabilecek StubHub ve Ticombo gibi ikincil satış sitelerini de değerlendirebilir.

Liverpool'un Şampiyonlar Ligi biletleri ne kadar?

Anfield'da oynanacak Şampiyonlar Ligi maçları için Liverpool'un resmi genel satış biletleri, 2026/27 sezonunda 30 sterlin ile 60 sterlin ve üzeri fiyatlar arasında değişiyor. Kulüp, bu sezon genel satış biletlerindeki fiyat artışını %3 ile sınırlandırdı. Fiyatlar 2027/28 sezonunda ise sabit kalacak. Ana Tribün'ün üst bölümündeki yerel taraftar biletlerinin fiyatı da 9 sterlinde sabit kaldı.

Liverpool, temel bilet fiyatlandırmasında Şampiyonlar Ligi maçlarını standart Premier League karşılaşmalarından farklı bir kategoriye koymuyor. Biletlerin satış fiyatı yalnızca Anfield'daki tribüne, kata ve belirli bölüme bağlı:

Oturma bölümü ve tribün Yetişkin bilet fiyatı Öne çıkan özellikler Ana Tribün (Orta Katlar) 62 sterlin (en yüksek fiyat) Yedek kulübelerine ve modern olanaklara en yakın bölüm; panoramik saha manzarasına sahip ayrıcalıklı koltuklar Ana Tribün (Üst Kat) 31-55 sterlin Sahayı yukarıdan görme imkânı; 9 sterlinlik «yerel taraftar biletleri» için ayrılan bölüm de burada Sir Kenny Dalglish Tribünü 55-60 sterlin Ana Tribün'ün karşısında, sahanın uzun kenarında yer alan ve klasik yayın açısını sunan koltuklar The Kop 39-44 sterlin Yerel taraftarların coşkulu desteğiyle tanınan, yoğun maç atmosferine sahip en ünlü tribün Anfield Road Tribünü (Alt/Üst Kat) 31-54 sterlin Kop'un karşısında yer alıyor ve 24 yaşına kadar taraftarlara yönelik yeni bir Genç Yetişkinler bölümünü barındırıyor

Şampiyonlar Ligi grup aşaması maçları için resmi LFC ağırlama paketlerinin fiyatı genellikle koltuk başına 175 sterlin ile 400 sterlin ve üzeri arasında değişiyor. Bu paketler; Ana Tribün veya Anfield Road Tribünü'nde ayrıcalıklı koltukları, özel salona erişimi ve maç öncesi yemeği (örneğin Brodies Sports Bar, The Boot Room Restaurant veya The Carlsberg Dugout'ta) kapsıyor.

Ek bilgiler için PSG'nin resmi sitesini, güncel bilet durumu için de StubHub ve Ticombo gibi ikincil satış sitelerini takip edin.

Liverpool'un son Şampiyonlar Ligi sonuçları

Liverpool'un son sezonlardaki Avrupa maçları ya galibiyetle ya da mağlubiyetle sonuçlandı. Şaşırtıcı biçimde, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde oynadığı son 46 maçın hiçbiri berabere bitmedi. Son beraberliğini, Nisan 2022'de Anfield'da Benfica ile oynadığı Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında aldı.