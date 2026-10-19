Arne Slot, geçen sezon beklentilerin altında kalan bir performansın ardından Liverpool'un teknik direktörlüğünden alınmış olabilir. Ancak olumlu tarafı, takımın Şampiyonlar Ligi'ne katılmasına katkı sağlamış olmasıydı. Anfield'da ya da deplasmanda oynanacak büyük bir Avrupa maçı için biletinizi bugün ayırtabilirsiniz.

Andoni Iraola yönetiminde Liverpool taraftarları, son yıllardaki Avrupa maceralarının heyecanını yeniden yaşamayı umuyor. Klopp döneminde beş yıl içinde (2018-2022) üç Şampiyonlar Ligi finaline yükselen Liverpool, 2019'da Madrid'de Tottenham'ı yenerek kulüp tarihinde altıncı kez Avrupa şampiyonu olmuştu.

Liverpool, geçen sezonki Şampiyonlar Ligi serüvenine Atletico Madrid karşısında aldığı iç saha galibiyetiyle başladı ve lig aşamasını 3. sırada tamamladı. Takım, bu sezon da Avrupa yolculuğuna eylül ayında Anfield'da Diego Simeone'nin Atletico Madrid'ini yenerek başladığı için bunun iyiye işaret olmasını umuyor. Inter Milan, Porto ve Villarreal'in de aralarında bulunduğu rakiplerle oynanacak maçlar, Liverpool taraftarlarına önümüzdeki aylarda heyecan verici Avrupa karşılaşmaları vadediyor.

Liverpool'un yaklaşan Şampiyonlar Ligi maçlarına nasıl bilet alabileceğiniz, biletlerin nerede satıldığı ve fiyatları hakkındaki en güncel bilgileri GOAL sizin için derledi.

Liverpool'un 2026/27 Şampiyonlar Ligi maçları neler?

Tarih (yerel saat) Maç Biletler Stadyum 20 Ekim Salı (20.00) Liverpool - Villarreal Biletler Anfield (İç saha) 4 Kasım Çarşamba (20.45) Fenerbahçe - Liverpool Biletler Şükrü Saracoğlu Stadyumu (Deplasman) 25 Kasım Çarşamba (21.00) Club Brugge - Liverpool Biletler Jan Breydel Stadyumu (Deplasman) 9 Aralık Çarşamba (20.00) Liverpool - Porto Biletler Anfield (İç saha) 19 Ocak Salı (21.00) Inter Milan - Liverpool Henüz açıklanmadı San Siro (Deplasman) 27 Ocak Çarşamba (20.00) Liverpool - RC Lens Biletler Anfield (İç saha)

Liverpool'un Şampiyonlar Ligi maçlarına nasıl bilet alınır?

Resmî Liverpool Şampiyonlar Ligi biletleri, kulübün bilet sayfasından doğrudan ya da kupa maçları bilet programı ve üyelere yönelik satışlar aracılığıyla satın alınabilir. Belirli LFC ağırlama paketlerinin biletleri de standart üyelik için gereken geçmiş bilet satın alma koşulları aranmadan alınabilir.

Üyelere yönelik standart bilet satışlarına ve çekilişlere katılmak için aktif bir resmî LFC üyeliği (Full, Light veya Junior) gerekir. Şampiyonlar Ligi ve kupa maçlarının biletleri, uygun üyeler için Auto Cup Scheme üzerinden ya da maç bazında üyelere yönelik satışlar ve çekilişler aracılığıyla sunulur.

Şampiyonlar Ligi maçları için ilk satışlar ve çekiliş başvuruları, kulübün temmuz ayındaki sezonluk bilet satış takvimiyle birlikte başladı. UEFA lig aşaması kurasının ardından ek satış dönemleri de açıldı.

Liverpool biletlerini satın almanın taraftarlar için en güvenli yolu kulübün resmî satış platformu olsa da Şampiyonlar Ligi maçına gitmek isteyenler, bilet bulma şanslarını artırabilecek StubHub ve Ticombo gibi ikincil bilet satış sitelerini de değerlendirebilir.

Liverpool'un Şampiyonlar Ligi biletleri ne kadar?

2026/27 sezonunda Anfield'daki Liverpool Şampiyonlar Ligi maçları için resmî standart bilet fiyatları 30 sterlin ile 60 sterlin ve üzeri arasında değişiyor. Kulüp, bu sezon standart biletlerdeki fiyat artışını %3 ile sınırlandırdı; fiyatlar 2027/28 sezonunda ise sabit kalacak. Main Stand'ın üst bölümündeki yerel taraftar biletlerinin fiyatı 9 sterlinde sabit kaldı.

Liverpool, temel fiyatlandırmada Şampiyonlar Ligi maçlarını standart Premier League maçlarından farklı bir kategoriye koymuyor. Biletlerin satış fiyatı yalnızca Anfield'daki kat, tribün ve belirli bölüme göre değişiyor:

Oturma bölümü ve tribün Yetişkin fiyatı Öne çıkan özellikler Main Stand (Orta katlar) 62 sterlin (en yüksek) Yedek kulübelerine ve modern tesislere en yakın bölüm; üst düzey panoramik görüş Main Stand (Üst kat) 31-55 sterlin Sahayı yukarıdan görme imkânı; 9 sterlinlik özel «yerel taraftar biletleri» bölümü de burada Sir Kenny Dalglish Stand 55-60 sterlin Main Stand'ın karşısında, sahanın uzun kenarındaki koltuklar; klasik televizyon yayını açısına benzer görüş The Kop 39-44 sterlin Takımlarını coşkuyla destekleyen yerel taraftarları ve yoğun maç atmosferiyle en ünlü tribün Anfield Road Stand (Alt/üst kat) 31-54 sterlin Kop'un karşısında yer alıyor; yeni oluşturulan, 24 yaşına kadar taraftarlara yönelik Genç Yetişkinler bölümü burada

Şampiyonlar Ligi grup aşaması maçları için resmî LFC ağırlama paketleri genellikle kişi başı 175 sterlin ile 400 sterlin ve üzeri arasında değişiyor. Bu paketlere Main Stand veya Anfield Road End'de üst kategorideki koltuklar, dinlenme salonlarına erişim ve maç öncesi yemek (örneğin Brodies Sports Bar, The Boot Room Restaurant veya The Carlsberg Dugout) dâhil.

Ek bilgi için PSG'nin resmî sitesini, güncel bilet durumu içinse StubHub ve Ticombo gibi ikincil satış sitelerini takip edin.

Liverpool'un son Şampiyonlar Ligi sonuçları

Liverpool'un son dönem Avrupa maçları ya galibiyetle ya da mağlubiyetle sonuçlandı. Takım, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde tam 45 maçtır berabere kalmadı. Son beraberliğini Nisan 2022'de, Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanşında Anfield'da Benfica karşısında aldı.

Tarih Tur ve rakip Skor (sonuç) Stadyum 14 Ekim 2026 Lig aşaması: LASK 6-3 (galibiyet) Raiffeisen Arena (Linz) 9 Eylül 2026 Lig aşaması: Atletico Madrid 2-1 (galibiyet) Anfield (Liverpool) 14 Nisan 2026 Çeyrek final (rövanş): PSG 0-2 (mağlubiyet) Anfield (Liverpool) 8 Nisan 2026 Çeyrek final (ilk maç): PSG 0-2 (mağlubiyet) Parc des Princes (Paris) 18 Mart 2026 Son 16 turu (rövanş): Galatasaray 4-0 (galibiyet) Anfield (Liverpool) 10 Mart 2026 Son 16 turu (ilk maç): Galatasaray 0-1 (mağlubiyet) RAMS Park (İstanbul) 28 Ocak 2026 Lig aşaması: Qarabağ FK 6-0 (galibiyet) Anfield (Liverpool) 21 Ocak 2026 Lig aşaması: Marseille 3-0 (galibiyet) Stade Vélodrome (Marsilya)



