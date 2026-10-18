Arne Slot, geçen sezon beklentilerin altında kalan bir performansın ardından Liverpool teknik direktörlüğünden alınmış olabilir, ancak bu dönemin olumlu yanlarından biri, takımın Şampiyonlar Ligi'ne katılmasını sağlamasıydı. Anfield'da veya deplasmanda oynanacak büyük bir Avrupa maçı için biletinizi bugün ayırtabilirsiniz.

Andoni Iraola'nın yönetimindeki Liverpool taraftarları, yakın geçmişteki Avrupa maceralarının heyecanını yeniden yaşamayı umuyor. Klopp döneminde beş yıl içinde (2018-2022) üç Şampiyonlar Ligi finaline ulaşan Liverpool, 2019'da Madrid'de Tottenham'ı yenerek kulüp tarihinde altıncı kez Avrupa şampiyonu olmuştu.

Liverpool, geçen sezonki Şampiyonlar Ligi serüvenine Atletico Madrid karşısında aldığı iç saha galibiyetiyle başladı ve lig aşamasını 3. sırada tamamladı. Bu sezon da eylül ayında Anfield'da Diego Simeone'nin Atletico Madrid'ini yenerek Avrupa serüvenine galibiyetle başladığı için bunun iyiye işaret olmasını umuyor. Önümüzdeki aylarda Inter Milan, Porto ve Villarreal'in de aralarında bulunduğu rakiplerle karşılaşacak Liverpool taraftarlarını heyecan verici Avrupa maçları bekliyor.

Liverpool'un yaklaşan Şampiyonlar Ligi maçlarına nereden bilet alabileceğiniz, bilet fiyatları ve daha fazlası hakkında en güncel bilgileri GOAL sizin için derledi.

Liverpool'un 2026/27 Şampiyonlar Ligi maçları ne zaman?

Tarih (yerel saat) Maç Biletler Stadyum 20 Ekim Salı (20.00) Liverpool - Villarreal Biletler Anfield (iç saha) 4 Kasım Çarşamba (20.45) Fenerbahçe - Liverpool Biletler Şükrü Saracoğlu Stadyumu (deplasman) 25 Kasım Çarşamba (21.00) Club Brugge - Liverpool Biletler Jan Breydel Stadyumu (deplasman) 9 Aralık Çarşamba (20.00) Liverpool - Porto Biletler Anfield (iç saha) 19 Ocak Salı (21.00) Inter Milan - Liverpool Henüz açıklanmadı San Siro (deplasman) 27 Ocak Çarşamba (20.00) Liverpool - RC Lens Biletler Anfield (iç saha)

Liverpool'un Şampiyonlar Ligi biletleri nasıl alınır?

Resmî Liverpool Şampiyonlar Ligi biletleri doğrudan kulübün bilet sayfasından, kupa maçları için oluşturulan bilet sistemi üzerinden veya üyelere yönelik satışlardan alınabilir. Belirli LFC ağırlama paketlerinin biletleri de standart üyelik kapsamında önceki maçlardan kazanılan bilet satın alma hakkı gerekmeksizin temin edilebilir.

Üyelere yönelik standart bilet satışlarına ve kura çekilişlerine katılmak için aktif bir resmî LFC üyeliği (Full, Light veya Junior) gerekiyor. Şampiyonlar Ligi ve kupa maçlarının biletleri, hak kazananlar için Auto Cup Scheme üzerinden veya maç bazında düzenlenen üye satışları ve kura çekilişleriyle dağıtılıyor.

Şampiyonlar Ligi maçları için ilk satışlar ve kura başvuruları, kulübün temmuz ayındaki sezonluk bilet satış takvimiyle birlikte başladı. UEFA lig aşaması kura çekilişinin ardından ek satış aşamaları da düzenlendi.

Kulübün resmî bilet sitesi, taraftarların Liverpool bileti satın alması için en güvenli yol olsa da Şampiyonlar Ligi maçına gitmek isteyenler, bilet bulma şanslarını artırabilecek StubHub ve Ticombo gibi ikincil bilet satış sitelerini de değerlendirebilir.

Liverpool'un Şampiyonlar Ligi biletleri ne kadar?

2026/27 sezonunda Anfield'daki Liverpool Şampiyonlar Ligi maçları için resmî standart giriş biletlerinin fiyatı 30 sterlinden başlayıp 60 sterlinin üzerine çıkıyor. Kulüp, bu sezon standart giriş biletlerindeki fiyat artışını %3 ile sınırlandırdı; fiyatlar 2027/28 sezonunda ise sabit kalacak. Ana Tribün'ün üst katındaki yerel taraftar biletleri de 9 sterlinde sabit tutuldu.

Liverpool, temel bilet fiyatlandırmasında Şampiyonlar Ligi maçlarını standart Premier League maçlarından farklı bir kategoriye koymuyor. Biletlerin satış fiyatı yalnızca Anfield'daki kat, tribün ve belirli bölüme bağlı:

Oturma bölümü ve tribün Yetişkin bilet fiyatı Öne çıkan özellikler Ana Tribün (orta katlar) 62 sterlin (en yüksek fiyat) Oyuncu kulübelerine ve modern olanaklara en yakın bölüm; ayrıcalıklı, panoramik görüş Ana Tribün (üst kat) 31-55 sterlin Sahayı yukarıdan görme imkânı; 9 sterlinlik «yerel taraftar biletleri» için ayrılan bölüm de burada Sir Kenny Dalglish Tribünü 55-60 sterlin Ana Tribün'ün karşısında, sahanın uzun kenarında yer alan ve klasik yayın açısını sunan koltuklar Kop Tribünü 39-44 sterlin Yerel taraftarların coşkulu desteği ve yoğun maç atmosferiyle tanınan en ünlü tribün Anfield Road Tribünü (alt/üst kat) 31-54 sterlin Kop Tribünü'nün karşısında yer alıyor; yeni oluşturulan, 24 yaşına kadar genç yetişkinlere ayrılmış bir bölümü var

Şampiyonlar Ligi grup aşaması maçları için resmî LFC ağırlama paketleri genellikle koltuk başına 175 sterlinden başlayıp 400 sterlinin üzerine çıkıyor. Paketlere Ana Tribün veya Anfield Road Tribünü'ndeki üst kategori koltuklar, özel salonlara erişim ve maç öncesi yemek (örneğin Brodies Sports Bar, The Boot Room Restaurant veya The Carlsberg Dugout) dâhil.

Ek bilgiler için PSG'nin resmî sitesini, güncel bilet bulunabilirliği için de StubHub ve Ticombo gibi ikincil satış sitelerini takip edin.

Liverpool'un son Şampiyonlar Ligi sonuçları

Liverpool'un son dönemlerdeki Avrupa maçları ya galibiyetle ya da mağlubiyetle sonuçlandı. Takım, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde şaşırtıcı biçimde 45 maçtır berabere kalmadı. Son beraberliğini Nisan 2022'de, Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanşında Anfield'da Benfica karşısında aldı.

Tarih Tur ve rakip Skor (sonuç) Stadyum 14 Ekim 2026 Lig aşaması: LASK 6-3 (galibiyet) Raiffeisen Arena (Linz) 9 Eylül 2026 Lig aşaması: Atletico Madrid 2-1 (galibiyet) Anfield (Liverpool) 14 Nisan 2026 Çeyrek final (rövanş): PSG 0-2 (mağlubiyet) Anfield (Liverpool) 8 Nisan 2026 Çeyrek final (ilk maç): PSG 0-2 (mağlubiyet) Parc des Princes (Paris) 18 Mart 2026 Son 16 turu (rövanş): Galatasaray 4-0 (galibiyet) Anfield (Liverpool) 10 Mart 2026 Son 16 turu (ilk maç): Galatasaray 0-1 (mağlubiyet) RAMS Park (İstanbul) 28 Ocak 2026 Lig aşaması: Qarabağ FK 6-0 (galibiyet) Anfield (Liverpool) 21 Ocak 2026 Lig aşaması: Marseille 3-0 (galibiyet) Stade Vélodrome (Marsilya)



