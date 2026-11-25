Arne Slot, geçen sezon beklentilerin altında kalan bir performansın ardından Liverpool'daki görevinden alınmış olabilir. Yine de takıma Şampiyonlar Ligi biletini kazandırması, sezonun olumlu yanıydı. Anfield'da veya deplasmanda oynanacak büyük bir Avrupa maçı için biletinizi bugünden ayırtabilirsiniz.

Andoni Iraola yönetimindeki Liverpool taraftarları, yakın dönemdeki Avrupa maceralarının büyüsünü yeniden yaşamayı umuyor. Klopp döneminde beş yıl içinde (2018-2022) üç Şampiyonlar Ligi finaline ulaşan Liverpool, 2019'da Madrid'de Tottenham'ı yenerek kulüp tarihinde altıncı kez Avrupa şampiyonu olmuştu.

Liverpool, geçen sezonki Şampiyonlar Ligi serüvenine Atletico Madrid'i evinde yenerek başladı ve lig aşamasını 3. sırada tamamladı. Bu başlangıcın iyiye işaret olmasını umuyorlar; zira bu eylül ayında da Avrupa yolculuklarına Anfield'da Diego Simeone'nin Atletico Madrid'ini yenerek başladılar. Inter Milan ve Porto'nun da aralarında bulunduğu rakiplerle oynanacak maçlar, Liverpool taraftarlarına önümüzdeki aylarda heyecan verici Avrupa karşılaşmaları vadediyor.

Liverpool'ın yaklaşan Şampiyonlar Ligi maçlarına nereden ve ne kadara bilet alabileceğiniz dâhil en güncel bilet bilgilerini GOAL sizin için derledi.

Liverpool'ın 2026/27 Şampiyonlar Ligi fikstürü

Tarih (yerel saat) Maç Biletler Stadyum 25 Kasım Çarşamba (21.00) Club Brugge - Liverpool Biletler Jan Breydel Stadyumu (Deplasman) 9 Aralık Çarşamba (20.00) Liverpool - Porto Biletler Anfield (İç saha) 19 Ocak Salı (21.00) Inter Milan - Liverpool Biletler San Siro (Deplasman) 27 Ocak Çarşamba (20.00) Liverpool - RC Lens Biletler Anfield (İç saha)

Liverpool'ın Şampiyonlar Ligi maçlarına bilet nasıl alınır?

Resmî Liverpool Şampiyonlar Ligi biletleri, doğrudan kulübün bilet satış sayfasından veya kupa maçları bilet programı ve üyelere yönelik satışlar aracılığıyla alınabilir. Belirli LFC ağırlama paketlerinin biletleri de standart üyelik kapsamında geçmiş maçlardan kazanılan bilet satın alma hakkı gerekmeksizin alınabilir.

Üyelere yönelik standart bilet satışlarına ve çekilişlere katılmak için aktif bir resmî LFC üyeliği (Full, Light veya Junior) gerekir. Şampiyonlar Ligi ve kupa maçlarının biletleri, uygun hak sahipleri için Auto Cup Scheme kapsamında veya maç bazında düzenlenen üye satışları ve çekilişleriyle sunulur.

Şampiyonlar Ligi maçları için ilk satışlar ve çekiliş başvuruları, kulübün temmuz ayındaki sezonluk bilet satış süreciyle birlikte başladı. UEFA lig aşaması kurasının ardından ek satış dönemleri de düzenlendi.

Liverpool biletlerini satın almak için en güvenli yol kulübün resmî satış kanalı olsa da Şampiyonlar Ligi maçına gitmek isteyen taraftarlar, bilet bulma şanslarını artırabilecek StubHub ve Ticombo gibi ikinci el bilet satış sitelerini de değerlendirebilir.

Liverpool'ın Şampiyonlar Ligi biletleri ne kadar?

2026/27 sezonunda Anfield'daki Liverpool Şampiyonlar Ligi maçlarının standart biletleri 30 sterlin ile 60 sterlin ve üzeri arasında değişiyor. Kulüp, standart bilet fiyatlarındaki bu sezonki artışı %3 ile sınırladı; fiyatlar 2027/28 sezonunda ise sabit kalacak. Ana Tribün'ün üst bölümündeki yerel taraftar biletlerinin fiyatı da 9 sterlin olarak değişmeden kaldı.

Liverpool, temel bilet fiyatlandırmasında Şampiyonlar Ligi maçlarını standart Premier Lig karşılaşmalarından farklı bir kategoride değerlendirmiyor. Biletlerin satış fiyatı yalnızca Anfield'daki kat, tribün ve belirli bölüme göre değişiyor:

Oturma bölümü ve tribün Yetişkin bilet fiyatı Öne çıkan özellikler Ana Tribün (Orta katlar) 62 sterlin (en yüksek) Oyuncu kulübelerine ve modern tesislere en yakın bölüm; geniş açılı, üst düzey görüş Ana Tribün (Üst kat) 31-55 sterlin Sahayı yüksekten görme imkânı; 9 sterlinlik yerel taraftar biletlerine ayrılan bölüm de burada Sir Kenny Dalglish Tribünü 55-60 sterlin Ana Tribün'ün karşısında, sahanın uzun kenarında yer alan ve klasik yayın açısı sunan koltuklar The Kop 39-44 sterlin Yerel taraftarların coşkulu desteğiyle tanınan, maç günü yoğun bir atmosfere sahip en ünlü tribün Anfield Road Tribünü (Alt/üst kat) 31-54 sterlin Kop'un karşısında yer alır; yeni oluşturulan Genç Yetişkinler bölümü (24 yaşına kadar) de buradadır

Şampiyonlar Ligi grup aşaması maçları için resmî LFC ağırlama paketlerinin fiyatı genellikle koltuk başına 175 sterlin ile 400 sterlin ve üzeri arasında değişiyor. Paketlere Ana Tribün veya Anfield Road tarafındaki üst düzey koltuklar, özel salona erişim ve maç öncesi yemek (örneğin Brodies Sports Bar, The Boot Room Restaurant veya The Carlsberg Dugout'ta) dâhil.

Ek bilgiler için PSG'nin resmî sitesini, güncel bilet bulunabilirliği içinse StubHub ve Ticombo gibi ikinci el bilet satış sitelerini takip edin.

Liverpool'ın son Şampiyonlar Ligi sonuçları

Liverpool'ın son sezonlardaki Avrupa maçları ya galibiyetle ya da mağlubiyetle sonuçlandı. Takım, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde tam 47 maçtır berabere kalmadı. Son beraberliğini Nisan 2022'de, Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanşında Anfield'da Benfica'ya karşı aldı.