Arne Slot, geçen sezon beklentilerin altında kalan bir performansın ardından Liverpool teknik direktörlüğünden alınmış olabilir. Yine de olumlu bir taraf vardı: Takımın Şampiyonlar Ligi'ne katılmasını sağladı. Anfield'da veya deplasmanda oynanacak büyük bir Avrupa maçı için biletinizi bugün ayırtabilirsiniz.

Andoni Iraola yönetimindeki Liverpool taraftarları, takımın Avrupa'daki yakın dönem başarılarını yeniden yaşamasını umuyor. Klopp döneminde beş yıl içinde (2018-2022) üç kez Şampiyonlar Ligi finaline yükselen Liverpool, 2019'da Madrid'de Tottenham'ı yenerek kulüp tarihinde altıncı kez Avrupa şampiyonu olmuştu.

Liverpool, geçen sezon Şampiyonlar Ligi'ne Atletico Madrid karşısında aldığı iç saha galibiyetiyle başlamış ve lig aşamasını 3. sırada tamamlamıştı. Bu sezon da eylül ayında Avrupa macerasına Anfield'da Diego Simeone'nin Atletico Madrid'ini yenerek başlaması, takım için iyiye işaret olabilir. Önümüzdeki aylarda Inter Milan, Porto ve Villarreal'in de aralarında bulunduğu rakiplerle karşılaşacak Liverpool taraftarlarını heyecan verici Avrupa maçları bekliyor.

Liverpool'un yaklaşan Şampiyonlar Ligi maçları için biletleri nereden satın alabileceğiniz, fiyatları ve diğer ayrıntılar hakkında en güncel bilgileri GOAL sizin için derledi.

Liverpool'un 2026/27 Şampiyonlar Ligi fikstürü

Tarih (yerel saat) Maç Biletler Stat 20 Ekim Salı (20.00) Liverpool - Villarreal Biletler Anfield (iç saha) 4 Kasım Çarşamba (20.45) Fenerbahçe - Liverpool Biletler Şükrü Saracoğlu Stadyumu (deplasman) 25 Kasım Çarşamba (21.00) Club Brugge - Liverpool Biletler Jan Breydel Stadyumu (deplasman) 9 Aralık Çarşamba (20.00) Liverpool - Porto Biletler Anfield (iç saha) 19 Ocak Salı (21.00) Inter Milan - Liverpool Henüz açıklanmadı San Siro (deplasman) 27 Ocak Çarşamba (20.00) Liverpool - RC Lens Biletler Anfield (iç saha)

Liverpool Şampiyonlar Ligi biletleri nasıl alınır?

Resmî Liverpool Şampiyonlar Ligi biletleri, kulübün bilet satış sayfasından veya kupa maçları için oluşturulan bilet programı ve üye satışları aracılığıyla doğrudan satın alınabilir. Belirli LFC ağırlama paketlerinin biletleri de standart üyelik üzerinden bilet satın alma geçmişi gerekmeksizin alınabilir.

Standart üye bilet satışlarına ve çekilişlerine katılmak için aktif bir resmî LFC üyeliği (Full, Light veya Junior) gerekiyor. Uygun üyeler için Şampiyonlar Ligi ve kupa maçlarının biletleri Auto Cup Scheme aracılığıyla, diğerleri içinse maç bazında düzenlenen üye satışları ve çekilişleriyle sunuluyor.

Şampiyonlar Ligi maçlarına yönelik ilk satışlar ve çekiliş kayıtları, kulübün temmuz ayındaki sezonluk bilet satış takvimiyle birlikte başladı. UEFA lig aşaması kurasının ardından ek aşamalar da açıldı.

Liverpool biletlerini satın almak için en güvenli yol kulübün resmî satış kanalı olsa da Şampiyonlar Ligi maçına gitmek isteyen taraftarlar, bilet bulma şanslarını artırabilecek StubHub ve Ticombo gibi ikincil bilet satış sitelerini de değerlendirebilir.

Liverpool Şampiyonlar Ligi biletleri ne kadar?

2026/27 sezonunda Anfield'daki Liverpool Şampiyonlar Ligi maçlarının resmî standart bilet fiyatları 30 sterlin ile 60 sterlinin üzerindeki tutarlar arasında değişiyor. Kulüp, standart bilet fiyatlarındaki artışı bu sezon %3 ile sınırladı; fiyatlar 2027/28 sezonunda ise sabit kalacak. Ana Tribün'ün üst katındaki yerel taraftar biletlerinin fiyatı da 9 sterlinde sabit tutuldu.

Liverpool, temel bilet fiyatlarını belirlerken Şampiyonlar Ligi maçlarını standart Premier League karşılaşmalarından farklı bir kategoride değerlendirmiyor. Biletlerin satış fiyatı yalnızca Anfield'daki kat, tribün ve oturulacak bölüme bağlı:

Oturma bölümü ve tribün Yetişkin fiyatı Başlıca özellikler Ana Tribün (orta katlar) 62 sterlin (en yüksek) Yedek kulübelerine ve modern tesislere en yakın koltuklar; üst düzey, panoramik görüş Ana Tribün (üst kat) 31-55 sterlin Sahaya yüksekten bakış; 9 sterlinlik «yerel taraftar biletleri» için ayrılan bölüm de burada Sir Kenny Dalglish Tribünü 55-60 sterlin Ana Tribün'ün karşısında, sahanın uzun kenarındaki koltuklar; klasik televizyon yayını açısına benzer görüş Kop Tribünü 39-44 sterlin Yerel taraftarların coşkulu desteği ve yoğun maç atmosferiyle tanınan en ünlü tribün Anfield Road Tribünü (alt/üst kat) 31-54 sterlin Kop Tribünü'nün karşısında; yeni oluşturulan, 24 yaşına kadar genç yetişkinlere ayrılmış bir bölüm içeriyor

Şampiyonlar Ligi grup aşaması maçları için resmî LFC ağırlama paketleri genellikle koltuk başına 175 sterlin ile 400 sterlinin üzerindeki tutarlar arasında değişiyor. Bu paketlere Ana Tribün veya Anfield Road tarafındaki üst düzey koltuklar, salon erişimi ve maç öncesi yemek dâhil (örneğin Brodies Sports Bar, The Boot Room Restaurant veya The Carlsberg Dugout).

Ek bilgiler için PSG'nin resmî sitesini, güncel bilet bulunabilirliği içinse StubHub ve Ticombo gibi ikincil satış sitelerini takip edin.

Liverpool'un son Şampiyonlar Ligi sonuçları

Liverpool'un son dönem Avrupa maçları ya galibiyetle ya da mağlubiyetle sonuçlandı. Takım, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde üst üste 44 maçtır berabere kalmadı. Son beraberliğini, Nisan 2022'de Anfield'da Benfica'ya karşı oynadığı Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanşında almıştı.

Tarih Tur ve rakip Skor (sonuç) Stat 14 Ekim 2026 Lig aşaması: LASK 6-3 (galibiyet) Raiffeisen Arena (Linz) 9 Eylül 2026 Lig aşaması: Atletico Madrid 2-1 (galibiyet) Anfield (Liverpool) 14 Nisan 2026 Çeyrek final (rövanş): PSG 0-2 (mağlubiyet) Anfield (Liverpool) 8 Nisan 2026 Çeyrek final (ilk maç): PSG 0-2 (mağlubiyet) Parc des Princes (Paris) 18 Mart 2026 Son 16 turu (rövanş): Galatasaray 4-0 (galibiyet) Anfield (Liverpool) 10 Mart 2026 Son 16 turu (ilk maç): Galatasaray 0-1 (mağlubiyet) RAMS Park (İstanbul) 28 Ocak 2026 Lig aşaması: Qarabağ FK 6-0 (galibiyet) Anfield (Liverpool) 21 Ocak 2026 Lig aşaması: Marseille 3-0 (galibiyet) Stade Vélodrome (Marsilya)



