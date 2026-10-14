Arne Slot, geçen sezon beklentilerin altında kalan bir kampanyanın ardından Liverpool teknik direktörlüğünden alınmış olabilir. Ancak bu dönemin olumlu yanlarından biri, takımın Şampiyonlar Ligi'ne katılmasını sağlamış olmasıydı. Anfield'da veya deplasmanda oynanacak büyük bir Avrupa maçı için biletinizi bugün ayırtabilirsiniz.

Andoni Iraola yönetimindeki Liverpool taraftarları, son yıllardaki Avrupa maceralarının heyecanını yeniden yaşamayı umuyor. Klopp döneminde beş yıl içinde (2018-2022) üç Şampiyonlar Ligi finaline çıkan Liverpool, 2019'da Madrid'de Tottenham'ı yenerek kulüp tarihinde altıncı kez Avrupa şampiyonu olmuştu.

Liverpool, geçen sezonki Şampiyonlar Ligi mücadelesine Atletico Madrid karşısında evinde aldığı galibiyetle başladı ve lig aşamasını üçüncü sırada tamamladı. Takım, bu eylül ayında da Avrupa serüvenine Anfield'da Diego Simeone'nin Atletico Madrid'ini yenerek başladığı için bunun iyiye işaret olmasını umuyor. Inter Milan, Porto ve Villarreal'in yanı sıra başka rakiplerle de karşılaşacak olan Liverpool taraftarlarını önümüzdeki aylarda heyecan verici Avrupa maçları bekliyor.

GOAL, Liverpool'un yaklaşan Şampiyonlar Ligi maçları için biletleri nereden satın alabileceğiniz, fiyatları ve daha fazlasına ilişkin en güncel bilgileri sunuyor.

Liverpool'un 2026/27 Şampiyonlar Ligi fikstürü nasıl?

Tarih (yerel saat) Maç Biletler Stat 14 Ekim Çarşamba (18.45) LASK - Liverpool Biletler Raiffeisen Arena (deplasman) 20 Ekim Salı (20.00) Liverpool - Villarreal Biletler Anfield (iç saha) 4 Kasım Çarşamba (20.45) Fenerbahçe - Liverpool Biletler Şükrü Saracoğlu Stadyumu (deplasman) 25 Kasım Çarşamba (21.00) Club Brugge - Liverpool Biletler Jan Breydel Stadyumu (deplasman) 9 Aralık Çarşamba (20.00) Liverpool - Porto Biletler Anfield (iç saha) 19 Ocak Salı (21.00) Inter Milan - Liverpool Daha sonra açıklanacak San Siro (deplasman) 27 Ocak Çarşamba (20.00) Liverpool - RC Lens Biletler Anfield (iç saha)

Liverpool'un Şampiyonlar Ligi biletleri nasıl alınır?

Resmî Liverpool Şampiyonlar Ligi biletleri doğrudan kulübün bilet sayfasından, kupa bilet programı veya üyelere yönelik satışlar aracılığıyla satın alınabilir. Belirli LFC ağırlama paketlerinin biletleri de standart üyelikten kazanılan bilet önceliği hakları gerekmeksizin alınabilir.

Üyelere yönelik standart bilet satışlarına ve kura çekilişlerine katılmak için geçerli bir resmî LFC üyeliği (Full, Light veya Junior) gerekiyor. Şampiyonlar Ligi ve kupa maçlarının biletleri, uygun şartları taşıyanlar için Auto Cup Scheme kapsamında ya da maç bazında düzenlenen üye satışları ve kura çekilişleriyle sunuluyor.

Şampiyonlar Ligi maçları için ilk satışlar ve kura çekilişi başvuruları, kulübün temmuz ayındaki sezonluk bilet satış takvimiyle birlikte başladı. UEFA lig aşaması kurasının ardından ek aşamalar da düzenlendi.

Liverpool biletlerini satın almak isteyen taraftarlar için en güvenli yol kulübün resmî portalı olsa da Şampiyonlar Ligi maçına gitmek isteyenler, bilet bulma şanslarını artırabilecek StubHub ve Ticombo gibi ikinci el bilet satış sitelerini de değerlendirebilir.

Liverpool'un Şampiyonlar Ligi biletleri ne kadar?

2026/27 sezonunda Anfield'daki Liverpool Şampiyonlar Ligi maçlarının genel satış biletleri 30 sterlinden başlayıp 60 sterlinin üzerine çıkıyor. Kulüp, bu sezon genel satış biletlerine en fazla %3 zam yaptı; fiyatlar 2027/28 sezonunda ise sabit kalacak. Ana Tribün'ün üst bölümündeki yerel taraftar biletlerinin fiyatı 9 sterlinde sabit tutuldu.

Liverpool, temel bilet fiyatlandırmasında Şampiyonlar Ligi maçlarını standart Premier League maçlarından farklı bir kategoriye koymuyor. Biletlerin satış fiyatı yalnızca Anfield'daki kat, tribün ve belirli bölüme bağlı:

Oturma bölümü ve tribün Yetişkin bilet fiyatı Başlıca özellikler Ana Tribün (orta katlar) 62 sterlin (en yüksek) Oyuncu kulübelerine ve modern tesislere en yakın koltuklar; üst düzey, panoramik görüş Ana Tribün (üst kat) 31-55 sterlin Sahayı yukarıdan görme imkânı; 9 sterlinlik «yerel taraftar biletlerine» ayrılmış bölüm de burada Sir Kenny Dalglish Tribünü 55-60 sterlin Ana Tribün'ün karşısında, sahanın uzun kenarında yer alan ve klasik yayın açısını sunan koltuklar Kop Tribünü 39-44 sterlin Yerel taraftarların coşkulu desteği ve yoğun maç atmosferiyle tanınan en ünlü tribün Anfield Road Tribünü (alt/üst kat) 31-54 sterlin Kop Tribünü'nün karşısında yer alıyor; yeni açılan Genç Yetişkinler bölümü de burada bulunuyor (24 yaşına kadar)

Şampiyonlar Ligi grup aşaması maçları için resmî LFC ağırlama paketleri genellikle koltuk başına 175 sterlin ile 400 sterlinin üzerinde değişiyor. Bu paketlere Ana Tribün veya Anfield Road Tribünü'nde üst düzey koltuklar, salon erişimi ve maç öncesi yemek dâhil (örneğin Brodies Sports Bar, The Boot Room Restaurant veya The Carlsberg Dugout).

Ek bilgiler için PSG'nin resmî sitesini, güncel bilet durumunu öğrenmek için de StubHub ve Ticombo gibi ikinci el satış sitelerini takip edin.

Liverpool'un son Şampiyonlar Ligi sonuçları

Liverpool'un son sezonlardaki Avrupa maçları ya galibiyetle ya da mağlubiyetle sonuçlandı. Takım, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde oynadığı son 44 maçta hiç berabere kalmadı. Liverpool'un son beraberliği, Nisan 2022'de Anfield'da Benfica'ya karşı oynadığı Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçındaydı.

Tarih Tur ve rakip Skor (sonuç) Stat 9 Eylül 2026 Lig aşaması: Atletico Madrid 2-1 (galibiyet) Anfield (Liverpool) 14 Nisan 2026 Çeyrek final (rövanş): PSG 0-2 (mağlubiyet) Anfield (Liverpool) 8 Nisan 2026 Çeyrek final (ilk maç): PSG 0-2 (mağlubiyet) Parc des Princes (Paris) 18 Mart 2026 Son 16 turu (rövanş): Galatasaray 4-0 (galibiyet) Anfield (Liverpool) 10 Mart 2026 Son 16 turu (ilk maç): Galatasaray 0-1 (mağlubiyet) RAMS Park (İstanbul) 28 Ocak 2026 Lig aşaması: Qarabağ FK 6-0 (galibiyet) Anfield (Liverpool) 21 Ocak 2026 Lig aşaması: Marseille 3-0 (galibiyet) Stade Vélodrome (Marsilya)



